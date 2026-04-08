Андрей Гюров: Продължаваме битката срещу похитителите на демокрацията

8 Април, 2026 10:44 634 28

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата за правото на българските граждани да упражняват правото си на глас свободно. Ние няма да се откажем от тази борба, независимо колко ни удрят в гръб. И, да, имаме нужда от съюзници - всеки, който гласува, който не продава гласа си, който вдъхновява другите да не са безразлични, е наш съюзник. Нашата мисия е да покажем на хората, че държавата не е над тях, а до тях. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание.

Премиерът специално акцентира на битката срещу брокерите на вот, които определи като похитители на демокрацията. Гюров отбеляза, че до момента броят на задържаните за изборни престъпления е 223. Ако се чудим дали са много, или малко, да си припомним колко са народните представители в парламента - 240 души. Заловили сме почти толкова, които се опитват да подменят волята на българските граждани, за да заменят тези депутати със свои, посочи министър-председателят.

Премиерът Андрей Гюров отбеляза посещението си в Якоруда през настоящата седмица. Най-страшното и притеснително, което видях, беше мълчанието - хората се притесняват да говорят, защото си мислят, че всичко е свързано: изборите, дървата за огрев, социалните помощи, топлият обяд, заяви Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че когато човек вярва, че всичко това е свързано, той не е свободен. В тази връзка премиерът акцентира върху ролята на Министерството на вътрешните работи. Полицията трябва да бъде при хората, тя е не само гаранция за сигурност, но и гаранция за свобода, посочи Гюров и се обърна към министър Емил Дечев – трябва да Ви виждат на терен и да знаят, че Вие сте там като защита за тях и за техните права.

Премиерът изтъкна целенасочената работа и на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Не можем да позволим хората да избират между това да гласуват и топлия обяд, това е недопустимо, с д-р Адемов работим в тази посока, добави Гюров. Министър-председателят посочи докладвани му от главния секретар на МВР случаи, при които един глас се продава да за два хляба и три салама - срещу 8 евро от тефтера с вересиите. Засечено е също как гласовете на най-уязвимите се търгуват дори с фалшиви пари. Освен, че е престъпление, това е унижение, категоричен беше Гюров.

Министър-председателят постави въпроса кои са хората, които стоят зад задържаните брокери на вот. Попита също какви са тези, които искат да влязат в парламента през тефтерите с вересиите, през лихварите. Не виждаме политическите партии да ги атакуват – те атакуват служебното правителство, на това се гради тяхната предизборна кампания, посочи Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че служебният кабинет няма да слезе на партийния терен и ще продължава битката срещу похитителите на демокрацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ненормалник

    27 4 Отговор
    Аха,продължаваш битка с фалшименто правителство.Всички компрометирани по един или друг начин.Още малко и сте аут.Пъсле ще ви търсим обяснения.

    Коментиран от #13, #15

    10:50 08.04.2026

  • 2 българина

    24 1 Отговор
    Голяма борба за демокрацията , вече 36 години , само това правите НАЛАГАТЕ демокрация .Никой не ви пречи на демокрацията , нито някой ви пречи да построите нещо смислено в държавата , някой мост , някой тунел , някоя магистрала , да видим и ние полза от демокрация . До тук само инфлация видяхме .

    10:51 08.04.2026

  • 3 Пуфи

    16 6 Отговор
    Пълни торбиете че 2 седмици останаха, че и далавера като боташ не можа да сготвиш

    Коментиран от #6

    10:51 08.04.2026

  • 4 провинциалист

    24 3 Отговор
    Умник Гюро ще продължи борбата, ако се метне от някое по-високо място.

    10:52 08.04.2026

  • 5 в една килия

    13 4 Отговор
    с банкята и джаба

    10:54 08.04.2026

  • 6 Перник

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пуфи":

    Ааа колега и той се отчете, не забравай торбите на урките, Зеления му е направил златна глазура

    10:55 08.04.2026

  • 7 Дедо Мраз

    10 1 Отговор
    Не помня няога да не съм упражнявал свободно правото си на глас.Гюрю ментето да се скрие.

    10:57 08.04.2026

  • 8 Гробар

    14 1 Отговор
    Лама Гюро бърка фашизъм с демокрация.

    10:58 08.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Крадеца пак реве - дръжте крадеца!
    ТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА СИ ПРЕСТЪПНИК БЕ!!! ТИ СИ ПОХИТИТЕЛ НА ВЛАСТТА!
    За един месец само глупости натворихте!!! НЕ НА ПП-ЕДОФИЛИТЕ И КАЛИНКИТЕ ИМ!!!

    10:58 08.04.2026

  • 10 Обаче

    11 1 Отговор
    Вие действате като хунта
    и ще свършите
    като хунта

    10:59 08.04.2026

  • 11 Гюро

    13 1 Отговор
    Ти не си нищо повече от жалък петрохански хижар
    Ква демокрация кви 5 лв

    10:59 08.04.2026

  • 12 От клуба

    4 1 Отговор
    Да, хората продават гласа си за два хляба и парче салам и това е изключително унизително и позорно за властта, която е организирала целенасочено мизерията, за да печели още повече власт...
    И кво следва, Гюро? Още по-демократично щавене?

    11:00 08.04.2026

  • 13 Нормал Ник

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ненормалник":

    Лапаи члена чебураш

    Коментиран от #25

    11:02 08.04.2026

  • 14 Дойче зеле

    4 2 Отговор
    Необходим е нов НАРОДЕН СЪД !!!!!!!!!!!!!!!! Всички предатели за последните 36 години трябва да си получат заслуженото !!!! Всички, които унищожиха разузнаването (ДПС продадоха списъка с агенти на Турция), земеделието, промишлеността, армията, образованието..... приватизацията !!!!

    11:04 08.04.2026

  • 15 Сектата от хижата

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ненормалник":

    Това са едни добри момчета, начетени, ерудирани, емоционално объркани. Продължаваме промяната..

    11:06 08.04.2026

  • 16 провинциалист

    1 0 Отговор
    ""Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата за правото на българските граждани да упражняват правото си на глас свободно." - ами, нищо такова. Даже гугъл го знае: "Легитимността на правителството е общественото признание и одобрение за правото му да управлява, основано на конституционни норми, законни избори и ценностен консенсус. Тя съчетава легалност (спазване на Конституцията) и доверие (подкрепа от гражданите), осигурявайки авторитет на властта"

    11:07 08.04.2026

  • 17 провинциалист

    5 0 Отговор
    "до момента броят на задържаните за изборни престъпления е 223" - а колко от тях правят ала-бала по машините за гласуване?

    11:09 08.04.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    ПОХИТИТЕЛЯТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е .......................... ФАШИСТА И РЕZИДЕНТ НА КГБ - МИСТЪР МУНЧО ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #26

    11:10 08.04.2026

  • 19 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Гяуров,ако МВР си вършеше работата ти отдавна трябваше да си в килията.

    Коментиран от #21

    11:10 08.04.2026

  • 20 ЛьоЛю

    6 0 Отговор
    Ах,дем0крата на моите мечти!Ти си за 3атвор бе!И ти го желая от все сърце!Всекиму, според заслугите.

    11:11 08.04.2026

  • 21 така е

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "ШЕФА":

    още на летището преди да се качи на самолета за Украйна трябваше МВР да си свърши работата.

    11:12 08.04.2026

  • 22 Седянка по селски

    5 0 Отговор
    Партийно събрание с рецитация на лозунги.

    11:13 08.04.2026

  • 23 Сарафа

    4 0 Отговор
    Гюрчо,твоето карикатурно правителство ще издъхне скоро.Начело с теб,Ечев и Нкулов трябва да марширувате в редичка към централния.Разпердушинихте Българиа,уволнихте кадърни хора(много по-кадърни от недоразумениятя в твоя "екип").

    11:13 08.04.2026

  • 24 Бастардо

    3 0 Отговор
    Слушам те по тв какви бизумия плещиш.Срам за България!!!Хляб срещу глас било.А ти даваш 20 еврака на хора с по 2 коли.Това какво е?Литър бензин срещу глас за шарлатаните?Дигиди мръсно и нагло човече.

    11:16 08.04.2026

  • 25 Ненормалник

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Нормал Ник":

    Аха,нещо ти е криво,а?Значи съм на прав път.

    11:18 08.04.2026

  • 26 Голема грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    на цру Е! ДОКАЗАНО!!!

    11:21 08.04.2026

  • 27 падаш

    1 0 Отговор
    от смех само зарад заглавието, по-нататък нема какво да четеш.....

    11:22 08.04.2026

  • 28 1984

    1 0 Отговор
    по Оруел

    11:24 08.04.2026

