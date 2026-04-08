Андрей Гюров: Продължаваме битката срещу похитителите на демокрацията

Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата за правото на българските граждани да упражняват правото си на глас свободно. Ние няма да се откажем от тази борба, независимо колко ни удрят в гръб. И, да, имаме нужда от съюзници - всеки, който гласува, който не продава гласа си, който вдъхновява другите да не са безразлични, е наш съюзник. Нашата мисия е да покажем на хората, че държавата не е над тях, а до тях. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание.
Премиерът специално акцентира на битката срещу брокерите на вот, които определи като похитители на демокрацията. Гюров отбеляза, че до момента броят на задържаните за изборни престъпления е 223. Ако се чудим дали са много, или малко, да си припомним колко са народните представители в парламента - 240 души. Заловили сме почти толкова, които се опитват да подменят волята на българските граждани, за да заменят тези депутати със свои, посочи министър-председателят.
Премиерът Андрей Гюров отбеляза посещението си в Якоруда през настоящата седмица. Най-страшното и притеснително, което видях, беше мълчанието - хората се притесняват да говорят, защото си мислят, че всичко е свързано: изборите, дървата за огрев, социалните помощи, топлият обяд, заяви Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че когато човек вярва, че всичко това е свързано, той не е свободен. В тази връзка премиерът акцентира върху ролята на Министерството на вътрешните работи. Полицията трябва да бъде при хората, тя е не само гаранция за сигурност, но и гаранция за свобода, посочи Гюров и се обърна към министър Емил Дечев – трябва да Ви виждат на терен и да знаят, че Вие сте там като защита за тях и за техните права.
Премиерът изтъкна целенасочената работа и на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Не можем да позволим хората да избират между това да гласуват и топлия обяд, това е недопустимо, с д-р Адемов работим в тази посока, добави Гюров. Министър-председателят посочи докладвани му от главния секретар на МВР случаи, при които един глас се продава да за два хляба и три салама - срещу 8 евро от тефтера с вересиите. Засечено е също как гласовете на най-уязвимите се търгуват дори с фалшиви пари. Освен, че е престъпление, това е унижение, категоричен беше Гюров.
Министър-председателят постави въпроса кои са хората, които стоят зад задържаните брокери на вот. Попита също какви са тези, които искат да влязат в парламента през тефтерите с вересиите, през лихварите. Не виждаме политическите партии да ги атакуват – те атакуват служебното правителство, на това се гради тяхната предизборна кампания, посочи Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че служебният кабинет няма да слезе на партийния терен и ще продължава битката срещу похитителите на демокрацията.
1 Ненормалник
10:50 08.04.2026
2 българина
10:51 08.04.2026
3 Пуфи
10:51 08.04.2026
4 провинциалист
10:52 08.04.2026
5 в една килия
10:54 08.04.2026
6 Перник
До коментар #3 от "Пуфи":Ааа колега и той се отчете, не забравай торбите на урките, Зеления му е направил златна глазура
10:55 08.04.2026
7 Дедо Мраз
10:57 08.04.2026
8 Гробар
10:58 08.04.2026
9 ДрайвингПлежър
ТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА СИ ПРЕСТЪПНИК БЕ!!! ТИ СИ ПОХИТИТЕЛ НА ВЛАСТТА!
За един месец само глупости натворихте!!! НЕ НА ПП-ЕДОФИЛИТЕ И КАЛИНКИТЕ ИМ!!!
10:58 08.04.2026
10 Обаче
и ще свършите
като хунта
10:59 08.04.2026
11 Гюро
Ква демокрация кви 5 лв
10:59 08.04.2026
12 От клуба
И кво следва, Гюро? Още по-демократично щавене?
11:00 08.04.2026
13 Нормал Ник
До коментар #1 от "Ненормалник":Лапаи члена чебураш
11:02 08.04.2026
14 Дойче зеле
11:04 08.04.2026
15 Сектата от хижата
До коментар #1 от "Ненормалник":Това са едни добри момчета, начетени, ерудирани, емоционално объркани. Продължаваме промяната..
11:06 08.04.2026
16 провинциалист
11:07 08.04.2026
17 провинциалист
11:09 08.04.2026
18 ЕДГАР КЕЙСИ
11:10 08.04.2026
19 ШЕФА
11:10 08.04.2026
20 ЛьоЛю
11:11 08.04.2026
21 така е
До коментар #19 от "ШЕФА":още на летището преди да се качи на самолета за Украйна трябваше МВР да си свърши работата.
11:12 08.04.2026
22 Седянка по селски
11:13 08.04.2026
23 Сарафа
11:13 08.04.2026
24 Бастардо
11:16 08.04.2026
25 Ненормалник
До коментар #13 от "Нормал Ник":Аха,нещо ти е криво,а?Значи съм на прав път.
11:18 08.04.2026
26 Голема грешка
До коментар #18 от "ЕДГАР КЕЙСИ":на цру Е! ДОКАЗАНО!!!
11:21 08.04.2026
27 падаш
11:22 08.04.2026
28 1984
11:24 08.04.2026