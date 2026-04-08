Министър Адемов и ръководството на МВР ще се срещнат в Хасково за борба с натиска върху избиратели

Министър Адемов и ръководството на МВР ще се срещнат в Хасково за борба с натиска върху избиратели

8 Април, 2026 07:22 869 10

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов ще посети Хасково в изпълнение на приоритета си да не се допуска използването на инструментите на социалната система за влияние върху избирателните права на гражданите

Министър Адемов и ръководството на МВР ще се срещнат в Хасково за борба с натиска върху избиратели - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов ще посети Хасково в изпълнение на приоритета си да не се допуска използването на инструментите на социалната система за влияние върху избирателните права на гражданите. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП)., цитирани от БТА.

В Хасково министър Адемов ще се срещне с политическото и професионално ръководство на МВР – служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.д. главен секретар на ведомството Георги Кандев.

Срещата е предвидена за 14:30 часа на ул. „Бузлуджа” № 71 в града, информираха още от МТСП.

На посещение във Варна преди дни министър Адемов съобщи, че всеки ден в социалното министерство постъпват сигнали за нарушения. Той уточни, че всички сигнали се предават на Министерството на вътрешните работи, а ако има данни за престъпление – и на прокуратурата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гръндж

    4 1 Отговор
    ще се срещнат в Хасково с де що сичкото съйган

    07:27 08.04.2026

  • 3 обем

    5 0 Отговор
    У Хаскьовото има цял квартал на тъмните в лице,дето станаха по-богати от българите. Пълни с нови коли,злато по шиите им и пачки евра в джобовете.

    07:30 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пране на пари

    1 0 Отговор
    Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов ще посети Хасково в изпълнение на приоритета си да не се допуска използването на инструментите на социалната система за влияние върху избирателните права на гражданите
    Примерно:
    Колко струва една българска мадама в Турция, гласуваща в България? 200 евро.
    Колко струва една българска мадама в Гърцияц, гласуваща в България? - 200 евро.
    Колко струва една българска мадама в Германия, гласуваща в България? - 300 евро.
    Колко струва една българска мадама в България, гласуваща в България? - 50 евро.
    Колко струва една българска мадама в Русия, гласуваща в България? Няма ги там.
    Колко струва една руска мадама в България, гласуваща в България? - пълно е по черноморието и работят за парички.
    Колко струваедна гръцка мадама в България, гласуваща в България - трудно ще намериш!
    Колко струва германска мадама в България, гласуваща в България - къде ще я намериш?
    Колко струва турска мадама в България, гласуваща в България - има ги много и се раздат за малки пари.
    Колко струва една българска циганка в България, гласуваща в България - пеят и танцуват кючек навсякъде по концерти за пари,
    Колко струва една българска циганка в Чужбина, гласуваща в България - махат с ръка на всяко кръстовище и събират парички за управляващите в Софието.
    Колко струват български мадами в Дубай? - МНОГО за МНОГО парички. Но управляващите ги върнаха със самолети обратно в България и сега Управляващите се чудят колко

    Коментиран от #9

    07:56 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Правилното изписване е :

    3 1 Отговор
    Министъра на труда и социалната политика доктор Адемов .....
    Мимистър не е титла и не се изписва висящо пред името. Трябва да се каже на какво е министър.
    Доктор е титла и може да се използва пред името.
    В случая е направено точно обратното.

    08:15 08.04.2026

  • 8 Асан Амджиков

    2 2 Отговор
    През тоя боклук Асан Адем що милиарди заминаха по офширни сметки, кога беше в земеделски министър... един аллах знае!

    08:19 08.04.2026

  • 9 Снощи в мола имаше пакистанци ли са

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пране на пари":

    Пакистански студенти по медицина ли са ?
    Те колко струват защото са заляли страната и на следващите избори ще са гласоподаватели а може още и сега да гласуват. За повишаване на избирателната активност.
    Вие си драскайте няма проблем. Те си заселват чужденци няма проблеми.
    Мулти култи.

    08:46 08.04.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор
    Последен танц и в пенсия

    09:26 08.04.2026

