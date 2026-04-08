Днешното заседание на Министерския съвет: Откриване на консулства, образователни програми и компенсации за родители

На днешното си заседание Министерският съвет ще обсъди откриване на нови консулства на България и чужди държави, национални програми за развитие на образованието и компенсации за родители на деца, които не са приети в детски градини, ясли и яслени групи поради липса на свободни места. Това съобщиха от правителствената пресслужба, предават от БТА.

Министерският съвет ще разгледа проект за финансиране на компенсации за родители на деца, които не са приети в държавни или общински детски ясли, или яслени групи, или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 януари до 28 февруари 2026 г.

Сред акцентите в дневния ред е и проект за утвърждаване на споразумение между правителството на България, Община Велико Търново и правителството на Азербайджан за сътрудничество при изграждането и реконструкцията на парк „Шуша“ във Велико Търново.

Кабинетът ще обсъди и няколко решения, свързани с консулската мрежа на България и чужди държави. Правителството ще разгледа предложение за освобождаване на Феликс Фишер от функциите му на почетен консул на България в Цюрих и за закриване на българското почетно консулство там.

Министерският съвет ще обсъди още откриването на консулство на Казахстан в Бургас, което ще обхваща областите Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали и Хасково. Кабинетът ще разгледа и проект за откриване на българско почетно консулство в Тбилиси, което ще обслужва територията на Грузия.

В сферата на образованието кабинетът ще обсъди откриването на филиал на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас. Министрите ще разгледат и проект за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Сред точките в дневния ред е и предложение за награждаване на Александър Тодоров Андонов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.