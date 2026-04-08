Камион блъсна и уби велосипедист в Бяла Слатина

8 Април, 2026 16:21 1 563 12

  • загинал-
  • велосипедист-
  • бяла слатина

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Велосипедист на 62 години е загинал при пътен инцидент в Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР Враца. Мъжът е бил блъснат от товарен автомобил, управляван от 38-годишен водач.

Катастрофата е станала на кръстовище в града, около 11:00 ч. , на 7 април.

Направените проби за алкохол и наркотични вещества на водача на автомобила са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство.

Миналата година при катастрофи в област Враца са загинали 12 човека, според доклада на ОД на МВР Враца, публикуван на сайта на дирекцията. Повечето катастрофи са станали през светлата част на денонощието, но броят на загиналите е еднакъв през деня и нощта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бивш шифьор

    31 1 Отговор
    Гледам какво е по българските улици…..коли, камиони, велосипедисти, всеки кара с мръсна газ и никой не се съобразява с участниците в движението. . Отказах се от личен автомобил преди няколко години. Случвало ми се е няколко пъти да форсират автомобили пред пешеходна пътека докато преминаваш по нея. Няма такова диво племе просто. Да почива в мир.

    Коментиран от #2, #8

    16:30 08.04.2026

  • 2 Германец

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бивш шифьор":

    Бунгаретата са африканците на Европа!

    16:39 08.04.2026

  • 3 коментар

    10 3 Отговор
    вече е предвкусвал пенсията
    и един ......

    му я е отнел

    16:47 08.04.2026

  • 4 Янчо

    1 5 Отговор
    Това е страхотно.

    17:13 08.04.2026

  • 5 Опааа

    13 1 Отговор
    Марооооо! Мисиркооооо! Камионът не е блъснал никого! Шофьорът на камиона е блъснал…! Неграмотна мисирка!

    17:26 08.04.2026

  • 6 Дачко Яворов

    8 5 Отговор
    Ден пореден на територията на хаоса и безпорядъка ! Копторът на аспагрух монголския примaт трябва да се закрие и територията да се предаде доброволно на Турция, Сърбия и Румъния !

    17:27 08.04.2026

  • 7 Дачко Яворов

    19 2 Отговор
    Целият материал в този гадeн кенeф, наречен българия, е на това ниво. Всеки ден живот тук е изпитание за ума, душата и физическата ти цялост ! Гадна шuбана територия !

    Коментиран от #9

    17:29 08.04.2026

  • 8 трябва да се забрани

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бивш шифьор":

    на българските селяндури да управляват МПС защото това не е за бавноразвиващи де били...

    17:51 08.04.2026

  • 9 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дачко Яворов":

    Ми емигрирай бе монголец кой ге кара да седиш тука 😅🤣😂😂😂

    Коментиран от #11

    18:20 08.04.2026

  • 10 Джиродиталия

    0 0 Отговор
    Затова състезанието по колоездене няма да минава през тайните с пустиняци.

    18:21 08.04.2026

  • 11 Жипката с пачките

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Много бързо цървулите и простаците могат да бъдат дисциплинирани. Справка Украйна. Освен това, дори в Монголия не карат така.

    18:25 08.04.2026

  • 12 бою циганина

    1 0 Отговор
    направих много велоалеи и най ме радват на дондуков и раковска, в провинцията се оправяйте

    19:06 08.04.2026

