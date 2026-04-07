Президентът призова страните от конфликта в Близкия изток, да проявят разум, сдържаност и отговорност

7 Април, 2026 17:41 757 40

Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза, допълни Илияна Йотова

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Призовавам всички страни, които участват в конфликта, да проявят разум, сдържаност и отговорност. Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията. Само така могат да бъдат намерени устойчиви решения, каза президентът Илияна Йотова за конфликта в Близкия изток. За това съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от БТА.

Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза, допълни Илияна Йотова.

Хората очакват мъдрост, а не сила. Диалог, а не заплахи, мир, а не война. Очакват отговорно лидерство. Днес това е най-смелото решение, каза още държавният глава.

Ирански медии съобщават за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа на Ислямската република в навечерието на изтичащия по-късно днес ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран, предаде ДПА по-рано днес.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс по-рано.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    28 3 Отговор
    Тая па скапана кифла кой те брои за човек бе

    Коментиран от #24

    17:43 07.04.2026

  • 2 УНИКАЛНО ТЪПА

    31 4 Отговор
    И МОЗЪЧНО СЕМПЛА ЖЕНИЦА. УЖАС

    17:44 07.04.2026

  • 3 е те това Е

    17 2 Отговор
    Новия началник на поредни и поредни Служебни премиери

    17:45 07.04.2026

  • 4 Тръмпоча съм

    6 4 Отговор
    Утре пускам новия 24 часов ултиматум и тогава да му мислят. За пореден път ;)

    17:45 07.04.2026

  • 5 Бай Иван

    21 2 Отговор
    Кой бръсне Пеги Бънди за слива.

    17:46 07.04.2026

  • 6 ЧИЧО

    17 3 Отговор
    Тръмп е напълнил гащите от ултиматома на нашата назначена президентша.

    17:47 07.04.2026

  • 7 буля йотка

    16 3 Отговор
    едни яйца неможе да опържи тръгнала на развити държави акъл да дава...

    17:48 07.04.2026

  • 8 Изводи от много яка статия за

    8 0 Отговор
    ВОЙНАТА В АРАБСКО МОРЕ🦴🦴🦴🦴

    "Когато политическото ръководство в своето високомерие не успее да разбере границите на използването на сила в държавното управление, колебае се да ангажира сухопътни сили и избира да използва само един инструмент на армията, изтъкан от погрешна стратегия с изместване на политически цели и военни цели, прекратяването на конфликта вече не остава под негов контрол.

    Краят на войната сега ще зависи от устойчивостта, волята, способността на Иран да понесе наказание и способността му да се бие. За САЩ и Израел това може да завърши с военно поражение на враг, който отказва да загуби."

    17:48 07.04.2026

  • 9 Павел Пенев

    22 3 Отговор
    Какво предложение. Видяхте ли каква умница е нашата служебна президентка? Няма идея как да намали цената на краставиците, но дава идеи за войната в Персийския залив.

    17:48 07.04.2026

  • 10 малко истински факти

    11 2 Отговор
    А пудела ,кой го бръсне изобщо та полайва .

    17:48 07.04.2026

  • 11 Дориана

    13 3 Отговор
    Тръмп и Израел започнаха война с Иран за смяна на режима и за петрола. Тази война не беше по техните сили и причиниха Световен конфликт с икономическа криза. Войната се превръща в етническа и ще продължи дълго да се избиват взаимно. Европа е най- слабото място и точно тя ще пострада най- много.

    17:48 07.04.2026

  • 12 Сатана Z

    14 4 Отговор
    Иран предупреди,че самолетите цистерни паркиране на летище София са законна цел ,която участва във войната а България е съучастник .Йотовица да извика посланика на Козяк и да му каже да си събират багажа от България

    Коментиран от #31, #34

    17:49 07.04.2026

  • 13 Призовала

    14 1 Отговор
    била, на кого му пука за нея. Ама ей така да си пилим ноктите и да си бляботим

    17:50 07.04.2026

  • 14 Посягал на жени

    5 1 Отговор
    Нека най-после да намери жена да ме обвини в посегателство!

    Коментиран от #20

    17:52 07.04.2026

  • 15 вай вай

    10 3 Отговор
    Хи хи , та точно бръщолевенията на таз комуноиднонепригодната чакаха Тръмп и Биби за да се стреснат , голям майтап била тая женица непотребна.

    17:52 07.04.2026

  • 16 Стратегията на Иран е да не се подчини

    3 2 Отговор
    , не трябва да печели Войната а да оцелее и същевременно нанесе асиметричен военен отговор на държавите в Arabian Gulf, Израел и Американски Бази на място.
    Защо ли имам предчувствието че нощта на 7 срещу 8 Април ще бъде pure hell в арабските шейхства и Тел Авив?🤔🦴🦴

    17:54 07.04.2026

  • 17 Дръта чанта

    8 4 Отговор
    Защо не свали Гюрата и оная как и беше името Надето нафталина и ти си същата като тях продажна

    17:55 07.04.2026

  • 18 си пън

    5 2 Отговор
    идиЙотова,оправи си назначените недоразумения продажни

    17:56 07.04.2026

  • 19 сексретарката на славуца

    1 1 Отговор
    призовава Великите сили да вземат пример от нея и да унищожат и разграбят собствените си държави!

    17:56 07.04.2026

  • 20 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Посягал на жени":

    Не, той за Министъра Дечев пише!

    Коментиран от #22

    17:57 07.04.2026

  • 21 Кой е агресора МА?

    8 2 Отговор
    Кажи да разберем?

    17:57 07.04.2026

  • 22 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Вероятно отдавна го е изтрил!

    17:58 07.04.2026

  • 23 Поздравления за Йотова

    4 6 Отговор
    Чест прави на Йотова ,че направи това изявление. Каквото и да е, но малка България говори с гласът на разума. Поздравления. Йотова постъпи правилно с това обръщение към света.

    Коментиран от #27

    18:01 07.04.2026

  • 24 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Тая да гледа простотии те на правителството на "уник Гюро" и да вземе мерки.... А другото са празни приказки...

    18:02 07.04.2026

  • 25 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 3 Отговор
    Ганьо няма уважение към президента си ! Ганьо пие ракия ,бие жена си ,не възпитава децата си и живее в мизерия! Ганьо си е Ганьо, няма спирачка в блатото.

    18:02 07.04.2026

  • 26 И какво

    3 4 Отговор
    като свали "Гюрата", ще цъфнете и ще вържете. "Гюрата" е за месец ама това, което ще дойде след "Гюрата" ще ви е проблем. Ще си изядете помията

    18:02 07.04.2026

  • 27 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Поздравления за Йотова":

    Браво !

    18:02 07.04.2026

  • 28 Пенчо

    4 0 Отговор
    Тази къде си пъха гагата и тя!? Кой ли я чува!?

    18:06 07.04.2026

  • 29 Опа

    5 1 Отговор
    Защо ни занимавате със секретарката на Радев?

    18:06 07.04.2026

  • 30 Алексия

    3 2 Отговор
    тая що не се подстриже на лъвица прилича 🦁 а разбрах те ли дементираният ще нападне Иран с ЯО ☢️

    18:10 07.04.2026

  • 31 Аоао

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Те нямат посланик от дълго време. Не ни броят за нищо

    18:14 07.04.2026

  • 32 мнение

    6 2 Отговор
    Госпожа Йотова първо да предприеме стъпките, които се налагат от нейна страна. Това са действия по махане на Нейнски, Запрянов и Гюров, както и стъпки по анулиране на дългосрочния 10 годишен договор. Защото, освен Гюров, който се показа като изключително слаб управленец и тя, като президент и главнокомандващ на въоръжението сили, също се показва като слаб такъв. Подписал Гюров 10 годишен договор за военна помощ, а тя, Йотова - президент и главнокомандващ, не знае за визитата и за този договор. И тя, президент- главнокомандващ, продължава да си мълчи, проявявайки се като слаба фигура и незаслужаваща поста, който заема.

    Коментиран от #36

    18:16 07.04.2026

  • 33 Нека да пиша

    4 1 Отговор
    Червената пираня ,кой е слуша нея . Това да не и ВС на БСП.

    18:18 07.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Браво!

    5 1 Отговор
    Тази е много умна......... Клише след клише, като всички бг. политици.....

    18:20 07.04.2026

  • 36 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "мнение":

    Това твое предложиние пияната тьотка Митрофанова ли ти го даде.

    18:21 07.04.2026

  • 37 Много

    1 0 Отговор
    я има другарката някой за жива , но у нея нито етика , нито възпитание , нито нещо конкретно или продуктивно за да се усети !

    18:52 07.04.2026

  • 38 Оз. Ген.Румянцев

    1 1 Отговор
    Лелче, не призовавай, няма кой да те чуе, махайте от летището Stratotankerite, към 12.30 днес 5 броя излетяха, в посока Израел

    19:00 07.04.2026

  • 39 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ДА СЕ ИЗГОНИ ИВРИТ ПОСОЛСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #40

    19:02 07.04.2026

  • 40 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Боруна Лом":

    Няма да стане никога мухъл.

    19:06 07.04.2026

