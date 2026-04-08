Антон Кутев: Салоните с поддръжници не се пълнят от политическо инженерство, нито от TikTok и YouTube

8 Април, 2026 22:37 943 18

Не съм далеч от мисълта, че се опитват предварително да разиграят румънския сценарий и да се опитат да обезсмислят изборите, и очевидната победа на "Прогресивна България", която се вижда по всички социологически проучвания

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният премиер Андрей Гюров отговори на Бойко Борисов и на Румен Радев, които отделно един от друг заявиха, че правителството е нелегитимно.

"Не съм далеч от мисълта, че се опитват предварително да разиграят румънския сценарий и да се опитат да обезсмислят изборите, и очевидната победа на "Прогресивна България", която се вижда по всички социологически проучвания. Всеки ден се срещаме с хората и виждам подкрепата, която получаваме. Потенциалният опит да се обезсмислят изборите и да се каже, че това е спечелено с външна намеса, няма да мине. Към момента не виждам външна намеса", каза кандидатът за депутат от "Прогресивна България" Антон Кутев в студиото на "Денят ON AIR".

Той е категоричен, че от партията му защитават интересите на България и интересите на българските граждани по легитимен начин.

"В щаба политически инженерства не се използват, напротив. Ако има политическо инженерство, то е това, което се прави в момента и именно заради това ние имаме опасения, че се опитват да откраднат вота. И при една убедителна победа на Радев, да се изкара, че външни сили стояли зад "Прогресивна България". Хората могат да видят кои са лицата, които стоят зад това нещо. Радев, който беше 10 години президент, много ясно е показал своите позиции. Цялата кампания е съсредоточена върху това да бъдем сред хората, салоните не се пълнят от политическо инженерство, нито от опити в TikTok и YouTube. Те се пълнят от хора, които вярват, че промяната предстои", допълни Кутев в ефира на Bulgaria ON AIR. Кутев отново поясни, че подкрепата за Румен Радев не идва отвън, а идва от българските граждани.

"Дори тези социолози, които не харесват Радев и му дават лоши резултати, казват, че 49% от българите подкрепят Радев. Това е всеки втори българин. Ние имаме подкрепата на хората. Нямаме нищо общо с каквито и да е машинации. Ако някой си прави машинации, това не сме ние. Румен Радев е легитимен. Нямаме фактори за финансите, които да са извън България. Излизат организации, без никаква легитимност, които казват, че се правят цифрови машинации. Съжалявам, това няма отношение към реалността", подчерта кандидатът за народен представител.

Кутев отново поясни, че няма "нищо тъмно" в подкрепата за Радев. "Подкрепата за Радев е автентична, а не от мрежите. Цялата идея, че мрежите пълнят салоните на Радев е нелепа и невярна. В борбата с купения вот харесвам това, което прави служебното правителство. Тази война е необходима, трябва да ограничим купения вот. Друг е въпросът за целия опит да бъде въвлечена Европейската комисия и да се създаде впечатлението, че чужди сили правят кампанията. Това няма да мине. Няма да позволим изборите да бъдат отменени или да бъдат обявени за нелегитимни", добави той.

Гостът отрече в редиците на "Прогресивна България" да има агенти на ДС.

"Искам списъка с 30-те човека, за които се твърди, че са агенти, защото няма никакъв смисъл да се връзваме на манипулациите. Асен Василев нагло лъже и той знае, че лъже. Изборите са борба за доверие, няма как да спечелиш доверието на гражданите като ги лъжеш. Дойдохме с ясната заявка да променим България. Нашата цел не е просто да влезем в управлението, не е целта да сменим една олигархия с друга, целта е да създадем условия и правила в държавата, с които олигархията да е невъзможна", отсече той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    15 10 Отговор
    Боташа защитава интересите на България, като плащаме по 1 милион долара на ден на турците.

    22:42 08.04.2026

  • 2 РУМЪНСКИЯТ СЦЕНАРИЙ

    12 1 Отговор
    Е ДА СЕ ЕКЗЕКУТИРАТ
    НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ!

    22:44 08.04.2026

  • 3 Без майтап

    3 0 Отговор
    Кутев е прав, трябва правиото, правото НАШ ЧОВЕК остава.

    22:46 08.04.2026

  • 4 Кутю цунамиту

    10 0 Отговор
    Се появи.

    22:54 08.04.2026

  • 5 Абе

    3 4 Отговор
    Предстои след изборите нова мощна и стабилна коалиция ГЕРБ -ИТН -ДПС както каза Гърдев от ИТН тази вечер в дебата по БНТ

    22:58 08.04.2026

  • 6 румен БОТАШ-а вече се е договорил за

    10 4 Отговор
    сглобка с Борисов и ГЕРБ, и аз няма да гласувам за радев

    23:01 08.04.2026

  • 7 Озадачен

    10 4 Отговор
    Кутев, що си толкова изнервен, бре? И къде я видя тая очевидна победа? Очевидна е само за вас и платените от вас "социолози" и "аналлизатори"!

    23:04 08.04.2026

  • 8 Горд от ДС

    7 5 Отговор
    "Гостът отрече в редиците на "Прогресивна България" да има агенти на ДС." Ех, Кутев, Кутев! Какво й е на ДС 37 години след разформироването й? Тогава в ДС беше цветът на нацията! А вие сега се подравнявате с тези, които вмениха колективна вина на толкова много честни хора само и единствено с цел да дадат път на конюнктурни некъдърници, служещи на чужди интереси, и да освободят от отговорност функционерите на наследствената партия БКП, които всъщност диктуваха и провеждаха реалната политика! Назрява моментът знаещите и можещите да основем партия ДС и да натрием носовете на всички купени подлоги на чужди интереси!

    23:07 08.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Видяхме. Хора на 70+ години. Всичко добре, но това е миналото на България. И сруго се вижда. Радев е страхливец. Нещо ще бори ли Борисов и пеевски или ще ни мъкне към Путин?

    Коментиран от #16

    23:12 08.04.2026

  • 10 БОЦ - ко

    6 0 Отговор
    На "другарите"

    Не от майки родени,
    А от знамената червени,
    Не от бащини длани погалени,
    А от макове алени....

    23:27 08.04.2026

  • 11 иван костов

    2 3 Отговор
    Румен Радев се разграничи от враговете на народа - ППДБ/ЛГБТ! Дано не ни подведе! Много бързо ще стане ясно дали е склонен към колаборация с педофилите на костов!☹️

    23:29 08.04.2026

  • 12 Ветеран

    5 1 Отговор
    Българската гора е най- голямата гора в света. 45 г излизаха активни борци срещу фашизма от нея и сега виждам, че продължават да изпълзяват борци срещу какво ли не ,най- вече срещу олигархията... където има далавери - там сме,нали Кутев?.

    23:34 08.04.2026

  • 13 !!!?

    5 2 Отговор
    Гълъбарника на Кеша явно разбира, че "Вълната" се оказва една "Фата Моргана" и сега внушава вина в другите за предстоящия провал на изборите...!!!?

    Коментиран от #15

    23:36 08.04.2026

  • 14 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ДВУЛИЧНИК!МЕКА МАРА!

    23:47 08.04.2026

  • 15 това на снимката

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    бай тошо ли е или?

    23:58 08.04.2026

  • 16 отец Щирлиц

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    А бре Софиянец каква си фурнаджийска лопата......кой казваше Радев е моят президент я си спомни, а сега що думаш....

    00:02 09.04.2026

  • 17 КутюКутев

    1 1 Отговор
    тоя е най противния червен кърлеж

    00:14 09.04.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    СТРИНО КУТЕ . САЛОНИТЕ СЕ ПЪЛНЯТ С ........................,... ТАКИВА КОМУНОПИТЕЦИ КАТО ТЕБЕ ............................ ФАКТ ! ...........

    00:28 09.04.2026

