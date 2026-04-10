Първият български космонавт: Двигателят ни отказа със сериозен гръм

Първият български космонавт: Двигателят ни отказа със сериозен гръм

10 Април, 2026 15:05

Стартът на мисията започва с включване на ракетата и извеждане в орбита за около 9-10 минути

Първият български космонавт: Двигателят ни отказа със сериозен гръм - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов

1 денонощие, 23 часа, 1 минута и 31 обиколки около Земята. Толкова продължава полетът на първия българин в Космоса.

Георги Иванов държи световен рекорд, който и до днес не е подобрен. По времето на цялата мисия той остава спокоен, а пулсът му не трепва.

„На 12 април 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин излетя за първи път в Космоса. И направи една обиколка за 108 минути. С това той прокара първата бразда на човечеството в космическите изследвания“, припомни първият български космонавт.

Той сподели, че когато Гагарин е дошъл в България през 1961 г., българите от Военновъздушното училище не са могли и да мечтаят за Космоса. „Мислехме, че едва ли българин ще полети в Космоса до 2000 година“.

„В края на 60-те години беше създадена програмата „Интеркосмос“, по която и България влезе в аналите на космонавтиката“, каза той.

По думите му подготовката за излитането в Космоса е започнала на 20 март 1978 г. „Започна теоретична подготовка. Изучава се изцяло космическият кораб, динамиката на полета, астрономията и съответно корабите, с които ще летим - корабът „Съюз-33“ и станция „Салют-6“ на която трябваше да достигнем с моя командир Николай Рукавишников“.

„Сергей Корольов казваше, че ако един човек, отивайки в Космоса, изпитва някакъв страх или вълнение - по-добре да не отива“, коментира Иванов.

Първият български космонавт сподели, че преди старта на мисията съветският космонавт Алексей Леонов ги събужда с Николай Рукавишников и им дава малка кисела краставичка. „Може би искаше, като летим горе, краставичката да ни напомня за солта и киселините на живота тук на Земята“.

„Отидохме на стартовата площадка, облякохме скафандрите, направи се проба на костюмите и се настанихме в космическата ракета. Имаше вероятност да отложат полета, тъй като имаше много силен вятър в Байконур. Един млад метеоролог каза, че след 20 часа вятърът ще утихне и така се и случи“, разказа Иванов.

Корабът „Съюз-33“ излита на 10 април 1979 г.

„В много от кадрите на нашия полет се вижда как между мен и Николай Рукавишников има една малка кукличка, която за първи път бяхме взели по поръчение на нашия инструктор-методист. Причината е, че няколко дена преди да излетим, в Москва му се роди момиченце и той ни я даде като символ на своята дъщеричка“, сподели космонавтът.

Стартът на мисията започва с включване на ракетата и извеждане в орбита за около 9-10 минути.

„В орбита оставаме в скафандрите, докато правим първа обиколка около Земята. После се прави проверка на абсолютно всичко и чак тогава ги сваляме. След определени обиколки се правят маневриране на космическия кораб, за да се достигне до височината на космическата станция. И в едни от тези включвания нашият основен двигател отказа с един доста сериозен гръм“, каза Иванов.

Ръководителят на Центъра за управление на полетите Алексей Елисеев им дава команда да прекратят сближаването и стиковката със станцията. Мисията се оказва неуспешна.

„Ние бяхме на разстояние от около 3 км. Виждахме станцията, но не можехме да си помогнем с двигател, който да ни сближи с нея“, споделя космонавтът.

Причината е взривяването на помпата за високо налягане към двигателя, която подава гориво. Въпреки това Георги Иванов успява да запази спокойствие.

„По време на тренировките сме изпълнявали десетки, да не кажа и стотици пъти, такива откази и как се действа в такава ситуация. Затова бяхме сравнително спокойни. Дадоха ни почивка от 12 часа. През това време земните екипи от специалисти са търсили причината и първопричината. На другия ден ни казаха, че трябва да се подготвим за завръщане към Земята“, разказа Иванов.

Той споделя, че завръщането също е било проблемно, тъй като спускаемият апарат е бил повреден и не изпълнил изцяло импулса, който трябвало да даде. „Затова кацнахме малко по-далеч от определената точка - край Жезказган в Казахстан“.

„Вертолетите дойдоха веднага. Николай отвори люка, излязохме навън, а спасителните отряди вече бяха кацнали“, каза космонавтът.

Според него когато човек изучава Космоса, кръгозора му се увеличава. „Аз затова споменавам толкова често максима, която и моите американски и руски колеги казват - че е най-добре тези, които движат управлението на Земята, да направят поне по един космически полет, за да им се разшири малко и техният кръгозор“, коментира той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    Няма страшно.Обиколиха Луната и се връщат само със силата на гравитацията.

    15:07 10.04.2026

  • 2 имаджин

    5 17 Отговор
    Двигателят ни отказа със сериозен гръм,трясък и плясък. Отказът не е бил политически.

    15:08 10.04.2026

  • 3 Дано се оправи човека

    9 53 Отговор
    На старини бълнува че бил на луната😅🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    15:08 10.04.2026

  • 4 Маладци

    61 3 Отговор
    Важното е че са се върнали живи и здрави

    15:10 10.04.2026

  • 5 Забелязал

    2 11 Отговор
    Нещо нередно има в текста ви, я го прочете:
    „В края на 60-те години беше създадена програмата „Интеркосмос“, по която и България влезе в аналите на космонавтиката“, каза той.

    Коментиран от #11, #13

    15:16 10.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 аааа

    17 36 Отговор
    От какво да му трепне пулса? Какво по-лошо може да ти се случи в космоса от живота на Земята в Байтошова България?

    Коментиран от #12, #28

    15:17 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хмммм

    12 57 Отговор
    Какво го показвате тоя комунист?

    Коментиран от #14

    15:20 10.04.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    10 33 Отговор
    щото е сделяньо у ссср

    15:24 10.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ббббббб

    38 10 Отговор

    До коментар #7 от "аааа":

    Ти живял ли си в бай Тошова България? Ако си живял на колко годинки си бил?

    15:25 10.04.2026

  • 13 Гост

    28 2 Отговор

    До коментар #5 от "Забелязал":

    За информация: Анали /латински/ = Хроники /Гръцки/ = Летописи /български/. Летопис- описание на случилите се събития през дадено лето/ славянски/- година.

    Коментиран от #24, #25

    15:29 10.04.2026

  • 14 Никси

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "хмммм":

    абе кому нисък кому висок кому дебел или слаб , за Инна Симеонова сие баш тамън !!!.

    15:30 10.04.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    12 11 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    Коментиран от #21, #22

    15:30 10.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гръндж

    2 13 Отговор
    България влезе в аналнитенакосмонавтиката.“ -каза той.

    15:32 10.04.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.

    3 5 Отговор
    Венци Цун Кай Ми... Тпк

    15:32 10.04.2026

  • 19 Забелязал

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Бе то ако":

    И защо трябва да си мисля, "че са само входове" за да забележа пропусната буква?

    15:32 10.04.2026

  • 20 летец-пилот

    3 6 Отговор
    На български е Сергей Каролев.

    15:33 10.04.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.

    3 10 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Корлеоне":

    А БГ Кога ще има астронавт? Иначе максудонавти и срснавти боооол имате

    Коментиран от #27

    15:33 10.04.2026

  • 22 ЧАЛГА ПАРТИ ОЛИГОФРЕНИШЪН

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Корлеоне":

    Щеше да прати у космоса Българин с Македонец , сигурно космонафто е бил мераклия Тошко Африкански или Станислав Балабанов знам ли .

    15:36 10.04.2026

  • 23 списанието обявило скачването

    11 7 Отговор
    Бай Гошо през цялото време на полета е смятал , че става въпрос за учебна тестова задача за проверка правилната реакция на екипажа.

    15:37 10.04.2026

  • 24 Забелязал

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Ясно разбрах: от лат. annales – годишни записи 👍

    15:41 10.04.2026

  • 25 Май Май

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Коментар 5 има предвид 60- те години, а не аналите

    15:41 10.04.2026

  • 26 Кухоглава копейка

    6 20 Отговор
    На нас какъв ни е кяра от тоя,че хвърчал?

    15:45 10.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 така,де

    18 9 Отговор

    До коментар #7 от "аааа":

    При сегашния живот, много хора мечтаят да живеят в Бай Тошово време!

    15:50 10.04.2026

  • 29 Боруна Лом

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дано се оправи човека":

    ТЪПАНАР!

    15:53 10.04.2026

  • 30 Хехехехе

    1 6 Отговор
    Пуста и проклета BG орисия! Жугдердемидийн Гурагча и Фам Туан се скачиха, а ние претърпяхме големи перипетии! Всичката ни работа такава! На ръба на героизма! Сега надеждата ми е детето от Ямбол да се изкатери и в Космоса! Без препятствено! На! Направете експеримент и покажете колко деца от света ще поставите извън терасата на 6 етаж и те ще останат без промяна на пулса!? Няколко от островите и Африка, но дърветата не са градска среда и ще се разреват!

    16:00 10.04.2026

  • 31 Ф16 ... платен, но го няма...

    23 10 Отговор
    Малка България излетя в Космоса тогава благодарение на братушките.
    Много неща ни дадоха и построиха.
    А сега какво ни дават новите братушки?! Един голям ... демократ ...

    Коментиран от #34

    16:02 10.04.2026

  • 32 ТЕМЕРУТ НЕ РАЗБИРАЩ НИИИЩО

    4 7 Отговор
    ОТ СЕРИОЗНОСТТА НА СИТУАЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО И МОЖЕ ДА СЕ ДЪРЖИ ТАКА...

    16:07 10.04.2026

  • 33 бай Шиле

    12 5 Отговор
    Моля хора които по време на тези събития не са съществували или са били непълнолетни, или под запрещение, да не пишат коментари. Благодаря!

    16:08 10.04.2026

  • 34 Т Е СААМО НА ТРОВЯТ И

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ф16 ... платен, но го няма...":

    ДОКЪТО ЛИНЕЕМ ОТ БОЛЕСТИТЕНИ ТЕ НА КРАДЪТ И ДЕРЪТ КЪКТУ СИ ЗНАЯТ...

    16:08 10.04.2026

  • 35 СЯКА преди избори са втурваха

    8 0 Отговор
    ДА ЗАПЪЛНЯТ С КРЪПКИ АСФАЛТ МААЛКО ДУПКИ А ТАА година са толкова НАААГЛИ ЕДНА ДУПКА НЕ ЗАПЪЛНИХА В СТ. ЗАГОРСКО...

    16:10 10.04.2026

  • 36 Иван

    9 2 Отговор
    По това време бях в 7-8 клас и помня.Говореше се че Рукавишноков- командира ,губи съзнание от претоварване и благодарение на Георги Иванов всичко завършва успешно.Отделно Българина е носел името Какалов преди полета,но на руски това е ла-но и за това са му сменили името на Иванов.

    Коментиран от #43

    16:18 10.04.2026

  • 37 Иван

    7 1 Отговор
    По това време бях в 7-8 клас и помня.Говореше се че Рукавишноков- командира ,губи съзнание от претоварване и благодарение на Георги Иванов всичко завършва успешно.Отделно Българина е носел името Какалов преди полета,но на руски това е л---о и за това са му сменили името на Иванов.

    16:19 10.04.2026

    16:19 10.04.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 7 Отговор
    ПОМНЯ КАК НИ ЛЪЖЕХА КОМУНЯГИТЕ , ЧЕ Е ................... ИZЛЕТЯЛ ПЪРВИЯ "БЪЛГАРСКИ" КОСМОНАВТ В КОСМОСА ...................... А ТО БИЛО ЛЪЖА .................... ФАКТ ! .................. С "ЧЕРНОБИЛ" , СЪЩО ЛЪЖЕХА ЧЕ НЯМА АВАРИЯ ....................... ФАКТ ! .................... СЕГА СЪЩО ЛЪЖАТ ЧЕ .................... ZEЛЕНИЯ ЧОРАП Е ПРОТИВ ОЛИГАРСИТЕ ....................... А ОЛИГАРСИТЕ СА НЕГОВИТЕ ХОРА : БОБОКОВИ , БАНЕВИ , "СВИНАРЯ" , БОЙКО РАШКОВ ДАМАДЖАНОВ , ВЪЛКАНОВ , Цв ВАСИЛЕВ и мн. други .................... ФАКТ !

    16:24 10.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 НЕВЕРОЯТНАТА ЧЕРТА НА БЪЛГАРИТЕ

    3 6 Отговор
    Е ДА СЕ ХВАЛИ С „ИНТЕРЕСНИ” СЪБИТИЯ
    НО....БЕЗ ПОЛЕЗНИ....ПР. МНОГО....☝

    16:38 10.04.2026

  • 43 гаргата:

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Иван":

    на венци преразкоза е прекалено скучен, неинтересен и непълен

    Коментиран от #44

    16:47 10.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 косминафта

    1 3 Отговор
    какалофф

    Коментиран от #46, #48

    17:15 10.04.2026

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "косминафта":

    И РЕZИДЕНТА НА КГБ .................. КАКАЛОВ ................... ФАКТ !

    17:37 10.04.2026

  • 47 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ВСИЧКАТА РАБОТА НА КОМУНЯГИТЕ Е КАКАЛОВА .................... ФАКТ !

    17:49 10.04.2026

  • 48 аман

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "косминафта":

    с това какалов бе, всички сте накакани. И в английския има доста омоними, като с различията на британския от американския при некои думи може да си изпросиш и боя, ако не ги знаеш....

    18:04 10.04.2026

