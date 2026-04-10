Раждаемостта в България дълбае историческо дъно. Изчезваме като нация

10 Април, 2026 20:06 2 007 93

Най-много раждания очаквано са регистрирани в столицата София – 3 994, следвана от Пловдив с 1 659

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Точно 12 461 бебета са проплакали в родилните отделения в България от началото на 2026 година до сутринта на 10 април. От тях 11 234 са доносени до термин. Това показват оперативните данни на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Статистиката обаче не дава поводи за оптимизъм, тъй като страната ни продължава да дълбае историческо дъно в демографската криза, а раждаемостта бележи траен спад.

Най-много раждания очаквано са регистрирани в столицата София – 3 994, следвана от Пловдив с 1 659. На дъното на таблицата се намират Видин с едва 32 родени бебета за повече от три месеца и Перник с 43.

Разпределението по пол запазва традиционните си нива – момчетата са малко повече (51%), спрямо момичетата (49%). Близнаците съставляват едва 2% от всички новородени.

Данните на НЗИС разкриват и друга устойчива тенденция в родната медицина – изключително високият процент на ражданията с цезарово сечение. Почти половината родилки (48%) са родили оперативно, а 41% са преминали през естествено раждане без интервенции. При 7% от жените се е наложила спешна хирургическа намеса в хода на нормалното раждане.

Статистиката показва ясна корелация между възрастта на майката и начина на раждане. По-голямата част от младите жени на възраст между 19 и 25 години раждат естествено, докато след 26-ата година рязко нараства предпочитанието или медицинската необходимост от секцио.

Възрастовият профил на родилките също очертава сериозни социални дефицити. От началото на годината 1 008 майки са били под 18-годишна възраст или тъкмо навършили пълнолетие, което представлява над 8% от всички случаи.

Най-висока остава раждаемостта при жените между 19 и 25 години (близо 27%), докато жените, решили да станат майки след 40-годишна възраст, са 517, или малко над 4%.

Въпреки хилядите проплакали бебета от януари насам, независимите експерти и окончателните цифри опровергават всякакви опити за спекулации с евентуален "обрат" в демографската криза.

Оперативните справки на здравната система често се тълкуват погрешно. Реалната картина, базирана на годишните отчети на Националния статистически институт (НСИ), показва тежък срив. През 2025 година за първи път в съвременната ни история общият брой на ражданията е паднал под психологическата граница от 50 000.

Година по-рано, през 2024 г., официално са отчетени 53 428 живородени деца, което е с 6,6% по-малко спрямо 2023 година. На този фон общият коефициент на плодовитост у нас е намалял от 1,81 на 1,72, а всички 28 области в страната регистрират отрицателен естествен прираст и топящо се население.


Подобни новини


  • 2 оня с коня

    44 2 Отговор
    как ще изчезаме?

    население 6 милиона , гласоподаватели 6,5 милиона

    все едно всички са над 18 години ха ха ха

    20:07 10.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    38 2 Отговор
    ТОВА Е ЦЕЛТА, ДА ИЗЧЕЗНЕМ И ТЕРИТОРИЯТА ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТ САТАНИСТИТЕ!

    Коментиран от #86

    20:07 10.04.2026

  • 4 стига сте лъгали-увеличавам се по избори

    27 3 Отговор
    1 милион и 200 хиляди бюлетини през 2024 г са изчезнали, това доказаха с документи от Величие в предаването по евроком днес.
    Отпечатани 6.800.000 бюлетни, използвани 5,6 милиона и 1,2 милона бюлетини ги няма??? Не са върнати, изпарили са се??? И Службите спат.
    Къде са бюлетините??? Кой ги е пускал в урните и е писал каквото си иска??? Така ли ГЕРБ циганите са все "първи"???
    Защо няма в затвора престъпници. И тоя ЦИК за какво е там??? Един отчет нямат направен, дадено използвано и върнато???
    Що за държава?? Един кралив и лъжлив циганин разиграва и ограбва България над 15 г???
    Слава на Господ Иисус Христос разследването на Величие го има в тубата. Лъгали са мръсниците ГЕРБ и без никои да е гласувал за тях са ни ограбвали.

    20:08 10.04.2026

  • 5 оня с коня

    26 4 Отговор
    От 6.4 млн.население има 2.1 млн.пенсионери,650 хил.малолетни и непълнолетни,750 хил.чакащи бюджетни заплати и 1 милион без образование
    и професионална квалификация и без трудови навици ц.г@ни!Само заеми,а ще се плаща с територията (земята)

    20:08 10.04.2026

  • 6 В клуба

    28 1 Отговор
    на богатите сме, когато искаш само пари, ще изчезнеш.

    20:08 10.04.2026

  • 7 ще го търсите вие тошо

    39 11 Отговор
    нали има банани защо пак ревете?

    Коментиран от #11

    20:09 10.04.2026

  • 8 Мълчи, че и теб те знаем!

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Реститутките успяхте да се продадете по няколко пъти, а ние от такива уроци по морал не щем!

    20:09 10.04.2026

  • 9 бою циганина

    27 2 Отговор
    моята рода се въдят като зайци

    20:10 10.04.2026

  • 10 Пакистанци има

    24 3 Отговор
    Те ще ни продължат!

    20:10 10.04.2026

  • 11 Кой Тошо търсиш, бе?

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "ще го търсите вие тошо":

    Той да не е динозавър, че да живее по 200 години?😄

    Коментиран от #39

    20:11 10.04.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.

    15 5 Отговор
    К-во пишете глупости тука бе маро, вижие демографията. Страната умира. Първа в света по намалчне на населението е Украйна , за 25 г са намалели с 33%, повече от 20 млн.
    После са Маршаловите острови и на трето место е България - 23% за 25 години!!!

    Коментиран от #71

    20:12 10.04.2026

  • 14 Нехис

    28 6 Отговор
    Нация с га.....ньовски манталитет, която замърсява въздуха и природата и не оценява нищо, не заслужава да съществува.
    Има нации в Африка, които са по-образовани от нашата, биха оценили тази територия и биха се грижили за нея.
    Преди много години гледах филм за една африканска страна - макар и бедни, хората се стремят към истинско образование и морални ценности - не са га..ньовци като нас, търсещи далавери.

    Коментиран от #18

    20:12 10.04.2026

  • 15 ООрана държава

    21 3 Отговор
    Само иди0ти и лилави се размножават тука

    20:15 10.04.2026

  • 16 Нека нека

    30 3 Отговор
    Аз се радвам. Народ, гласуващ за партии като ГЕРБ, ПП, ДПС, БСП заслужава всичко, което му се случва

    20:15 10.04.2026

  • 17 Гробар

    36 1 Отговор
    Българските “жени” помпят джуки и ходят в Дубай, циганките раждат.

    20:16 10.04.2026

  • 18 пфф

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Нехис":

    На 19-ти април ще разберете вие колко заслужавате! И после да няма "Ама аз няма да преча"😄

    20:19 10.04.2026

  • 19 Гробар

    21 2 Отговор
    Някой евроатлантически всезнайко да каже. И България, и Узбекистан се “освободиха” от съветско “иго” 1990. Оттогава България намаля с 3 млн, Узбекистан увеличи населението с 19 млн. Що така?

    Коментиран от #33

    20:20 10.04.2026

  • 20 Ххх

    14 4 Отговор
    Българина колко повече намалява, става още по-силен и злобен, загуба от такива индивиди няма да има!

    Коментиран от #22

    20:21 10.04.2026

  • 21 Голяма работа

    9 7 Отговор
    като изчезззне

    20:22 10.04.2026

  • 22 Ххх

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ххх":

    по-алчен

    20:23 10.04.2026

  • 23 щото голяма полза

    8 3 Отговор
    От вас
    Само Сиган и башибозук.
    А, да, и територия за фронт.

    20:24 10.04.2026

  • 24 Анонимен

    11 0 Отговор
    Важното е, че се въдят милиционери, децата не са приоритет.

    20:25 10.04.2026

  • 25 А сега де

    8 3 Отговор
    Сега не знам на кого да вярвам , на сайта факти или на Евростат който постави БГ на първо место в ЕС по раждаемост .

    Коментиран от #32

    20:26 10.04.2026

  • 26 безпартиен

    19 0 Отговор
    И колко от родените са "лилави"?

    20:26 10.04.2026

  • 27 Българин

    23 5 Отговор
    "Изчезваме като нация"

    Ами това е резултат от 36 години като краварска колония - такъв геноцид над българите даже и по турско робство е нямало.

    Но шепа продажници се радват че господарите им ни затриват - важното е че има банани.

    Коментиран от #52

    20:27 10.04.2026

  • 28 Да и затова

    10 0 Отговор
    се плащат сумати пари от родителите на доктори за раждане

    20:27 10.04.2026

  • 29 Да и затова

    8 0 Отговор
    се плащат сумати пари от родителите на доктори за раждане

    20:28 10.04.2026

  • 30 демократ

    7 2 Отговор
    Само сиуксите раждат. Решението в придвижване само през нощта в джип с рън флет тайърс бронирани стъкла и никакво спиране докато караш.

    Коментиран от #35

    20:28 10.04.2026

  • 31 Гост

    12 0 Отговор
    Всички се оплакват от джен зи, най вече алкохолната индустрия и демографията. А бе, не пият и не се снушават

    20:29 10.04.2026

  • 32 Читател

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "А сега де":

    "Евростат който постави БГ на първо место в ЕС по раждаемост"

    Ами на първо сме - не виждаш ли че раждаемостта е отрицателна в цяла Европа.

    20:29 10.04.2026

  • 33 демократ

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "Гробар":

    щото в Узбекистан не са русофили

    Коментиран от #38

    20:30 10.04.2026

  • 34 Хората се раждат в чужбина

    14 1 Отговор
    И не стават Българи а такива родени извън родината си не се връщат а България пропада корупцията от корумпирана депутати купуващи гласове унищожава нацията

    20:30 10.04.2026

  • 35 Запознат

    15 4 Отговор

    До коментар #30 от "демократ":

    Ами до там ни докараха нашите наведени евроатлантици и господарите им - до 2100 да няма българи.

    20:31 10.04.2026

  • 36 Силиций

    10 1 Отговор
    Парите от данъците в България за циганите без да са работили нещо но имащи евро от далавери от Германия,Италия и Гърция не помагат ли за процентите за парламента???

    20:31 10.04.2026

  • 37 И НЕ САМО

    19 3 Отговор
    Раждаемостта а и това че за 15 години великият стратег от Банкя прогони много млади пък не толкова хора и наистина ЗАГИВАМЕ като нация. И преди деветдесетте и 2000 години бяхме на вън но повечето се върнахме. Сега не се завръщат. ЛОШО.

    20:32 10.04.2026

  • 38 Антитрол

    18 4 Отговор

    До коментар #33 от "демократ":

    "щото в Узбекистан не са русофили"

    Щото Узбекистан не е в "клуба на богатите" и не е краварска колония (НАТО) - иначе в Узбекистан почти всички са русофили.

    20:34 10.04.2026

  • 40 Файърфлай

    20 0 Отговор
    Виновно е масовото имплантиране на джуки и ци ци.Младите жени мязат на патки,кокошки,крави и тям подобни животни.Как мъж да я хареса,че да я пожелае,че да и направи бебе !

    Коментиран от #43, #45

    20:36 10.04.2026

  • 41 Петко Рачев Славейков

    7 1 Отговор
    Ве е народ, а мърша
    Казвам туй и ша свърша

    Коментиран от #49

    20:39 10.04.2026

  • 42 Смоко

    11 0 Отговор
    Пак стъкмистика! В Перник родилното едва мърда с акушерки от други градове и предполагам че там раждат само “девойки “ с индийски произход.
    А те дават Перник за пример🤮👌

    20:39 10.04.2026

  • 43 Възмутен

    16 2 Отговор

    До коментар #40 от "Файърфлай":

    "Виновно е масовото имплантиране на джуки и ци ци"

    Ами евроатлантически ценности - те и "мъжете" не са по назад - 32 пола и гей паради ги интересуват а не деца.

    Коментиран от #65

    20:40 10.04.2026

  • 44 Точен

    8 5 Отговор
    Демокрацията е Злото за България.

    Коментиран от #47, #48

    20:40 10.04.2026

  • 45 Има има

    15 0 Отговор

    До коментар #40 от "Файърфлай":

    Искат ги мъжете, но те се припомислят като се тунинговат и искат от милионер нагоре. Налрая се хващат с някой арабин

    Коментиран от #53

    20:41 10.04.2026

  • 46 гост

    12 0 Отговор
    изчезваме...да...а нещо да се прави по проблема...само гола статистика...с 25 евро детски е така...

    20:43 10.04.2026

  • 47 БОЛШЕВИК

    9 6 Отговор

    До коментар #44 от "Точен":

    Капитализма е злото което ще унищожи България и българите.

    20:43 10.04.2026

  • 48 още 80те

    9 6 Отговор

    До коментар #44 от "Точен":

    раждаемостта пада.А лошата демокрация даде възможност над 2 милиона да се изселят от кочината.Комунистите и последвалото им управление след 90-та е злото за територията.

    Коментиран от #50, #67

    20:44 10.04.2026

  • 49 Запознат

    13 7 Отговор

    До коментар #41 от "Петко Рачев Славейков":

    Не е виновен народа а виновни са нашите наведени евроатлантици - 1.5 милиарда евро за Украйна има но събираме капачки за ковьози и детските надбавки са смешни. Купихме нелетящи кошници за 3 милиарда а няма детски градини даже и за малкото ни останали деца.

    Ама за някои господарите са важни а българите да изчезват.

    20:44 10.04.2026

  • 50 Българин

    14 0 Отговор

    До коментар #48 от "още 80те":

    "Комунистите и последвалото им управление след 90-та е злото за територията"

    Ама те комунистите сега са "евроатлантици" - можеш ли да ми посочиш един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са такива че минаха 36 години.

    Коментиран от #84

    20:47 10.04.2026

  • 51 АБЕ, НЯМА ЛИ КОЙ:

    13 0 Отговор
    ДА ВЗЕМЕ СЕРИОЗНО НЕЩАТА В СВОИ РЪЦЕ, ТА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ЕДНА ПРАВИЛНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА !!! ЗАЩО СЕ ДОПУСНА ТОВА, ЧЕ НЕЩАТА ДА БЪДАТ ИЗПУСНАТИ НАПЪЛНО БЕЗКОНТРОЛНО !!! АМАН ОТ ПРЕДАТЕЛИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА !!! ДОРИ И РАДЕВ Е ТАКЪВ - ГОЛЯМ МИЗЕРНИК !!!

    Коментиран от #56, #57, #58

    20:48 10.04.2026

  • 52 Според

    11 1 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    ЦРУ през 2048 г. българите ще бъдем малцинство на територията, която засега се нарича България, но каквито сме "отличници" ще сбъднем прогнозата предсрочно...

    20:50 10.04.2026

  • 53 Файърфлай

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "Има има":

    И това е верно,ама пък те нашите милионери са едни полови атлети...думи нямам.Вечно пияни,нашмъркани и кенефа даже с охрана ходят.

    20:51 10.04.2026

  • 54 Констатираща

    8 1 Отговор
    Така ще е, щом се водим по европейските стандарти. Като цяло, човешкият род се превръща в хибрид, който се размножава трудно и не по естествен начин.

    Коментиран от #79

    20:52 10.04.2026

  • 55 Софиянец

    7 2 Отговор
    Кво ви пука? Нали сме в ес, нато, шенген и клуб на богатите! В голямото европейско семейство! 🤮🤮🤮

    20:52 10.04.2026

  • 56 Радев има

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "АБЕ, НЯМА ЛИ КОЙ:":

    две деца. Ти колко имаш ?

    20:52 10.04.2026

  • 57 Защото

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "АБЕ, НЯМА ЛИ КОЙ:":

    на някой им трябва земята, а населяващото го стадото ще се щави до смърт от помагачите на руснаци , турци,и всякакви имащи някакви интереси тук.

    Коментиран от #60

    20:53 10.04.2026

  • 58 Избирател

    8 2 Отговор

    До коментар #51 от "АБЕ, НЯМА ЛИ КОЙ:":

    "ДОРИ И РАДЕВ Е ТАКЪВ - ГОЛЯМ МИЗЕРНИК"

    Хайде бе - само "сглобката" не са мизерници нали? Ама не пропускате да плюете по Радев нищо че сглобката му орязаха всички правомощия и реално той нищо не може да направи.

    Коментиран от #59

    20:54 10.04.2026

  • 59 след 19ти

    3 4 Отговор

    До коментар #58 от "Избирател":

    ще си покаже потенциала на руска слугиня.

    Коментиран от #62

    20:57 10.04.2026

  • 60 Българин

    13 4 Отговор

    До коментар #57 от "Защото":

    "а населяващото го стадото ще се щави до смърт от помагачите на руснаци , турци"

    Ха ха ха сигурно руснаците ни взеха златото, сигурно руснаците ни накараха да платим за нелетящи кошници, сигурно руснаците ни взеха Мариците и ни задължиха да плащаме 3 пъти по скъп ток, сигурно руснаците ни карат да изхвърлим купени реактори и да вземем техния за 11 пъти по-голяма цена.

    Абе как не ви втръсна да обслужвате чужди интереси и да затривате България - толкова ли много я мразите.

    20:58 10.04.2026

  • 61 Голям праз

    3 3 Отговор
    Човечеството нали ще оцелее, каквото остане от Ганя ще се дигатилизира. 2 GB е предостатъчно наследство за човешкият род.

    Коментиран от #64

    20:59 10.04.2026

  • 62 Избирател

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "след 19ти":

    Е до сега като ни управляват слуги на краварите до къде стигнахме - на път сме да изчезнем бе - или вас България не ви интересува. Важното е да сме наведени на господарите ви.

    21:01 10.04.2026

  • 63 Сзо

    1 0 Отговор
    8% житани не е толкова много. Очаквах повече.

    21:04 10.04.2026

  • 64 Зевзек

    6 3 Отговор

    До коментар #61 от "Голям праз":

    "2 GB е предостатъчно"

    Като гледам коментарите на нашите козячета и 2 килобайта ще са им много - колкото и подробно да ги описваш са си две мозъчни клетки.

    Хората им казват че изчезваме като нация те пак руснаците и Путин са им виновни нищо че 36 години сме краварска колония.

    Коментиран от #74

    21:05 10.04.2026

  • 65 Констатираща

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Възмутен":

    Сегашните разглезени поколения, научени да живеят на висок стандарт, много трудно ще се решат на родителска отговорност, затова раждаемостта спада. Всяко младо семейство си мисли как ще съществува, дали жената като излезе в отпуск по майчинство, ще могат да си изплащат апартамента и сметките, дали ще имат достатъчно средства, за да платят за избор на екип за раждане (сякаш, досега всички така са раждали) и дали високите изисквания в училищата ще отговарят на техните доходи, за да издържат децата си докрай. Новите ценности поставят на изпитание демографския прираст.

    21:05 10.04.2026

  • 66 Казанлъшкия

    3 0 Отговор
    Голям град като Перник има само 43 родени бебета? Ч.укайте ги тия перничанки,бе. Какво се случва там?

    21:15 10.04.2026

  • 67 Казанлъшкия

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "още 80те":

    Няма такова нещо - през 1988г.чакаме 9-милионния жител. Виж статистиката. След 1989г.всичко живо бяга масово в чужбина.

    21:18 10.04.2026

  • 68 Баба Гошка

    3 3 Отговор
    Децата са нашето бъдеще. Не се колебайте да раждате и отглеждате хора.

    Коментиран от #73

    21:20 10.04.2026

  • 69 това реадост за едни зли хора

    2 2 Отговор
    радост за козяшките подлоги музика за ушите на едно специално посолство което управлява страната ни задколисите вече 35г.

    21:25 10.04.2026

  • 70 гадател

    4 0 Отговор
    С такива управници е така.

    21:27 10.04.2026

  • 71 и това те радва ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.":

    или те кара да се горедееш по някакъв начин?

    21:28 10.04.2026

  • 72 4567

    1 2 Отговор
    Хората се страхунат от Сарафов да не ги налази.

    21:40 10.04.2026

  • 73 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Баба Гошка":

    Децата - да. Но не и тези, които са с недоразвити мозъци и висят по кръчмите (90%). От тях фойеде = 0.

    21:43 10.04.2026

  • 74 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Зевзек":

    1024 байта са достатъчни.

    21:43 10.04.2026

  • 76 Да,бе

    3 1 Отговор
    Ще изчезнем,ама друг път,че ние сме като хлебарките,но по-яки...Тая завист и злоба е вечна,като вселената.

    21:54 10.04.2026

  • 77 Природата се чисти

    3 0 Отговор
    Боклукът изчезва

    21:59 10.04.2026

  • 78 Гъбарко

    1 0 Отговор
    От петроханците-педофили толкоз. В Огняново има едно миро за зачеване. Като гледам в него само брадати каки.

    22:02 10.04.2026

  • 79 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Констатираща":

    Когато се водехме по османските имахме по 6-7деца

    22:05 10.04.2026

  • 80 Боко праните гащи

    2 0 Отговор
    С любезното съдействие на герб

    22:09 10.04.2026

  • 81 проблема е

    3 0 Отговор
    че няма как да се намерят богаташи за всички български мързелани и няма как да им се обясни това...

    22:29 10.04.2026

  • 82 Тити

    4 0 Отговор
    Кой ще иска деца при тази мафиотска държава и при тези цени.

    22:30 10.04.2026

  • 83 Пак много са родили в тая кочина

    4 0 Отговор
    Не знаят ква мизерия ги чека кат са се родили в тая пробита каца бългерия

    22:32 10.04.2026

  • 84 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    Абе, за всичко комунистите ви виновни. Комунистите ли ви накараха да ставате обратни и да имате еднополови бракове. Асен Василев обратния които мунист ли е, бе. Кой искаше Истанбулската конвенция? Комунистите ли? Кой махна ергенския данък? Колко детски градини построихте за 35 години "демокрация". При комунистите здравната помощ и образованието бяха безплатни по конституция, а сега? От 8 милиона се стопихме на 6 за 35 години "демокрация" Комунистите ли са виновни?

    Коментиран от #85

    22:33 10.04.2026

  • 85 комунистите са виновни

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "РЕАЛИСТ":

    те само крадят и нищо не работят

    22:51 10.04.2026

  • 92 хаха

    0 0 Отговор
    Добра новина! На всекиму според заслугите дрогаре!

    И "кой каквото прави на себе си го прави".

    ХАХАХА! Вкарвайте още мuгрантu и хранете цuгойнърите!
    измет!

    23:01 10.04.2026

  • 93 Милена

    1 0 Отговор
    От Освобождението до 1989 г., в периоди на монархия, войни, социализъм, винаги сме имали положителен прираст на населението.
    След 1989 г. и смяна на режима с евроатлантическа либерална демокрация народа ни буквално изчезва.
    Това не е ли целенасочена политика?

    23:19 10.04.2026

