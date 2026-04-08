Божидар Божанов: Ние ще борим модела "Борисов-Пеевски", но от останалите виждаме клишета и снимки по бански

Божидар Божанов: Ние ще борим модела "Борисов-Пеевски", но от останалите виждаме клишета и снимки по бански

8 Април, 2026 22:56

Той отбеляза, че Борислав Сарафов днес за поред път е останал на поста и.ф. главен прокурор след решение на Конституционния съд и добави, че прокуратурата слага чадъри

Божидар Божанов: Ние ще борим модела "Борисов-Пеевски", но от останалите виждаме клишета и снимки по бански - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато служебният кабинет се бори с изборните измами, атаки срещу него имаше от ДПС. Сега виждаме същите атаки от лагера на Радев. Очакваше се атаките да бъдат спрямо Пеевски и Борисов, а те са най-пощадените. Това коментира кандидатът за депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му се поставя въпросът дали "Прогресивна България" ще се бори с модела Пеевски-Борисов.

"Нашата програма е достатъчно конкретна да каже как ще борим модела "Борисов-Пеевски", но от останалите виждаме клишета и снимки по бански", заяви Божанов пред Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че Борислав Сарафов днес за поред път е останал на поста и.ф. главен прокурор след решение на Конституционния съд и добави, че прокуратурата слага чадъри.

"Целта на тези избори е да има максимална избирателна активност", подчерта кандидатът за депутат от ПП-ДБ. Божанов отбеляза, че в последните дни на отиващото си Народно събрание (НС) от ПП-ДБ са прокарали законопроект, който е събрал достатъчно мнозинство, да се изпращат всички данни на Комисия по досиетата от Централната избирателна комисия (ЦИК), "за да няма саботаж на процеса, какъвто в предишни и по-предишни избори имаше риск да се случи".

По думите му дали ще има кабинет, или не, на първо място ще решат българските избиратели - на кого ще дадат най-много доверие, на кого ще повярват, че "автентично иска да събори този модел и да не позволи да се появи следващ Пеевски и български Орбан, който комбинира в себе си мишка на Путин".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Като ви изнася веднага сглобка

    12 3 Отговор
    Генералисимус Гном.. /Никога с Бойко...никога./.. /цитат/

    23:02 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 "Патриот" - Христо Ботев

    7 2 Отговор
    Патриот е - душа дава
    за наука, за свобода;
    но не свойта душа, братя,
    а душата на народа!
    И секиму добро струва,
    само, знайте, за парата,
    като човек - що да прави?
    продава си и душата.

    И е добър христиeнин:
    не пропуща литургия;
    но и в черква затуй ходи,
    че черквата й търговия!
    И секиму добро струва,
    само, знайте, за парата,
    като човек - що да прави?
    залага си и жената.

    И е човек с добро сърце:
    не оставя сиромаси;
    но не той вас, братя, храни,
    а вий него със труда си!
    И секиму добро струва,
    само, знайте, за парата,
    като човек - що да прави?
    изяда си и месата.

    23:02 08.04.2026

  • 5 провинциалист

    18 3 Отговор
    Вие нищо няма да борите. Само дебнете да докопате малко власт, за да се втурнете към Украйна и загърбвате всякакви обещания. Тоя филм го гледахме при Кир, гледаме го и при Г-я-у-р. За вас - както Левски за предателите.

    23:02 08.04.2026

  • 6 Разбирач

    16 4 Отговор
    Вие от ПП-ДБ признавате снимки по бански само на ученици и то в Петрохан. Добре похарчени 80000 евра от Кметът Терзиев

    23:04 08.04.2026

  • 7 Яяяяя

    6 1 Отговор
    Да се снима човека и той като иска, няма лошо

    23:05 08.04.2026

  • 8 Народа

    14 7 Отговор
    Отказваме се вече да гласуваме за румен БОТАШ-А, понеже вече месеци чакаме да назове имената на поне 5 олигарха в България и как точно конкретно мисли да се бори с тях

    23:05 08.04.2026

  • 9 име

    11 4 Отговор
    Два пъти бяхте в управление, едини път даже с шиши и боко. Като изключим няколко опита да им се орежат хранилките, като например онази на Капитан Андреево, другите ви действия само затвърждават модела на шиши и боко: увеличения на заплатите на калпак, без реформи и съкращения, и договори без конкурси, изисквания и оценки. Борбата ви е в стил "стани, че да седна аз" Мерси, няма нужда.

    23:07 08.04.2026

  • 10 Коки, с мекото дупе

    15 2 Отговор
    Аз ще боря модела Борисов от скута на Шиши!

    23:08 08.04.2026

  • 11 Нехис

    12 1 Отговор
    Пърхуте, как ще борите модела? Чрез педофилия и ваша корупция, която не е корупция ли?

    23:15 08.04.2026

  • 12 ПеПетата

    10 1 Отговор
    са извън клишета с бански, те могат да управляват и без бански. Просто по петрохански.

    23:15 08.04.2026

  • 13 Анонимен

    9 1 Отговор
    А аз ще се боря срещу лъжците сглобени дб дсб ппВЪН ЛЪЖЦИ безсрамници от омраза от лъжи от заблуди си печелите милиони Вън петрохански

    Коментиран от #19

    23:16 08.04.2026

  • 14 Пълна скръб!

    3 3 Отговор
    "Надежда всяка оставете", българи! След като СИКаджийската мутра назначи за конституционен съдия и оная селяндурка от Дулово, която продавала картофи на една сергия, некомпетентна, невъзпитана, силно противна като визия, но пък много старателно лижеше з.....а на СИКаджийския си главатар, и след като Прасето набута там и един свой човек, не помня името на въпросното нищожество, "Дълбокаат държава" превзе и Конституционния съд! Край! Край на Блъгария, българи! "Надежда всяка оставете"! Трагедията е пълна!

    23:24 08.04.2026

  • 15 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на редовите хора от протеста.С номер 10 народа влиза в парламента.

    Коментиран от #20

    23:27 08.04.2026

  • 16 13 - и чалгар

    4 3 Отговор
    "Петроханци", нищожество чалгарско, са простак Хаяджи Тошко Африкански с много мръсния и циничен език, от който биха се засрамили всички цигани - каруцари и ортака му Балбана Джебчията! Те изпълниха нареждането на Тлъстото прасе да злепоставят ПП и ДБ, да ръсят грозни лъжи и просташки обиди, но пък тлъстото прасе добре им палит! Толкова добре, че въобще не им пука, че всенародната омраза ги изхвърли на бунището, там са вече и се разбагат! Затова и така смърдят на леш! Да не огворим за сакатото учинпдолско нищожество, то било кандидат от Плевен, ама Хаджи АФрикански и Джебчията не сипрат да се карат кой от двамата да бута инвалидната му количка на срещата с "избирателите"!

    23:32 08.04.2026

  • 17 Георги

    4 1 Отговор
    има ли хора, които още да им вярват на тея? Та нали управлявахте с борисов и пеевски! Промемихте конституцията заедно с тях! Измислихте комисия за имунитетите за да ги спасите от озверелия гешев! Дори ни убеждавахте, че пеевски се е променил за добро! Наистина линсмятат народа за толкова наивен?

    23:32 08.04.2026

  • 18 иван костов

    2 1 Отговор
    Другарю Божанов, кога най сетне, правосъдната система ще седне и да ви осъди за вашите престъпления! Това ще е най истинската съдебна реформа! Вас и съучастникът мирчев.

    23:49 08.04.2026

  • 19 Копейкин Костя

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Успокои се бе ватенка, ще спукаш някоя вена...
    Щом изпадаш в умиление от целувките между Брежнев и Живков, значи си латентен... 😀

    Коментиран от #21

    00:05 09.04.2026

  • 20 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Не, благодаря!!!
    Вече се нагледахме на златни пръсти, на бензино-фармацевти, на чалгари, на педоханци, на полковници, на фараони, на мечове, на летци и на всекви др. подобни "народни" хора, които станаха коалиционни партньори (или златни пръсти, или задкулисни авери) на мафията, и НЕ ЛИЧНО на боко и на шиши, а на техните кукловоди, които стоят зад "отровено общество", "америка против България", "антибългарски хелзински комитет" и др подобни отровни нпо-та, а именно такива като шорош!

    Давам шанс на Възраждане да управляват България (понеже до тук не се коалираха официално с мафията) и очаквам да си изпълнят поне някои от основните обещания:

    - Моментално сваляне на санкциите срещу Русия и възобновяване на търговията с тях, както и поевтиняване на горивата в България;
    - Моментално изгонване на Уестингхаус от АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене и възобновяване на партньорството ни с Росатом;
    - Моментално връщане на лева и на валутния борд, този път обезпечен в швейцарски франкове, или с каквото народът ни реши!

    Тези и други политики искам незабавно да бъдат изпълнени, затова ще гласувам с номер 8 на тези избори!!!

    00:14 09.04.2026

  • 21 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Копейкин Костя":

    А вие (общността около ппдб) спите с деца!
    Пред вас Брежнев и Живков са като герои от забавни комикси!

    Всичко що получавате кинти от нпо-та към такив като шорош, трябва да ви дават ежедневно по телевизията, за предателство срещу народ и родина!!!

    00:19 09.04.2026

  • 22 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Имам въпрос към разбирачите - Орбан ще победи ли на изборите в Унгария на 12-ти април? Сащ и Русия го подкрепят...

    00:28 09.04.2026

