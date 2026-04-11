Над 120 храма в София са проверени за пожарна безопасност

„На територията на столицата са проверени над 120 православни храма”, съобщи инспектор Стефани Йосифова в ефира на „Събуди се”. По време на инспекциите са проведени инструктажи на служителите в църквите за осигуряване на свободни евакуационни изходи и правилна реакция при евентуални инциденти. Където са констатирани нередности, са дадени предписания за тяхното отстраняване, пише Нова телевизия.
Инспектор Йосифова призова гражданите, които ще посетят богослуженията във великденската нощ, да спазват дистанция и да избягват масови струпвания, особено при местата за палене и гасене на свещи. Тя подчерта, че е важно „да се прояви особено внимание към съгражданките от женски пол за пазене на коси и дрехи” от открит огън.
Относно традицията благодатният огън да се пренася вкъщи, пожарната препоръчва свещта да се поставя върху негорим материал или подложка. Инспектор Йосифова предупреди, че една от най-честите грешки е оставянето на включени готварски печки или други електроуреди без надзор по време на празниците. „Електрическите инсталации също трябва да са в изправност, за да не се допуска късо съединение”, допълни тя.
Тази вечер на местата с масово събиране на хора ще бъдат осигурени дежурни пожарни екипи и техника, които да следят за безопасността на гражданите.
Проверихте ли ВиК тръбите за обратна вода и казахте ли на българина да не ходи до к€н€фа, че ще се задръсти с агнешко, погачи и €.Попчетата как търкат ръчички ден година храни.Просто бизнес нищо лично!
До коментар #7 от "Сталин":ТОЧНО СТАЛИН 1941 ГОДИНА - ПРЕДИ БИТКАТА ЗА МОСКВА
ЗА 1 МЕСЕЦ ВЪЗСТАНОВЯВА СВЕТИЯ СИНОД НА РПЦ
И ВСИЧКИТЕ ИМ ПРАВА
.... :)
До коментар #10 от "До коледа":Пости не спазват добри дела не правят какви християни са това. На разпети петък готвят манджа че и по няколко , а то не само че е строг пост дори вода не се пие камоли да се готвят манджи и то с месо.
