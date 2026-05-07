Започва спешна обработка срещу комари в цялата страна

Започва спешна дезинсекция в цялата страна за летния сезон, след като Министерският съвет одобри нов механизъм за бързо действие.
С правителствено решение е гласуван ресурс в размер на 1 278 230 евро, предназначен за мониторинг и обработки в периода от май до септември.
Средствата се пренасочват от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието и храните, а оперативните дейности ще се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Този механизъм бе приет като своевременна алтернатива на стандартната обществена поръчка, която бе блокирана от жалба в КЗК.
По този начин се елиминира рискът от забавяне от близо три месеца и се гарантира, че пръскането започва в пика на биологичния цикъл на насекомите.
Първоначалната процедура бе прекратена след установяване на административни нарушения, застрашаващи обективния избор на изпълнител.
В отговор на опасността от масово разпространение на насекоми и свързаните с тях заболявания, Министерството на здравеопазването и Министерският съвет координираха действията си с общините и водещи експерти за намиране на работещо и законосъобразно решение.
В края на април бяха проведени ключови срещи с кметовете на дунавските общини и представители на най-засегнатите региони, за да се подсигури логистиката и навременната реакция по места.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааааа
Коментиран от #3
15:45 07.05.2026
2 Кирил
15:49 07.05.2026
3 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "Дааааа":И аз това мислех да напиша,една шайка чиновници до най ниско ниво действат като ОПГ..
Не се накрадоха г@до в е т е...
15:52 07.05.2026
4 Абе
15:53 07.05.2026
5 Дядо вади ряпа
Даже не се научиха да крадат интелигентно !
Много са зле нещата !
15:59 07.05.2026
6 ТОВА
16:17 07.05.2026