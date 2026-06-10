Собственици на имоти в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите

Стотици собственици и жители на комплекс Forest Club в местността „Баба Алино“ край Варна са внесли петиция с искане за незабавно спиране на действията по събаряне на сградите в комплекса. Това съобщиха от Корпорация КУБ, която заявява подкрепа за исканията на живеещите там.
В петицията собствениците настояват институциите да преустановят всички действия по премахване на сградите до окончателното изясняване на правните обстоятелства по случая. Те искат още защита на правата на добросъвестните собственици на имоти, които са закупили жилищата си с нотариални актове и официални документи.
Сред исканията е и намирането на решение, което да не остави стотици семейства без домове и без вложените от тях средства.
От Корпорация КУБ посочват, че сред собствениците има както български граждани, така и граждани на други държави от Европейския съюз, включително Германия, Румъния, Франция и Португалия, както и хора от Украйна, Казахстан и Израел.
Според дружеството много от семействата са инвестирали личните си спестявания или са закупили имотите си чрез ипотечни кредити, а за част от тях жилищата във Forest Club са единствен дом.
„Тези хора не са страна в административен спор, а семейства с деца, кредити и планове за бъдещето, които очакват държавата да защити правата им“, посочват от компанията.
От КУБ заявяват, че ще продължат да съдействат на компетентните институции и да предоставят необходимата документация по време на проверките.
Компанията подчертава, че казусът трябва да бъде решен чрез законови процедури, институционален диалог и защита на правата на добросъвестните собственици.
От дружеството предупреждават, че евентуални крайни мерки преди приключването на всички проверки и правни процедури могат да доведат до сериозни социални и финансови последици за стотици семейства.
В заключение от Корпорация КУБ призовават институциите да подходят към случая с „отговорност, обективност и човешка чувствителност“, а публичният дебат да бъде воден с уважение към хората, живеещи в комплекса.
Казусът „Баба Алино“ избухна след проверки на държавни институции в едноименната местност край Варна, където са изградени десетки жилищни сгради в комплекс, известен като Forest Club.
Според данните, представени от институциите, става дума за около 90 жилищни постройки, изградени в горска територия. Проверките на регионалното министерство, ДНСК, прокуратурата и община Варна започнаха след сигнали за евентуални нарушения при строителството и устройствените процедури.
По информация, изнесена от прокуратурата, се водят разследвания за използване на документи, които биха могли да послужат за узаконяване на част от постройките. Заради това варненската прокуратура изпрати предупредителни писма до нотариусите в региона да бъдат внимателни при бъдещи сделки, свързани с имотите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Решението е едно
Коментиран от #40, #47
15:09 10.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #54
15:10 10.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #10
15:10 10.06.2026
4 ма ДУРО
15:10 10.06.2026
5 прокорор
нотароси и др замесени в тва нещо
а може и да спочелят и доста повече пари
15:11 10.06.2026
6 Тома
Коментиран от #16, #44
15:12 10.06.2026
7 Окооо
Коментиран от #22, #67
15:12 10.06.2026
8 Потрес
Наглостта украинска е по-голяма и от човешката глупост!
Всичко незаконно там трябва да се събори!
15:12 10.06.2026
9 каунь
15:13 10.06.2026
10 БОЦ - ко
До коментар #3 от "честен ционист":Мама мен в кибук ме е родила,
Напънала се и ме - изхвърлила...
15:14 10.06.2026
11 Да се
15:18 10.06.2026
12 Писмо от затвора
И ние от затворите - убийци, изнасилвачи, биячи, взломаджии, измамници - призоваваме жертвите си да проявяват подобни чувства към нас. Да подхождат с отговорност, обективност и човешка чувствителност, а не да ни мъкнат по съдилищата!
Коментиран от #31
15:19 10.06.2026
13 Само да питам
15:19 10.06.2026
14 БрокерЪ
15:21 10.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Може
До коментар #6 от "Тома":и да се узакони, но първо ще ги накарат да платят още няколко рушвета. В България няма нито съдимост нито справедливост, но калинките в системата те чакат да залитнеш за да те изпомпат за още и още пари.
15:22 10.06.2026
17 Имотите конфискувани
15:22 10.06.2026
18 Ганя Путинофила
Докара ни много украинци!
Коментиран от #41
15:22 10.06.2026
19 Цвете
Коментиран от #49, #52
15:22 10.06.2026
20 Нагли че нагли
15:23 10.06.2026
21 Наблюдател
15:26 10.06.2026
22 Търновец
До коментар #7 от "Окооо":Може би работата с Форест Клуб е по дълбока и външни лобита целят глобализация на Варна с и на цяла България. А нарушенията на закона почват с незаконната сеч и там въобще е НАТУРА зона забранено за всякакви строежи. А тези които да плащали за имоти да съдят КУБ
15:28 10.06.2026
23 събаряне
Коментиран от #56
15:28 10.06.2026
24 Незнайко
Ощетените лица следва да ангажират отговорността - на първо място на КУБ, а след това - на всички останали по веригата, които са им съдействали за това безобразие!
15:29 10.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Анджо
Коментиран от #35
15:30 10.06.2026
27 Зеленаата урка
15:30 10.06.2026
28 Фройд
Този вместо да се обяснява , трябва да се арестува и да почне да казва, кой , къде , колко е взел .
15:30 10.06.2026
29 604
15:30 10.06.2026
30 Любо
И това да бъде за назидание и урок на всеки който би опитал отново.
Коментиран от #36
15:31 10.06.2026
31 Европейски съюз
До коментар #12 от "Писмо от затвора":Браво, точно така! Вие защитавате нашите европейски ценности - терор, мизерия и смърт за гражданите, а охолство, богатство, недосегаемост и всевластие на престъпниците.
15:31 10.06.2026
32 Начо
15:31 10.06.2026
33 Смърфиета
15:32 10.06.2026
34 Анджо
15:32 10.06.2026
35 604
До коментар #26 от "Анджо":Да не се бута но виновните да копат белене дорде тръгне с прави лопатки!
15:32 10.06.2026
36 Румен Радев
До коментар #30 от "Любо":Преди изборите, аз се обърнах към всички вас и казах: "Не чакайте чудеса."
15:33 10.06.2026
37 1111
15:33 10.06.2026
38 тест
15:34 10.06.2026
39 665
15:35 10.06.2026
40 Петиция
До коментар #1 от "Решението е едно":Който може, да си плюе на петите..
15:35 10.06.2026
41 Ти перерерунгела
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":Урсулопитек неземен , ходи и целувай ,,палачинката ,, спарена .
15:36 10.06.2026
42 КАКВИ ПЕТИЦИЙ КАКВИ ПЕТ ЛЕВА
15:36 10.06.2026
43 Коста
15:38 10.06.2026
44 Улав
До коментар #6 от "Тома":И ти и ти
......
15:38 10.06.2026
45 Иван 1
15:38 10.06.2026
46 пак лакърдии
15:39 10.06.2026
47 отговор
До коментар #1 от "Решението е едно":То хубаво и правилно е това, но тези от КУБ не са бандити, а явно управляват България, щом всеки ден се снимат с видни политици.
15:41 10.06.2026
48 Коста
15:41 10.06.2026
49 Точно така
До коментар #19 от "Цвете":"Кьорав карти не играе"
Коментиран от #58
15:42 10.06.2026
50 Критикар
15:42 10.06.2026
51 Хохо Бохо
15:44 10.06.2026
52 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #19 от "Цвете":🥸Защо да проверят?Да не би да купуват панелки на 60 години за 50 хил. € ? 🤩🤡🤑
15:45 10.06.2026
53 Предложение
Коментиран от #60
15:47 10.06.2026
54 Утре
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тука народ няма, има рая
15:48 10.06.2026
55 На Украйна са й нужни
15:49 10.06.2026
56 кой разбрал, разбрал...
До коментар #23 от "събаряне":Закона е категоричен: Незаконното строителство не се озаконява по никакви начини или правила, а подлежи еднинстено на събаряне. След това ако собственика на съборения обект има желание може да кандидатства за разрешение за строеж и едва ако получи такова може да построи на същото място събореното отново или друг вид постройка, за каквато е получил разрешение по надлежния ред. Закона не први разлика дали строителя е собственик или е продал незаконния строеж на трето лице. Щом е незаконно единственото правно решение е събаряне. И да не се правят на ощипани моми, защото всички са били наясно с нарушенията извършени от строителя, включително купувачи, нотариуси и други замесени длъжностни лица. Всички са се надявали с течение на времето положението да бъде замазано и да са на далавера.
15:49 10.06.2026
57 Дид
15:51 10.06.2026
58 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #49 от "Точно така":Древна турска мъдрост. "Кьоравият €бе когото хване " 🤩🥳🤡
15:52 10.06.2026
59 Дхкш
!?!?
15:53 10.06.2026
60 ПРАВСИ ДРУЖЕ
До коментар #53 от "Предложение":НО ПЪРВО ОРЕШНИКА ДА МИ НЕ ПРЕЗ БАНКЯ ЧЕ ВИНЕТУ ОПРОСТАЧИ НАЦИЯТА И ТОГАВА ЩЕ НИ ОТТЪРВЕ ОТ МУТРАТА.
15:56 10.06.2026
61 Гост
15:59 10.06.2026
62 пффффф
16:00 10.06.2026
63 Еми да,
16:04 10.06.2026
64 си пън
16:12 10.06.2026
65 Кварталът трябва да се срине до основи
16:17 10.06.2026
66 Руснак
16:26 10.06.2026
67 Руснак
До коментар #7 от "Окооо":Точно така. До кога държавата ще трябва да плаща за глупостта на едни хора приближени на господата евролиберасти от ппдб
16:27 10.06.2026