Парламентът одобри покупката на нови радари за близо 200 милиона евро

Парламентът одобри проект, внесен от Министерския съвет, за инвестиционен разход за придобиване на седем нови трикоординатни радара. Предложението беше гласувано със 186 гласа "за", три гласа "против" и без "въздържали се".
Проектът за инвестиционен разход е на стойност до 195 млн. евро и е изготвен въз основа на проект на договор по поръчка за придобиване към рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на въоръжените сили на Франция, пише в мотивите към проекта.
Придобиването на нови трикоординатни радари е сред основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. и в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г. Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация, осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнение на съюзническите ангажименти на страната в НАТО, се посочва още в мотивите.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни пред депутатите, че става въпрос за два договора - първият е между България и военното министерство на Франция, а вторият е между Министерството на отбраната и компания "Талес". Крайно необходимо е да се получи одобрение от Народното събрание и след това да бъдат подписани договорите, които трябва да бъдат ратифицирани от парламента, уточни Стоянов.
Богдан Богданов от "Продължаваме промяната" каза, че България е успяла да модернизира не малка част от своите боеприпаси и техническо оборудване благодарение на програмите за подкрепа на Украйна.
Не е вярно, че Българската армия се модернизира с парите от Украйна. Тези финансови средства са от бюджета на държавата, отговори министърът.
Няма да подкрепим този проект за инвестиционен разход, защото държим на българското производство в областта на отбраната, заяви Ивелин Първанов от "Възраждане". По думите му България разполага с напълно конкурентни продукти в областта на отбраната, но българските компании не са допускани до участие в конкурси.
Радарите се закупуват по европейския механизъм SAFE. Предполагам, че българска компания е можела да участва, но за да го направи по механизма SAFE, тя трябва да има договор с българското правителство, а такава компания не е изявила желание и няма такъв договор, отговори министър Стоянов.
Ще подкрепим това решение, въпреки че през последните години се натрупа забавяне и оскъпяване, каза Атанас Славов от "Демократична България". Придобиването на тази нова способност е ключово за оперирането на новите самолети F-16 Block 70 и пълноценно да участваме в колективната отбрана на НАТО и ЕС, добави той. Важно е да подкрепяме общите европейски решения, когато става дума за отбрана. Не можем да си позволим да не подкрепяме Украйна, защото това е общ европейски интерес, посочи още Славов.
Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС заяви, че това решение е правилната стъпка и е действие, което ще завърши многогодишен цикъл. Придобиването на радарите е функция от доверие, което България е изградила, за да изпълнява своите задачи, допълни той.
Вчера проектът за инвестиционен разход бе приет и от парламентарната комисия по отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #17, #18
15:13 10.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #14, #15
15:13 10.06.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #5
15:14 10.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Боруна Лом":Да купуваш стационарни радари е пари на вятъра.Имаме си пет мобилни които са достатъчни.
15:16 10.06.2026
6 Тома
15:17 10.06.2026
7 Регресивните
15:17 10.06.2026
8 РАДАРИТЕ СА ВЕЧЕ НАЙ ЛЕСНАТА МИШЕНА
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ЗАЩОТО СА В РЕЖИМ НА ИЗЛЪЧВАНЕ.ЕДНА РАКЕТА С ПАСИВНА ГЛАВА ИЛИ ДРОН ЗА 200 $ И СМЕ ОТНОВО В ИЗХОДНА ПОЗОЦИЯ
15:17 10.06.2026
9 Другарите ,
15:20 10.06.2026
10 Цъцъцъ
За хората няма- за радари има!
Коментиран от #12
15:20 10.06.2026
11 604
15:21 10.06.2026
12 Днес си
До коментар #10 от "Цъцъцъ":одобриха почти четири милиарда € борч за сметка на българските граждани !
15:23 10.06.2026
13 летец пилот
15:31 10.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абс логично разсъждаваш - че Врагът/РУСИЯ/ ще даде едни Рубли на некои Русофили у нас и те с Готовност ще обадят къде са позиционирани Радарите за да станат мишена на Руските ракети.Ти обаче ще си останеш ДОЖИВОТНО НЕВЗРАЧЕН Работник поради факта че само отчиташ Фактите БЕЗ да представяш рационални решения!А нещата са елементарни:Ще закупим 2 КОМПЛЕКТА радари че дори и единия Руснаците да успеат да поразят,с Резервния ще им начупим гОловите.Аме четете "Винету" бе Несретници - там черно на бяло е написано че "Едно нещо за да стигне,то трябва да Артише"!
Коментиран от #19
15:36 10.06.2026
16 Радев
15:45 10.06.2026
17 Бойко Българоубиец
До коментар #1 от "честен ционист":Аз какъв бях?!
15:45 10.06.2026
18 Радев
До коментар #1 от "честен ционист":А тебе ще те изберем за Треблинка 😉
15:46 10.06.2026
19 Военен
До коментар #15 от "оня с коня":Аз и моят батальон редовно подаваме натовските позиции в България на ГРУ и майка Русия 😏
15:47 10.06.2026
20 ДрайвингПлежър
Ама за НАТОвско тенеке 200 милиарда има! Честито на овцете! Пак ги остригаха!
Коментиран от #26
15:50 10.06.2026
21 завод
15:56 10.06.2026
22 Спокойно
най-сладкото усвояване
и подводници ще купите и ракети ще платите
всичко ще си напазарите
15:59 10.06.2026
23 Спиро
16:06 10.06.2026
24 Бай Араб
16:06 10.06.2026
25 Бай Араб
16:09 10.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Това ли е най важната покупка в момента
16:26 10.06.2026