Близо 50 души в Русе ще посрещнат Великден на улицата. От БЧК и тази година подпомогнаха нуждаещите се бездомни и скитащи хора в града с пакет от най-необходимите хранителни продукти за празника, съобщи БНТ.
От няколко месеца Тодорка живее във фургон без ток и вода. Прехранва се с каквото намери. За Великден обаче разчита на помощта на доброволци.
Тодорка Иванова: "Има и козунак, има туй дето аз го обичам най-много, и сладко, и безалкохолно."
Разказва, че е загубила съпруга и двете си деца. След това останала на улицата. Жената обаче не губи вярата си и всяка неделя се моли в църквата.
Тодорка Иванова: "Здраве, щастие, късмет, любов и берекет, пък аз както намеря занапред. Моят живот изведнъж за няколко години се обърна наопаки."
От Червения кръст я познават добре. И знаят, че болката ѝ е голяма.
Антоанета Ябанозова, директор на БЧК-Русе: "Наистина не живее в добри условия, но се справя, защото е силна жена. Прави впечатление, че Тодорка, независимо че има нужда от помощ, тя мисли и за своите домашни любимци. Тя търси и за тях храна."
Тодорка Иванова: "Къде ще посрещнеш Великден? Във фургона с кучетата, отвън ако е времето хубаво имам една масичка, две столчета и готово – пак е весело."
Огромната част от хората, които се нуждаят от подкрепа, отказват да бъдат настанени в социални заведения. Но търсят помощ за изкарване на различни документи.
Антоанета Ябанозова, директор на БЧК-Русе: "Съответно ние им помагаме. Има и някои които подпомагаме за лечение, когато се наложи."
1 Тодор Живков
17:43 11.04.2026
2 И след
5 От партийният дом
Все пак, и ние сме хора, а над
80 % от нас изказваме признателност към Господ Ленин и наместника му - Тарабата
7 Звездоброец
8 Тома
9 Сатана Z
10 Драгунович
11 Накино
До коментар #1 от "Тодор Живков":Имаше бродяги , безделници и скитници , алкохолици луди мошеници и мизерия ...
12 Гост
До коментар #11 от "Накино":Живял съм по него време. Бил съм в много части на България, но не съм видял нито бродяги, нито мизерници, нито скитници.
Тези се появиха по новото ви време.
През соца, няма как да видиш човек на заведение в работно време, освен ако не е в обедна почивка.
13 Анонимен
До коментар #1 от "Тодор Живков":Нямаше но сега има и то хора със собственост хиляди евра няма какво да ядат.
