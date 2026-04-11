Първият български космонавт Георги Иванов: Нека това е само началото на нова ера, в която Луната ще стане наш втори дом

11 Април, 2026 19:40 959 42

Днес ние празнуваме завръщането на човешкия дух там, където му е мястото – сред звездите, коментира Георги Иванов

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първият български космонавт Георги Иванов коментира пред бТВ завръщането на Земята на Artemis II. Първата пилотирана мисия до Луната през новия век успешно се завърна след 10-дневен полет.

Екипажът – Рийд Уайзман, Джереми Хансен, Виктор Глоувър и Кристина Кох, остава в историята като първият, отдалечил се на рекордните 406 771 километра от Земята.

След успеха на Artemis II НАСА насочва поглед към следващата си голяма цел – трайно човешко присъствие на Луната.

"Добре дошли у дома: „Артемис II". Скъпи приятели, колеги и мечтатели,

​От името на поколението, което прокара първите пътеки в необятния Космос, и като човек, преживял магията и суровостта на орбиталния полет, бих искал да изразя своето огромно вълнение от успеха на мисията „Артемис II“.
​Днес ние не просто отбелязваме край на една успешна експедиция. Днес ние празнуваме завръщането на човешкия дух там, където му е мястото – сред звездите", коментира Георги Иванов.

"С особено вълнение и гордост бих искал да спомена и едно име, което свързва родината ни директно с успеха на „Артемис II“ – това на инж. Петко Динев, достоен ученик на легендарния Теодоси Теодосиев – Тео, чиито уникални камери ни направиха преки свидетели на този исторически полет.

Минаха цели 54 години от последната пилотирана мисия до Луната (Аполо 17 през 1972 г.). Повече от половин век нашият естествен спътник ни очакваше в тишина. За много от нас това изглеждаше като твърде дълга пауза, но днес, благодарение на усилията на НАСА и международното сътрудничество, ние доказваме, че мечтата никога не е угасвала.

​Космосът не познава граници, той принадлежи на всички ни. Нека стъпките на екипажа на „Артемис II“ бъдат само началото на една нова ера, в която Луната ще стане наш втори дом и изследователска база за бъдещите поколения", споделя още Георги Иванов.

"Поздравявам екипажа за проявената храброст и професионализъм. Вашата мисия възроди вярата в човешките възможности и ни напомни, че когато гледаме нагоре, ние виждаме не само звезди, но и своето общо бъдеще. ​На добър час към новите хоризонти", допълва още първият български космонавт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маке

    10 4 Отговор
    „Луно, луно, земьо македонска! Пак ли ке се тепаме за тебе!“

    19:45 11.04.2026

  • 2 Селянин

    9 14 Отговор
    Този съселянин една дума не каза благодарение на кого е бил космонавт.
    Да не е обърнал и той полюсите, че като го чета и ми се връща хрънъта.

    Коментиран от #23, #34

    19:47 11.04.2026

  • 3 си дзън

    9 15 Отговор
    Едно време този Иванов прецака мисията и едвам оцеляха с другия руснак. Имаше весници със
    статия "има скачване", които бяха иззети от ДС.

    Коментиран от #35

    19:49 11.04.2026

  • 4 Даскалов

    12 6 Отговор
    Кой ще живее в радиация на луната ?

    19:54 11.04.2026

  • 5 Втория Дом

    16 13 Отговор
    Тоя трябва да са го возили в космоса. Щом не знае че на луната не може да се живее. Освен ако някой успее да живее +120 и на -120. Иначе преди сме кацали, ама сега не ни стиска. При телевизора на лампи кацнаха, при сегашната технология ме могат. Има нещо гнило в Дания, упс в Америка.

    Коментиран от #9, #33

    19:54 11.04.2026

  • 6 Такъв паразит като човека не трябва

    9 7 Отговор
    Дори да лети а тоа говори за заробване на планети и разпространение на човешката болест и безумие в космоса

    Коментиран от #15

    19:55 11.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факт

    15 3 Отговор
    Голям е Георги Иванов, но ние губим по пет села от картата си на година. Каква Луна ще покоряваме?

    19:56 11.04.2026

  • 9 Филип Киркоров

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Втория Дом":

    Първият български космонавт Георги Иванов: - Аз с каруца пътувах към космоса! Моля ви, не ме критикувайте, че не мога да карам каруца и да управлявам катър, с поглед към космоса!

    19:58 11.04.2026

  • 10 Бесен - Язовец

    3 5 Отговор
    Дупките на Луната са на ционистите от време уно са им завещани само между тех ще се разхождате иначе ще ви убият децата с помоща на ФАЩ!

    Коментиран от #14

    20:00 11.04.2026

  • 11 хмммм

    4 9 Отговор
    И до ден днешен си личи колко неадекватни са комунистите!

    20:00 11.04.2026

  • 12 Луната

    5 2 Отговор
    да го дават на богопомазаните ,поне човеците на земята да се отъват от племе.

    20:01 11.04.2026

  • 13 Ако луната и други планети се заселят

    9 2 Отговор
    Ще има между планетни войни.

    20:04 11.04.2026

  • 14 овесен борсук

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бесен - Язовец":

    вуниш

    20:06 11.04.2026

  • 15 Адептус Астартес

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Такъв паразит като човека не трябва":

    за тебе екстерминатус!

    20:07 11.04.2026

  • 16 Пич

    5 5 Отговор
    Само заглавието е достатъчно, за да покаже, че човека си дрънка комунистически лозунги, и въобще не знае, къде се намира!!! Ако, и когато човечеството стъпи устойчиво на Луната и Марс, бъдещите войни ще се преместят в космоса!!! Никой няма да раздава домове за благото на човечеството, защото не харчат пари за това!!!

    20:08 11.04.2026

  • 17 хахах

    8 5 Отговор
    Ще стане друг път , да си признаят американците какви същества ги изпъдиха от там , че не смеят даже и да я доближът.

    Коментиран от #18, #26

    20:14 11.04.2026

  • 18 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "хахах":

    Какви Същества
    Има в Кухата ти Лейка
    Изфъскал?

    Коментиран от #20, #25

    20:19 11.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 жефбфф

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Поразрови се , намери , прочети

    20:20 11.04.2026

  • 21 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Кацане на Луната с тази ракета носител SLS е практически невъзможно.Виж,Сатурн 5 ,за която се твърди ,че е закарала 36 тонния луен модул е друга бира.
    Да се набуташ с 54 милиарда долара само за проект Артемида граничи с лудост но е PR ,от който Тръмп се нуждае.

    Коментиран от #28, #30, #37

    20:23 11.04.2026

  • 22 Факти

    5 3 Отговор
    Американците за седми път минават през радиационния пояс на Ван Алън без никакъв проблем.

    20:24 11.04.2026

  • 23 Смях

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Да изискваш благодарност от другите издава дълбока вкоренени комплекси за малоценност. И издава тъжният факт, че си незначителен и ненужен!
    Подобно поведение може да предизвика само дълбоко презрение!

    20:24 11.04.2026

  • 24 Москаль

    3 3 Отговор
    Всички знаем,че земята е Плоска!
    САЩ лъжат но ние знаем. Питайте Вовка и Герасимов.
    Даже и коце го знае

    20:24 11.04.2026

  • 25 Само

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    На тъпите им е лесно да се смеят, защото са малограмотни и нищо не знаят!

    20:24 11.04.2026

  • 26 Пръц

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "хахах":

    Македонци ли са били?

    20:25 11.04.2026

  • 27 гочето

    8 2 Отговор
    Бай Георги, било квото било. Ти твоето си си го взел.
    Стой си на диванчето, дръж папмерса сух и стегнат и недей се прави на американофил.
    Когато летя в космоса беше комунист с червена книжка, летя на руски кораб и клеймеше запада.
    Сега нещо гледам американците ги чувстваш братя.
    От гравитацията ше е.

    20:25 11.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Факти

    4 5 Отговор
    Американците стигнаха до Луната, а руснаците до Покровск.

    20:30 11.04.2026

  • 30 Малии шо си проЗДТ

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Хахахаха
    То и мисията до МАРС е безсмислена, нали.. Пе ..дал?
    Друго си е...2 милиона монгольяк фира и... Киев за 3 дня
    Ха-ха-ха

    20:31 11.04.2026

  • 31 дядо дръмпир

    2 1 Отговор
    докато се установи човек на луната да не затрият земята с ходенето до там.какви замърсявания прави една ракета ???Вероятно като една мръсна бомба с 60% обогатен уран....колко ракетки трябва да отидат до там и да се върнат...не ми изглежда реално ,но дано стане...

    20:34 11.04.2026

  • 32 Тити

    2 0 Отговор
    Втори дом викаш ние на първият още пътища нямаме магистрала 50 години как ви се струва?

    20:35 11.04.2026

  • 33 6136

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Втория Дом":

    "При телевизора на лампи кацнаха"

    За да се изчислят орбити до луната и обратно въобще не е нужна голяма изчислителна мощ, така че няма разлика дали се на лампи, транзистори или квантови процесори.

    Това което е от значение са материалите, двигателите, горивото и т.н., все неща в сферата на машиностроенето, а там уви, няма особено голям напредък от миналия век.

    20:38 11.04.2026

  • 34 кво

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    лошо бе

    20:40 11.04.2026

  • 35 стига

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    фантазии !

    20:41 11.04.2026

  • 36 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора до луната?

    20:43 11.04.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Браво за Артемида. Защо трябва да изписват латинското и английското наименование Артемис. Повръща ми се надупчени политици и журналисти. Никога няма да приема и химическото " диоксид" Цялото си образование сме учили " Двуокис" , а сега се срамуваме от българското. Така по- купешки, западно ни звучи.

    20:46 11.04.2026

  • 38 навремето един продаваше парцели

    2 0 Отговор
    на луната
    някой брокер да продава за там докато са евтини?

    нова ера, в която Луната ще стане наш втори дом

    Коментиран от #39

    20:49 11.04.2026

  • 39 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "навремето един продаваше парцели":

    Ти бегай на луната аз ше си стоя тука. Земи и евроатлантиците с тебе. С еднопосочен билет.

    20:57 11.04.2026

  • 40 Гробар

    0 1 Отговор
    Дедото е пич ама явно с възрастта е изветрел. Трябва да се отървем от капиталистическите режими и да спасим земята, не да гониме дивото.

    20:58 11.04.2026

  • 41 УдоМача

    0 0 Отговор
    А защо не направо на слънцето??

    21:04 11.04.2026

  • 42 Жорката Иванов

    0 0 Отговор
    Да каже, колко космически полета има Русия миналата година!

    17 броя

    А Нова Зеландия има

    18 броя.

    Толкова за Роскосмос!

    21:07 11.04.2026

