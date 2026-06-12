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„Възраждане“ иска черни печати за двама македонци, показали неприлични жестове към Радев и Йотова

„Възраждане“ иска черни печати за двама македонци, показали неприлични жестове към Радев и Йотова

12 Юни, 2026 15:46 720 21

  • възраждане-
  • рсм-
  • черен печат-
  • средни пръсти

Очакваме да има присъди спрямо от тях, заяви Ангел Георгиев

„Възраждане“ иска черни печати за двама македонци, показали неприлични жестове към Радев и Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ ще изпратят официално писмо до Министерството на външните работи (МВнР) с искане за налагане на черни печати на двама граждани на Република Северна Македония (РСМ) за Шенгенското пространство във връзка с видео, в което те показват средни пръсти на премиера Румен Радев, президента Илияна Йотова и др.

Това съобщи в кулоарите на парламента народният представител Ангел Георгиев от „Възраждане“.

„Двама македонски ютубъри от Северна Македония са показали средни пръсти на Румен Радев, Илияна Йотова и всички останали, както те казват. Ние от „Възраждане“ настояваме външното министерство да реагира най-сетне, защото до момента няма никаква реакция“, каза Георгиев. По думите му видеото е отпреди по-малко от 24 часа.

„Нещо повече - това, което очакваме, е да има присъди спрямо от тях, защото нека да направим сравнение с българина Драги Каров от т.нар. Северна Македония, осъден на една година условно с три години изпитателен срок, за коментари във Фейсбук“, каза още Георгиев. Очакваме те също да бъдат осъдени, защото в противен случай виждаме поредното хилядократно доказателство, че РСМ по никакъв начин не се реформира и няма място в този вид в Европейския съюз, каза депутатът.

Според публикации в социалните мрежи неприличните жестове са показани по време на излъчване на живо в мрежата - от двама македонски журналисти.

Народният представител Петър Петров коментира отговора на премиера Румен Радев на въпрос на Петров от редовния парламентарен контрол по-рано. "Днес отправихме въпрос към министър-председателя каква е дългосрочната политика на България по повод дългосрочното уреждане на гарантирано водоподаване от страна на България по няколко реки към Гърция", каза Петров. По думи на народния представител не е чут ясен отговор каква ще бъде дългосрочната политика, както и че ще се спазва поетият през 1996 г. ангажимент безплатно по река Места България да предоставя 435 милиона кубични метра годишно вода на Гърция.

По време на контрола премиерът каза, че в средносрочен план България ще продължи да изпълнява декларацията, подписана от правителството на Росен Желязков през 2025 г. и на нейна база страната ще продължи да сключва едногодишни споразумения за подаване на определени количества вода към Гърция, които имат право да бъдат променяни в зависимост от климатичните промени. Не чухме как ще бъдат защитени интересите на българските граждани, каза Петър Петров.

Ние от "Възраждане" ще продължим да настояваме България да направи така, че на първо място да защитава нашия собствен интерес в задаващото се поредно засушаване, поредно маловодие, които ще имаме това лято с намалени обеми на притока на реките, каза Петров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 3 Отговор
    Средният пръст в случая има друго значение.

    Коментиран от #20

    15:48 12.06.2026

  • 2 Крумови закони

    11 1 Отговор
    Да им отсекат средните пръсти.

    15:48 12.06.2026

  • 3 Само така

    6 0 Отговор
    Маке ли е ....удри.

    15:50 12.06.2026

  • 4 К за педофила с токчетата

    2 12 Отговор
    Черен печат и за бавн 0 ра3 виващия сигнин Путлер.

    Коментиран от #11, #21

    15:50 12.06.2026

  • 5 Бг татарин

    4 9 Отговор
    Браво на македонците! Достойни граждани на Европа!

    15:51 12.06.2026

  • 6 Възpожденец 🇧🇬

    4 8 Отговор
    Аз искам черни печати на офицер Гундяев и полковник Митрофановна, които унижиха Президента и го принизиха като техен слуга и подчинен, а той като един Myxльо не реагира, както подобава на един Президент, да ги изхвърли с шутове от Президентството и страната !!!

    15:52 12.06.2026

  • 7 1488

    4 1 Отговор
    румен печели чисто по милион на ден от боташ
    (с тез пари отвори офиси у всички градове и села, изкупи сума ти гласове и спечели изборите)

    отделно печели от всичко продадено с етикет
    "Кошница с грижа" в Кауфланд, Лидл и т.н.

    както и от уж спряното оръжие за 404.
    спрял е посредниците на герб, бсп и пп и е сложил своите

    каква ли ще е следващата далавера ?

    15:53 12.06.2026

  • 8 Браво !

    2 5 Отговор
    Тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент!
    Чорапа също беше унижен от попа!
    После даде 6 милиарда на Боташ!
    Хвала на македонците!

    Коментиран от #15, #18

    15:54 12.06.2026

  • 9 Скандално

    4 0 Отговор
    Малко не по темата. При срещата на Шиши с външният министър на Турция е отсъствало българското знаме, пише Евроком.

    15:54 12.06.2026

  • 10 Шмекер Копейкин празнодумеца

    1 7 Отговор
    BrъZpoжденци до един мязат на npъgнали в асансьор kanyти

    15:54 12.06.2026

  • 11 Зеленски

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "К за педофила с токчетата":

    Ти ли си бе
    Тоя клип където си с токчета и епилирано тяло е любим по лгбт баровете в канада и някога великата британия

    Иво димчев го каза в едно интервю

    15:54 12.06.2026

  • 12 Г-жа Ингилизова...!

    2 0 Отговор
    Бихте ли ни обяснили,що за израз е това :
    ,,Очакваме да има присъди СПРЯМО ОТ ТЯХ..."...?!?!

    15:55 12.06.2026

  • 13 ВОДА БЕЗ ПАРИ НА ГЪРЦИТЕ?!?!!!

    2 0 Отговор
    ДА СИ ПОЛИВАТ ДУМАТИТЕ КОИТО ПОСЛЕ ВНАСЯТ ТУК НА ДЪМПИНГ ЦЕНА?;!;!! ВОДАТА Е ЗЛАТООООО.......

    15:56 12.06.2026

  • 14 Обаче за Олесята трайкат

    5 0 Отговор
    Страхливи мишоци!

    15:56 12.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Б.си бokлyka !

    0 2 Отговор
    Тоя oxлюв на снимката aka или просто така си изглежда ?

    15:58 12.06.2026

  • 17 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Черен печат за всички московски TBAPИ, които са пренаселили черноморието ни с откраднатите от нас пари, чрез Лукоил и Газпром !!!

    16:00 12.06.2026

  • 18 Наистина БРАВО!

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Браво !":

    На Илияна Йотова и Румен Радев!
    Най-накрая достойни личности,за тези високи постове!
    А не като Росен Плевнелиев и Бойко Борисов...!

    16:01 12.06.2026

  • 19 Зеления

    1 0 Отговор
    ами плюете по Възраждане, обаче те първи алармираха за:
    -Баба Алино във Варна
    -първи алармираха че Украйна ни е откраднала военно-транспортен самолет АН и вече 5 год си го ползва като свой /закаран там 2021 за ремонт, ремонтиран но ВВС на Украйна со го ползва като свой/
    -сега алармират за двама от С. Македония които показват средни пръсти на Български премиер и Български президент

    А какво направиха другите партии за защита националните интереси на тази държава - ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО, на тях им дай само да предават родината.
    Иначе копейките това, копейките онова - ама те ги избиха милион пъти тези копейки с такива акции в полза на държавата си, а вие кога ще избиете вашите центове, които получавате ъм?

    16:05 12.06.2026

  • 20 нечестен антиционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Може би другото му значение е отправено към... Теб...?!

    16:07 12.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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