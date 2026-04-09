Министър Христанов: Държавата се завърна като гарант за безопасността на храните

Държавата се завръща в контрола върху безопасността на храните и ще бъде гарант за качеството на продуктите, които достигат до българските семейства, училища и болници. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов на съвместна пресконференция с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски, посветена на резултатите от акцията „Чиста храна“.
Министър Христанов информира, че екипът на Министерството е започнал работа преди едва седем седмици, но вече показва, че държавните институции могат да действат решително и прозрачно. По думите му МЗХ и БАБХ работят в тясна координация както никога досега през последните десетилетия – сигналите на гражданите се проверяват незабавно, а резултатите се представят публично. „В последните седмици се появиха много обвинения и внушения, включително от парламентарната трибуна. Но фактите са ясни, след като получим сигнали, реагираме на място и се отчитаме пред обществото. Това е начинът, по който трябва да функционира една държава“, заяви министърът. Той посочи, че акцията „Чиста храна“ обхваща цялата страна и вече са извършени хиляди проверки. По думите му резултатите показват натрупвани с години проблеми – нарушения при съхранение и дистрибуция на храни, лоши хигиенни условия в обекти и замърсяване на водоизточници. В редица области са установени случаи на сериозни злоупотреби.
Във Враца е разкрита схема за претоварване и разпространение на храни при изключително съмнителни условия, в Габрово е установена голяма фирма с тежки хигиенни нарушения, въпреки че е получила милиони левове за оборудване, а в Ловеч е констатирано замърсяване на водоизточници. Министърът отбеляза, че част от проверките са свързани и със злоупотреби в доставките на храни за училища и деца. „Това е злоупотреба не само с обществени средства, но и със здравето на нашите деца. Такива практики няма да бъдат толерирани“, категоричен бе той.
Христанов посочи и случаи на възпрепятстване на проверки и натиск върху служители на БАБХ. „Когато инспекторите изпълняват задълженията си, се стига до заплахи и опити за спиране на проверките. Това няма да бъде допускано. Благодаря на ръководството на МВР и на главния секретар на Министерството, които оказват пълна подкрепа на нашите екипи“, каза министърът. Той уточни, че разкритите схеми показват и сериозна нелоялна конкуренция към коректния бизнес. „Хиляди български предприемачи работят честно, плащат данъци и спазват правилата. Те не трябва да бъдат притискани от сиви практики и незаконни схеми. С тези проверки държавата защитава именно тях“, подчерта той.
Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски съобщи, че след старта на акцията „Чиста храна“ сигналите от граждани са се увеличили с над 60% само за последния месец. Най-много от тях идват от София-град и Софийска област и са свързани основно с нарушения при храните, но има и сигнали за нехуманно отношение към животни и незаконни дейности.
В заключение министър Христанов подчерта, че само за един месец институциите са започнали да решават проблеми, натрупвани повече от 15 години. „Продължаваме работата си със същата решителност. Най-важното е българските граждани да бъдат спокойни и уверени, че държавата защитава тяхното здраве и интерес“, каза той.
15 Преди демокрацията
Имаше такъв случай при който две жени бяха хванати да се кПят във вана с пряно мляко!
Законът беше приведен в сила!
Мечтая да се върне онова време, при което живеехме спокойно.
13:44 09.04.2026
16 Съгласна съм
До коментар #14 от "У-ще":В Нидерландия няма ученически столове. Всяко дете си носи сандвич, плод, вода, сок!
Приемам го като положителна практика.
Защо никой не мисли в практичната посока!
13:48 09.04.2026
23 Мнение
До коментар #1 от "Сектата от Петрпхан":Оказа се, че сектата от Петрохан (ппдб) е дори по-отровна и от боко и шиши взети заедно!
Скриха протестната нота от Иран, и отидоха незаконно в укрия да подаряват на зеления наркоман, де що намерят българско за подаряване?!
Колкото до "безопасността на храните"!
Преди няколко седмици видях обява в "джобса", че търсят механик автоматизация при развъждане на насекоми???!!!
Предпочитат да ни продават насекоми (или брашна от тях) отколкото да продават месо и млечни продукти!!!
Сатанягите на шорош (герб, дпс ч, бсп, ппдб и пб) са активирани да закрият България!
Гласувай народе за Възраждане, с бюлетина номер 8!!!
14:09 09.04.2026
28 Ще ги самотаксуват
До коментар #21 от "въпросителна":Ако влязат там. Не смеят горките.Те си имат ведомствени магазини с правилните неща на добра цена , а народа да се самотаксува като е такава голяма овца в залханата
14:39 09.04.2026
30 ППДБ и ДПС
До коментар #6 от "Горски":И те не падат по долу от ГЕРБ.
14:46 09.04.2026
34 хе хе
До коментар #21 от "въпросителна":БАБХ не е излизала от големите вериги.
15:08 09.04.2026
