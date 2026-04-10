Катафалка с покойник се вряза в кола на изхода на Русе

Катафалка, превозваща покойник от Германия, се вряза в лек автомобил на изхода на Русе на кръстовището в посока Разград. Погребалният автомобил е транспортирал тялото на починалия на близките му, предаде бТВ.
На мокрия път катафалката се е ударила в лявата част на лекия автомобил, който е отхвръкнал на островчето на кръстовището.
На място са изпратени три линейки, полиция и пожарна. В катафалката са пътували трима души, които са се редували при шофирането от Германия до България. Пострадали са двама от тях, както и водачът на леката кола.
Те са откарани в болница с комоцио и различни травми, но без опасност за живота. Ранените са трима мъже – на 45, 47 и 24 години.
На място остава да дежури екип на полицията, тъй като се очаква да бъде изпратена друга катафалка, на която да бъде прехвърлено тялото на покойника, и тя да продължи към семейството му. Причините за произшествието се изясняват, а движението е затруднено.
5 Интересно
6 Само да питам:
До коментар #6 от "Само да питам:":Предполагам, че нищо не го боли.
Жена му ще се прибира ли, или ще продължи с "гастрола" си по немските молове и обществения транспорт ?
16 Лекараите казаха че има добри шансове
До коментар #5 от "Интересно":Ще се оправи.
12:50 10.04.2026
До коментар #12 от "Бат Венце Сикаджията":Покойникът е добре. Каза, че те очаква с нетърпение.
13:15 10.04.2026
До коментар #14 от "Бат Венце Сикаджията":Не обиждай циганта. Вече са по-умни и
по - богати от редовния българин.
Българин може ли да си позволи такова мероприятие
До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":Да. Аз знам за случай от Америка до България с Дойче Луфтханза Карго, но цената беше $12000.
