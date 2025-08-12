Новини
Евакуират екипите, борещи се с огъня в района на Илинденци, гасят само хеликоптери

12 Август, 2025 19:39 417 2

Причината е, че на единия от фронтовете на пожара има върхово горене, вследствие на вятъра. Това налага преместването на екипите в безопасна зона

Евакуират екипите, борещи се с огъня в района на Илинденци, гасят само хеликоптери - 1
Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци, съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев.

Причината е, че на единия от фронтовете на пожара има върхово горене, вследствие на вятъра. Това налага преместването на екипите в безопасна зона. Фронтът, който се доближава до територията на Национален парк "Пирин", е овладян, благодарение на хеликоптерите, каза още директорът. На другия фронт има върхово горене. В момента чрез хеликоптери се правят опити върховото горене да се сведе до низово, за да бъде безопасно за екипите и те да имат възможност да работят, уточни той.

По думите на комисаря в момента, в който горенето стане низово, екипите ще имат възможност да се върнат и да продължат да се борят с пожара. Всички хора са изтеглени и са в безопасност. В момента гасят само хеликоптерите.

Комисар Василев каза още, че предстои да се направи оценка на ситуацията, за да се прецени как екипите да продължат работата по овладяването на пожара. До момента мерките, които предприемахме, даваха много добри резултати. Не можем да влияем на вятъра, който тук, в района на пожара, е почти постоянен, каза още директорът на РСПБЗН-Благоевград, цитиран от БТА.


България
