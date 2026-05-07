Започва спешна обработка срещу комари в цялата страна

7 Май, 2026 15:42 549 6

С правителствено решение е гласуван ресурс в размер на 1 278 230 евро, предназначен за мониторинг и обработки в периода от май до септември

Светослава Ингилизова

Започва спешна дезинсекция в цялата страна за летния сезон, след като Министерският съвет одобри нов механизъм за бързо действие.

С правителствено решение е гласуван ресурс в размер на 1 278 230 евро, предназначен за мониторинг и обработки в периода от май до септември.

Средствата се пренасочват от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието и храните, а оперативните дейности ще се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Този механизъм бе приет като своевременна алтернатива на стандартната обществена поръчка, която бе блокирана от жалба в КЗК.

По този начин се елиминира рискът от забавяне от близо три месеца и се гарантира, че пръскането започва в пика на биологичния цикъл на насекомите.

Първоначалната процедура бе прекратена след установяване на административни нарушения, застрашаващи обективния избор на изпълнител.

В отговор на опасността от масово разпространение на насекоми и свързаните с тях заболявания, Министерството на здравеопазването и Министерският съвет координираха действията си с общините и водещи експерти за намиране на работещо и законосъобразно решение.

В края на април бяха проведени ключови срещи с кметовете на дунавските общини и представители на най-засегнатите региони, за да се подсигури логистиката и навременната реакция по места.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    5 1 Отговор
    Яко крадене ще падне

    Коментиран от #3

    15:45 07.05.2026

  • 2 Кирил

    2 2 Отговор
    Още ли Килърите пръскат с вода или силно разреден хлор за да прибират парата? За комари се пръска периодично, както и вредители. Закъснели сте доста, въпроса е пара да се гепи.

    15:49 07.05.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааа":

    И аз това мислех да напиша,една шайка чиновници до най ниско ниво действат като ОПГ..
    Не се накрадоха г@до в е т е...

    15:52 07.05.2026

  • 4 Абе

    1 0 Отговор
    ще се крадне и за огнен Дунав и за джулай морника

    15:53 07.05.2026

  • 5 Дядо вади ряпа

    0 0 Отговор
    Верига, вадят и лапат. Целта е да се избегне поръчка и да се плати тройно !
    Даже не се научиха да крадат интелигентно !
    Много са зле нещата !

    15:59 07.05.2026

  • 6 ТОВА

    0 0 Отговор
    срещу комари добре а срещу муи, кога ?

    16:17 07.05.2026

