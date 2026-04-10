Пиян турски шофьор преобърна ТИР в Прохода на Републиката
10 Април, 2026 18:22 939 6

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежкотоварен автомобил излезе от пътя и се преобърна в Прохода на Републиката (Хаинбоаз) край село Въглевци. Инцидентът се случи в петък по обяд, като предизвика сериозни затруднения в трафика през една от основните пътни артерии в страната. На място веднага бяха изпратени екипи на полицията, които да регулират движението.

Според първоначалната информация, шофьорът на камиона е турски гражданин. Веднага след катастрофата той е бил транспортиран и настанен за преглед в лечебно заведение. Тестът му за употреба на алкохол е отчел положителен резултат, потвърдиха източници от разследването.

Кадрите от преобърнатата тежка машина бяха публикувани първо във Facebook групата "I see you КАТ област Велико Търново", където предизвикаха мигновена вълна от недоволство сред останалите участници в движението. Хората изразиха възмущението си от безотговорното поведение на пътя.

"В затвора, незабавно", написа потребител в социалната мрежа.

Друг очевидец сподели в коментарите под снимките: "Ако сме една нормална цивилизована държава - затвор и без книжка, както е в нормалните страни. Но понеже сме България и нищо няма да се получи".

Екипи на "Пътна полиция" остават в участъка, за да подпомагат преминаването на останалите автомобили. Препоръчва се на пътуващите през Прохода на Републиката да карат с повишено внимание и съобразена скорост до пълното изтегляне на катастрофиралия камион.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тцтцтц

    5 1 Отговор
    Анааааа харам

    18:30 10.04.2026

  • 2 ША ГО ПОЧЕРПЯТ С ЛОКУМ

    8 1 Отговор
    И ША ГО ЕКСКОРТИРАТ ДО КЪПЪКУЛЕ ДА СИ Е У ТЯХ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ....

    18:31 10.04.2026

  • 3 След всеки турски

    7 1 Отговор
    шофьор на ТИР трябва да пътува по един милиционер с дрегер и да ги тестват през 150 километра...

    18:37 10.04.2026

  • 4 Напиват ги ,

    3 3 Отговор
    работничките ги преджобват и ето на !

    18:40 10.04.2026

  • 5 АЙДЕ ПРИ ВСЕВИШНИЯ

    6 2 Отговор
    ПОНЕ ПУКНАЛА ЛИ Е ТАЗИ ПИЯНА СВИНЯ ?

    И, ЗАЩО ПИЕ ТОЗИ, НАЛИ РЕЛИГИЯТА УЖ НЕ МУ ПОЗВОЛЯВА?

    СИГУРНО И СВИНСКО ЯДЕ ПОВЕЧЕ ОТ НАС.

    Коментиран от #6

    18:40 10.04.2026

  • 6 Не така

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "АЙДЕ ПРИ ВСЕВИШНИЯ":

    Нормален човек а още по малко християнин / ако си/
    Не е хубава така да говори

    18:45 10.04.2026

Новини по градове:
