Д-р Симидчиев: Липсата на мандат прави властта на главния прокурор безконтролна

Когато липсва мандатност, липсва и най-важният механизъм за ограничаване на властта. Това заяви кандидатът за народен представител от листата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в 25 МИР София д-р Александър Симидчиев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му решението на Конституционния съд не решава проблема, а по-скоро измества фокуса от същината му. „Опитваме се да говорим за празноти в закона, вместо за това какво трябва да бъде, а именно ясни правила и ограничения на властта“, подчерта той. И добави: „Това е като имунната система, когато тя се активира и не може да се изключи, започва да боледува организмът. Получават се автоимунни заболявания. Същото се случва и с правосъдната система, когато няма механизъм да се ограничи властта“.

Според него в случая с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов липсват именно тези ключови елементи - избор и мандат. „Той нито е избран, нито има определен мандат. Това означава, че неговата власт е по-безконтролна, отколкото Конституцията допуска по принцип“, заяви Симидчиев.

Той заяви, че при тази ситуация не би трябвало да се упражняват някои от най-важните правомощия. „Той не бива да може да възобновява дела, защото това е изключително правомощие, дадено на легитимно избран главен прокурор“, посочи той.

Симидчиев предупреди, че не бива да се нарушава балансът между институциите. „Разделението на властите е като баланса в организма, ако го нарушим, последствията могат да бъдат непредвидими“, каза той.

По отношение охраната на главния прокурор той отбеляза, че решенията трябва да се базират на реален риск, а не на символика. „Охраната не трябва да е статус, а необходимост. Тя трябва да се дава само при наличие на конкретна заплаха“, заяви Симидчиев.

Той коментира още, че бъдещите решения на ПП-ДБ зависят от вота на гражданите. „Хората ще решат как ще изглежда следващият парламент и какви мнозинства ще се формират“, каза той.