Васил Терзиев се включи в работилница за великденски яйца

"Тази седмица проведохме работилница за великденски яйца заедно с екипа на Националния етнографски музей", написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев. За мен беше важно да организираме това събитие, защото вярвам, че традициите не трябва да са само спомен. Те са жива енергия, която ни свързва и ни дава основа, посочва той в публикацията си днес.

Терзиев е участвал в изписването с пчелен восък на яйцата и признава, че за това се изисква сериозно търпение. Усещането да създадеш нещо със собствените си ръце е безценно, допълва Терзиев.

"Залата се изпълни с деца, смях и цветове. Видях как техниката на нашите предци оживява в техните ръце и как тя става тяхна. Това е и моят ангажимент - общината да бъде отворено пространство за такива срещи", пише столичният кмет. И допълва, че иска да създаде повече възможности, в които децата ни не просто чуват за историята ни, а я правят част от своето настояще.

Пожелавам ви светли великденски празници, завършва публикацията си Васил Терзиев.

На Велики четвъртък по традиция Софийската света митрополия за поредна година организира традиционно боядисване на великденски яйца, съчетано със спортни игри, под надслов „Празник на православния дух и традиции“.