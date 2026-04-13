Доклад на ИПБ: Има устойчив модел на „изпитен туризъм“, подкрепен от корупция при шофьорските изпити (Таблици)

Има наличие на устойчива и адаптивна корупционна система при шофьорските изпити, сочат данни от доклада на Института за пътна безопасност, изпратени до медиите. След анализ на данните за 2025 г. (таб. 1 и таб. 2) се достига до ясен извод за съществуването на „изпитен туризъм“ – концентрация на кандидати в определени региони с аномално висока успеваемост.
Тази практика води до системно допускане на неподготвени водачи на пътя и създава пряка заплаха за обществото.
Еволюция на корупционните механизми
Корупцията при изпитите се е трансформирала от елементарни схеми към високотехнологични и трудно доказуеми практики.
1. Теоретични изпити („листовки“)
От манипулации на хартиени тестове системата премина към:
• микрослушалки и скрити камери;
• външни „оператори“, подаващи отговори в реално време;
• нерегламентиран достъп до изпитни устройства.
Въпреки дигитализацията, измамите не изчезват, а се адаптират.
2. Практически изпити
Кормуването остава най-уязвимата точка поради субективната оценка.
Наблюдават се:
• посредничество на автоинструктори;
• предварително организирани плащания;
• координация чрез невербални сигнали;
• улеснени маршрути за „платили“ кандидати;
• игнориране на нарушения.
Изпитът често се превръща в формалност.
Данни и доказателства за „изпитен туризъм“
Анализът на официалните данни за 2025 г. показва ясни статистически аномалии, които подкрепят извода за системен проблем. ( таб 1 и таб 2)
Ключови наблюдения:
Най-високи нива на корупция се констатират в Перник, Кюстендил и Враца.
1. Разминаване в успеваемостта
• София – 76.15% практически изпит
• Перник – 85.76%
• Кюстендил – 80.98%
• Враца – 86.8%
Разлика до 10% спрямо столицата е сериозен индикатор за различен стандарт на оценяване.
2. Аномалия между теория и практика
• В София: теория 71.73% → практика 76.15%
• В Перник: теория 67.12% → практика 85.76%
Разлика от близо 19% в Перник показва, че кандидатите се представят по-слабо на обективния тест, но значително „по-добре“ при субективната оценка.
3. Приток на кандидати
Градове като Перник, Враца и други региони отчитат брой кандидати, несъразмерен спрямо населението им, което е индикатор за външен поток – основно от София.
4. Почти липсващи анулирани изпити
Докато в София има анулирани изпити, в други региони те са почти нулеви – възможен сигнал за занижен контрол.
Обобщение:
Комбинацията от висока успеваемост, разминаване между теория и практика и необясним приток на кандидати представлява класически модел на „изпитен туризъм“.
“Изпитен туризъм“ – механизъм и причини
Основни фактори:
• географска близост до София;
• по-ниска сложност на трафика (формално оправдание);
• локални зависимости между участниците;
• липса на ротация на изпитващите.
Това създава устойчиви регионални центрове, в които изпитите се провеждат при занижен контрол.
Системен провал и институционално бездействие
Въпреки публичните заявки за реформи в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, липсват реални резултати.
Пряка заплаха за пътната безопасност
Последиците са тежки:
• допускане на неподготвени водачи;
• изграждане на култура на безнаказаност;
• повишен риск от тежки пътнотранспортни произшествия.
Корупцията при изпитите се превръща в директен фактор за загуба на човешки животи.
Заключение
Данните и анализът показват ясно: съществува устойчив модел на „изпитен туризъм“, подкрепен от корупционни практики.
Без структурна реформа системата ще продължи да възпроизвежда риск за пътната безопасност.
