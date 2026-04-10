Раждаемостта в България дълбае историческо дъно. Изчезваме като нация

Точно 12 461 бебета са проплакали в родилните отделения в България от началото на 2026 година до сутринта на 10 април. От тях 11 234 са доносени до термин. Това показват оперативните данни на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Статистиката обаче не дава поводи за оптимизъм, тъй като страната ни продължава да дълбае историческо дъно в демографската криза, а раждаемостта бележи траен спад.
Най-много раждания очаквано са регистрирани в столицата София – 3 994, следвана от Пловдив с 1 659. На дъното на таблицата се намират Видин с едва 32 родени бебета за повече от три месеца и Перник с 43.
Разпределението по пол запазва традиционните си нива – момчетата са малко повече (51%), спрямо момичетата (49%). Близнаците съставляват едва 2% от всички новородени.
Данните на НЗИС разкриват и друга устойчива тенденция в родната медицина – изключително високият процент на ражданията с цезарово сечение. Почти половината родилки (48%) са родили оперативно, а 41% са преминали през естествено раждане без интервенции. При 7% от жените се е наложила спешна хирургическа намеса в хода на нормалното раждане.
Статистиката показва ясна корелация между възрастта на майката и начина на раждане. По-голямата част от младите жени на възраст между 19 и 25 години раждат естествено, докато след 26-ата година рязко нараства предпочитанието или медицинската необходимост от секцио.
Възрастовият профил на родилките също очертава сериозни социални дефицити. От началото на годината 1 008 майки са били под 18-годишна възраст или тъкмо навършили пълнолетие, което представлява над 8% от всички случаи.
Най-висока остава раждаемостта при жените между 19 и 25 години (близо 27%), докато жените, решили да станат майки след 40-годишна възраст, са 517, или малко над 4%.
Въпреки хилядите проплакали бебета от януари насам, независимите експерти и окончателните цифри опровергават всякакви опити за спекулации с евентуален "обрат" в демографската криза.
Оперативните справки на здравната система често се тълкуват погрешно. Реалната картина, базирана на годишните отчети на Националния статистически институт (НСИ), показва тежък срив. През 2025 година за първи път в съвременната ни история общият брой на ражданията е паднал под психологическата граница от 50 000.
Година по-рано, през 2024 г., официално са отчетени 53 428 живородени деца, което е с 6,6% по-малко спрямо 2023 година. На този фон общият коефициент на плодовитост у нас е намалял от 1,81 на 1,72, а всички 28 области в страната регистрират отрицателен естествен прираст и топящо се население.
2 оня с коня
население 6 милиона , гласоподаватели 6,5 милиона
все едно всички са над 18 години ха ха ха
3 Боруна Лом
4 стига сте лъгали-увеличавам се по избори
Отпечатани 6.800.000 бюлетни, използвани 5,6 милиона и 1,2 милона бюлетини ги няма??? Не са върнати, изпарили са се??? И Службите спат.
Къде са бюлетините??? Кой ги е пускал в урните и е писал каквото си иска??? Така ли ГЕРБ циганите са все "първи"???
Защо няма в затвора престъпници. И тоя ЦИК за какво е там??? Един отчет нямат направен, дадено използвано и върнато???
Що за държава?? Един кралив и лъжлив циганин разиграва и ограбва България над 15 г???
Слава на Господ Иисус Христос разследването на Величие го има в тубата. Лъгали са мръсниците ГЕРБ и без никои да е гласувал за тях са ни ограбвали.
5 оня с коня
и професионална квалификация и без трудови навици ц.г@ни!Само заеми,а ще се плаща с територията (земята)
7 ще го търсите вие тошо
Коментиран от #11
20:09 10.04.2026
8 Мълчи, че и теб те знаем!
До коментар #1 от "оня с коня":Реститутките успяхте да се продадете по няколко пъти, а ние от такива уроци по морал не щем!
11 Кой Тошо търсиш, бе?
До коментар #7 от "ще го търсите вие тошо":Той да не е динозавър, че да живее по 200 години?😄
13 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.
После са Маршаловите острови и на трето место е България - 23% за 25 години!!!
14 Нехис
Има нации в Африка, които са по-образовани от нашата, биха оценили тази територия и биха се грижили за нея.
Преди много години гледах филм за една африканска страна - макар и бедни, хората се стремят към истинско образование и морални ценности - не са га..ньовци като нас, търсещи далавери.
18 пфф
До коментар #14 от "Нехис":На 19-ти април ще разберете вие колко заслужавате! И после да няма "Ама аз няма да преча"😄
19 Гробар
32 Читател
До коментар #25 от "А сега де":"Евростат който постави БГ на първо место в ЕС по раждаемост"
Ами на първо сме - не виждаш ли че раждаемостта е отрицателна в цяла Европа.
20:29 10.04.2026
33 демократ
До коментар #19 от "Гробар":щото в Узбекистан не са русофили
35 Запознат
До коментар #30 от "демократ":Ами до там ни докараха нашите наведени евроатлантици и господарите им - до 2100 да няма българи.
38 Антитрол
До коментар #33 от "демократ":"щото в Узбекистан не са русофили"
Щото Узбекистан не е в "клуба на богатите" и не е краварска колония (НАТО) - иначе в Узбекистан почти всички са русофили.
41 Петко Рачев Славейков
Казвам туй и ша свърша
43 Възмутен
До коментар #40 от "Файърфлай":"Виновно е масовото имплантиране на джуки и ци ци"
Ами евроатлантически ценности - те и "мъжете" не са по назад - 32 пола и гей паради ги интересуват а не деца.
45 Има има
До коментар #40 от "Файърфлай":Искат ги мъжете, но те се припомислят като се тунинговат и искат от милионер нагоре. Налрая се хващат с някой арабин
47 БОЛШЕВИК
До коментар #44 от "Точен":Капитализма е злото което ще унищожи България и българите.
48 още 80те
До коментар #44 от "Точен":раждаемостта пада.А лошата демокрация даде възможност над 2 милиона да се изселят от кочината.Комунистите и последвалото им управление след 90-та е злото за територията.
49 Запознат
До коментар #41 от "Петко Рачев Славейков":Не е виновен народа а виновни са нашите наведени евроатлантици - 1.5 милиарда евро за Украйна има но събираме капачки за ковьози и детските надбавки са смешни. Купихме нелетящи кошници за 3 милиарда а няма детски градини даже и за малкото ни останали деца.
Ама за някои господарите са важни а българите да изчезват.
50 Българин
До коментар #48 от "още 80те":"Комунистите и последвалото им управление след 90-та е злото за територията"
Ама те комунистите сега са "евроатлантици" - можеш ли да ми посочиш един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са такива че минаха 36 години.
52 Според
До коментар #27 от "Българин":ЦРУ през 2048 г. българите ще бъдем малцинство на територията, която засега се нарича България, но каквито сме "отличници" ще сбъднем прогнозата предсрочно...
53 Файърфлай
До коментар #45 от "Има има":И това е верно,ама пък те нашите милионери са едни полови атлети...думи нямам.Вечно пияни,нашмъркани и кенефа даже с охрана ходят.
56 Радев има
До коментар #51 от "АБЕ, НЯМА ЛИ КОЙ:":две деца. Ти колко имаш ?
57 Защото
До коментар #51 от "АБЕ, НЯМА ЛИ КОЙ:":на някой им трябва земята, а населяващото го стадото ще се щави до смърт от помагачите на руснаци , турци,и всякакви имащи някакви интереси тук.
58 Избирател
До коментар #51 от "АБЕ, НЯМА ЛИ КОЙ:":"ДОРИ И РАДЕВ Е ТАКЪВ - ГОЛЯМ МИЗЕРНИК"
Хайде бе - само "сглобката" не са мизерници нали? Ама не пропускате да плюете по Радев нищо че сглобката му орязаха всички правомощия и реално той нищо не може да направи.
59 след 19ти
До коментар #58 от "Избирател":ще си покаже потенциала на руска слугиня.
60 Българин
До коментар #57 от "Защото":"а населяващото го стадото ще се щави до смърт от помагачите на руснаци , турци"
Ха ха ха сигурно руснаците ни взеха златото, сигурно руснаците ни накараха да платим за нелетящи кошници, сигурно руснаците ни взеха Мариците и ни задължиха да плащаме 3 пъти по скъп ток, сигурно руснаците ни карат да изхвърлим купени реактори и да вземем техния за 11 пъти по-голяма цена.
Абе как не ви втръсна да обслужвате чужди интереси и да затривате България - толкова ли много я мразите.
61 Голям праз
62 Избирател
До коментар #59 от "след 19ти":Е до сега като ни управляват слуги на краварите до къде стигнахме - на път сме да изчезнем бе - или вас България не ви интересува. Важното е да сме наведени на господарите ви.
64 Зевзек
До коментар #61 от "Голям праз":"2 GB е предостатъчно"
Като гледам коментарите на нашите козячета и 2 килобайта ще са им много - колкото и подробно да ги описваш са си две мозъчни клетки.
Хората им казват че изчезваме като нация те пак руснаците и Путин са им виновни нищо че 36 години сме краварска колония.
65 Констатираща
До коментар #43 от "Възмутен":Сегашните разглезени поколения, научени да живеят на висок стандарт, много трудно ще се решат на родителска отговорност, затова раждаемостта спада. Всяко младо семейство си мисли как ще съществува, дали жената като излезе в отпуск по майчинство, ще могат да си изплащат апартамента и сметките, дали ще имат достатъчно средства, за да платят за избор на екип за раждане (сякаш, досега всички така са раждали) и дали високите изисквания в училищата ще отговарят на техните доходи, за да издържат децата си докрай. Новите ценности поставят на изпитание демографския прираст.
67 Казанлъшкия
До коментар #48 от "още 80те":Няма такова нещо - през 1988г.чакаме 9-милионния жител. Виж статистиката. След 1989г.всичко живо бяга масово в чужбина.
71 и това те радва ли?
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.":или те кара да се горедееш по някакъв начин?
73 Нехис
До коментар #68 от "Баба Гошка":Децата - да. Но не и тези, които са с недоразвити мозъци и висят по кръчмите (90%). От тях фойеде = 0.
74 4567
До коментар #64 от "Зевзек":1024 байта са достатъчни.
79 Така е
До коментар #54 от "Констатираща":Когато се водехме по османските имахме по 6-7деца
84 РЕАЛИСТ
До коментар #50 от "Българин":Абе, за всичко комунистите ви виновни. Комунистите ли ви накараха да ставате обратни и да имате еднополови бракове. Асен Василев обратния които мунист ли е, бе. Кой искаше Истанбулската конвенция? Комунистите ли? Кой махна ергенския данък? Колко детски градини построихте за 35 години "демокрация". При комунистите здравната помощ и образованието бяха безплатни по конституция, а сега? От 8 милиона се стопихме на 6 за 35 години "демокрация" Комунистите ли са виновни?
85 комунистите са виновни
До коментар #84 от "РЕАЛИСТ":те само крадят и нищо не работят
92 хаха
И "кой каквото прави на себе си го прави".
ХАХАХА! Вкарвайте още мuгрантu и хранете цuгойнърите!
измет!
93 Милена
След 1989 г. и смяна на режима с евроатлантическа либерална демокрация народа ни буквално изчезва.
Това не е ли целенасочена политика?
