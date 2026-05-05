Околийски утвърди рамка за системен подход към здравното образование в училищата

5 Май, 2026 22:39 385 2

Въвеждането на здравно образование не променя учебните програми, а предоставя насоки и структурира съдържание

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски утвърди Концептуалната рамка на дейностите по промоция, превенция и профилактика в училищното образование, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ).

Документът има за цел да въведе по-ясен и последователен подход към темите, свързани със здравето, които в момента се разглеждат в различни учебни предмети и инициативи, без единна структура и последователност, се посочва в съобщението.

Здравното образование обхваща ключови области като лична хигиена, хранене, физическа активност, психично здраве, превенция на зависимости, сексуално и репродуктивно здраве, както и оказване на първа помощ. Съдържанието е организирано така, че да се надгражда във всеки етап на обучение – от началния до гимназиалния, с фокус върху изграждането на знания, умения и отговорно отношение към собственото здраве, отбелязват от МЗ.

Концептуалната рамка е разработена от междуведомствена работна група с участието на експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Националния център по обществено здраве и анализи.

Проектът е изготвен в изпълнение на Решение №673 от 29.09.2023 г. на Министерския съвет за приемане на План за засилване на ролята на здравно образование в българското училище. Той беше публикуван за обществено обсъждане, като част от получените становища са отразени в окончателния вариант, се посочва в съобщението.

Въвеждането на здравно образование не променя учебните програми, а предоставя насоки и структурира съдържание, с което да се постигне по-голяма последователност и ефективност в дейностите по промоция, превенция и профилактика в училищна среда, отбелязват от Министерството на здравеопазването.

Утвърждаването на документа създава основа за по-добра координация между институциите и за развитие на устойчив модел, който подкрепя изграждането на здравословни навици още в ранна възраст, посочват от ведомството.

В началото на април от Министерството на здравеопазването съобщиха, че с Министерството на образованието и науката предприемат съвместни действия за утвърждаване на Концептуална рамка за дейностите по промоция, превенция и профилактика в училищното образование.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде сега..

    0 0 Отговор
    За каква превенция и здравеопазване в училищата да говорим. Навремето имаше лекар+ зъболекар във всяко по голямо училище в града. Сега има само медицинска сестра а за мъдреца на дъщеря ми олекнах с едни 170 евро.

    22:47 05.05.2026

  • 2 КАТО МУ ГЛЕДАМ СНИМКАТА

    0 0 Отговор
    Май е злоупотребява с розовите хапчета.

    23:05 05.05.2026

