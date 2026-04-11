Д-р Симидчиев: Липсата на мандат прави властта на главния прокурор безконтролна

11 Април, 2026 21:10 737 21

  • д-р александър симидчиев-
  • борислав сарафов-
  • главен прокурор

Когато няма ограничение, системата започва да боледува, каза той

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Когато липсва мандатност, липсва и най-важният механизъм за ограничаване на властта. Това заяви кандидатът за народен представител от листата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в 25 МИР София д-р Александър Симидчиев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му решението на Конституционния съд не решава проблема, а по-скоро измества фокуса от същината му. „Опитваме се да говорим за празноти в закона, вместо за това какво трябва да бъде, а именно ясни правила и ограничения на властта“, подчерта той. И добави: „Това е като имунната система, когато тя се активира и не може да се изключи, започва да боледува организмът. Получават се автоимунни заболявания. Същото се случва и с правосъдната система, когато няма механизъм да се ограничи властта“.

Според него в случая с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов липсват именно тези ключови елементи - избор и мандат. „Той нито е избран, нито има определен мандат. Това означава, че неговата власт е по-безконтролна, отколкото Конституцията допуска по принцип“, заяви Симидчиев.

Той заяви, че при тази ситуация не би трябвало да се упражняват някои от най-важните правомощия. „Той не бива да може да възобновява дела, защото това е изключително правомощие, дадено на легитимно избран главен прокурор“, посочи той.

Симидчиев предупреди, че не бива да се нарушава балансът между институциите. „Разделението на властите е като баланса в организма, ако го нарушим, последствията могат да бъдат непредвидими“, каза той.

По отношение охраната на главния прокурор той отбеляза, че решенията трябва да се базират на реален риск, а не на символика. „Охраната не трябва да е статус, а необходимост. Тя трябва да се дава само при наличие на конкретна заплаха“, заяви Симидчиев.

Той коментира още, че бъдещите решения на ПП-ДБ зависят от вота на гражданите. „Хората ще решат как ще изглежда следващият парламент и какви мнозинства ще се формират“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    12 5 Отговор
    Лекар фашист. Позор за професията.

    21:13 11.04.2026

  • 2 д-р Козунакоф

    9 4 Отговор
    От кога колегата Семитчиеф започна да разбира от прокурори главни по-малко главни и не главни? Той досега се изявяваше като ковит експерт..

    21:17 11.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    12 2 Отговор
    Този що не си гледа докторските работи, а се бърка в работата на юристите. Те бъркат ли се в твоята работа, бе. Ей такива всезнайковци промениха Конституцията, законите и така се оплетоха , като пате в кълчища, че реват и не знаят , какво да правят.

    Коментиран от #15, #16

    21:24 11.04.2026

  • 4 Виж сега,

    9 4 Отговор
    Голям страх от Сарафов,голямо чудо.То,че всички врякащи срещу него са омазани е ясно, ама как не разбрахте, че няма избори с ваш главен прокурор

    21:28 11.04.2026

  • 5 Чупката и ти

    6 2 Отговор
    В Кочината няма закони.

    21:30 11.04.2026

  • 6 Ото фон Бломберг

    9 3 Отговор
    Ходи се скрии мухльо.. лъжливи свине

    21:37 11.04.2026

  • 7 Пореден

    5 0 Отговор
    ПП/Дб фейк както и Гешев уж бе безконтролен, па си тръгна преждевременно.

    21:38 11.04.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    УПРАВЛЕНИЕТО МЕЖДУ ........................... "ПЕТРОХАНЦИ" И "ХУНТАТА НА ЧОРАПА" Е ............................. ФАШИСТКА ДИКТАТУРА ....................... ФАКТ !

    21:54 11.04.2026

  • 9 Червен ла -йно -мет РРадев

    6 2 Отговор
    Значи този доктор дава акъл кое е конституционно и кое не, дали Сарафов..... Ами да пратим сарафов да прави сърдечни операции вместо Симидчиев.

    21:56 11.04.2026

  • 10 псевдоктор

    5 0 Отговор
    Тоя па, какво разбира от право, та се изказва? Коггга стана калайджия, кога му почерня.адникът?

    22:09 11.04.2026

  • 11 послушник

    5 0 Отговор
    Откъде ги изравят такива? Този колко парламента вече е депутат, а нищо не разбира? Някой го крепи, слуша, гласува и изпълнява.

    22:10 11.04.2026

  • 12 Готово

    1 0 Отговор
    Докторе гкавния няма безконтролнажвласт Гешев го доза вие имате фиксация в тази длъжност

    22:11 11.04.2026

  • 13 този пък....

    4 0 Отговор
    Като събират такива като тоя, никога няма да спечелят изборите.

    Коментиран от #17

    22:11 11.04.2026

  • 14 хихи

    2 0 Отговор
    този амбряж Петрохански разбира от право толкова колкото от ковид ваксини

    22:21 11.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    ззащото е амбряж жълтопаветен, смятащ се за богоизбран от Лама Ивей

    22:24 11.04.2026

  • 17 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "този пък....":

    В София е пълно с тротинетки, могат и Емили Тротинетката да изберат за Президент

    22:25 11.04.2026

  • 18 Тоя па

    1 0 Отговор
    Цялата държава е без контрол движим се на самотек

    22:28 11.04.2026

  • 19 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ако не беше Боби Сарафов главен прокурор ,българите никога нямаше да научат за ПП :Петроханските Педофили ,които се спонсорираха от ПП Продължаваме Промяната .
    Затова е това квичене и хвърляне на къчове от ПП преди изборите.

    22:34 11.04.2026

  • 20 Фармацевтичната мафия залага на ППДБ

    1 0 Отговор
    Нали бе, Симидчиев?Болнични даваш ли за болки в дупето?

    22:36 11.04.2026

  • 21 Конска фушкеь

    1 0 Отговор
    Тоя какъв точно лекар е?!
    И какво разбира от право точно тоя?

    22:50 11.04.2026

