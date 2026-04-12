Новини
България »
Хиляди посрещнаха Благодатния огън на Царевец

12 Април, 2026 09:10 887 25

  • благодатен огън-
  • царевец

Тържествената литургия на историческия хълм събра вярващи от цялата страна под звъна на камбаните

Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Точно в полунощ думите „Христос Воскресе!” отекнаха от върха на Царевец, откъдето митрополит Григорий благослови българския народ. „Божието благословение и Божията милост да пребивават върху всички вас, по домовете ви и над децата ви”, пожела той на присъстващите. Макар Патриаршеската катедрала да не е канонична църква, тя за поредна година се превърна в духовен център на празника.

Гледката на хилядите хора, изкачващи се по стръмния хълм с факли и свещи в ръце, бе впечатляваща. За да бъде празникът пълен, всички вярващи, дошли на крепостта, получиха по едно червено яйце и парче козунак, дарени специално за случая.

За жителите и гостите на Велико Търново посрещането на Великден на това историческо място е преживяване с особена енергия. „Атмосферата е просто страхотна, заобиколени сме от толкова много хора, нещо уникално е”, споделиха в ефира на "Събуди се" по NOVA млади хора, избрали за пореден път Царевец за празника. „Величествено е, усеща се съвсем друга енергия тук”, допълниха вярващи, които не скриха вълнението си.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Да благодарим на румънците че ни дадоха от техния огън.

    Коментиран от #18

    09:12 12.04.2026

  • 2 Можеха

    8 3 Отговор
    и в музей да отидат тези "християни" ! И Дядо Гринго съгласен

    Коментиран от #12

    09:15 12.04.2026

  • 3 Ани Пенева

    6 4 Отговор
    Да бъде славно Божието име!

    Коментиран от #13

    09:23 12.04.2026

  • 4 Пустиня(к)

    5 3 Отговор
    Добре, че не са подпалили некоя къща.

    09:24 12.04.2026

  • 5 Благодат

    13 2 Отговор
    И най-отпред - мутрите.

    09:24 12.04.2026

  • 6 Дали

    12 4 Отговор
    Този огън е на дедо Поп запалката?

    09:31 12.04.2026

  • 7 Стотици

    14 3 Отговор
    милиони се заграбиха от Царевец , сега нацупени на този Светъл Празник , хванали свещи по половин метър и отишли там .

    09:34 12.04.2026

  • 8 Христос воскресе!

    6 3 Отговор
    Откакто този е владика, църквите в Търново са занемарени, дори катедралата е мрачна. Да не говорим за историческата църква Св Св Константин и Елена, построена от Кольо Фичето. Не знам дали оправиха кръста на църквата Света Троица в квартал Света гора.

    Коментиран от #16

    09:47 12.04.2026

  • 9 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ,

    5 4 Отговор
    братя и сестри!

    09:56 12.04.2026

  • 10 Я ти

    1 0 Отговор
    Кирилицата е македонска - новият руски посланик в Скопие действа да скара Северна Македония и България
    12 април 2026, 9:00 часа

    Коментиран от #15

    10:08 12.04.2026

  • 11 Студопор

    6 0 Отговор
    Няма как да са посрещнали благодатния огън, тъй като тази година нашите свещеници не отидоха да го вземат. И това, че няма да се ходи до Йерусалим беше публично оповестено от Синода. Ако някой е казал, че това е благодатният огън, то това е лъжа. Каквато е всъщност и религията като цяло.

    10:08 12.04.2026

  • 12 все

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Можеха":

    гюро са гринго и григори, оди трънско....

    10:13 12.04.2026

  • 13 ама

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ани Пенева":

    знаеш ли името ?

    10:15 12.04.2026

  • 14 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    По решение на Светия Синод тази година няма да има българска делегация, която да вземе Благодатния огън от Йерусалим, поради обстоятелствата в Близкия изток и невъзможността да се пътува. Това съобщи старозагорският митрополит Киприан, който е и официален говорител на Светия синод на Българската православна църква.


    Той изрази съжаление за това, но посочи, че въпреки това във всяка епархия има места, в които се съхранява Благодатният огън от миналата година.

    10:18 12.04.2026

  • 15 Родният

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Я ти":

    Солун на братята Кирил и Методи е гръцка Македония, не Плиска или Преслав. Мисли малко....

    10:21 12.04.2026

  • 16 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Христос воскресе!":

    е тази. Свети Никола едвам се държи да не рухне. Отчето едва се справя. Св. Кирил и Методий няма свещенник.При цял богословски факултет във ВТУ. Имотите са дадени под наем на наши хора. Никой не знае какво и колко се плаща. Покрива тече. Мазилка пада. Григории прави шоу на Царевец.БПЦ сама си реже клона.

    10:26 12.04.2026

  • 17 Холивуудския

    0 0 Отговор
    Владика Григор закопа търновската епархия. Руини и безпътица. Христос възкресе!

    10:31 12.04.2026

  • 18 ФАКТ Е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Христос Возкресе!
    Приятели по света и у нас,
    пожелаваме ви хубав ден!

    Мутрата комунист Борисов
    се подигра с Възкресението Христово!

    Видьо Видев и безпартийни приятели на слънцето

    10:46 12.04.2026

  • 19 Орфей

    0 0 Отговор
    КОИ СМЕ НИЕ "ХОРАТА" - наследници на загиналите "ДИНОЗАВРИ"? Това знание за УМИРАЩАТА ПРИРОДА на нас БЪЛГАРИТЕ е отредено да го предадем и на идните поколения. В своята книга „Тракийското писмо декодирано’ д-р Стефан Гайд представя прочетения от неговия екип пиктографски текст върху оброчната плочка на Орфеевия Завет, открита в с. Градешница, на територията на съвременната Българска земя: „О,Триединни Боже, който обитаваш Тракия, Свидетелствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, великий Божий Сине
    И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
    Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
    Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПОПОВЕ...
    ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ

    10:47 12.04.2026

  • 20 Орфей

    0 0 Отговор
    Българина не го интересува Инвазийния Гръцки Език на Данайците - Вандалите нахлули по Българската Божествена Земя на Балканите и въобще нас Децата - Потомците на Исус Христос и Диана - Българите не ни интересува какви истории още ще измислите вие фарисеите за нас Българите! Не е достатъчно само да я кажеш или напишеш тази думичка и универсална Всемирна парола ЛЮБОВ, отваряща всички врати и прегради, и то задължително на Свещения Божи Сътворченски Български език!
    ПАВЕЛ=ЛЕПАВ=Люпов=Любов. ЛЮБОВ=БОВЮЛ=Бавел=Павел - който е всички т. нар. "римски императори" от Нерон, Тит Флавий Веспасиан=Marcus Ulpius Trajnus=Publius Aelius Traianus Hadrianus=Titus Aurelius Fulvus Boionius Arreius Antonius Pius до Gaius Aurelius Diocletianus, който е Кан и Цар Авитохол (33 -333), дето живя на Земята реално 300 години, и се качи "Горе" през 333 година напълно реален и всевластен като Свети Павел, оттогава досега Шеф на небесното Светейшество! Бог е Българин!

    10:49 12.04.2026

  • 21 Орфей

    0 0 Отговор
    Исус Христос е носел ДЪРВЕН КРЪСТ.... тия сегашните ???ДУХОВНИ??? пеещи по Българските Духовни Храмове - Църквите със Златни Килограмови Тупузи на Гърдите нямат нищо общо със Семейството на Исус Христос и неговата съпруга Диана (прекръстена на Мария Магдалена) и техните деца дъщеря Синтия и братя Петър и Павел от който са всички Римски Императори и Царски родове и Род Дуло по Европа. Исус никога не е бил на Кръста, а неговият син Петър се ражда на 24 декември 33 година от Христа!

    10:50 12.04.2026

  • 22 Орфей

    0 0 Отговор
    Знаете ли каква е разликата между (Богомилите - Първоначалните Истинските Христяни "духовници" на Исус и неговата съпруга Диана - преименувана на Мария Магдалена, от които са техните дъщеря Синтия и братя Петър и Павел, от които са всички така наречени Римски Императори и всички Царски Родове в Европа и Род Дуло, които са създавали род за да има народ - Държавотворния Божествен Българси Народ) и Юдите поставили по - късно на Кръст Исуса Христа по Църковните Храмове и създадената от Юдите Коран през 6 век от новата ера Юдо-мюсюлманските "духовници"? Че при вторите и третите педофилията е позволена.

    10:51 12.04.2026

  • 23 Орфей

    0 0 Отговор
    Гробницата при с. Татул е била храм на Орфей

    Сред най-интересните свидетелства за духовната култура на траките е скалната гробница при с. Татул, Момчилградско. Това странно погребално съоръжение има форма на пресечена пирамида с издълбани в нея гробове. Изкачите ли се по своеобразната стълба, пред вас се открива прекрасна гледка до хоризонта. Това, което веднага бие на очи, е, че всичките гробове на паметника са изложени на слънцето, а този, най-отгоре, е огрян от него през целия ден. В легендата за Орфей се казва, че урната с праха на царя - жрец, певец и проницател, била поставена на висока колона, огряна от слънцето и достъпна за поклонение от всички страни. Гробницата на неизвестните тракийски първенци в Татул е впрочем единствената, където гробът и саркофагът не са покрити. Може би това е мавзолей и тук са се извършвали ритуални жертвоприношения, било е място, където траките са изповядвали култа към слънцето. На такива светилища хората са се "свързвали" едновременно с небесните и с подземните сили. Тук те са се прекланяли и пред паметта на героя, и пред паметта на вожда и жреца, а Орфей обединява в себе си всичко това.

    10:55 12.04.2026

  • 24 Орфей

    0 0 Отговор
    неизвестен досега сорт грозде край гробницата на митичния тракийски певец Орфей.
    Предполага се, че лозата е на възраст над 3000 години, съобщава БНР.
    Няма обяснение как растението е попаднало край скалния паметник до село Татул, защото в радиус от десетки километри не се отглежда грозде.
    Историците не изключват хипотезата именно от нея да е било произвеждано прочутото в древността червено вино на траките.
    Днес на празника на лозаря откривателите засадиха в двора на историческия музей в Кърджали резници от оцелялата лоза и нарекоха сорта грозде “Сълзата на Орфей” .
    Специалистите се надяват след 2 години да получат корени от новия сорт.
    Според тях така ще се възроди славата на виното на траките, наричано “зела”.

    10:58 12.04.2026

  • 25 Орфей

    0 0 Отговор
    Забележка : Еврипида е погърченото невярно произношение
    на трако-българското : ЕВРОПЕЯ.
    През 14 век Тракия е наричана Велика Европея,
    Мизия - Велика Търновия, а западните български
    предели - Велика Сардикия.

    Какво най-накратко представлява тракийският орфеизъм, запазен и до днес в българският фолклор сравни с това :

    ... нека споменем няколко имена от царската фамилия на цар Прям. Самият Прям първоначално се е казвал Подарк. Почваме да се чудим само дали е бил ПодарЪк или ПодаркО.
    Името на един от синовете му е световно известно Парис, сиреч Борис. Сега да видим и други от потомците му:

    Синове: Милий, Клоний, Хромий, Главк - и четирите чудесно се разбират дори на новобългарски.

    Дъщеря: Медуша. Тоже понятна.

    11:02 12.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове