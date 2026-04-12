Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Премиерът: Нека Възкресението ни напомни, че има смисъл да бъдем добри

12 Април, 2026 10:15 598 39

  • андрей гюров-
  • великден

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нека Възкресението влезе в домовете ни, в мислите ни, в онези празни места, които не знаем как да запълним. Нека ни напомни, че има смисъл да бъдем заедно, дори когато сме различни. Че има смисъл да бъдем добри, дори когато е трудно.
Светлината е тиха, но остава, заяви във видеообръщение на страницата си във Фейсбук премиерът по повод Великден.

В тези тихи часове, когато нощта още помни стъпките ни със свещите, а камбаните огласят утрото, си мисля колко крехко и колко упорито е човешкото ни желание за светлина. На Великден влизаме в храмовете - всеки със своята тишина, със своите надежди. И излизаме с една и съща дума, която се предава от ръка на ръка като пламък: „Христос воскресе“, каза Андрей Гюров.

Той отбеляза, че е имало времена, когато вярата е била убежище, език и памет. И други, когато е била просто вътрешен разговор със себе си. Днес тя е може би онова малко добро, което решаваме да направим, без да ни се налага, без да чакаме отплата. Малък жест, който казва: още сме тук, още сме хора.

Честит празник на празниците, допълни премиерът Андрей Гюров.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе,

    30 20 Отговор
    Гяуров и крадлата на гаражи,не са ли в укристан?!

    Коментиран от #26, #28

    10:16 12.04.2026

  • 2 Абе

    28 18 Отговор
    ама къде е Урсула? Нещо зелена енергия?

    10:16 12.04.2026

  • 3 Ленин

    19 11 Отговор
    "Религията е опиум за народите."

    Коментиран от #6, #13

    10:18 12.04.2026

  • 4 Пич

    29 18 Отговор
    Гюро поздравява украинците....
    В Украйна....
    На Слънчака...
    И в други градове...

    10:18 12.04.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 6 Отговор
    Дребни ежедневни нужди тези социални мрежи лишиха обществото от Йерархия ,всеки гледа да е нужен на себе си или това е просто една суета измислица и егоизъм в крайна сметка,но за всичко си има причина както се казва

    10:19 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    25 16 Отговор
    Как имаш суратя да се изказваш за християнството, бе лама пвтроханска Гюров. Бог такива извратеняци, като вас от ППДБ ги е изпепелил в Содом и Гомор. Ама пак сте се пръкнали на този свят, да го мърсите.

    10:21 12.04.2026

  • 10 Гробар

    25 16 Отговор
    Черен алчен фашистки безбожник.

    Коментиран от #25

    10:21 12.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 аман от пожелаващи бръмбари тикви шопари

    21 12 Отговор
    тоз даде на зелката 12 милиона като беше при него които трябваше да върнат около 10 Руски самолета АН оставени за ремонт с 10 милиона навремето и така нищо не върнаха
    и шкембак войвода тегли милиарди за ф16 фърчила

    и затова заблудаените пензионери с 20е пак ще гласуват за тез дето ги ограбиа

    10:24 12.04.2026

  • 13 Ъъъъ

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ленин":

    Не беше ли Маркс?🤔

    10:25 12.04.2026

  • 14 съществува бог Тиква

    8 8 Отговор

    До коментар #11 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    който пак ще бъде възкресен от вярващите стада му миряни следващата неделя

    10:26 12.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Възмутен

    21 11 Отговор
    "в онези празни места, които не знаем как да запълним"

    Този за банковите си сметки ли говори - нали ги запълни като подписа 10 годишен договор с хунтата и подари реакторите ни - какво още иска. На този свят ден не трябва да дават на безбожници да се изказват.

    Коментиран от #36

    10:33 12.04.2026

  • 18 Хмм

    19 10 Отговор
    будистът сменил жълтосинята значка с българското знаме

    10:35 12.04.2026

  • 19 ТОЗИ МУШМОРОК

    20 11 Отговор
    Е ТОТАЛЕН МРЪШЛЯК.

    10:36 12.04.2026

  • 20 СПЕРМАТА НА БАЩА МУ Е

    19 10 Отговор
    БИЛА УКРАИНСКА.

    10:37 12.04.2026

  • 21 Изчезни, бок..к!

    24 10 Отговор
    Колко е грозно Гюро Петрохански да говори за доброта и светлина. Този, който заби няколко пирона в ковчега на България с завидна лекота и без изобщо да му пука.

    10:39 12.04.2026

  • 22 Орешник

    16 8 Отговор
    Всичката либерална С g а n спешно трябва да посети екарисаж!

    10:39 12.04.2026

  • 23 От Сатаната

    18 9 Отговор
    поздравленията звучат като проклятие.Предател и подлога.

    10:40 12.04.2026

  • 24 Въпрос на избор:

    13 3 Отговор
    1. Религията: ПОВЯРВАЙ ЗА ДА РАЗБЕРЕШ.
    2. Науката: РАЗБЕРИ ЗА ДА ПОВЯРВАШ.

    10:40 12.04.2026

  • 25 Европеец

    16 11 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    Прав си.....по голям олигофрен не сме имали за министър председател.....

    10:40 12.04.2026

  • 26 Работа с грешките..

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе,":

    Грешно -"Нека Възкресението влезе в домовете ни, в мислите ни, в онези празни места, които не знаем как да запълним. "
    Вярно - Нека Господ Исус Христос да влезе в домовете ни, в мислите ни, в душата ни, и цялата ни същност.

    10:44 12.04.2026

  • 27 Коста

    13 2 Отговор
    Защо на религиозните празници политиците си мислят че задължително трябва да бълват стандарти фрази и тъпизми?

    10:44 12.04.2026

  • 28 ФАКТ Е

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе,":

    Христос Возкресе!
    Приятели по света и у нас,
    пожелаваме ви хубав ден!

    Мутрата комунист Ту Ту Борисов
    се подигра с Възкресението Христово!

    10:48 12.04.2026

  • 29 Европейца

    12 1 Отговор
    Типичен селски кариерист.... със събрани очички - има си медицинско обяснение

    10:49 12.04.2026

  • 30 Честито възкресение.

    5 0 Отговор
    Разбираме напълно премиерЪТ, жалко е само, че за лакомщината нищо не каза. Вярата, не се измерва във времена, а тя е онова, което сме ние. Едно нещо не се е променило и от онези времена за които той евентуално говори та и до днес, а то е че сит на гладния не вярва.

    10:51 12.04.2026

  • 31 Празни лозунги

    8 1 Отговор
    Мляска и криви устата със заучени фрази и лозунги. На кой е изтрябвал твоя поздрав? А, малко да се посмеем на празната ти тиква. Ограничен и смотан човечец.

    10:53 12.04.2026

  • 32 Сандо

    10 1 Отговор
    Гадняр,лъжец и лицемер,предател на България и българския народ!Вземай си партакешите и бягай от тази държава,прпеди да сте я превърнали в територия-пустиня.

    10:55 12.04.2026

  • 33 жик так

    6 0 Отговор
    Тоя го сбърках на снимката с Барак Хусейн Обама.

    10:56 12.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Български народни приказки

    6 1 Отговор
    Умник Гюро с умници пепедебари.

    10:59 12.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Войните са

    2 0 Отговор
    ЕВРЕЙСКАТА ЖЪТВА и прибирането на реколтата никога не е спирала...а иначе НАФТАТА СТАНА 3.50 А ГЮРОВ ?? ИЗПУСНА ДУХА ОТ БУТИЛКАТА ...

    11:03 12.04.2026

  • 38 Немо

    2 0 Отговор
    Изчезни бе, Петрохански сектант! Не досаждай на хората по празниците

    11:03 12.04.2026

  • 39 бг копейка

    0 0 Отговор
    алах воскресе

    11:05 12.04.2026

