Над 120 храма в София са проверени за пожарна безопасност

11 Април, 2026 09:21 562 13

Вярващите да бъдат бдителни със свещите и да не оставят уреди без надзор по празниците

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„На територията на столицата са проверени над 120 православни храма”, съобщи инспектор Стефани Йосифова в ефира на „Събуди се”. По време на инспекциите са проведени инструктажи на служителите в църквите за осигуряване на свободни евакуационни изходи и правилна реакция при евентуални инциденти. Където са констатирани нередности, са дадени предписания за тяхното отстраняване, пише Нова телевизия.

Инспектор Йосифова призова гражданите, които ще посетят богослуженията във великденската нощ, да спазват дистанция и да избягват масови струпвания, особено при местата за палене и гасене на свещи. Тя подчерта, че е важно „да се прояви особено внимание към съгражданките от женски пол за пазене на коси и дрехи” от открит огън.

Относно традицията благодатният огън да се пренася вкъщи, пожарната препоръчва свещта да се поставя върху негорим материал или подложка. Инспектор Йосифова предупреди, че една от най-честите грешки е оставянето на включени готварски печки или други електроуреди без надзор по време на празниците. „Електрическите инсталации също трябва да са в изправност, за да не се допуска късо съединение”, допълни тя.

Тази вечер на местата с масово събиране на хора ще бъдат осигурени дежурни пожарни екипи и техника, които да следят за безопасността на гражданите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    3 1 Отговор
    Оставете те ги бе ,той Господ го пази

    09:31 11.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ПЛОВДИВСКИЯ ВЛАДИКА НИКОЛАЙ ПАК ДИГНА СВЕЩИТЕ :)
    БОРБА С ПОЖАРИТЕ :)

    09:33 11.04.2026

  • 3 Хъмюи

    2 2 Отговор
    Защо се кланяте на евреин?

    09:40 11.04.2026

  • 4 И как ги проверихте ?

    2 1 Отговор
    И като дадохте предписания проверихте ли дали са изпълнени или няма за кога?
    Проверихте ли ВиК тръбите за обратна вода и казахте ли на българина да не ходи до к€н€фа, че ще се задръсти с агнешко, погачи и €.Попчетата как търкат ръчички ден година храни.Просто бизнес нищо лично!

    10:05 11.04.2026

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    3 0 Отговор
    Копейката безбожна стана православна за Великден❗

    10:09 11.04.2026

  • 6 Агнешка глава с чип но не и мозък

    1 0 Отговор
    И Нека бизнеса със свещи и дарения започне Сега!

    10:10 11.04.2026

  • 7 Сталин

    2 2 Отговор
    Най много попове аз съм избил и най много църкви съм запалил и разрушил, бункерното продължава делото ми в 21 век.

    Коментиран от #9

    10:10 11.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Ботокса дали ще ходи и тази година в махачкала да целува корана за Великден!

    10:11 11.04.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    ТОЧНО СТАЛИН 1941 ГОДИНА - ПРЕДИ БИТКАТА ЗА МОСКВА
    ЗА 1 МЕСЕЦ ВЪЗСТАНОВЯВА СВЕТИЯ СИНОД НА РПЦ
    И ВСИЧКИТЕ ИМ ПРАВА
    .... :)

    10:28 11.04.2026

  • 10 До коледа

    0 0 Отговор
    Идва Великден и "вярващите" се сещат за църквата и господ.

    Коментиран от #13

    10:44 11.04.2026

  • 11 Факти

    0 1 Отговор
    По комунизма на Великден пращаха милиция и цивилни агенти на ДС да гледат кой ходи на църква. После следваше мъмрене или направо уволнение. В понеделник в училище проверяваха децата дали не са им червени пръстите. Днес пък се организираха ленински съботници - задължителни екскурзии и извънкласни занимания, за да се откъснат младите хора от църквата. По телевизията и радиото празникът не се споменаваше. Пускаха западни филми и концерти за да си стоят хората вкъщи.

    10:49 11.04.2026

  • 12 Сигурно тука влизат и джамии и синагоги

    1 0 Отговор
    Те даже сигурно са половината население на столицата и половината храмове едва ли да християнски. Това дето е срам и позор за други народи за България е повод за гордост .

    11:00 11.04.2026

  • 13 Битови христояни

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "До коледа":

    Пости не спазват добри дела не правят какви християни са това. На разпети петък готвят манджа че и по няколко , а то не само че е строг пост дори вода не се пие камоли да се готвят манджи и то с месо.

    11:04 11.04.2026

