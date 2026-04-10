Пиян турски шофьор преобърна ТИР в Прохода на Републиката

Тежкотоварен автомобил излезе от пътя и се преобърна в Прохода на Републиката (Хаинбоаз) край село Въглевци. Инцидентът се случи в петък по обяд, като предизвика сериозни затруднения в трафика през една от основните пътни артерии в страната. На място веднага бяха изпратени екипи на полицията, които да регулират движението.

Според първоначалната информация, шофьорът на камиона е турски гражданин. Веднага след катастрофата той е бил транспортиран и настанен за преглед в лечебно заведение. Тестът му за употреба на алкохол е отчел положителен резултат, потвърдиха източници от разследването.

Кадрите от преобърнатата тежка машина бяха публикувани първо във Facebook групата "I see you КАТ област Велико Търново", където предизвикаха мигновена вълна от недоволство сред останалите участници в движението. Хората изразиха възмущението си от безотговорното поведение на пътя.

"В затвора, незабавно", написа потребител в социалната мрежа.

Друг очевидец сподели в коментарите под снимките: "Ако сме една нормална цивилизована държава - затвор и без книжка, както е в нормалните страни. Но понеже сме България и нищо няма да се получи".

Екипи на "Пътна полиция" остават в участъка, за да подпомагат преминаването на останалите автомобили. Препоръчва се на пътуващите през Прохода на Републиката да карат с повишено внимание и съобразена скорост до пълното изтегляне на катастрофиралия камион.