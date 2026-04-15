Николай Цонков: Единствено БСП-ОЛ предлага левите решения за образованието, здравеопазването и икономиката
15 Април, 2026 16:20 347 7

В контекста на регионалната политика, той акцентира върху сериозните демографски проблеми в Габровска област

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Целият модел на финансиране в образователната система трябва да бъде променен.“. Това заяви водачът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ проф. Николай Цонков в предаването „Делници“ по Евроком.

По думите му настоящият модел на делегирани бюджет създава неравенства и не гарантира равен достъп до качествено образование, като особено проблемни са различията между училищата. Като базов приоритет Цонков отбеляза и необходимостта децата да не изпадат в ранна възраст от образователната система.

В контекста на регионалната политика, той акцентира върху сериозните демографски проблеми в Габровска област. „Когато завършат училище, младите хора напускат областта. Това е пряк резултат от липсата на достатъчно възможности за реализация и слаба връзка между образованието и местната икономика.“, подчерта Цонков, наблягайки върху потенциала на Техническия университет в Габрово за задържането на кадри в региона.

По неговите думи качествено и достъпно образование и здравеопазване са пряко зависими от икономическото състояние на страната. „В момента се задълбочават неравенствата в доходите и достъпа до услуги. Като единствената лява партия на тези избори, този проблем заема централно място в нашата програма.“, каза още кандидатът за народен представител.

Николай Цонков коментира, че „за да работи икономиката ни е нужна конкурентоспособност“. „Важно е България да има достъп до евтини енергийни суровини. “, подчерта той.

„Единствено БСП-ОЛ предлага лява политика за решаване на проблемите в образованието, здравеопазването и икономиката. Ние ще бъдем приятна изненада на изборите и силен коректив в парламента. Справедлива България е възможна и заедно можем да я изградим – гласувайте с номер 5.“, каза в заключение той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ефрейтор

    6 0 Отговор
    Moшенйици, не се накрадохте ! Как се смее ехидно.

    16:22 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дано и народа се посмее

    6 0 Отговор
    Като останете извън парламента!

    16:24 15.04.2026

  • 4 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Левите решения умряха заедно с БСП

    16:28 15.04.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор
    Че то, от БеСоП-ОЛ какво друго да очакваш освен левашки изпълнения и решения?!

    16:29 15.04.2026

  • 6 По заповед на щуката

    2 0 Отговор
    Се опитват да набутат бесепето в парламента но не ми се вярва да им се получи.

    16:35 15.04.2026

  • 7 хаха

    0 0 Отговор
    "Предлагали" били.

    Оправданието после - "мъ ний бехми ЗА ба, мъ онез лошити не поискаха".
    ХАХАХА
    Закривай БСП в-скоби-урви

    16:40 15.04.2026

