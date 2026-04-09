Министър Христанов: Държавата се завърна като гарант за безопасността на храните

9 Април, 2026 13:06 1 205 37

По думите му МЗХ и БАБХ работят в тясна координация както никога досега през последните десетилетия

Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова

Държавата се завръща в контрола върху безопасността на храните и ще бъде гарант за качеството на продуктите, които достигат до българските семейства, училища и болници. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов на съвместна пресконференция с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски, посветена на резултатите от акцията „Чиста храна“.

Министър Христанов информира, че екипът на Министерството е започнал работа преди едва седем седмици, но вече показва, че държавните институции могат да действат решително и прозрачно. По думите му МЗХ и БАБХ работят в тясна координация както никога досега през последните десетилетия – сигналите на гражданите се проверяват незабавно, а резултатите се представят публично. „В последните седмици се появиха много обвинения и внушения, включително от парламентарната трибуна. Но фактите са ясни, след като получим сигнали, реагираме на място и се отчитаме пред обществото. Това е начинът, по който трябва да функционира една държава“, заяви министърът. Той посочи, че акцията „Чиста храна“ обхваща цялата страна и вече са извършени хиляди проверки. По думите му резултатите показват натрупвани с години проблеми – нарушения при съхранение и дистрибуция на храни, лоши хигиенни условия в обекти и замърсяване на водоизточници. В редица области са установени случаи на сериозни злоупотреби.

Във Враца е разкрита схема за претоварване и разпространение на храни при изключително съмнителни условия, в Габрово е установена голяма фирма с тежки хигиенни нарушения, въпреки че е получила милиони левове за оборудване, а в Ловеч е констатирано замърсяване на водоизточници. Министърът отбеляза, че част от проверките са свързани и със злоупотреби в доставките на храни за училища и деца. „Това е злоупотреба не само с обществени средства, но и със здравето на нашите деца. Такива практики няма да бъдат толерирани“, категоричен бе той.

Христанов посочи и случаи на възпрепятстване на проверки и натиск върху служители на БАБХ. „Когато инспекторите изпълняват задълженията си, се стига до заплахи и опити за спиране на проверките. Това няма да бъде допускано. Благодаря на ръководството на МВР и на главния секретар на Министерството, които оказват пълна подкрепа на нашите екипи“, каза министърът. Той уточни, че разкритите схеми показват и сериозна нелоялна конкуренция към коректния бизнес. „Хиляди български предприемачи работят честно, плащат данъци и спазват правилата. Те не трябва да бъдат притискани от сиви практики и незаконни схеми. С тези проверки държавата защитава именно тях“, подчерта той.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски съобщи, че след старта на акцията „Чиста храна“ сигналите от граждани са се увеличили с над 60% само за последния месец. Най-много от тях идват от София-град и Софийска област и са свързани основно с нарушения при храните, но има и сигнали за нехуманно отношение към животни и незаконни дейности.

В заключение министър Христанов подчерта, че само за един месец институциите са започнали да решават проблеми, натрупвани повече от 15 години. „Продължаваме работата си със същата решителност. Най-важното е българските граждани да бъдат спокойни и уверени, че държавата защитава тяхното здраве и интерес“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сектата от Петрпхан

    18 9 Отговор
    Това операция "чисти пари"

    Коментиран от #23

    13:07 09.04.2026

  • 2 Васил

    21 3 Отговор
    Държаваааааааааааа отдавна няма има само някаква територия заградена с някаква провиснала ограда.

    13:10 09.04.2026

  • 3 Явно и сам

    17 6 Отговор
    Не си вярва щом го говори .

    13:11 09.04.2026

  • 4 Изтровиха народеца

    24 3 Отговор
    с тези боклуци по магазините с неясен произход!

    13:14 09.04.2026

  • 5 крдефе

    17 8 Отговор
    Ти май и ти се опитваш да ни излъжеш нещо??? Само по Тик Ток и феисбук гръмки заглавия и малко снимки и нищо. Кого лъжеш??? Себе си ли??? Не сме видяли един арестуван лъжец и крадец от банда ГЕРБ??? Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя си пърди на свобода и си харчи ограбените милиарди и си тъпче и любовниците??? А ти само филмчета ни пускаш и гръмки заглавия??? Почнаха ли вече да правят мляко, сирене и кашкавал с мляко или още ни продават магии??? Не лъжи българите ами даи резултати. Слава на Господ Иисус Христос добре ни ги редиш, ама къде е резултата???

    13:15 09.04.2026

  • 6 Горски

    15 7 Отговор
    Всеки ден се изземват тонове съмнителна и вредна храна, някой сеща ли се колко "продуктивна" е приложената и узаконена от ГЕРБ система за производство на ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ? Как мутрите от ГЕРБ узакониха всякакви форми на кражби в особенно големи размери така, че да бъдат законни и днес дори и да се разкрият няма как да бъдат осъдени ? За 10-12 години мутрите ви откраднаха над 100 МИЛИАРДА лева, днес можеше да бъдете "швейцарци" на Балканите, но умственото ви изоставане ви направи най-бедни не само на Балканите, но и в ЕС ! И на 19.04. пак изберете Тиквата, може и да не е първи, но втори също му дава имунитет и право да ви пречи да се подобрите ! Вие сте "НАЙ-УМНИТЕ" и "НАЙ-ЗНАЕЩИТЕ" - УСПЕХ !

    Коментиран от #30

    13:15 09.04.2026

  • 7 инж технолог по хранене

    11 3 Отговор
    Безопасността на храните се съдейства от това,дали са пресни,дали се съхраняват правилно и надеждно,дали се предлагат в магазините и в столовите в надеждния,безопасен срок.

    13:17 09.04.2026

  • 8 Христанов

    15 4 Отговор
    ЩЕ ИЗБИЯ СТАДОТО НА БАЙ РИБАН! 😈😈😈😈

    13:20 09.04.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    17 6 Отговор
    Българската държава прекрати своето съществуване на 10 ноември 1989 г.

    13:20 09.04.2026

  • 10 развеселен

    20 6 Отговор
    Ндааа , луд е човечецът , чисто и просто е луд . Разбира се , наивници готови да се хванат на поредният бастун без стръв - не липсват и поради това , ПП/ДБ най вероятно ще прескочат четири процентовата бариера и пак ще бълват щуротии , лъжи и демагогия в следващото НС . Пак ще има на какво да се смеем от сърце .

    13:22 09.04.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    6 1 Отговор
    чисти пари
    чисти избори

    13:33 09.04.2026

  • 12 Мунчо

    14 2 Отговор
    Христанов, Хрисимчо, държавата може да стане гарант само при едно условие - да е производител в сектора! Какво произвежда държавата нищо! Там са само хиляди хрантутници! Крадене и папане! Уморихте народа

    13:39 09.04.2026

  • 13 Така, или иначе

    15 4 Отговор
    Човекът е с биполярно и маниакално разстройство. Спомнете си думите му, когато си прави ПР при Бай Рибан. Сега видяхме всичи, какво точно се случва, когато влезеш във властта. Не слушай какво ти говоря, гледай какво върша.

    13:42 09.04.2026

  • 14 У-ще

    10 2 Отговор
    Проверете закуските на учениците колко имитиращ продукт имат и плодът който им дават по добре цената на продуктите да ги дават на родителите и те да им гласят закуските,а сега се хранят портиерите

    Коментиран от #16

    13:42 09.04.2026

  • 15 Преди демокрацията

    6 1 Отговор
    За такова общоопасно престъпление се предвиждаше смъртно наказание!
    Имаше такъв случай при който две жени бяха хванати да се кПят във вана с пряно мляко!
    Законът беше приведен в сила!
    Мечтая да се върне онова време, при което живеехме спокойно.

    13:44 09.04.2026

  • 16 Съгласна съм

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "У-ще":

    В Нидерландия няма ученически столове. Всяко дете си носи сандвич, плод, вода, сок!
    Приемам го като положителна практика.
    Защо никой не мисли в практичната посока!

    13:48 09.04.2026

  • 17 Този ненормалния не е произвел нищо

    10 2 Отговор
    освен да унищожава храни и да затваря складове. На есен ще му ядат чушката и ненормалните му фенове.

    13:54 09.04.2026

  • 18 Някой

    10 0 Отговор
    Ъхъ, верваме ти. Особено след безконтролния внос на аржентински слънчоглед.

    14:00 09.04.2026

  • 19 Не разбирам

    11 1 Отговор
    Как за таксиметров шофьор се държи психо тест , а за министър няма .

    14:01 09.04.2026

  • 20 Аз съм от ссср

    6 2 Отговор
    ПАЛЯЧО

    14:02 09.04.2026

  • 21 въпросителна

    12 1 Отговор
    Как веднъж не влязоха в Куфланд , Била , Лидъл ?

    Коментиран от #28, #34

    14:03 09.04.2026

  • 22 ураааааа

    9 0 Отговор
    Всичко е 6 , още 10 кораба с арежтниски слънчоглед влизат в България .Запазихме българското !

    14:05 09.04.2026

  • 23 Мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сектата от Петрпхан":

    Оказа се, че сектата от Петрохан (ппдб) е дори по-отровна и от боко и шиши взети заедно!
    Скриха протестната нота от Иран, и отидоха незаконно в укрия да подаряват на зеления наркоман, де що намерят българско за подаряване?!

    Колкото до "безопасността на храните"!
    Преди няколко седмици видях обява в "джобса", че търсят механик автоматизация при развъждане на насекоми???!!!
    Предпочитат да ни продават насекоми (или брашна от тях) отколкото да продават месо и млечни продукти!!!

    Сатанягите на шорош (герб, дпс ч, бсп, ппдб и пб) са активирани да закрият България!
    Гласувай народе за Възраждане, с бюлетина номер 8!!!

    14:09 09.04.2026

  • 24 Клоун

    7 1 Отговор
    Жалък човечец. Някой яко краде зад гърба му. Случайно ли любовницата на лама Мирчев му носи бонбонките. Ама е и много послушен, щом до сега не са му гепили париците. Петроханци, техния морал е неморала, те са нужните на сороспитеца.

    14:09 09.04.2026

  • 25 Доктор

    7 2 Отговор
    Палячо.

    14:13 09.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Прекалено светец

    6 0 Отговор
    И богу не е драг.

    14:34 09.04.2026

  • 28 Ще ги самотаксуват

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "въпросителна":

    Ако влязат там. Не смеят горките.Те си имат ведомствени магазини с правилните неща на добра цена , а народа да се самотаксува като е такава голяма овца в залханата

    14:39 09.04.2026

  • 29 Препоръчвам да изгледате записите

    4 0 Отговор
    От интервютата на Тея хора по телевизията.

    14:41 09.04.2026

  • 30 ППДБ и ДПС

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    И те не падат по долу от ГЕРБ.

    14:46 09.04.2026

  • 31 Ами не

    3 0 Отговор
    Е това е-България сега започва да съществува. Това служебно правителство току що я основа. То бива кретенизъм,ама чак пък толкова ...

    14:55 09.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Десет яйца

    3 0 Отговор
    Шест евра

    15:08 09.04.2026

  • 34 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "въпросителна":

    БАБХ не е излизала от големите вериги.

    15:08 09.04.2026

  • 35 внимание -тровят ни

    3 0 Отговор
    В Козлодуй във всичките магазини от веригата Попов продават агнешко месо без какъвто и да е печат. На въпрос- какъв е произхода на месото, отговарят, че не знаят!

    16:11 09.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

