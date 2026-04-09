Новини
България »
Акция „Чиста храна“: МЗХ и БАБХ представят резултатите от кампанията до момента

9 Април, 2026 07:32 1 141 49

  • чиста храна-
  • бабх-
  • мзх

Най-фрапиращият случай досега е от Хасково

Акция „Чиста храна": МЗХ и БАБХ представят резултатите от кампанията до момента
Снимка: БАБХ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се днес Министерството на земеделието и БАБХ да представят резултатите до момента от стартиралата през март акция „Чиста храна“. Данните ще бъдат изнесени от земеделския министър Иван Христанов и изпълнителния директор на Агенцията по храните д-р Ангел Мавровски.

В съвместната акция участва и МВР. Тя е насочена към противодействие на контрабандния внос, незаконното транжиране и разпространението на животни и животински продукти на територията на страната.

Най-фрапиращият случай досега е от Хасково, където преди дни бяха открити близо 150 тона месо с изтекъл срок на годност.

Проверките в цялата страна продължават, като обхващат и училища и детски градини. Заради огнищата на шап в Гърция и Кипър МВР разкри контролно-пропускателни пунктове на около 30 км от границите навътре в страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наистина

    17 2 Отговор
    ядем боклуци и ги плащаме с левро.

    07:34 09.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    13 2 Отговор
    Капитан Падна ли ми:
    - Сега е момента да унищожим конкуренцията, да разделим отровителите на наши и ваши, и да оставим да ви тровят само нашите!!!

    07:41 09.04.2026

  • 5 Досега БАБХ не е ли работила

    13 0 Отговор
    То вярно че на места има едни и същи абсолютно неправдоподобни шефове от трийсе години които нищо не разбират от земеделие. Земеделието и здравеопазването са най зле. Причината е че в тези министерства се извършиха абсолютно погрешни реформи в демокрадцията.

    07:42 09.04.2026

  • 6 Голяма гнус

    9 0 Отговор
    Да нахраним с това трупно месо политиците!
    Интересно ми е, тия от свинарника смкакво ги хранят?

    Коментиран от #19

    07:46 09.04.2026

  • 7 Д-р Костов

    13 0 Отговор
    А нещо за боклуците от топлите точки на веригите които се продават всекидневно ?

    Коментиран от #14

    07:51 09.04.2026

  • 8 защо акция

    9 0 Отговор
    Не е ли това ежедневно предмета на дейност на това министерство и агенцията към него?

    07:55 09.04.2026

  • 9 Път на глистите в съвременното общество

    4 2 Отговор
    Народа и особено младите хора се напълниха с паразити от уличната и преработената храна, която не само че не спира да се консумира, но и не се контролира. Риокоз, контролните органи и образователната система просто са в делириум, никой не говори за важните неща, елементарните. Индустрията бълва медикаменти за всичко и младите хора са спокойни, че каквото и да им има то ще се излекува с хапчета, а за превенция не знаят. Много е важен часът по религия, но за сексуална култура и хигиена и здраве се разчита изцяло на родителите. Въпреки, че имат условия, хигиената на обществото ни задмина ерата, когато хората не са познавали що е то тоалетна хартия и са ухаели на ако. Нямам думи да си възмути.

    Коментиран от #10

    07:59 09.04.2026

  • 10 извинявай

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Път на глистите в съвременното общество":

    Искаше нещо да кажеш ли? Пробвай пак, моля.

    Коментиран от #39

    08:04 09.04.2026

  • 11 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Най-хубавите кебапчета и кърначета са в Аскуу

    08:05 09.04.2026

  • 12 Германец

    7 1 Отговор
    Бънгаретата нямат против да ядат развалено месо, стига да е на примоция😁😅😅🤣😂💩

    08:06 09.04.2026

  • 13 Глупости и лъжи, стига сте бълвали тия л

    5 0 Отговор
    Да виждате задържани лица и повдигнати обвинения във всички такива вече заливащи ни от тоя Христанов и престъпниците "бабх" измислени им "разкрития" !?!? Това са лъжи , не се връзвайте и не се лъжете да гласувате за този убиец на бай Рибан - Христанов и неговия антикуропционен блок .Оная лекарка от Майчин дом я съветвам да ги напусне тия мошеници, тя изглежда свестна, не знам какво прави при тия опасни измамници...

    Коментиран от #20

    08:08 09.04.2026

  • 14 Да, дори не пишат състава на тия боклуци

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Д-р Костов":

    Трябваше в била да настоявам, за да ми е звадят един кашон , на която като с размазани букви прочетох , че този "топъл козунак" е палмова мазнина и Е- танищо друго...Представям си т.нар. кроасани там кви са 80% палмова мазнина и няма нито един етикет със съдържанието на тия боклуци ..Изядох една пърленка вчера и ушите му бичат ужасно, същото е с ония торти на "неделя", без етикети със съдържанието, без нищо, като изям 5 дена ми бучат ушите после....кой знае кви с хидрогенирани гадни масла са наблъскани...отроеи

    Коментиран от #17, #22, #27

    08:12 09.04.2026

  • 15 Ако беше ефективна

    6 1 Отговор
    Тая акция, нямаше да има НИЩО в магазините. А то... Пълно сбоклуци и мръсни храни. Та , какво за акция ,, чиста храна,, искахте да кажете....???

    08:12 09.04.2026

  • 16 Земеделието и здравеопазването

    7 0 Отговор
    Трябва да са държавен сектор. Това са стратегически отрасли . Един ден и това ще стане. Сега може да ме премахнете.

    08:13 09.04.2026

  • 17 Срещи шум в ушите

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да, дори не пишат състава на тия боклуци":

    За топли крайници и бистър ум има един продукт за трима ви. Хранителна добавка която се продава в аптеките. Край на цитата.

    Коментиран от #29

    08:17 09.04.2026

  • 18 ако си искате боклуците

    0 3 Отговор
    отскочете до Сърбия по празниците.

    08:20 09.04.2026

  • 19 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Голяма гнус":

    До всеки птицезавод в България има голяма свинеферма, където се реализират напълно като храна пилешките екскременти и умрелите пилета.

    Коментиран от #24

    08:21 09.04.2026

  • 20 Не обвиняваи министъра

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Глупости и лъжи, стига сте бълвали тия л":

    Тои е отАнтикорупциония блог и участка в изборите за депутат ЗАБРАВИХ САМО КАК БЕШЕ «ИДИОТ ОТ НАРОДА или Министър на народа ВСЕ ЕДНО ТОВА Е ТОИ

    08:22 09.04.2026

  • 21 Защо някой е решил че лекарствени

    4 0 Отговор
    Продукти са хранителни добавки сигурно за да се плащат такси комисионни данъци и пр.

    08:23 09.04.2026

  • 22 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да, дори не пишат състава на тия боклуци":

    Не се чуди, демокрация е бе!

    Коментиран от #25

    08:24 09.04.2026

  • 23 Любопитен

    4 0 Отговор
    Тази акция е напълно безсмислена, защото бедните пак ще се купят евтина, но вносна храна произведена там където БАБХ не може контролира - например в Румъния или Сърбия... Решението за скъпите храни е поне част от хората да напуснат градовете и да се върнат към земеделие и животновъдство, защото 80% от храната в магазина е внос и трябва и да се произвежда защото следващата петролна криза може да доведе и до глад...

    08:25 09.04.2026

  • 24 Толкова ли са умни

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Прасетата ? Не е чудно че са на власт. Какво да кажем ние с гайдите овце трябват за нас.

    08:27 09.04.2026

  • 25 Защо

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    По соца пишеше ли съставките? Защо всички работници в Родопа рано или късно станаха вегетарианци?

    Коментиран от #30

    08:34 09.04.2026

  • 26 бабх

    4 0 Отговор
    е ОПГ!

    08:42 09.04.2026

  • 27 важното е

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да, дори не пишат състава на тия боклуци":

    цените да се вдигат постоянно!!!

    08:45 09.04.2026

  • 28 Ненормелния Христанов

    1 0 Отговор
    цели планиран гладомор

    08:46 09.04.2026

  • 29 Не ми трябват добавки

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Срещи шум в ушите":

    Това не е шум в ушите, това е моментално бучене и директен еферк само 1-2-3-4 часа след яденето вече на продуктите от бели теста в България....определено с тези болни клуци в кръвта и артерии влиза нещо опасни, което моето тяло , слава на Бог, ми го алармира веднага ...Аз просто спрях да ги ям тия боклуци и бучене в ушите нямам, изчезва си като се изчисти кръвта и артериите от тия ези гнусотии ...Също съм щастлива, че стомахът му също е много чувствителен и веднага реагира на боклуците, дори и да са овкусени с купища изкуствени отрови и така ме предупреждава......

    08:50 09.04.2026

  • 30 Глупендер жълтопаважен

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Защо":

    по времето на соца имаше работещи ДВСК и се спазваха стандартуи БДС.

    Коментиран от #31, #36

    08:50 09.04.2026

  • 31 брей жива да не бех

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Глупендер жълтопаважен":

    Верно ли така било? И ДВСК ли станали вегетарианци?!

    08:52 09.04.2026

  • 32 1488

    2 0 Отговор
    чиста храна
    чисти избори

    09:01 09.04.2026

  • 33 Вярно е

    0 0 Отговор
    Сега и веригите продават по-прясно месо и се осети!

    09:04 09.04.2026

  • 34 Зайко

    3 0 Отговор
    Как така изведнъж се събудиха,и започнаха проверки? Българина изяде с тонове некачествена стока,къде беше досега тази институция?

    Коментиран от #35

    09:09 09.04.2026

  • 35 не искаме ЕС

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Зайко":

    Искаме като сръбете - никакъв контрол!

    Коментиран от #38

    09:12 09.04.2026

  • 36 Лисан

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Глупендер жълтопаважен":

    Имаше да,но сега има друго свободния се нарича.Дано не дойде ден в който и гората да опасен.От аграрна държава направиха сметище за чужди боклуци изтровиха народа.Ама той все така кротко си блее.

    09:19 09.04.2026

  • 37 Айше

    0 0 Отговор
    А тъй, махнете мършата, да видите какъв народ има България!

    09:22 09.04.2026

  • 38 Зайко

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "не искаме ЕС":

    Ти сърбин можеш да видиш клекнал,но над.пен не! А ние на всеки ,който ни свирне сме готови.Нещо не разбирам ,какво общо има това ,какво ядем ние и какво правят те?

    Коментиран от #40

    09:24 09.04.2026

  • 39 Баба ти Пенка

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "извинявай":

    Младите се възмущават в интернет за всичко, но като цяло лейно завито в хартия за ангъс да им продадат ще го изядат с малко сос барбекю или кетчуп. Иначе хомо ергастер и еректус вероятно и да не са открили оралната любов, но доре да са я имали, то е нямало парфюм и мокри кърпи за да се замаже положението или без да осъзнават вероятно са били по-чистоплътни от съвременните цивилизовани екземпляри.

    09:25 09.04.2026

  • 40 маре

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "Зайко":

    Србете са си надупени към масква. Още се другаросват. От времето на Тито се опитват да седят на два стола. Не получается.

    Коментиран от #41, #49

    09:37 09.04.2026

  • 41 Мале

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "маре":

    Потресаващо много грешки имаш.

    09:58 09.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Прегледайте изявите на министъра

    1 0 Отговор
    В сайтовете на телевизиите. Има и още едно две че и три министерства много активни. ....

    10:19 09.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Лай 1 @@ на 22 ри !

    1 0 Отговор
    лай 1 @@ на 22 ри !

    10:20 09.04.2026

  • 47 Тито е хърватин а Сталин е грузинец

    1 0 Отговор
    Не им преписвайте заслугите на други.

    10:22 09.04.2026

  • 48 КЪДЕ ЛИ Е ОТИШЛО МЕСОТО

    0 0 Отговор
    КОЕТО Е НЕГОДНО ? ОТГОВОРА Е САМО ЕДИН - В ДЖОБОВЕТЕ НА ППДБ , ТОЕСТ ХРИСТАНОВ И МАФИЯТА !

    11:04 09.04.2026

  • 49 Зайко

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "маре":

    А ние от много столове в тинята.Логика никаква,все едно слушам онази баба от поредното грандиозно интервю.Какво мислите за еврото,а тя горката с усмивка отговори,Ами добре е даваш 100 лв.те отвръщат 50 евро.Явно сте от една школа.

    11:08 09.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове