Министър Христанов: Държавата се завърна като гарант за безопасността на храните

Държавата се завръща в контрола върху безопасността на храните и ще бъде гарант за качеството на продуктите, които достигат до българските семейства, училища и болници. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов на съвместна пресконференция с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски, посветена на резултатите от акцията „Чиста храна“.

Министър Христанов информира, че екипът на Министерството е започнал работа преди едва седем седмици, но вече показва, че държавните институции могат да действат решително и прозрачно. По думите му МЗХ и БАБХ работят в тясна координация както никога досега през последните десетилетия – сигналите на гражданите се проверяват незабавно, а резултатите се представят публично. „В последните седмици се появиха много обвинения и внушения, включително от парламентарната трибуна. Но фактите са ясни, след като получим сигнали, реагираме на място и се отчитаме пред обществото. Това е начинът, по който трябва да функционира една държава“, заяви министърът. Той посочи, че акцията „Чиста храна“ обхваща цялата страна и вече са извършени хиляди проверки. По думите му резултатите показват натрупвани с години проблеми – нарушения при съхранение и дистрибуция на храни, лоши хигиенни условия в обекти и замърсяване на водоизточници. В редица области са установени случаи на сериозни злоупотреби.

Във Враца е разкрита схема за претоварване и разпространение на храни при изключително съмнителни условия, в Габрово е установена голяма фирма с тежки хигиенни нарушения, въпреки че е получила милиони левове за оборудване, а в Ловеч е констатирано замърсяване на водоизточници. Министърът отбеляза, че част от проверките са свързани и със злоупотреби в доставките на храни за училища и деца. „Това е злоупотреба не само с обществени средства, но и със здравето на нашите деца. Такива практики няма да бъдат толерирани“, категоричен бе той.

Христанов посочи и случаи на възпрепятстване на проверки и натиск върху служители на БАБХ. „Когато инспекторите изпълняват задълженията си, се стига до заплахи и опити за спиране на проверките. Това няма да бъде допускано. Благодаря на ръководството на МВР и на главния секретар на Министерството, които оказват пълна подкрепа на нашите екипи“, каза министърът. Той уточни, че разкритите схеми показват и сериозна нелоялна конкуренция към коректния бизнес. „Хиляди български предприемачи работят честно, плащат данъци и спазват правилата. Те не трябва да бъдат притискани от сиви практики и незаконни схеми. С тези проверки държавата защитава именно тях“, подчерта той.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски съобщи, че след старта на акцията „Чиста храна“ сигналите от граждани са се увеличили с над 60% само за последния месец. Най-много от тях идват от София-град и Софийска област и са свързани основно с нарушения при храните, но има и сигнали за нехуманно отношение към животни и незаконни дейности.

В заключение министър Христанов подчерта, че само за един месец институциите са започнали да решават проблеми, натрупвани повече от 15 години. „Продължаваме работата си със същата решителност. Най-важното е българските граждани да бъдат спокойни и уверени, че държавата защитава тяхното здраве и интерес“, каза той.