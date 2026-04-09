Акция „Чиста храна“: МЗХ и БАБХ представят резултатите от кампанията до момента

Очаква се днес Министерството на земеделието и БАБХ да представят резултатите до момента от стартиралата през март акция „Чиста храна“. Данните ще бъдат изнесени от земеделския министър Иван Христанов и изпълнителния директор на Агенцията по храните д-р Ангел Мавровски.

В съвместната акция участва и МВР. Тя е насочена към противодействие на контрабандния внос, незаконното транжиране и разпространението на животни и животински продукти на територията на страната.

Най-фрапиращият случай досега е от Хасково, където преди дни бяха открити близо 150 тона месо с изтекъл срок на годност.

Проверките в цялата страна продължават, като обхващат и училища и детски градини. Заради огнищата на шап в Гърция и Кипър МВР разкри контролно-пропускателни пунктове на около 30 км от границите навътре в страната.