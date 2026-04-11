Бездомни в Русе получиха за Великден помощ от БЧК

Бездомни в Русе получиха за Великден помощ от БЧК

11 Април, 2026 17:35 648 13

Огромната част от хората, които се нуждаят от подкрепа, отказват да бъдат настанени в социални заведения

Бездомни в Русе получиха за Великден помощ от БЧК - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 50 души в Русе ще посрещнат Великден на улицата. От БЧК и тази година подпомогнаха нуждаещите се бездомни и скитащи хора в града с пакет от най-необходимите хранителни продукти за празника, съобщи БНТ.

От няколко месеца Тодорка живее във фургон без ток и вода. Прехранва се с каквото намери. За Великден обаче разчита на помощта на доброволци.

Тодорка Иванова: "Има и козунак, има туй дето аз го обичам най-много, и сладко, и безалкохолно."

Разказва, че е загубила съпруга и двете си деца. След това останала на улицата. Жената обаче не губи вярата си и всяка неделя се моли в църквата.

Тодорка Иванова: "Здраве, щастие, късмет, любов и берекет, пък аз както намеря занапред. Моят живот изведнъж за няколко години се обърна наопаки."

От Червения кръст я познават добре. И знаят, че болката ѝ е голяма.

Антоанета Ябанозова, директор на БЧК-Русе: "Наистина не живее в добри условия, но се справя, защото е силна жена. Прави впечатление, че Тодорка, независимо че има нужда от помощ, тя мисли и за своите домашни любимци. Тя търси и за тях храна."

Тодорка Иванова: "Къде ще посрещнеш Великден? Във фургона с кучетата, отвън ако е времето хубаво имам една масичка, две столчета и готово – пак е весело."

Огромната част от хората, които се нуждаят от подкрепа, отказват да бъдат настанени в социални заведения. Но търсят помощ за изкарване на различни документи.

Антоанета Ябанозова, директор на БЧК-Русе: "Съответно ние им помагаме. Има и някои които подпомагаме за лечение, когато се наложи."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тодор Живков

    17 1 Отговор
    При мен бездомни нямаше.

    Коментиран от #11, #13

    17:43 11.04.2026

  • 2 И след

    17 0 Отговор
    Великден пак са бездомни!

    17:43 11.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 да ядетеCИРЕНЯCАЛИЯТ хyйBAштаМAМА

    10 3 Отговор
    тия са от на галя троловете дето мразят русия

    Коментиран от #6

    17:45 11.04.2026

  • 5 От партийният дом

    6 3 Отговор
    А за нас, без домните и гладните от Народното събрание, общо 240 + обслужващите ни - над 1000, - няма ли да се сетите ?
    Все пак, и ние сме хора, а над
    80 % от нас изказваме признателност към Господ Ленин и наместника му - Тарабата

    17:53 11.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Звездоброец

    15 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни на кого дължим бездомните в България ? Преди 30 г такова нещо нямаше ...а-а- а сетих се - това е евроатлантическа ценност .

    18:06 11.04.2026

  • 8 Тома

    4 1 Отговор
    Само ако е имало шише ракия наистина е било помощ.

    18:16 11.04.2026

  • 9 Сатана Z

    13 0 Отговор
    При соца нямаше бездомни и безработниили поне така разправят по-старите,но след 36 години демокрация всичко си идва на мястото.

    18:22 11.04.2026

  • 10 Драгунович

    8 0 Отговор
    По Велик ден и Демокразията , която се оказа ФЕОДАЛИЗАЦИЯ , В ТОВА РАЗВИТО И МОДЕРНО ОБЩЕСТВО ! БЕЗДОМНИ ? АЛОО МИЗЕРНИЦИ МРЪСНИ , ВИЕ ДОКАРАХТЕ ДО ТОВА УНИЗИТЕЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НАРОДА !

    18:31 11.04.2026

  • 11 Накино

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Живков":

    Имаше бродяги , безделници и скитници , алкохолици луди мошеници и мизерия ...

    Коментиран от #12

    18:48 11.04.2026

  • 12 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Накино":

    Живял съм по него време. Бил съм в много части на България, но не съм видял нито бродяги, нито мизерници, нито скитници.
    Тези се появиха по новото ви време.
    През соца, няма как да видиш човек на заведение в работно време, освен ако не е в обедна почивка.

    19:06 11.04.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Живков":

    Нямаше но сега има и то хора със собственост хиляди евра няма какво да ядат.

    19:14 11.04.2026

