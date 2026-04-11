Васил Терзиев се включи в работилница за великденски яйца

11 Април, 2026 14:50 486 23

Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Тази седмица проведохме работилница за великденски яйца заедно с екипа на Националния етнографски музей", написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев. За мен беше важно да организираме това събитие, защото вярвам, че традициите не трябва да са само спомен. Те са жива енергия, която ни свързва и ни дава основа, посочва той в публикацията си днес.

Терзиев е участвал в изписването с пчелен восък на яйцата и признава, че за това се изисква сериозно търпение. Усещането да създадеш нещо със собствените си ръце е безценно, допълва Терзиев.

"Залата се изпълни с деца, смях и цветове. Видях как техниката на нашите предци оживява в техните ръце и как тя става тяхна. Това е и моят ангажимент - общината да бъде отворено пространство за такива срещи", пише столичният кмет. И допълва, че иска да създаде повече възможности, в които децата ни не просто чуват за историята ни, а я правят част от своето настояще.

Пожелавам ви светли великденски празници, завършва публикацията си Васил Терзиев.

На Велики четвъртък по традиция Софийската света митрополия за поредна година организира традиционно боядисване на великденски яйца, съчетано със спортни игри, под надслов „Празник на православния дух и традиции“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    15 5 Отговор
    Дръжте децата далече от тоя!!!

    Коментиран от #22

    14:53 11.04.2026

  • 2 Тхъ Ламич

    7 4 Отговор
    вербовчик вася е на мисися....

    14:55 11.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    11 4 Отговор
    Тоя петроханец какво прави близо до деца?

    Коментиран от #5

    14:56 11.04.2026

  • 4 Хмм

    9 2 Отговор
    и с малки деца, Петрохан изгоря, вече в общината

    15:02 11.04.2026

  • 5 Не е прилично точно днес да

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Злобеете !
    Чудесно поведение на човек с традиционно домашно възпитание.
    Да е жив и здрав, че те в сос не можаха да го оценят понеже са все зомбирани от предишното управление което ги набута на заплата без да вършат нещо.

    Коментиран от #7, #8

    15:05 11.04.2026

  • 6 Тоя. Пък

    5 3 Отговор
    Сигурно си е боядисвал Яйцата и деца са го видели😂🤣

    15:07 11.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не е прилично точно днес да":

    Бъркаш, нито съм от герб/дпс нито съм от столицата. Не мога да понасям паветни продажници, които разбиха България, продавайки всичко активи, морал, цености на евроатлантическите си господари. И да, вася си призна пръв, че е петроханец, не знам за какво семейство ми говориш? Неговото цялото е работило в 6-ти отдел на ДС, където са били донодниците. И вася, като дете не е празнувал великден, бъди сигурен.

    Коментиран от #21

    15:10 11.04.2026

  • 8 Тити на Кака

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Не е прилично точно днес да":

    ДС е осигурило на деца и внуци "традиционно домашно възпитание"?

    Ах, тъППопитеци, ах, ППетроханъри криптокопмуняшкиииии ...😂😂😂

    15:11 11.04.2026

  • 9 Анонимен

    8 3 Отговор
    Този сектант какво се прави на православен?

    Коментиран от #15

    15:15 11.04.2026

  • 10 Цвете

    3 7 Отговор
    ИМАМЕ СИ СТРАХОТЕН КМЕТ. ЖИВ И ЗДРАВ БЪДЕТЕ. 🍀👍🌹🌹👍🍀🇧🇬

    15:16 11.04.2026

  • 11 Феникс

    6 3 Отговор
    Мале, вече ме побиват тръпки като го видя този със деца около себе си!

    15:17 11.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Булгарейшън

    4 3 Отговор
    Надява се някой баща да му разбърка боята ....

    15:19 11.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Феникс

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Еми как какво трябва да има ПР, нищо че е напукал езическият заек навсякъде из София!

    15:22 11.04.2026

  • 16 Цвете

    2 1 Отговор
    ЕЙ ВИЕ, ОТНОВО ПРЕМАХВАТЕ " МИСЛИТЕ " НА ЕДНА НОРМАЛНА ЖЕНА, ЗАЩО? ЯВНО СТЕ СЪГЛАСНА С МНЕНИЕТО НА ТОЗИ ЧОВЕК, КОЙТО ОБВИНЯВА СТОЛИЧНИЯТ КМЕТ В ПЕДОФИЛИЯ.🇧🇬

    15:23 11.04.2026

  • 17 Софиянец

    3 2 Отговор
    Ей, не го пускайте тоя педрохански педофил сред деца,бе! Ненормалници!

    15:23 11.04.2026

  • 18 Цвете

    1 1 Отговор
    ЕЙ ВИЕ, ОТНОВО ПРЕМАХВАТЕ " МИСЛИТЕ " НА ЕДНА НОРМАЛНА ЖЕНА, ЗАЩО? ЯВНО СТЕ СЪГЛАСНА С МНЕНИЕТО НА ТОЗИ ЧОВЕК, КОЙТО ОБВИНЯВА СТОЛИЧНИЯТ КМЕТ В ПЕДОФИЛИЯ.🇧🇬

    15:23 11.04.2026

  • 19 Доволен

    2 1 Отговор
    Терзиев се опитва нещо да прави за града. Тепърва ще го оценят софиянци, най-вероятно на следващите местни избори. А иначе не сме забравили корупционната простотия на бойко и Фандъкова. Те са нежелани.

    Коментиран от #23

    15:24 11.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    точно, винаги там, където са привилегиите

    15:25 11.04.2026

  • 22 Ужас!!!!!☹️☹️☹️

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лорда":

    Вчера вдигнаха паметник на Калушев, днес педофилът се е намърдал в детска градина!!! Отвратително ! Какво ли още ни очаква?

    15:26 11.04.2026

  • 23 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Доволен":

    Да, такова нещо направи, че цяло лято дишахте смрад, но не ви е дошъл акълът.
    Един кмет не трябва да се оправдава, а да предвижда всичко!

    15:26 11.04.2026

