Андрей Гюров: Продължаваме битката срещу похитителите на демокрацията

Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата за правото на българските граждани да упражняват правото си на глас свободно. Ние няма да се откажем от тази борба, независимо колко ни удрят в гръб. И, да, имаме нужда от съюзници - всеки, който гласува, който не продава гласа си, който вдъхновява другите да не са безразлични, е наш съюзник. Нашата мисия е да покажем на хората, че държавата не е над тях, а до тях. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание.

Премиерът специално акцентира на битката срещу брокерите на вот, които определи като похитители на демокрацията. Гюров отбеляза, че до момента броят на задържаните за изборни престъпления е 223. Ако се чудим дали са много, или малко, да си припомним колко са народните представители в парламента - 240 души. Заловили сме почти толкова, които се опитват да подменят волята на българските граждани, за да заменят тези депутати със свои, посочи министър-председателят.

Премиерът Андрей Гюров отбеляза посещението си в Якоруда през настоящата седмица. Най-страшното и притеснително, което видях, беше мълчанието - хората се притесняват да говорят, защото си мислят, че всичко е свързано: изборите, дървата за огрев, социалните помощи, топлият обяд, заяви Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че когато човек вярва, че всичко това е свързано, той не е свободен. В тази връзка премиерът акцентира върху ролята на Министерството на вътрешните работи. Полицията трябва да бъде при хората, тя е не само гаранция за сигурност, но и гаранция за свобода, посочи Гюров и се обърна към министър Емил Дечев – трябва да Ви виждат на терен и да знаят, че Вие сте там като защита за тях и за техните права.

Премиерът изтъкна целенасочената работа и на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Не можем да позволим хората да избират между това да гласуват и топлия обяд, това е недопустимо, с д-р Адемов работим в тази посока, добави Гюров. Министър-председателят посочи докладвани му от главния секретар на МВР случаи, при които един глас се продава да за два хляба и три салама - срещу 8 евро от тефтера с вересиите. Засечено е също как гласовете на най-уязвимите се търгуват дори с фалшиви пари. Освен, че е престъпление, това е унижение, категоричен беше Гюров.

Министър-председателят постави въпроса кои са хората, които стоят зад задържаните брокери на вот. Попита също какви са тези, които искат да влязат в парламента през тефтерите с вересиите, през лихварите. Не виждаме политическите партии да ги атакуват – те атакуват служебното правителство, на това се гради тяхната предизборна кампания, посочи Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че служебният кабинет няма да слезе на партийния терен и ще продължава битката срещу похитителите на демокрацията.