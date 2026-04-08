Зам.-министър инж. Василев: С общи усилия ще възобновим опожарената гора над село Илинденци

8 Април, 2026 14:48 711 4

  • струмяни-
  • инж. николай василев-
  • илинденци

В рамките на акцията с бяха засадени около 3 000 фиданки

Зам.-министър инж. Василев: С общи усилия ще възобновим опожарената гора над село Илинденци - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С общи усилия ще възобновим опожарената гора над село Илинденци, община Струмяни. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните инж. Николай Василев, който се включи в традиционното залесяване по повод Седмицата на гората. Той отбеляза, че ще е необходимо време и постоянство, за да се възвърне жизнеността на пострадалите насаждения.

„ В този случай сечта не е самоцелно действие и тя е необходима, за да се премахнат унищожените дървета. Целта е да се създаде възможност да израсне нова гора, която да остане за нашите деца и внуци“, посочи заместник-министър Василев. Той припомни, че пожарът в района възникна през лятото на миналата година и обхвана над 30 хил. дка горска територия. Заместник-министър Василев изрази благодарност към всички, участвали в овладяването му, както и на всички присъстващи в днешната инициатива за възстановяването.

В рамките на акцията с бяха засадени около 3 000 фиданки. Първите пет декара бяха залесени със зимен дъб, благун и горскоплодни видове, подготвени от Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) за по-бързо възстановяване на екосистемата. В инициативата се включиха горски служители, пожарникари, военнослужещи и доброволци.

По време на събитието беше направена възстановка на щаба за ръководене на действията по пожарогасенето през 2025 г., както и се състоя церемония по връчване на благодарствени грамоти на партньорите и участниците в националната кампания на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите- "Безотговорността е най-опасната искра!" с мото "Гори или гори. Ти правиш разликата". Сред отличените бяха Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и териториалното им поделение за област Благоевград, Областна дирекция на МВР-Благоевград, военни, доброволци и журналисти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоуст

    3 0 Отговор
    Горските са мафия.

    14:54 08.04.2026

  • 2 НРБ

    2 0 Отговор
    Да залесяват зелената мафия от НПО -та ,България е потънала в битови отпадъци !!!

    15:30 08.04.2026

  • 3 Уважаема госпожо

    3 0 Отговор
    В текста изречението е правилно защото е изписано министерството в което инж.Василев е зам.министър , но в заглавието не е правилно , защото министър не е титла и не се изписва пред титлата или пред името самостоятелно без министерството в което е министър.
    В случая зам. министъра е инженер и това е титла както и доктор например също е титла. Министър не е титла и никой не е министър без министерство. С уважение.

    17:22 08.04.2026

  • 4 Римски Некорсаков

    0 0 Отговор
    Ние от махалите сме благодарни за грижата към многото подрастващи берачи. Само мафията да не я запали пак ,щото ние какво ще продаваме?

    18:31 08.04.2026

