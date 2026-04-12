Премиерът: Нека Възкресението ни напомни, че има смисъл да бъдем добри

Нека Възкресението влезе в домовете ни, в мислите ни, в онези празни места, които не знаем как да запълним. Нека ни напомни, че има смисъл да бъдем заедно, дори когато сме различни. Че има смисъл да бъдем добри, дори когато е трудно.
Светлината е тиха, но остава, заяви във видеообръщение на страницата си във Фейсбук премиерът по повод Великден.
В тези тихи часове, когато нощта още помни стъпките ни със свещите, а камбаните огласят утрото, си мисля колко крехко и колко упорито е човешкото ни желание за светлина. На Великден влизаме в храмовете - всеки със своята тишина, със своите надежди. И излизаме с една и съща дума, която се предава от ръка на ръка като пламък: „Христос воскресе“, каза Андрей Гюров.
Той отбеляза, че е имало времена, когато вярата е била убежище, език и памет. И други, когато е била просто вътрешен разговор със себе си. Днес тя е може би онова малко добро, което решаваме да направим, без да ни се налага, без да чакаме отплата. Малък жест, който казва: още сме тук, още сме хора.
Честит празник на празниците, допълни премиерът Андрей Гюров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #3 от "Ленин":Не беше ли Маркс?🤔
До коментар #11 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":който пак ще бъде възкресен от вярващите стада му миряни следващата неделя
10:26 12.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
Този за банковите си сметки ли говори - нали ги запълни като подписа 10 годишен договор с хунтата и подари реакторите ни - какво още иска. На този свят ден не трябва да дават на безбожници да се изказват.
Коментиран от #36
10:33 12.04.2026
26 Работа с грешките..
До коментар #1 от "Абе,":Грешно -"Нека Възкресението влезе в домовете ни, в мислите ни, в онези празни места, които не знаем как да запълним. "
Вярно - Нека Господ Исус Христос да влезе в домовете ни, в мислите ни, в душата ни, и цялата ни същност.
10:44 12.04.2026
28 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Абе,":Христос Возкресе!
Приятели по света и у нас,
пожелаваме ви хубав ден!
Мутрата комунист Ту Ту Борисов
се подигра с Възкресението Христово!
10:48 12.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
