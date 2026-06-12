„Възраждане“ иска черни печати за двама македонци, показали неприлични жестове към Радев и Йотова

„Възраждане“ ще изпратят официално писмо до Министерството на външните работи (МВнР) с искане за налагане на черни печати на двама граждани на Република Северна Македония (РСМ) за Шенгенското пространство във връзка с видео, в което те показват средни пръсти на премиера Румен Радев, президента Илияна Йотова и др.
Това съобщи в кулоарите на парламента народният представител Ангел Георгиев от „Възраждане“.
„Двама македонски ютубъри от Северна Македония са показали средни пръсти на Румен Радев, Илияна Йотова и всички останали, както те казват. Ние от „Възраждане“ настояваме външното министерство да реагира най-сетне, защото до момента няма никаква реакция“, каза Георгиев. По думите му видеото е отпреди по-малко от 24 часа.
„Нещо повече - това, което очакваме, е да има присъди спрямо от тях, защото нека да направим сравнение с българина Драги Каров от т.нар. Северна Македония, осъден на една година условно с три години изпитателен срок, за коментари във Фейсбук“, каза още Георгиев. Очакваме те също да бъдат осъдени, защото в противен случай виждаме поредното хилядократно доказателство, че РСМ по никакъв начин не се реформира и няма място в този вид в Европейския съюз, каза депутатът.
Според публикации в социалните мрежи неприличните жестове са показани по време на излъчване на живо в мрежата - от двама македонски журналисти.
Народният представител Петър Петров коментира отговора на премиера Румен Радев на въпрос на Петров от редовния парламентарен контрол по-рано. "Днес отправихме въпрос към министър-председателя каква е дългосрочната политика на България по повод дългосрочното уреждане на гарантирано водоподаване от страна на България по няколко реки към Гърция", каза Петров. По думи на народния представител не е чут ясен отговор каква ще бъде дългосрочната политика, както и че ще се спазва поетият през 1996 г. ангажимент безплатно по река Места България да предоставя 435 милиона кубични метра годишно вода на Гърция.
По време на контрола премиерът каза, че в средносрочен план България ще продължи да изпълнява декларацията, подписана от правителството на Росен Желязков през 2025 г. и на нейна база страната ще продължи да сключва едногодишни споразумения за подаване на определени количества вода към Гърция, които имат право да бъдат променяни в зависимост от климатичните промени. Не чухме как ще бъдат защитени интересите на българските граждани, каза Петър Петров.
Ние от "Възраждане" ще продължим да настояваме България да направи така, че на първо място да защитава нашия собствен интерес в задаващото се поредно засушаване, поредно маловодие, които ще имаме това лято с намалени обеми на притока на реките, каза Петров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #20
15:48 12.06.2026
2 Крумови закони
15:48 12.06.2026
3 Само така
15:50 12.06.2026
4 К за педофила с токчетата
Коментиран от #11, #21
15:50 12.06.2026
5 Бг татарин
15:51 12.06.2026
6 Възpожденец 🇧🇬
15:52 12.06.2026
7 1488
(с тез пари отвори офиси у всички градове и села, изкупи сума ти гласове и спечели изборите)
отделно печели от всичко продадено с етикет
"Кошница с грижа" в Кауфланд, Лидл и т.н.
както и от уж спряното оръжие за 404.
спрял е посредниците на герб, бсп и пп и е сложил своите
каква ли ще е следващата далавера ?
15:53 12.06.2026
8 Браво !
Чорапа също беше унижен от попа!
После даде 6 милиарда на Боташ!
Хвала на македонците!
Коментиран от #15, #18
15:54 12.06.2026
9 Скандално
15:54 12.06.2026
10 Шмекер Копейкин празнодумеца
15:54 12.06.2026
11 Зеленски
До коментар #4 от "К за педофила с токчетата":Ти ли си бе
Тоя клип където си с токчета и епилирано тяло е любим по лгбт баровете в канада и някога великата британия
Иво димчев го каза в едно интервю
15:54 12.06.2026
12 Г-жа Ингилизова...!
,,Очакваме да има присъди СПРЯМО ОТ ТЯХ..."...?!?!
15:55 12.06.2026
13 ВОДА БЕЗ ПАРИ НА ГЪРЦИТЕ?!?!!!
15:56 12.06.2026
14 Обаче за Олесята трайкат
15:56 12.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Б.си бokлyka !
15:58 12.06.2026
17 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
16:00 12.06.2026
18 Наистина БРАВО!
До коментар #8 от "Браво !":На Илияна Йотова и Румен Радев!
Най-накрая достойни личности,за тези високи постове!
А не като Росен Плевнелиев и Бойко Борисов...!
16:01 12.06.2026
19 Зеления
-Баба Алино във Варна
-първи алармираха че Украйна ни е откраднала военно-транспортен самолет АН и вече 5 год си го ползва като свой /закаран там 2021 за ремонт, ремонтиран но ВВС на Украйна со го ползва като свой/
-сега алармират за двама от С. Македония които показват средни пръсти на Български премиер и Български президент
А какво направиха другите партии за защита националните интереси на тази държава - ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО, на тях им дай само да предават родината.
Иначе копейките това, копейките онова - ама те ги избиха милион пъти тези копейки с такива акции в полза на държавата си, а вие кога ще избиете вашите центове, които получавате ъм?
16:05 12.06.2026
20 нечестен антиционист
До коментар #1 от "честен ционист":Може би другото му значение е отправено към... Теб...?!
16:07 12.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.