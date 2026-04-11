Първият български космонавт Георги Иванов: Нека това е само началото на нова ера, в която Луната ще стане наш втори дом

Първият български космонавт Георги Иванов коментира пред бТВ завръщането на Земята на Artemis II. Първата пилотирана мисия до Луната през новия век успешно се завърна след 10-дневен полет.
Екипажът – Рийд Уайзман, Джереми Хансен, Виктор Глоувър и Кристина Кох, остава в историята като първият, отдалечил се на рекордните 406 771 километра от Земята.
След успеха на Artemis II НАСА насочва поглед към следващата си голяма цел – трайно човешко присъствие на Луната.
"Добре дошли у дома: „Артемис II". Скъпи приятели, колеги и мечтатели,
От името на поколението, което прокара първите пътеки в необятния Космос, и като човек, преживял магията и суровостта на орбиталния полет, бих искал да изразя своето огромно вълнение от успеха на мисията „Артемис II“.
Днес ние не просто отбелязваме край на една успешна експедиция. Днес ние празнуваме завръщането на човешкия дух там, където му е мястото – сред звездите", коментира Георги Иванов.
"С особено вълнение и гордост бих искал да спомена и едно име, което свързва родината ни директно с успеха на „Артемис II“ – това на инж. Петко Динев, достоен ученик на легендарния Теодоси Теодосиев – Тео, чиито уникални камери ни направиха преки свидетели на този исторически полет.
Минаха цели 54 години от последната пилотирана мисия до Луната (Аполо 17 през 1972 г.). Повече от половин век нашият естествен спътник ни очакваше в тишина. За много от нас това изглеждаше като твърде дълга пауза, но днес, благодарение на усилията на НАСА и международното сътрудничество, ние доказваме, че мечтата никога не е угасвала.
Космосът не познава граници, той принадлежи на всички ни. Нека стъпките на екипажа на „Артемис II“ бъдат само началото на една нова ера, в която Луната ще стане наш втори дом и изследователска база за бъдещите поколения", споделя още Георги Иванов.
"Поздравявам екипажа за проявената храброст и професионализъм. Вашата мисия възроди вярата в човешките възможности и ни напомни, че когато гледаме нагоре, ние виждаме не само звезди, но и своето общо бъдеще. На добър час към новите хоризонти", допълва още първият български космонавт.
2 Селянин
Да не е обърнал и той полюсите, че като го чета и ми се връща хрънъта.
3 си дзън
статия "има скачване", които бяха иззети от ДС.
5 Втория Дом
9 Филип Киркоров
До коментар #5 от "Втория Дом":Първият български космонавт Георги Иванов: - Аз с каруца пътувах към космоса! Моля ви, не ме критикувайте, че не мога да карам каруца и да управлявам катър, с поглед към космоса!
19:58 11.04.2026
13 Ако луната и други планети се заселят
20:04 11.04.2026
14 овесен борсук
До коментар #10 от "Бесен - Язовец":вуниш
20:06 11.04.2026
15 Адептус Астартес
До коментар #6 от "Такъв паразит като човека не трябва":за тебе екстерминатус!
20:07 11.04.2026
20:14 11.04.2026
18 Хахахаха
До коментар #17 от "хахах":Какви Същества
Има в Кухата ти Лейка
Изфъскал?
20:19 11.04.2026
До коментар #18 от "Хахахаха":Поразрови се , намери , прочети
20:20 11.04.2026
21 Сатана Z
Да се набуташ с 54 милиарда долара само за проект Артемида граничи с лудост но е PR ,от който Тръмп се нуждае.
20:23 11.04.2026
До коментар #2 от "Селянин":Да изискваш благодарност от другите издава дълбока вкоренени комплекси за малоценност. И издава тъжният факт, че си незначителен и ненужен!
Подобно поведение може да предизвика само дълбоко презрение!
24 Москаль
САЩ лъжат но ние знаем. Питайте Вовка и Герасимов.
Даже и коце го знае
25 Само
До коментар #18 от "Хахахаха":На тъпите им е лесно да се смеят, защото са малограмотни и нищо не знаят!
26 Пръц
До коментар #17 от "хахах":Македонци ли са били?
27 гочето
Стой си на диванчето, дръж папмерса сух и стегнат и недей се прави на американофил.
Когато летя в космоса беше комунист с червена книжка, летя на руски кораб и клеймеше запада.
Сега нещо гледам американците ги чувстваш братя.
От гравитацията ше е.
20:25 11.04.2026
30 Малии шо си проЗДТ
До коментар #21 от "Сатана Z":Хахахаха
То и мисията до МАРС е безсмислена, нали.. Пе ..дал?
Друго си е...2 милиона монгольяк фира и... Киев за 3 дня
Ха-ха-ха
20:31 11.04.2026
33 6136
До коментар #5 от "Втория Дом":"При телевизора на лампи кацнаха"
За да се изчислят орбити до луната и обратно въобще не е нужна голяма изчислителна мощ, така че няма разлика дали се на лампи, транзистори или квантови процесори.
Това което е от значение са материалите, двигателите, горивото и т.н., все неща в сферата на машиностроенето, а там уви, няма особено голям напредък от миналия век.
20:38 11.04.2026
До коментар #2 от "Селянин":лошо бе
20:40 11.04.2026
До коментар #3 от "си дзън":фантазии !
20:41 11.04.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Сатана Z":Браво за Артемида. Защо трябва да изписват латинското и английското наименование Артемис. Повръща ми се надупчени политици и журналисти. Никога няма да приема и химическото " диоксид" Цялото си образование сме учили " Двуокис" , а сега се срамуваме от българското. Така по- купешки, западно ни звучи.
20:46 11.04.2026
38 навремето един продаваше парцели
някой брокер да продава за там докато са евтини?
нова ера, в която Луната ще стане наш втори дом
20:49 11.04.2026
39 Гробар
До коментар #38 от "навремето един продаваше парцели":Ти бегай на луната аз ше си стоя тука. Земи и евроатлантиците с тебе. С еднопосочен билет.
20:57 11.04.2026
42 Жорката Иванов
17 броя
А Нова Зеландия има
18 броя.
Толкова за Роскосмос!
21:07 11.04.2026