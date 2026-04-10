Катафалка с покойник се вряза в кола на изхода на Русе
Катафалка с покойник се вряза в кола на изхода на Русе

10 Април, 2026 11:42 1 600 26

На място са изпратени три линейки, полиция и пожарна

Снимка: Емил Димитров/бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катафалка, превозваща покойник от Германия, се вряза в лек автомобил на изхода на Русе на кръстовището в посока Разград. Погребалният автомобил е транспортирал тялото на починалия на близките му, предаде бТВ.

На мокрия път катафалката се е ударила в лявата част на лекия автомобил, който е отхвръкнал на островчето на кръстовището.

На място са изпратени три линейки, полиция и пожарна. В катафалката са пътували трима души, които са се редували при шофирането от Германия до България. Пострадали са двама от тях, както и водачът на леката кола.

Те са откарани в болница с комоцио и различни травми, но без опасност за живота. Ранените са трима мъже – на 45, 47 и 24 години.

На място остава да дежури екип на полицията, тъй като се очаква да бъде изпратена друга катафалка, на която да бъде прехвърлено тялото на покойника, и тя да продължи към семейството му. Причините за произшествието се изясняват, а движението е затруднено.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хубаво е че

    26 5 Отговор
    не можеш да умреш 2 пъти.

    11:49 10.04.2026

  • 3 Тома

    10 2 Отговор
    Браво и нисък поклон на шофьора на катафалката.Пу пу голям шофьор.

    11:57 10.04.2026

  • 4 аззз

    4 3 Отговор
    Има ли загинал?

    12:10 10.04.2026

  • 5 Интересно

    4 8 Отговор
    Дали е оживял покойникът

    Коментиран от #16

    12:19 10.04.2026

  • 6 Само да питам:

    6 8 Отговор
    Покойникът как е?!

    Коментиран от #7

    12:24 10.04.2026

  • 7 Да ти отговоря

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Само да питам:":

    Предполагам, че нищо не го боли.

    12:27 10.04.2026

  • 8 Дамян

    7 2 Отговор
    Нуе първата катастрофа там, всичко се дължи на "генианата" пътна маркировка.

    12:30 10.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СПРАВЕДЛИВ

    8 2 Отговор
    Поне такъв товар като превозват, трябва да бъдат по-внимателни, защото той би трябвало, да ги подсеща за последствията от войната по пътищата.

    12:37 10.04.2026

  • 11 Питане

    5 5 Отговор
    Нищо не споменавате за покойника - ЖИВ ли е ?
    Жена му ще се прибира ли, или ще продължи с "гастрола" си по немските молове и обществения транспорт ?

    Коментиран от #24

    12:40 10.04.2026

  • 12 Бат Венце Сикаджията

    5 6 Отговор
    Загинал ли е покойника?

    Коментиран от #19

    12:41 10.04.2026

  • 13 Бегам с 200

    4 4 Отговор
    Горкия покойник, умрял е два пъти.

    12:41 10.04.2026

  • 14 Бат Венце Сикаджията

    8 6 Отговор
    Майтапа си е майтап, ама трябва наистина да си много малоумен да тръгнеш да возиш труп от Германия до България. Там крематориуми и гробища няма ли? Вече да бъде погребан в БГ. Като че ли има разлика. И там и тук пак си умрял. Много прости хора има на тоя свят.

    Коментиран от #21

    12:46 10.04.2026

  • 15 демократ

    4 4 Отговор
    Дано всички са живи и здрави

    12:46 10.04.2026

  • 16 Лекараите казаха че има добри шансове

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    Ще се оправи.

    12:50 10.04.2026

  • 17 Тоню

    6 4 Отговор
    По данни на наш източник от медиите в Разград, покойникът е оказал своевременно медицинска помощ на пострадалите. След което е изчакал идването на екипите на КАТ и Бърза помощ

    12:50 10.04.2026

  • 18 Винаги трябва да се мисли за смъртта

    4 1 Отговор
    И когато се отива в чужда страна. Никой не е вечен , но то няма такова възпитание у нас.

    13:13 10.04.2026

  • 19 НОВИНИ

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Бат Венце Сикаджията":

    Покойникът е добре. Каза, че те очаква с нетърпение.

    13:15 10.04.2026

  • 20 петък 13

    3 0 Отговор
    Разпети петък.

    13:15 10.04.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Бат Венце Сикаджията":

    Не обиждай циганта. Вече са по-умни и
    по - богати от редовния българин.
    Българин може ли да си позволи такова мероприятие

    Коментиран от #22

    13:15 10.04.2026

  • 22 Бат Венце Сикаджията

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":

    Да. Аз знам за случай от Америка до България с Дойче Луфтханза Карго, но цената беше $12000.

    13:21 10.04.2026

  • 23 Никаква предвидливост

    1 1 Отговор
    "Три линейки, полиция и пожарна..." ама са забравили и катафалка за покойника или той може да чака, все пак за къде да бърза, а и е студено.

    13:25 10.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Един

    2 2 Отговор
    Покойникът води ли се участник в ПТП-то?

    13:42 10.04.2026

  • 26 Чочо

    0 0 Отговор
    Тия покойници вече си правят квото искат..

    14:43 10.04.2026

