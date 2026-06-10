Собственици на имоти в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите

Стотици собственици и жители на комплекс Forest Club в местността „Баба Алино“ край Варна са внесли петиция с искане за незабавно спиране на действията по събаряне на сградите в комплекса. Това съобщиха от Корпорация КУБ, която заявява подкрепа за исканията на живеещите там.

В петицията собствениците настояват институциите да преустановят всички действия по премахване на сградите до окончателното изясняване на правните обстоятелства по случая. Те искат още защита на правата на добросъвестните собственици на имоти, които са закупили жилищата си с нотариални актове и официални документи.

Сред исканията е и намирането на решение, което да не остави стотици семейства без домове и без вложените от тях средства.

От Корпорация КУБ посочват, че сред собствениците има както български граждани, така и граждани на други държави от Европейския съюз, включително Германия, Румъния, Франция и Португалия, както и хора от Украйна, Казахстан и Израел.

Според дружеството много от семействата са инвестирали личните си спестявания или са закупили имотите си чрез ипотечни кредити, а за част от тях жилищата във Forest Club са единствен дом.

„Тези хора не са страна в административен спор, а семейства с деца, кредити и планове за бъдещето, които очакват държавата да защити правата им“, посочват от компанията.

От КУБ заявяват, че ще продължат да съдействат на компетентните институции и да предоставят необходимата документация по време на проверките.

Компанията подчертава, че казусът трябва да бъде решен чрез законови процедури, институционален диалог и защита на правата на добросъвестните собственици.

От дружеството предупреждават, че евентуални крайни мерки преди приключването на всички проверки и правни процедури могат да доведат до сериозни социални и финансови последици за стотици семейства.

В заключение от Корпорация КУБ призовават институциите да подходят към случая с „отговорност, обективност и човешка чувствителност“, а публичният дебат да бъде воден с уважение към хората, живеещи в комплекса.

Казусът „Баба Алино“ избухна след проверки на държавни институции в едноименната местност край Варна, където са изградени десетки жилищни сгради в комплекс, известен като Forest Club.

Според данните, представени от институциите, става дума за около 90 жилищни постройки, изградени в горска територия. Проверките на регионалното министерство, ДНСК, прокуратурата и община Варна започнаха след сигнали за евентуални нарушения при строителството и устройствените процедури.

По информация, изнесена от прокуратурата, се водят разследвания за използване на документи, които биха могли да послужат за узаконяване на част от постройките. Заради това варненската прокуратура изпрати предупредителни писма до нотариусите в региона да бъдат внимателни при бъдещи сделки, свързани с имотите.