Мълния удари самолет над Варна

Товарен самолет на авиационната компания Atlas Air е бил поразен от светкавица малко след излитането си от летището във Варна. Според специализираната платформа "Meteo Balkans", която разпространи първоначалната информация и кадри на Станислав Манолов, инцидентът се е разминал без материални щети по машината и без пострадали сред екипажа.
По първоначални данни летателният апарат е навлязъл в зона със силна гръмотевична активност в района на морската столица. Въпреки директния удар от атмосферния електрически разряд, пилотите не са загубили управление над самолета и са продължили нормалната работа на всички бордови системи.
Авиационните власти припомнят, че подобни ситуации са рутинни за съвременната авиация. Конструкцията на големите самолети е специално проектирана да издържа на удари от мълнии. При контакт електрическият заряд преминава по външния метален корпус на машината и се разсейва безопасно във въздуха, което напълно изолира и предпазва критичните навигационни системи от повреда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #5, #16, #21, #30
21:08 09.04.2026
2 Глупости, това
21:09 09.04.2026
3 Пич
Хайде сега дженZитата да ровят в Гооглето!!!
Коментиран от #27
21:10 09.04.2026
4 Гробар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Атлас Еър обикновено превозват оръжие за американската армия по света. Джъмбо джетът, който се разби зрелищно в Афганистан преди време, натоварен с тежки бойни машини, беше на Атлас Еър. Запрянов знае какво се случва, но няма да каже на туземците. Ще гласувате за евроатлантиците на 19-ти, след това ставате излишни, защото последващи избори няма да има.
21:14 09.04.2026
5 Лондон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какъв е проблема ???
Коментиран от #6
21:16 09.04.2026
6 Голям
До коментар #5 от "Лондон":Родителката ти и да се разчекне, не може да обслужи всичките!
Като камериерка де...
Коментиран от #7, #8
21:20 09.04.2026
7 где МОЧА копейки
До коментар #6 от "Голям":неандерталец ватенка само за това мисли...
Коментиран от #11
21:24 09.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И да
До коментар #8 от "Нека да пиша":Пишеш, и да не пишеш, умрела работа е да нямаш креативност, а да ме копираш! Откакто ти го боцнах, разправяй, че не си лека жена...
21:27 09.04.2026
10 Въпрос на време е
Коментиран от #12
21:27 09.04.2026
11 Она
До коментар #7 от "где МОЧА копейки":При американский самалетанасач!
21:28 09.04.2026
12 ДЕМЕК
До коментар #10 от "Въпрос на време е":ЗАТОВА МИ БУЧИ ГЛАВАТА
А Я СИ МИСЛЕХ ЧЕ Е ОТ РАКИЯТА НА РАШО °
21:33 09.04.2026
13 кой мy дpeмe
тъй че спете спокойно, уфсе
21:33 09.04.2026
14 Артилерист
22:03 09.04.2026
15 Димов
Коментиран от #17
22:32 09.04.2026
16 Здрасти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това звучи много притеснително
22:36 09.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мн ватен
22:40 09.04.2026
19 редник
/ Товарен самолет ... е бил поразен от светкавица ... инцидентът се е разминал без материални щети по машината и без пострадали сред екипажа./
Зачение на думата поразен
1. Който е мъртъв или ранен обикн. при въоръжен сблъсък или злополука.
2. Който е повреден, увреден поради болест, неблагоприятни условия и под. —
3. Прен. Който е силно учуден, смаян, без способност да реагира при вида или вестта за нещо много лошо или много хубаво; потресен. —
23:17 09.04.2026
20 Какъв
Коментиран от #23
23:21 09.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да не
23:28 09.04.2026
23 льотчик
До коментар #20 от "Какъв":Военните не са длъжни да оповестяват товара. Манифеста е непълен тоест не са оповестили цялата товарителница. Мълнията не е проблем за съвременен самолет. Все някога ще се срещнат със Свети Елм. Може за кратко да настъпят смущения с комуникацията което не е проблем. Чудо голямо станало винаги има турбуленция и винаги може да те удари мълния. Не е паднал самолет или ударен от ракета. Хайде при всяка турбуленция да ни съобщавате. Лека силна случва се постоянно.
23:38 09.04.2026
24 Природата отмъщава
00:03 10.04.2026
25 Маро маро няма да те бъде
00:04 10.04.2026
26 оня с коня
Коментиран от #28
00:12 10.04.2026
27 Исторически факти
До коментар #3 от "Пич":Какво е разтоварил на летището самолетът? Домати и дамски гащи или железа...
"Фарадеев кафез" означава.... - нещо за цената на дизела ли беше...
00:15 10.04.2026
28 червен бизнесмен
До коментар #26 от "оня с коня":окрадох го да водя жената на дубай
00:16 10.04.2026
29 Опааа
00:20 10.04.2026
30 Мазньо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти нали си софиянец,бе,шушляк? Много компетентен стана и за Варна,айде лягай си вече!
01:51 10.04.2026