Мълния удари самолет над Варна

Товарен самолет на авиационната компания Atlas Air е бил поразен от светкавица малко след излитането си от летището във Варна. Според специализираната платформа "Meteo Balkans", която разпространи първоначалната информация и кадри на Станислав Манолов, инцидентът се е разминал без материални щети по машината и без пострадали сред екипажа.

По първоначални данни летателният апарат е навлязъл в зона със силна гръмотевична активност в района на морската столица. Въпреки директния удар от атмосферния електрически разряд, пилотите не са загубили управление над самолета и са продължили нормалната работа на всички бордови системи.

Авиационните власти припомнят, че подобни ситуации са рутинни за съвременната авиация. Конструкцията на големите самолети е специално проектирана да издържа на удари от мълнии. При контакт електрическият заряд преминава по външния метален корпус на машината и се разсейва безопасно във въздуха, което напълно изолира и предпазва критичните навигационни системи от повреда.