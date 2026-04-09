"Спаси София": Погрижихме се София да е готова за единния превозен документ

9 Април, 2026 14:40 880 15

  • градски транспорт-
  • гергин борисов-
  • спаси софия

Приложението за Android вече е напълно готово и през него може да се зареждат, подновяват и добавят всички превозни документи във виртуалните ни портфейли

Снимка: Спаси София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Приложението за дигитални билети и карти за градския транспорт на Столична община е в напреднал етап на разработка и предстои съвсем скоро да бъде пуснато за масово ползване. Това съобщи Гергин Борисов – общински съветник от "Спаси София". Общината работи по това приложение от ноември 2025 г. след като в края ѝ се прие предложената от "Спаси София" реформа за цялостна дигитализация на превозните документи в София. „Това е най-мащабната реформа в сектор дигитализация от началото на мандата“, уточни Борисов.

„С това приложение София ще е лидер в дигитализираната мобилност“, заяви Борисов и припомни, че внесената от него реформа позволява през приложението да се интегрират различни услуги за мобилност - от системи за велосипеди под наем, през междуградски автобуси и влакове до приложения за споделени автомобили.

„С тази реформа се погрижихме София да е готова за въвеждането на единния превозен документ, който Народното събрание създаде преди няколко седмици, приемайки Закона за обществения транспорт“, заяви още Борисов.

„Приложението за Android вече е напълно готово и през него може да се зареждат, подновяват и добавят всички превозни документи във виртуалните ни портфейли“, обясни Борисов. За устройствата, работещи с iOS на Apple все още има техническо предизвикателство. „Основният проблем остава сертификацията от страна на Apple - приложението работи и позволява зареждане на физически карти, но виртуализацията ще бъде възможна едва след приключване на този процес.“

В заключение той изрази увереност, че проектът ще достигне необходимото ниво: „Убеден съм, че с общи усилия ще направим приложението не само функционално, но и красиво – такова, каквото София заслужава.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    10 3 Отговор
    Трябва да бъде въведено и единно превозно средство - тротинетка.

    14:48 09.04.2026

  • 3 честен ционист

    6 5 Отговор
    Ганчо е почти готов за купонната система с тези заместители на билети.

    14:49 09.04.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    2 7 Отговор
    шопето не е бг

    14:50 09.04.2026

  • 5 Идиоти хора

    8 2 Отговор
    Разкарайте се ве с вашите глупости.

    14:50 09.04.2026

  • 6 БГ БаЛама

    7 1 Отговор
    Тези петроханци накрая ще ни качат всички по тротинетките.

    14:51 09.04.2026

  • 7 Зеленият сертифика дава свобода

    2 2 Отговор
    СофияПасс 3Д локализиране и внезапно прозяване..

    14:54 09.04.2026

  • 8 хмммм

    8 1 Отговор
    защо се дава гласност на тази сиганска партийка?

    14:55 09.04.2026

  • 9 Всички

    3 9 Отговор
    хейтъри и копейки се надпреварват да плюят дори когато се случва нещо добро. Те са си такива, мразят прогреса и издивяват че дърпаме далеч пред любимата им западнала Русия

    Коментиран от #11, #13

    14:56 09.04.2026

  • 10 Дронът от Петрохан къде е

    3 1 Отговор
    "Спаси София" председателят не беше ли оня, който обясняваше как с дронове софиянци щели да им доставят храна?

    14:56 09.04.2026

  • 11 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Всички":

    В Русия само чурките нямат Кю-Ар Код, бре петроханец.

    14:59 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тъмен субект

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Всички":

    То пък един прогрес?!

    15:12 09.04.2026

  • 14 мъко мисирска

    5 0 Отговор
    ползвайте български думи бе бооклуци

    дигитална карта? какво ли значи? не знаете че се казва цифрова карта?

    просташшко ли звъчи цифрово?

    ващтта мама неграмотнааа

    15:35 09.04.2026

  • 15 още

    1 0 Отговор
    "Свъси София !"

    15:47 09.04.2026

