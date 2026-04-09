"Спаси София": Погрижихме се София да е готова за единния превозен документ

Приложението за дигитални билети и карти за градския транспорт на Столична община е в напреднал етап на разработка и предстои съвсем скоро да бъде пуснато за масово ползване. Това съобщи Гергин Борисов – общински съветник от "Спаси София". Общината работи по това приложение от ноември 2025 г. след като в края ѝ се прие предложената от "Спаси София" реформа за цялостна дигитализация на превозните документи в София. „Това е най-мащабната реформа в сектор дигитализация от началото на мандата“, уточни Борисов.

„С това приложение София ще е лидер в дигитализираната мобилност“, заяви Борисов и припомни, че внесената от него реформа позволява през приложението да се интегрират различни услуги за мобилност - от системи за велосипеди под наем, през междуградски автобуси и влакове до приложения за споделени автомобили.

„С тази реформа се погрижихме София да е готова за въвеждането на единния превозен документ, който Народното събрание създаде преди няколко седмици, приемайки Закона за обществения транспорт“, заяви още Борисов.

„Приложението за Android вече е напълно готово и през него може да се зареждат, подновяват и добавят всички превозни документи във виртуалните ни портфейли“, обясни Борисов. За устройствата, работещи с iOS на Apple все още има техническо предизвикателство. „Основният проблем остава сертификацията от страна на Apple - приложението работи и позволява зареждане на физически карти, но виртуализацията ще бъде възможна едва след приключване на този процес.“

В заключение той изрази увереност, че проектът ще достигне необходимото ниво: „Убеден съм, че с общи усилия ще направим приложението не само функционално, но и красиво – такова, каквото София заслужава.“