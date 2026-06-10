Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Парламентът одобри покупката на нови радари за близо 200 милиона евро

Парламентът одобри покупката на нови радари за близо 200 милиона евро

10 Юни, 2026 15:11 1 094 27

  • покупка-
  • радари

Придобиването на нови трикоординатни радари е сред основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. и в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили

Парламентът одобри покупката на нови радари за близо 200 милиона евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът одобри проект, внесен от Министерския съвет, за инвестиционен разход за придобиване на седем нови трикоординатни радара. Предложението беше гласувано със 186 гласа "за", три гласа "против" и без "въздържали се".

Проектът за инвестиционен разход е на стойност до 195 млн. евро и е изготвен въз основа на проект на договор по поръчка за придобиване към рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на въоръжените сили на Франция, пише в мотивите към проекта.

Придобиването на нови трикоординатни радари е сред основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. и в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г. Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация, осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнение на съюзническите ангажименти на страната в НАТО, се посочва още в мотивите.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни пред депутатите, че става въпрос за два договора - първият е между България и военното министерство на Франция, а вторият е между Министерството на отбраната и компания "Талес". Крайно необходимо е да се получи одобрение от Народното събрание и след това да бъдат подписани договорите, които трябва да бъдат ратифицирани от парламента, уточни Стоянов.

Богдан Богданов от "Продължаваме промяната" каза, че България е успяла да модернизира не малка част от своите боеприпаси и техническо оборудване благодарение на програмите за подкрепа на Украйна.

Не е вярно, че Българската армия се модернизира с парите от Украйна. Тези финансови средства са от бюджета на държавата, отговори министърът.

Няма да подкрепим този проект за инвестиционен разход, защото държим на българското производство в областта на отбраната, заяви Ивелин Първанов от "Възраждане". По думите му България разполага с напълно конкурентни продукти в областта на отбраната, но българските компании не са допускани до участие в конкурси.

Радарите се закупуват по европейския механизъм SAFE. Предполагам, че българска компания е можела да участва, но за да го направи по механизма SAFE, тя трябва да има договор с българското правителство, а такава компания не е изявила желание и няма такъв договор, отговори министър Стоянов.

Ще подкрепим това решение, въпреки че през последните години се натрупа забавяне и оскъпяване, каза Атанас Славов от "Демократична България". Придобиването на тази нова способност е ключово за оперирането на новите самолети F-16 Block 70 и пълноценно да участваме в колективната отбрана на НАТО и ЕС, добави той. Важно е да подкрепяме общите европейски решения, когато става дума за отбрана. Не можем да си позволим да не подкрепяме Украйна, защото това е общ европейски интерес, посочи още Славов.

Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС заяви, че това решение е правилната стъпка и е действие, което ще завърши многогодишен цикъл. Придобиването на радарите е функция от доверие, което България е изградила, за да изпълнява своите задачи, допълни той.

Вчера проектът за инвестиционен разход бе приет и от парламентарната комисия по отбрана.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 10 Отговор
    Ганчо е луд да си избере военен за диктатор.

    Коментиран от #17, #18

    15:13 10.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 5 Отговор
    Пълно безумие.Стационарните радари ги знае врага къде са и ще ги унищожи още в първите минути на войната.Ние си имаме 5 мобилни.

    Коментиран от #8, #14, #15

    15:13 10.06.2026

  • 3 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    ЗА КАКВО ООО?

    Коментиран от #5

    15:14 10.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Да купуваш стационарни радари е пари на вятъра.Имаме си пет мобилни които са достатъчни.

    15:16 10.06.2026

  • 6 Тома

    13 2 Отговор
    Тези радари дано могат после като ги купим да влязат в ауспуха на купувача

    15:17 10.06.2026

  • 7 Регресивните

    18 4 Отговор
    съсипват варварски държавата и българските граждани ! Няма накъде повече !

    15:17 10.06.2026

  • 8 РАДАРИТЕ СА ВЕЧЕ НАЙ ЛЕСНАТА МИШЕНА

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ЗАЩОТО СА В РЕЖИМ НА ИЗЛЪЧВАНЕ.ЕДНА РАКЕТА С ПАСИВНА ГЛАВА ИЛИ ДРОН ЗА 200 $ И СМЕ ОТНОВО В ИЗХОДНА ПОЗОЦИЯ

    15:17 10.06.2026

  • 9 Другарите ,

    15 5 Отговор
    останали в миналия век , дърпат и България натам ! Ни очи , ни срама !

    15:20 10.06.2026

  • 10 Цъцъцъ

    18 2 Отговор
    Е, нали нямаха пари?!
    За хората няма- за радари има!

    Коментиран от #12

    15:20 10.06.2026

  • 11 604

    8 2 Отговор
    Ганю ни мой 2 радара си напрай инък ъкълия...чуш

    15:21 10.06.2026

  • 12 Днес си

    15 3 Отговор

    До коментар #10 от "Цъцъцъ":

    одобриха почти четири милиарда € борч за сметка на българските граждани !

    15:23 10.06.2026

  • 13 летец пилот

    4 4 Отговор
    Новите три-координатни радари да са наистина ново производство,а не като Еф-шестнайските! Да даваме пари за нови стоки,а не за такива от поне 20 години. Военно-Въздушните сили се нуждаят от нова техника.Не сме вече в епохата на социализма.

    15:31 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абс логично разсъждаваш - че Врагът/РУСИЯ/ ще даде едни Рубли на некои Русофили у нас и те с Готовност ще обадят къде са позиционирани Радарите за да станат мишена на Руските ракети.Ти обаче ще си останеш ДОЖИВОТНО НЕВЗРАЧЕН Работник поради факта че само отчиташ Фактите БЕЗ да представяш рационални решения!А нещата са елементарни:Ще закупим 2 КОМПЛЕКТА радари че дори и единия Руснаците да успеат да поразят,с Резервния ще им начупим гОловите.Аме четете "Винету" бе Несретници - там черно на бяло е написано че "Едно нещо за да стигне,то трябва да Артише"!

    Коментиран от #19

    15:36 10.06.2026

  • 16 Радев

    4 2 Отговор
    Парите ще дойдат от тия дето спестихме за украинско оръжие 😏😏🤑

    15:45 10.06.2026

  • 17 Бойко Българоубиец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аз какъв бях?!

    15:45 10.06.2026

  • 18 Радев

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А тебе ще те изберем за Треблинка 😉

    15:46 10.06.2026

  • 19 Военен

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Аз и моят батальон редовно подаваме натовските позиции в България на ГРУ и майка Русия 😏

    15:47 10.06.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Немало пари а?! Държавата фалирала а?
    Ама за НАТОвско тенеке 200 милиарда има! Честито на овцете! Пак ги остригаха!

    Коментиран от #26

    15:50 10.06.2026

  • 21 завод

    4 1 Отговор
    Българската армия още е въоръжена с автомати тип "Калашников".До кога ли?

    15:56 10.06.2026

  • 22 Спокойно

    1 1 Отговор
    Класифицираното усвояване
    най-сладкото усвояване
    и подводници ще купите и ракети ще платите
    всичко ще си напазарите

    15:59 10.06.2026

  • 23 Спиро

    1 0 Отговор
    Помислих, че са нови радари за КАТ, рекох си това няма избиване от фишове..

    16:06 10.06.2026

  • 24 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Тези радари Радев ги купува за да наблюдава движението на НАТОвски самолети и да докладва на Путин.

    16:06 10.06.2026

  • 25 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Иначе това се случва в условията на така наречения,, дефицит ,, целта е България да няма пари за да се тегли заем.

    16:09 10.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Това ли е най важната покупка в момента

    0 0 Отговор
    Радев до вчера врякаше че няма пари в държавата, тегли заеми, а днес ще купува радари за стотици милиони

    16:26 10.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове