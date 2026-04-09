Мълния удари самолет над Варна

9 Април, 2026 21:06 5 225 30

Авиационните власти припомнят, че подобни ситуации са рутинни за съвременната авиация

Мълния удари самолет над Варна - 1
Снимка: Станислав Веселинов Манолов
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Товарен самолет на авиационната компания Atlas Air е бил поразен от светкавица малко след излитането си от летището във Варна. Според специализираната платформа "Meteo Balkans", която разпространи първоначалната информация и кадри на Станислав Манолов, инцидентът се е разминал без материални щети по машината и без пострадали сред екипажа.

По първоначални данни летателният апарат е навлязъл в зона със силна гръмотевична активност в района на морската столица. Въпреки директния удар от атмосферния електрически разряд, пилотите не са загубили управление над самолета и са продължили нормалната работа на всички бордови системи.

Авиационните власти припомнят, че подобни ситуации са рутинни за съвременната авиация. Конструкцията на големите самолети е специално проектирана да издържа на удари от мълнии. При контакт електрическият заряд преминава по външния метален корпус на машината и се разсейва безопасно във въздуха, което напълно изолира и предпазва критичните навигационни системи от повреда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    36 20 Отговор
    Вчера и днес американски самолети стоварват хиляди войници във Варна.Истински десант.

    Коментиран от #4, #5, #16, #21, #30

    21:08 09.04.2026

  • 2 Глупости, това

    27 4 Отговор
    е бил дрон от Русия, ако не ми вярвате, попитайте Тръмп...

    21:09 09.04.2026

  • 3 Пич

    37 7 Отговор
    Няма страшно, самолета е Фарадеев кафез!!!
    Хайде сега дженZитата да ровят в Гооглето!!!

    Коментиран от #27

    21:10 09.04.2026

  • 4 Гробар

    67 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Атлас Еър обикновено превозват оръжие за американската армия по света. Джъмбо джетът, който се разби зрелищно в Афганистан преди време, натоварен с тежки бойни машини, беше на Атлас Еър. Запрянов знае какво се случва, но няма да каже на туземците. Ще гласувате за евроатлантиците на 19-ти, след това ставате излишни, защото последващи избори няма да има.

    21:14 09.04.2026

  • 5 Лондон

    9 33 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какъв е проблема ???

    Коментиран от #6

    21:16 09.04.2026

  • 6 Голям

    27 9 Отговор

    До коментар #5 от "Лондон":

    Родителката ти и да се разчекне, не може да обслужи всичките!
    Като камериерка де...

    Коментиран от #7, #8

    21:20 09.04.2026

  • 7 где МОЧА копейки

    8 34 Отговор

    До коментар #6 от "Голям":

    неандерталец ватенка само за това мисли...

    Коментиран от #11

    21:24 09.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И да

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Нека да пиша":

    Пишеш, и да не пишеш, умрела работа е да нямаш креативност, а да ме копираш! Откакто ти го боцнах, разправяй, че не си лека жена...

    21:27 09.04.2026

  • 10 Въпрос на време е

    27 0 Отговор
    Самолети минават преди кацане на метри над жилищни блокове във Варна

    Коментиран от #12

    21:27 09.04.2026

  • 11 Она

    27 1 Отговор

    До коментар #7 от "где МОЧА копейки":

    При американский самалетанасач!

    21:28 09.04.2026

  • 12 ДЕМЕК

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос на време е":

    ЗАТОВА МИ БУЧИ ГЛАВАТА
    А Я СИ МИСЛЕХ ЧЕ Е ОТ РАКИЯТА НА РАШО °

    21:33 09.04.2026

  • 13 кой мy дpeмe

    34 2 Отговор
    в бг политиците казват че всичко е нормално, въпреки ситуацията в ес, щото ес може да е на прага да изчезне, но бг сме все още на изтривалката

    тъй че спете спокойно, уфсе

    21:33 09.04.2026

  • 14 Артилерист

    33 3 Отговор
    Този товарен самолет вероятно е участвал в стоварването на поредния американски контингент в България и природата дори се е възметила...

    22:03 09.04.2026

  • 15 Димов

    7 0 Отговор
    А бе дали е юълня или украински дрон е малко спорно.

    Коментиран от #17

    22:32 09.04.2026

  • 16 Здрасти

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това звучи много притеснително

    22:36 09.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мн ватен

    6 14 Отговор
    трол е излязъл на амбразурата. Споко, бе. Кинти този месец няма да има. Путьонкин не ги привел щото се представяте мн лабаво.

    22:40 09.04.2026

  • 19 редник

    7 1 Отговор
    Ах, тази Мара!

    / Товарен самолет ... е бил поразен от светкавица ... инцидентът се е разминал без материални щети по машината и без пострадали сред екипажа./

    Зачение на думата поразен

    1. Който е мъртъв или ранен обикн. при въоръжен сблъсък или злополука.
    2. Който е повреден, увреден поради болест, неблагоприятни условия и под. —
    3. Прен. Който е силно учуден, смаян, без способност да реагира при вида или вестта за нещо много лошо или много хубаво; потресен. —

    23:17 09.04.2026

  • 20 Какъв

    14 2 Отговор
    е бил товарът ? Оръжие или морски пехотинци? Навярно са го регистрирали на летище Варна. Или на САЩ товарите не се регистрират в България?

    Коментиран от #23

    23:21 09.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да не

    12 4 Отговор
    забравите да гласувате за евроатлантическите шарлатани на 19ти. Още много такива товарни самолети да ви осигурят. И децата ви да качат на тях и да ги карат в Украйна да защитават световната демокрация. Нали сте "източен фланг".

    23:28 09.04.2026

  • 23 льотчик

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Какъв":

    Военните не са длъжни да оповестяват товара. Манифеста е непълен тоест не са оповестили цялата товарителница. Мълнията не е проблем за съвременен самолет. Все някога ще се срещнат със Свети Елм. Може за кратко да настъпят смущения с комуникацията което не е проблем. Чудо голямо станало винаги има турбуленция и винаги може да те удари мълния. Не е паднал самолет или ударен от ракета. Хайде при всяка турбуленция да ни съобщавате. Лека силна случва се постоянно.

    23:38 09.04.2026

  • 24 Природата отмъщава

    2 1 Отговор
    на българските майцепродавци!

    00:03 10.04.2026

  • 25 Маро маро няма да те бъде

    3 0 Отговор
    Маро самолета незнам какво го е ударило но теб са та удряли няколко пъти със мокър парцал по главата

    00:04 10.04.2026

  • 26 оня с коня

    0 0 Отговор
    Друго си е ако имаше един съвсем елементарен Гръмоотвод

    Коментиран от #28

    00:12 10.04.2026

  • 27 Исторически факти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Какво е разтоварил на летището самолетът? Домати и дамски гащи или железа...

    "Фарадеев кафез" означава.... - нещо за цената на дизела ли беше...

    00:15 10.04.2026

  • 28 червен бизнесмен

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    окрадох го да водя жената на дубай

    00:16 10.04.2026

  • 29 Опааа

    2 0 Отговор
    И? Нищо особено! Ежедневие при полети. Маро мисирко долна,защо се чудиш какво да надраскаш???

    00:20 10.04.2026

  • 30 Мазньо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти нали си софиянец,бе,шушляк? Много компетентен стана и за Варна,айде лягай си вече!

    01:51 10.04.2026

