Камион блъсна и уби велосипедист в Бяла Слатина

Велосипедист на 62 години е загинал при пътен инцидент в Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР Враца. Мъжът е бил блъснат от товарен автомобил, управляван от 38-годишен водач.
Катастрофата е станала на кръстовище в града, около 11:00 ч. , на 7 април.
Направените проби за алкохол и наркотични вещества на водача на автомобила са отрицателни.
Образувано е досъдебно производство.
Миналата година при катастрофи в област Враца са загинали 12 човека, според доклада на ОД на МВР Враца, публикуван на сайта на дирекцията. Повечето катастрофи са станали през светлата част на денонощието, но броят на загиналите е еднакъв през деня и нощта.
1 Бивш шифьор
Коментиран от #2, #8
16:30 08.04.2026
2 Германец
До коментар #1 от "Бивш шифьор":Бунгаретата са африканците на Европа!
16:39 08.04.2026
3 коментар
и един ......
му я е отнел
16:47 08.04.2026
4 Янчо
17:13 08.04.2026
5 Опааа
17:26 08.04.2026
6 Дачко Яворов
17:27 08.04.2026
7 Дачко Яворов
Коментиран от #9
17:29 08.04.2026
8 трябва да се забрани
До коментар #1 от "Бивш шифьор":на българските селяндури да управляват МПС защото това не е за бавноразвиващи де били...
17:51 08.04.2026
9 Българин
До коментар #7 от "Дачко Яворов":Ми емигрирай бе монголец кой ге кара да седиш тука 😅🤣😂😂😂
Коментиран от #11
18:20 08.04.2026
10 Джиродиталия
18:21 08.04.2026
11 Жипката с пачките
До коментар #9 от "Българин":Много бързо цървулите и простаците могат да бъдат дисциплинирани. Справка Украйна. Освен това, дори в Монголия не карат така.
18:25 08.04.2026
12 бою циганина
19:06 08.04.2026