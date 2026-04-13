Доклад на ИПБ: Има устойчив модел на „изпитен туризъм“, подкрепен от корупция при шофьорските изпити (Таблици)

Има наличие на устойчива и адаптивна корупционна система при шофьорските изпити, сочат данни от доклада на Института за пътна безопасност, изпратени до медиите. След анализ на данните за 2025 г. (таб. 1 и таб. 2) се достига до ясен извод за съществуването на „изпитен туризъм“ – концентрация на кандидати в определени региони с аномално висока успеваемост.

Тази практика води до системно допускане на неподготвени водачи на пътя и създава пряка заплаха за обществото.

Еволюция на корупционните механизми

Корупцията при изпитите се е трансформирала от елементарни схеми към високотехнологични и трудно доказуеми практики.

1. Теоретични изпити („листовки“)

От манипулации на хартиени тестове системата премина към:

• микрослушалки и скрити камери;

• външни „оператори“, подаващи отговори в реално време;

• нерегламентиран достъп до изпитни устройства.

Въпреки дигитализацията, измамите не изчезват, а се адаптират.

2. Практически изпити

Кормуването остава най-уязвимата точка поради субективната оценка.

Наблюдават се:

• посредничество на автоинструктори;

• предварително организирани плащания;

• координация чрез невербални сигнали;

• улеснени маршрути за „платили“ кандидати;

• игнориране на нарушения.

Изпитът често се превръща в формалност.

Данни и доказателства за „изпитен туризъм“

Анализът на официалните данни за 2025 г. показва ясни статистически аномалии, които подкрепят извода за системен проблем. ( таб 1 и таб 2)

Ключови наблюдения:

Най-високи нива на корупция се констатират в Перник, Кюстендил и Враца.

1. Разминаване в успеваемостта

• София – 76.15% практически изпит

• Перник – 85.76%

• Кюстендил – 80.98%

• Враца – 86.8%

Разлика до 10% спрямо столицата е сериозен индикатор за различен стандарт на оценяване.

2. Аномалия между теория и практика

• В София: теория 71.73% → практика 76.15%

• В Перник: теория 67.12% → практика 85.76%

Разлика от близо 19% в Перник показва, че кандидатите се представят по-слабо на обективния тест, но значително „по-добре“ при субективната оценка.

3. Приток на кандидати

Градове като Перник, Враца и други региони отчитат брой кандидати, несъразмерен спрямо населението им, което е индикатор за външен поток – основно от София.

4. Почти липсващи анулирани изпити

Докато в София има анулирани изпити, в други региони те са почти нулеви – възможен сигнал за занижен контрол.

Обобщение:

Комбинацията от висока успеваемост, разминаване между теория и практика и необясним приток на кандидати представлява класически модел на „изпитен туризъм“.

“Изпитен туризъм“ – механизъм и причини

Основни фактори:

• географска близост до София;

• по-ниска сложност на трафика (формално оправдание);

• локални зависимости между участниците;

• липса на ротация на изпитващите.

Това създава устойчиви регионални центрове, в които изпитите се провеждат при занижен контрол.

Системен провал и институционално бездействие

Въпреки публичните заявки за реформи в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, липсват реални резултати.

Пряка заплаха за пътната безопасност

Последиците са тежки:

• допускане на неподготвени водачи;

• изграждане на култура на безнаказаност;

• повишен риск от тежки пътнотранспортни произшествия.

Корупцията при изпитите се превръща в директен фактор за загуба на човешки животи.

Заключение

Данните и анализът показват ясно: съществува устойчив модел на „изпитен туризъм“, подкрепен от корупционни практики.

Без структурна реформа системата ще продължи да възпроизвежда риск за пътната безопасност.

Снимка: ИПБ

