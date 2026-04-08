18 млн. евро за автобусните превозвачи по междуселищните линии

8 Април, 2026 13:52 869 18

С тази мярка се предотвратява закриването на маршрути и рязко увеличение на цените на билети и карти, подчерта Корман Исмаилов

18 млн. евро за автобусните превозвачи по междуселищните линии - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Служебното правителство отпусна 18 милиона евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният министър на транспорта Корман Исмаилов.

Той припомни, че преди десетина дни бяха приети мерки за субсидиране на транспорта в големите общини. Исмаилов уточни, че в обхвата на мерките не попадат нерентабилните линии до малките населени места, тъй като те се субсидират ежегодно от държавата и не може да се допуска двойно финансиране. Средствата ще достигат директно до общините, които са възложители на транспортните услуги по автобусни линии от утвърдени транспортни схеми, каза транспортният министър. Той каза, че разпределението ще бъде на база актуална информация за общини и планиран пробег за тази година.

С тази мярка се предотвратява закриването на маршрути и рязко увеличение на цените на билети и карти, подчерта Корман Исмаилов. За да не се допуска спекулативно поскъпване въпреки субсидирането, е въведен механизъм за наблюдение на цените и недопускане на свръх компенсиране, което е забранено и от европейското законодателство, допълни той. Исмаилов подчерта, че България е пазарна икономика, всеки превозвач има право да коригира своите цени, но трябва да има предвид, че при необосновано увеличение, размерът на предоставената помощ ще бъде намален.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    15 0 Отговор
    Задачата е да успеете да се превозите до летището.

    Коментиран от #3

    13:55 08.04.2026

  • 2 ивкони домус

    14 0 Отговор
    благодарско за новите милионни подаръци

    14:00 08.04.2026

  • 3 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Какво ще правят на това летище като секне керосинецът? Ще броят фишеците ли?

    14:00 08.04.2026

  • 4 честен ционист

    13 0 Отговор
    И аз искам да съм превозвач в България - харизват ти безплатни ЖП линии за милиарди, купуват ти нови влакчета, квалифициран персонал ти пренасочват, за капак и някой и друг млн евраци за продънените, вмирисани, селски рейсове, дето и без това се движат по-нарядко от камилски керван.

    Коментиран от #16, #18

    14:03 08.04.2026

  • 5 ФЮТ

    14 0 Отговор
    Как ще има пари в държавата, като раздават с пълни шепи на олигарсите.

    14:09 08.04.2026

  • 6 Хохо Бохо

    9 0 Отговор
    Де Би Ли в действие. Автобусните превозвачи докараха ЖП до фалит и разруха с дъмпинг и дублирани разписания в началото на века. Ако тея клоуни искат да решат проблема трябва да налеят пари в ЖП на ТОК, който е най-евтиния транспорт. ЖП могат да превозват и транзитен трафик на камиони, хем ще е еко хем магистралите ще са здрави. Но ДеБи лите искат да налеят едни безконтролни пари към едни кучияши, които не работят на загуба, а им е намаляла печалбата

    14:20 08.04.2026

  • 7 Ще си

    5 0 Отговор
    затвори очите работодателя на тоя с Х 5 БМВ Р 04 64 КВ пак ще прелива тубите в резервоара до блока

    14:27 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    4 0 Отговор
    И както винаги, ще ги приберат обръчите от фирми на Доган.

    14:42 08.04.2026

  • 10 честен ционист

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Mамито ти мръсничкo":

    Нито едно от имената му не е турско, та да правиш такива умозаключения.

    Коментиран от #12, #13

    14:43 08.04.2026

  • 11 Някога до

    9 0 Отговор
    селото на баба ми имаше 9-10 абтобуса до окръжния град всеки ден, дето имаше болници, работа, пазари, магазини, гимназии...
    Цената на билета 80-те години беше 1 лев, при моя заплата от 320-380 лева месечно. (Млад специалист, средно образование, без много опит в професията, в индустрията... Веднага след казармата!). Днеска вече са спрели всякакви автобуси, понеже "нямало достатъчно пътници". С такси плащам до там 20 евро в едната посока и 20 обратно. И това беше до сега, преди тази криза на горивата и войната в Иран. Демокрацията унищожи евтината връзка до селото, всичките предприятия там, училището, детската градина, медицинският център с лекари, стоматолози и даже и гинеколог имаше тогава там... Всяка събота и неделя имаше народна, духова музика, от кметството организирано и безплатна... Хората отиваха в центъра и играеха народни хора... Веселеха се, празнуваха! Всичките тези неща ИЗЧЕЗНАХА при демокрацията. И сега "демонократите" ме убеждават, че в тяхната система било по-добре? За кого? За тикви и прасета сигурно, но не и за милионите обикновенни хора!

    14:44 08.04.2026

  • 12 Ей ционистки оптпадък

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Нямат значение имената, щом е от анадолкска семка!

    14:53 08.04.2026

  • 13 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    ОДИ СИ......

    15:12 08.04.2026

  • 14 Къде е свободната конкуренция

    1 0 Отговор
    Уредиха транспорта за изборите. Някой някога проверява ли тези дотации и как ги гласуваха точно за изборите.

    15:17 08.04.2026

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Киевският нацист Зеленски и той ли е превозвач,че получи 20 милиона евро държавна помощ?

    15:18 08.04.2026

  • 16 Свойте хора

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    В изборния ден нямат почивка, ден година храни.

    15:19 08.04.2026

  • 17 счетоводителя

    1 0 Отговор
    Автобус София - Варна разходи на месец:
    - гориво за 30 курса в двете посоки - 8000 евро/месец
    - заплата шофьор - 2000евро
    - билети за 40 човека (25евро в една посока) - общо 60 000 евро/месец
    - печалба за фирмата - 10 000евро/месец
    - остават 40 000евро свръх печалба
    Какви цени, какви подкрепи, какви големи лъжи
    Можете ли да смятате? Ами смятайте. Големи балъци сме !

    15:27 08.04.2026

  • 18 това е само

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    за червените вождове и техните отрочета и лакеи..

    17:58 08.04.2026

