Божидар Божанов: Ние ще борим модела "Борисов-Пеевски", но от останалите виждаме клишета и снимки по бански

Докато служебният кабинет се бори с изборните измами, атаки срещу него имаше от ДПС. Сега виждаме същите атаки от лагера на Радев. Очакваше се атаките да бъдат спрямо Пеевски и Борисов, а те са най-пощадените. Това коментира кандидатът за депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му се поставя въпросът дали "Прогресивна България" ще се бори с модела Пеевски-Борисов.

"Нашата програма е достатъчно конкретна да каже как ще борим модела "Борисов-Пеевски", но от останалите виждаме клишета и снимки по бански", заяви Божанов пред Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че Борислав Сарафов днес за поред път е останал на поста и.ф. главен прокурор след решение на Конституционния съд и добави, че прокуратурата слага чадъри.

"Целта на тези избори е да има максимална избирателна активност", подчерта кандидатът за депутат от ПП-ДБ. Божанов отбеляза, че в последните дни на отиващото си Народно събрание (НС) от ПП-ДБ са прокарали законопроект, който е събрал достатъчно мнозинство, да се изпращат всички данни на Комисия по досиетата от Централната избирателна комисия (ЦИК), "за да няма саботаж на процеса, какъвто в предишни и по-предишни избори имаше риск да се случи".

По думите му дали ще има кабинет, или не, на първо място ще решат българските избиратели - на кого ще дадат най-много доверие, на кого ще повярват, че "автентично иска да събори този модел и да не позволи да се появи следващ Пеевски и български Орбан, който комбинира в себе си мишка на Путин".