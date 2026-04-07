Президентът призова страните от конфликта в Близкия изток, да проявят разум, сдържаност и отговорност

Призовавам всички страни, които участват в конфликта, да проявят разум, сдържаност и отговорност. Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията. Само така могат да бъдат намерени устойчиви решения, каза президентът Илияна Йотова за конфликта в Близкия изток. За това съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от БТА.

Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза, допълни Илияна Йотова.

Хората очакват мъдрост, а не сила. Диалог, а не заплахи, мир, а не война. Очакват отговорно лидерство. Днес това е най-смелото решение, каза още държавният глава.

Ирански медии съобщават за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа на Ислямската република в навечерието на изтичащия по-късно днес ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран, предаде ДПА по-рано днес.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс по-рано.