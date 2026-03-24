Новини
България »
Тракийски съкровища ще бъдат филателната визитка на България

24 Март, 2026 15:26 469 0

  • тракийски съкровища-
  • филателна визитка-
  • корман исмаилов

Марките изобразяват маската на Терес, златния пръстен от Езерово, начелник от Свещари и нагръдник от Мезек

Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Серия от пощенски марки изобразява 4 от най-значимите оцелели артефакти от тракийски съкровища. Изданието бе пуснато в употреба от министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, директора на Националния археологически музей доц. д-р Христо Попов и художника на проектите Тахсин Ахмед.

„Това е своеобразна енциклопедия в умален вид, миниатюрен разказ за един от най-впечатляващите периоди от историята по нашите земи. Тракийската цивилизация, със своята изтънчена материална култура и духовна дълбочина, ще оживее и ще достига до българските граждани у нас и по света с всяко писмо или картичка“, каза по време на церемонията министър Исмаилов.

Марките изобразяват маската на Терес, златния пръстен от Езерово, начелник от Свещари и нагръдник от Мезек.

“С развитието на тематичната филателия от края на 50-те години на 20 век, пощенските марки, свързани с тракийското историческо наследство, се радват на голям колекционерски интерес. Такъв е примерът с последното издание от 2016 година, което беше на тема „Антични тракийски монети“, припомни министърът.

Серията „Тракийско злато“ обединява първите български марки с променлив тираж, които са с цена в евро. Те ще бъдат използвани години наред за пощенска кореспонденция. Специално за колекционерите бе пуснат в употреба и блок-лист от четирите марки в тираж 1000 броя.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове