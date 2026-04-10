Катафалка с покойник се вряза в кола на изхода на Русе

Катафалка, превозваща покойник от Германия, се вряза в лек автомобил на изхода на Русе на кръстовището в посока Разград. Погребалният автомобил е транспортирал тялото на починалия на близките му, предаде бТВ.

На мокрия път катафалката се е ударила в лявата част на лекия автомобил, който е отхвръкнал на островчето на кръстовището.

На място са изпратени три линейки, полиция и пожарна. В катафалката са пътували трима души, които са се редували при шофирането от Германия до България. Пострадали са двама от тях, както и водачът на леката кола.

Те са откарани в болница с комоцио и различни травми, но без опасност за живота. Ранените са трима мъже – на 45, 47 и 24 години.

На място остава да дежури екип на полицията, тъй като се очаква да бъде изпратена друга катафалка, на която да бъде прехвърлено тялото на покойника, и тя да продължи към семейството му. Причините за произшествието се изясняват, а движението е затруднено.