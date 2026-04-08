18 млн. евро за автобусните превозвачи по междуселищните линии

Служебното правителство отпусна 18 милиона евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният министър на транспорта Корман Исмаилов.
Той припомни, че преди десетина дни бяха приети мерки за субсидиране на транспорта в големите общини. Исмаилов уточни, че в обхвата на мерките не попадат нерентабилните линии до малките населени места, тъй като те се субсидират ежегодно от държавата и не може да се допуска двойно финансиране. Средствата ще достигат директно до общините, които са възложители на транспортните услуги по автобусни линии от утвърдени транспортни схеми, каза транспортният министър. Той каза, че разпределението ще бъде на база актуална информация за общини и планиран пробег за тази година.
С тази мярка се предотвратява закриването на маршрути и рязко увеличение на цените на билети и карти, подчерта Корман Исмаилов. За да не се допуска спекулативно поскъпване въпреки субсидирането, е въведен механизъм за наблюдение на цените и недопускане на свръх компенсиране, което е забранено и от европейското законодателство, допълни той. Исмаилов подчерта, че България е пазарна икономика, всеки превозвач има право да коригира своите цени, но трябва да има предвид, че при необосновано увеличение, размерът на предоставената помощ ще бъде намален.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 честен ционист
До коментар #1 от "Емигрант":Какво ще правят на това летище като секне керосинецът? Ще броят фишеците ли?
14:00 08.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
До коментар #8 от "Mамито ти мръсничкo":Нито едно от имената му не е турско, та да правиш такива умозаключения.
Коментиран от #12, #13
14:43 08.04.2026
11 Някога до
Цената на билета 80-те години беше 1 лев, при моя заплата от 320-380 лева месечно. (Млад специалист, средно образование, без много опит в професията, в индустрията... Веднага след казармата!). Днеска вече са спрели всякакви автобуси, понеже "нямало достатъчно пътници". С такси плащам до там 20 евро в едната посока и 20 обратно. И това беше до сега, преди тази криза на горивата и войната в Иран. Демокрацията унищожи евтината връзка до селото, всичките предприятия там, училището, детската градина, медицинският център с лекари, стоматолози и даже и гинеколог имаше тогава там... Всяка събота и неделя имаше народна, духова музика, от кметството организирано и безплатна... Хората отиваха в центъра и играеха народни хора... Веселеха се, празнуваха! Всичките тези неща ИЗЧЕЗНАХА при демокрацията. И сега "демонократите" ме убеждават, че в тяхната система било по-добре? За кого? За тикви и прасета сигурно, но не и за милионите обикновенни хора!
14:44 08.04.2026
12 Ей ционистки оптпадък
До коментар #10 от "честен ционист":Нямат значение имената, щом е от анадолкска семка!
14:53 08.04.2026
13 Боруна Лом
До коментар #10 от "честен ционист":ОДИ СИ......
15:12 08.04.2026
16 Свойте хора
До коментар #4 от "честен ционист":В изборния ден нямат почивка, ден година храни.
15:19 08.04.2026
17 счетоводителя
- гориво за 30 курса в двете посоки - 8000 евро/месец
- заплата шофьор - 2000евро
- билети за 40 човека (25евро в една посока) - общо 60 000 евро/месец
- печалба за фирмата - 10 000евро/месец
- остават 40 000евро свръх печалба
Какви цени, какви подкрепи, какви големи лъжи
Можете ли да смятате? Ами смятайте. Големи балъци сме !
15:27 08.04.2026
18 това е само
До коментар #4 от "честен ционист":за червените вождове и техните отрочета и лакеи..
17:58 08.04.2026