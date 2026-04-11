Васил Терзиев се включи в работилница за великденски яйца

"Тази седмица проведохме работилница за великденски яйца заедно с екипа на Националния етнографски музей", написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев. За мен беше важно да организираме това събитие, защото вярвам, че традициите не трябва да са само спомен. Те са жива енергия, която ни свързва и ни дава основа, посочва той в публикацията си днес.
Терзиев е участвал в изписването с пчелен восък на яйцата и признава, че за това се изисква сериозно търпение. Усещането да създадеш нещо със собствените си ръце е безценно, допълва Терзиев.
"Залата се изпълни с деца, смях и цветове. Видях как техниката на нашите предци оживява в техните ръце и как тя става тяхна. Това е и моят ангажимент - общината да бъде отворено пространство за такива срещи", пише столичният кмет. И допълва, че иска да създаде повече възможности, в които децата ни не просто чуват за историята ни, а я правят част от своето настояще.
Пожелавам ви светли великденски празници, завършва публикацията си Васил Терзиев.
На Велики четвъртък по традиция Софийската света митрополия за поредна година организира традиционно боядисване на великденски яйца, съчетано със спортни игри, под надслов „Празник на православния дух и традиции“.
5 Не е прилично точно днес да
До коментар #3 от "Вашето мнение":Злобеете !
Чудесно поведение на човек с традиционно домашно възпитание.
Да е жив и здрав, че те в сос не можаха да го оценят понеже са все зомбирани от предишното управление което ги набута на заплата без да вършат нещо.
До коментар #5 от "Не е прилично точно днес да":Бъркаш, нито съм от герб/дпс нито съм от столицата. Не мога да понасям паветни продажници, които разбиха България, продавайки всичко активи, морал, цености на евроатлантическите си господари. И да, вася си призна пръв, че е петроханец, не знам за какво семейство ми говориш? Неговото цялото е работило в 6-ти отдел на ДС, където са били донодниците. И вася, като дете не е празнувал великден, бъди сигурен.
До коментар #5 от "Не е прилично точно днес да":ДС е осигурило на деца и внуци "традиционно домашно възпитание"?
Ах, тъППопитеци, ах, ППетроханъри криптокопмуняшкиииии ...😂😂😂
До коментар #9 от "Анонимен":Еми как какво трябва да има ПР, нищо че е напукал езическият заек навсякъде из София!
До коментар #7 от "Вашето мнение":точно, винаги там, където са привилегиите
До коментар #1 от "Лорда":Вчера вдигнаха паметник на Калушев, днес педофилът се е намърдал в детска градина!!! Отвратително ! Какво ли още ни очаква?
До коментар #19 от "Доволен":Да, такова нещо направи, че цяло лято дишахте смрад, но не ви е дошъл акълът.
Един кмет не трябва да се оправдава, а да предвижда всичко!
