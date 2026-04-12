Хиляди посрещнаха Благодатния огън на Царевец

Точно в полунощ думите „Христос Воскресе!” отекнаха от върха на Царевец, откъдето митрополит Григорий благослови българския народ. „Божието благословение и Божията милост да пребивават върху всички вас, по домовете ви и над децата ви”, пожела той на присъстващите. Макар Патриаршеската катедрала да не е канонична църква, тя за поредна година се превърна в духовен център на празника.
Гледката на хилядите хора, изкачващи се по стръмния хълм с факли и свещи в ръце, бе впечатляваща. За да бъде празникът пълен, всички вярващи, дошли на крепостта, получиха по едно червено яйце и парче козунак, дарени специално за случая.
За жителите и гостите на Велико Търново посрещането на Великден на това историческо място е преживяване с особена енергия. „Атмосферата е просто страхотна, заобиколени сме от толкова много хора, нещо уникално е”, споделиха в ефира на "Събуди се" по NOVA млади хора, избрали за пореден път Царевец за празника. „Величествено е, усеща се съвсем друга енергия тук”, допълниха вярващи, които не скриха вълнението си.
