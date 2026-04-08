Новини
България »
Днешното заседание на Министерския съвет: Откриване на консулства, образователни програми и компенсации за родители

8 Април, 2026 08:07 859 8

  • министерски съвет-
  • програма-
  • министри-
  • обсъждане

Днешното заседание на Министерския съвет: Откриване на консулства, образователни програми и компенсации за родители - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешното си заседание Министерският съвет ще обсъди откриване на нови консулства на България и чужди държави, национални програми за развитие на образованието и компенсации за родители на деца, които не са приети в детски градини, ясли и яслени групи поради липса на свободни места. Това съобщиха от правителствената пресслужба, предават от БТА.

Министерският съвет ще разгледа проект за финансиране на компенсации за родители на деца, които не са приети в държавни или общински детски ясли, или яслени групи, или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 януари до 28 февруари 2026 г.

Сред акцентите в дневния ред е и проект за утвърждаване на споразумение между правителството на България, Община Велико Търново и правителството на Азербайджан за сътрудничество при изграждането и реконструкцията на парк „Шуша“ във Велико Търново.

Кабинетът ще обсъди и няколко решения, свързани с консулската мрежа на България и чужди държави. Правителството ще разгледа предложение за освобождаване на Феликс Фишер от функциите му на почетен консул на България в Цюрих и за закриване на българското почетно консулство там.

Министерският съвет ще обсъди още откриването на консулство на Казахстан в Бургас, което ще обхваща областите Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали и Хасково. Кабинетът ще разгледа и проект за откриване на българско почетно консулство в Тбилиси, което ще обслужва територията на Грузия.

В сферата на образованието кабинетът ще обсъди откриването на филиал на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас. Министрите ще разгледат и проект за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Сред точките в дневния ред е и предложение за награждаване на Александър Тодоров Андонов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски съм

    3 0 Отговор
    И да ми преведете още 20 милиона левро великденски! Веднага!

    08:17 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 да намалат бензина 2 седмици

    0 1 Отговор
    да санкционират лукойл 3-4 пъти . бензин правим , а цените много високи , а и огромни печалби правят . Велика сряда е . христяни сме . Байерн Мюнхен са много добри . Всички им пожелаха победата . Ще видим реванша .

    08:53 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пада нивото

    3 0 Отговор
    Защо да има филиал на музикалната академия в Бургас? Преподавателите да ходят на море или певачиците по морето да завършат академията?

    09:02 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 завод

    0 0 Отговор
    Де що сичкото съйган произлизат от Северозападна Индия.

    09:34 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове