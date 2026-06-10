Новини
България »
Собственици на имоти в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите

Собственици на имоти в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите

10 Юни, 2026 15:06 1 624 67

  • баба алино-
  • куб-
  • петиция

КУБ подкрепя исканията им

Собственици на имоти в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Стотици собственици и жители на комплекс Forest Club в местността „Баба Алино“ край Варна са внесли петиция с искане за незабавно спиране на действията по събаряне на сградите в комплекса. Това съобщиха от Корпорация КУБ, която заявява подкрепа за исканията на живеещите там.

В петицията собствениците настояват институциите да преустановят всички действия по премахване на сградите до окончателното изясняване на правните обстоятелства по случая. Те искат още защита на правата на добросъвестните собственици на имоти, които са закупили жилищата си с нотариални актове и официални документи.

Сред исканията е и намирането на решение, което да не остави стотици семейства без домове и без вложените от тях средства.

От Корпорация КУБ посочват, че сред собствениците има както български граждани, така и граждани на други държави от Европейския съюз, включително Германия, Румъния, Франция и Португалия, както и хора от Украйна, Казахстан и Израел.

Според дружеството много от семействата са инвестирали личните си спестявания или са закупили имотите си чрез ипотечни кредити, а за част от тях жилищата във Forest Club са единствен дом.

„Тези хора не са страна в административен спор, а семейства с деца, кредити и планове за бъдещето, които очакват държавата да защити правата им“, посочват от компанията.

От КУБ заявяват, че ще продължат да съдействат на компетентните институции и да предоставят необходимата документация по време на проверките.

Компанията подчертава, че казусът трябва да бъде решен чрез законови процедури, институционален диалог и защита на правата на добросъвестните собственици.

От дружеството предупреждават, че евентуални крайни мерки преди приключването на всички проверки и правни процедури могат да доведат до сериозни социални и финансови последици за стотици семейства.

В заключение от Корпорация КУБ призовават институциите да подходят към случая с „отговорност, обективност и човешка чувствителност“, а публичният дебат да бъде воден с уважение към хората, живеещи в комплекса.

Казусът „Баба Алино“ избухна след проверки на държавни институции в едноименната местност край Варна, където са изградени десетки жилищни сгради в комплекс, известен като Forest Club.

Според данните, представени от институциите, става дума за около 90 жилищни постройки, изградени в горска територия. Проверките на регионалното министерство, ДНСК, прокуратурата и община Варна започнаха след сигнали за евентуални нарушения при строителството и устройствените процедури.

По информация, изнесена от прокуратурата, се водят разследвания за използване на документи, които биха могли да послужат за узаконяване на част от постройките. Заради това варненската прокуратура изпрати предупредителни писма до нотариусите в региона да бъдат внимателни при бъдещи сделки, свързани с имотите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решението е едно

    70 9 Отговор
    Държавата да го национализира и изгони тия бандити от КУБ.

    Коментиран от #40, #47

    15:09 10.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    78 4 Отговор
    В Албания народа се дигна и пали и руши кибуците на остров Сазан.А кибуца в Баба Алино си стои.

    Коментиран от #54

    15:10 10.06.2026

  • 3 честен ционист

    32 6 Отговор
    Ще съборят някое и друго барбекю и после ще го харизат Бабато на брокера от Флорида.

    Коментиран от #10

    15:10 10.06.2026

  • 4 ма ДУРО

    63 3 Отговор
    И ШЕСтиция да внесат - да се изнасят.!

    15:10 10.06.2026

  • 5 прокорор

    64 0 Отговор
    да почнат да съдят адвокати,фирми,
    нотароси и др замесени в тва нещо
    а може и да спочелят и доста повече пари

    15:11 10.06.2026

  • 6 Тома

    34 20 Отговор
    Всичко ще се узакони защото са се раздали много пари на кметове общинари магистрати и ченгета.Мафията е безсмъртна в България а бедните да го

    Коментиран от #16, #44

    15:12 10.06.2026

  • 7 Окооо

    46 2 Отговор
    По въпроса, да се отнесат към двете крила на сглобката! Да се обърнат към едното крило ГЕРБ- ДПС или към другото крило ПП- ДБ... Те ги вкараха в тази тиня и сега си прехвърлят вината, като горещ картоффффф....

    Коментиран от #22, #67

    15:12 10.06.2026

  • 8 Потрес

    75 4 Отговор
    Узаконяването става с разрешително за строеж, а не с петиции! Тъпите нагли адвокати, които ги съветват да си скъсат дипломите!
    Наглостта украинска е по-голяма и от човешката глупост!
    Всичко незаконно там трябва да се събори!

    15:12 10.06.2026

  • 9 каунь

    49 1 Отговор
    а къде е Законът? Къде са правилата, който ние матриала трябва да спазваме? Кой ще влиза в затвора за нарушени закони или що въобще се пишат закони? Немъ такава анархия даже и у Африка у жунглата. Или ще сменяме законите в полза на някого?

    15:13 10.06.2026

  • 10 БОЦ - ко

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Мама мен в кибук ме е родила,
    Напънала се и ме - изхвърлила...

    15:14 10.06.2026

  • 11 Да се

    32 1 Отговор
    Събаря и в Белене - виновниците

    15:18 10.06.2026

  • 12 Писмо от затвора

    41 2 Отговор
    "Корпорация КУБ призовават институциите да подходят към случая с „отговорност, обективност и човешка чувствителност“
    И ние от затворите - убийци, изнасилвачи, биячи, взломаджии, измамници - призоваваме жертвите си да проявяват подобни чувства към нас. Да подхождат с отговорност, обективност и човешка чувствителност, а не да ни мъкнат по съдилищата!

    Коментиран от #31

    15:19 10.06.2026

  • 13 Само да питам

    30 1 Отговор
    Ментата и той ли е в списъка на петицията?

    15:19 10.06.2026

  • 14 БрокерЪ

    14 1 Отговор
    Купувам тристаен апартамент в Баба Алино , давам 100 евраци на квадрат. Ако има продавачи , да оставят телефон

    15:21 10.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Може

    19 4 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    и да се узакони, но първо ще ги накарат да платят още няколко рушвета. В България няма нито съдимост нито справедливост, но калинките в системата те чакат да залитнеш за да те изпомпат за още и още пари.

    15:22 10.06.2026

  • 17 Имотите конфискувани

    29 2 Отговор
    Украинарсите депортирани, казах !!!

    15:22 10.06.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    3 17 Отговор
    Аз обичам Путин!
    Докара ни много украинци!

    Коментиран от #41

    15:22 10.06.2026

  • 19 Цвете

    34 2 Отговор
    КЪМ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, ЗАЩО НЕ ПРОВЕРИХТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО, ПРЕДИ ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТА, ДАЛИ ФИРМАТА Е ИСТИНСКА, КОЙ Е ИНВЕСТИТОРА ,И ДАЛИ Е БЪЛГАРИН, КОЙТО ЩЕ СТРОИ В БЪДЕЩЕ? ИМАТЕ ЛИ АКТ 16? ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯТА ДА НЕ СА ВЪРЗАНИ КЪМ ДРУГ ОБЕКТ? ТОВА Е СЕРИОЗНА БЪДЕЩА СДЕЛКА И Е БИЛО НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗНАЕ ВСИЧКО.СЕГА ,ТОЗИ КОЙТО ВИ ИЗМАМИ НА СЪД И ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ. 👨‍🎓🚔🤷‍♀️👍🇧🇬👨‍🎓🚔👨‍🎓🎭

    Коментиран от #49, #52

    15:22 10.06.2026

  • 20 Нагли че нагли

    23 1 Отговор
    Тава племе много нагло излезе, пфу

    15:23 10.06.2026

  • 21 Наблюдател

    21 0 Отговор
    Вчера в Италия в 75 града се проведоха масови протести и стачки в подкрепа на окупирана от евреите Палестина, а в Албания вече десети ден хората са по улиците искайки да изгонят евреите незаконно придобили един остров - природен парк, чрез корупционна сделка със зетя на Тръмп - новият Епщайн, носещ името Къшнер.

    15:26 10.06.2026

  • 22 Търновец

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Окооо":

    Може би работата с Форест Клуб е по дълбока и външни лобита целят глобализация на Варна с и на цяла България. А нарушенията на закона почват с незаконната сеч и там въобще е НАТУРА зона забранено за всякакви строежи. А тези които да плащали за имоти да съдят КУБ

    15:28 10.06.2026

  • 23 събаряне

    26 0 Отговор
    Стотици престъпници искат от държавата да не им държи сметка, че си перат парите през украинската мафиотска организация КУБ. От тях 90% политици, които имат имоти там и които са купени на символични цени, защото са строени с уж "отпуснатата помощ за Украйна", която се е върнала чрез посолството им у нас. Пак схема за крадене. Всичко да се събаря до основи. Приказките за невинните хорица, дето събирали парици за имот цял живот, пък сега ги били измамили, да не ни разказват. Да си търсят правата чрез съда от КУБ и от Украйна, а не пак българския народ да им праща за поразиите.

    Коментиран от #56

    15:28 10.06.2026

  • 24 Незнайко

    22 0 Отговор
    Не знам, но съгласно закона тези постройки не подлежат на узаконяване, а на събаряне.
    Ощетените лица следва да ангажират отговорността - на първо място на КУБ, а след това - на всички останали по веригата, които са им съдействали за това безобразие!

    15:29 10.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Анджо

    10 5 Отговор
    Всичко ще стане законно и няма да има виновни. Ние сме уникални тъпанари.

    Коментиран от #35

    15:30 10.06.2026

  • 27 Зеленаата урка

    5 15 Отговор
    Само посмейте да бутате, пращам дронове и бутам целия болгаристанн

    15:30 10.06.2026

  • 28 Фройд

    22 0 Отговор
    Ако им се размине на тия Кубици , почвам да си строя къде ми падне !
    Този вместо да се обяснява , трябва да се арестува и да почне да казва, кой , къде , колко е взел .

    15:30 10.06.2026

  • 29 604

    1 23 Отговор
    Тва ако го бутнат..сме най тъпата нация...

    15:30 10.06.2026

  • 30 Любо

    24 0 Отговор
    Всичко сторено незаконно -съборено, всички укродебили изгонени, а нашите боклуци въдворени по затворите!
    И това да бъде за назидание и урок на всеки който би опитал отново.

    Коментиран от #36

    15:31 10.06.2026

  • 31 Европейски съюз

    19 0 Отговор

    До коментар #12 от "Писмо от затвора":

    Браво, точно така! Вие защитавате нашите европейски ценности - терор, мизерия и смърт за гражданите, а охолство, богатство, недосегаемост и всевластие на престъпниците.

    15:31 10.06.2026

  • 32 Начо

    20 0 Отговор
    Украинците на фронта,бараките наравно с земята.Да си търсят парите който им го е продал

    15:31 10.06.2026

  • 33 Смърфиета

    4 1 Отговор
    Може, но ако предоставят безплатно жените или дъщерите си на отговорните за събарянето чиновници за срока на събарянето при тяхното ежедневно посещение.

    15:32 10.06.2026

  • 34 Анджо

    16 0 Отговор
    Тия да си търсят правата от тези които са им продали тези имоти .

    15:32 10.06.2026

  • 35 604

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Анджо":

    Да не се бута но виновните да копат белене дорде тръгне с прави лопатки!

    15:32 10.06.2026

  • 36 Румен Радев

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Любо":

    Преди изборите, аз се обърнах към всички вас и казах: "Не чакайте чудеса."

    15:33 10.06.2026

  • 37 1111

    14 0 Отговор
    Това са незаконни постройки и трябва незабавно да бъдат съборени.Кой живее в такъв горски държавен имот?!,без да има статут за това.

    15:33 10.06.2026

  • 38 тест

    18 0 Отговор
    Този случай ще е ярко доказателство и тест за това, дали имаме държава и кой я управлява. Ако се събори веднага всичко, значи все пак има някакви наченки на държавност и надежда за оправяне. Ако пак всичко се замете и си остане така чрез уж някакви дълги дела, докато се узакони през това време, значи нямаме държава, а се управляваме директно от украинското посолсдтво.

    15:34 10.06.2026

  • 39 665

    10 0 Отговор
    Та тези още ли са там , багерите какво чакат ?! Да ги изриват, пък наглярите нека си пишат петициѝ.

    15:35 10.06.2026

  • 40 Петиция

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Решението е едно":

    Който може, да си плюе на петите..

    15:35 10.06.2026

  • 41 Ти перерерунгела

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    Урсулопитек неземен , ходи и целувай ,,палачинката ,, спарена .

    15:36 10.06.2026

  • 42 КАКВИ ПЕТИЦИЙ КАКВИ ПЕТ ЛЕВА

    13 0 Отговор
    ДА ЗВЪНЯТ НА УКРАЙНСКИЯ НАРКОМАН ДА ИМ ВРЪЩА ПАРИТЕ И ДА ИЗЧЕЗВАТ НАМЕРИЛИ СЕЛО БЕЗ КУЧИТА ТАРИКАТИ

    15:36 10.06.2026

  • 43 Коста

    9 0 Отговор
    Всичко в България е пълно безаконие!

    15:38 10.06.2026

  • 44 Улав

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    И ти и ти


    ......

    15:38 10.06.2026

  • 45 Иван 1

    8 0 Отговор
    Щом е незаконно да се разруши и сметката да се плати от фирмата нарушител.И всички които са си мълчали и гушили в затвора.

    15:38 10.06.2026

  • 46 пак лакърдии

    9 0 Отговор
    Сега ще почне една сага - общината казва, че ДНСК трябва да го събори. ДНСК казва, че общината трябва да го събори. А пред това време - замитане на следи и незаконно узаконяване. Толкова ли е трудно. Общината да издаде незабавно заповед за премахване. Ако не го направи в 7 дневен срок - заповедтта да се издаде от РДНСК, а тези от общината - на прокурор и на съд. Ако РДНСК не издаде тази заповед, я издава ДНСК, а РДНСК - на прокурор и съд. Ако и ДНСК не я издаде - да закриваме държавата и кой откъде.

    15:39 10.06.2026

  • 47 отговор

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Решението е едно":

    То хубаво и правилно е това, но тези от КУБ не са бандити, а явно управляват България, щом всеки ден се снимат с видни политици.

    15:41 10.06.2026

  • 48 Коста

    9 0 Отговор
    Видяхме водата и тока как са свързани. Досега никаква реакция от Общината, отново!!!! Вместо да им спрат тока и водата, сметките ще плащат български граждани.

    15:41 10.06.2026

  • 49 Точно така

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    "Кьорав карти не играе"

    Коментиран от #58

    15:42 10.06.2026

  • 50 Критикар

    4 1 Отговор
    Върнете парите на хората и отивайте да строите на руското черноморие.

    15:42 10.06.2026

  • 51 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Ако търсите доброволци за събарянето бройте ме. С радост ще положа безплатен труд

    15:44 10.06.2026

  • 52 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    🥸Защо да проверят?Да не би да купуват панелки на 60 години за 50 хил. € ? 🤩🤡🤑

    15:45 10.06.2026

  • 53 Предложение

    8 0 Отговор
    За безплатно и бързо разрушаване да дадем координатите на Путин и да ни прати един Орешник, а сметката за събарянето да се удържи от украинските доставки и помощи за Украйна и украинците в България.

    Коментиран от #60

    15:47 10.06.2026

  • 54 Утре

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тука народ няма, има рая

    15:48 10.06.2026

  • 55 На Украйна са й нужни

    5 0 Отговор
    хора Ето защо трябва да проявим евроукраинска солидарност и да изпратим там живеещите украинци - мъже и жени - на фронта, а собственикът ще им бъде взводен командир.

    15:49 10.06.2026

  • 56 кой разбрал, разбрал...

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "събаряне":

    Закона е категоричен: Незаконното строителство не се озаконява по никакви начини или правила, а подлежи еднинстено на събаряне. След това ако собственика на съборения обект има желание може да кандидатства за разрешение за строеж и едва ако получи такова може да построи на същото място събореното отново или друг вид постройка, за каквато е получил разрешение по надлежния ред. Закона не први разлика дали строителя е собственик или е продал незаконния строеж на трето лице. Щом е незаконно единственото правно решение е събаряне. И да не се правят на ощипани моми, защото всички са били наясно с нарушенията извършени от строителя, включително купувачи, нотариуси и други замесени длъжностни лица. Всички са се надявали с течение на времето положението да бъде замазано и да са на далавера.

    15:49 10.06.2026

  • 57 Дид

    6 0 Отговор
    Ако съдът отсъди в полза на незаконното строителство на КУБ, то означава всичко незаконно в държавата да се узакони. Иначе ще означава, че всеки може да си строи незаконно където и както си поиска защото законът е един за всички и не може да се разглежда различно.

    15:51 10.06.2026

  • 58 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Точно така":

    Древна турска мъдрост. "Кьоравият €бе когото хване " 🤩🥳🤡

    15:52 10.06.2026

  • 59 Дхкш

    1 3 Отговор
    Всички калашници са в законни жилища!
    !?!?

    15:53 10.06.2026

  • 60 ПРАВСИ ДРУЖЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Предложение":

    НО ПЪРВО ОРЕШНИКА ДА МИ НЕ ПРЕЗ БАНКЯ ЧЕ ВИНЕТУ ОПРОСТАЧИ НАЦИЯТА И ТОГАВА ЩЕ НИ ОТТЪРВЕ ОТ МУТРАТА.

    15:56 10.06.2026

  • 61 Гост

    4 0 Отговор
    Бутайте и да свършва това тегло

    15:59 10.06.2026

  • 62 пффффф

    3 0 Отговор
    И къде са я "внесли" тая "петиция"- в банката ли

    16:00 10.06.2026

  • 63 Еми да,

    4 0 Отговор
    да почваме кой където намери за добре да строй,и после ще стачкуваме да не ги съборят.

    16:04 10.06.2026

  • 64 си пън

    4 0 Отговор
    кво не ви е ясно бе осранци,има правила,това,че ви се позволява от политическите продажници да си мислите,че не се отнася за вас си е ваша работа,отивайте си и не се връщайте

    16:12 10.06.2026

  • 65 Кварталът трябва да се срине до основи

    4 0 Отговор
    На собствениците да не се плати нищо, чуждите граждани да бъдат екстрадирани. Знаели са много добре, какво правят. България не трябва да е разграден двор за мафиоти и мишеници.

    16:17 10.06.2026

  • 66 Руснак

    1 1 Отговор
    Чакай те да видя дали съм разбрал. Демокрацията значи да плюе по другите а когато ние сме згазили лика да ни простят. Жалки сте, държавата няма нищо общо и закона трябва да се спази с цялата Ила. Имате претенции, обръщайте се към усрайнците които зитавате, към банката дала кредит на база фалшиви документи. Ние не сме длъжни да търпим беззаконията на евролибераската клика около ППДБ които се чувстват господари

    16:26 10.06.2026

  • 67 Руснак

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Окооо":

    Точно така. До кога държавата ще трябва да плаща за глупостта на едни хора приближени на господата евролиберасти от ппдб

    16:27 10.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове