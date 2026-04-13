Ново поскъпване на дизела у нас: Цената скочи с 2 евроцента през почивните дни

13 Април, 2026 11:37 1 068 34

Поредно поскъпване на дизела у нас отчита Националната агенция за приходите. По данни на администрацията към 12 април, неделя, средната цена на горивото на българските бензиностанции вече достига 1.78 евро за литър. Това представлява увеличение от 2 евроцента в рамките на последните три почивни дни, информират от Нова телевизия.
В последния работен ден преди Великден дизелът се е продавал средно за 1.76 евро за литър. На 10 и 11 април цената се е повишила до 1.77 евро, а от вчера е достигнала актуалното ниво от 1.78 евро за литър.
При бензин A95Н средната цена към момента е 1.48 евро за литър, сочат още данните на НАП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 24 май е

    11 6 Отговор
    2.30 евро минимум и така ще месеци за напред цените никога няма да се върнат на януарските нива 1.23

    Коментиран от #3

    11:39 13.04.2026

  • 2 бою циганина

    19 2 Отговор
    честито от гепи

    Коментиран от #5

    11:39 13.04.2026

  • 3 Прав си на есен

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "24 май е":

    Ще се продават имоти само за едното ядене да има на трапезата започва геноцида срещу човечеството за да дойдат машините и техните господари

    11:40 13.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    Хубавото на високите цени е че ги плащат и феновете на еврото.

    11:42 13.04.2026

  • 5 Бою

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "бою циганина":

    Ща направи -1евро на литър така ще обещае мошеника

    11:42 13.04.2026

  • 6 Епааа

    19 3 Отговор
    Почивайте си! Докато починете! Щото като не ходите на протести за увеличаване на доходите, това ви чака!

    Коментиран от #8

    11:42 13.04.2026

  • 7 Кухоглава копейка

    6 8 Отговор
    Ще се мриеееееее!

    Коментиран от #27

    11:44 13.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    19 4 Отговор

    До коментар #6 от "Епааа":

    Високите разходи в еврозоната изгониха бизнеса от България.

    11:44 13.04.2026

  • 9 Кукумяууу

    20 2 Отговор
    Важното за юрокофтора е че орбан загубил а че нема да има нафта и бендзин на високи цени евробълха ни ухапала със сороски мееаци,и оня с оранджевата перука ни прай на ептем гламави,а тука сичко реве против русията и за това яки цени,айде със здраве

    11:44 13.04.2026

  • 10 Кирил

    13 3 Отговор
    Всеки ден всеки ден... В европа е близо 3 евро, което трябва да се изравни. Все пак сме в европа.

    Коментиран от #20

    11:45 13.04.2026

  • 11 Дайте яснота

    4 11 Отговор
    Пишете по колко го внася нефта руския лукойл.? Има ли стари количества с нови цени? А това че цената се вдига всеки го забелязва.

    Коментиран от #14

    11:45 13.04.2026

  • 12 12345

    2 0 Отговор
    скочи скочи скочи

    11:45 13.04.2026

  • 13 Професор

    4 9 Отговор
    Ще гласувам за Генерал Борисов. Той е приятел с Тръмп. Цената на дизела ще падне под едно евро за литър. И магистрали ще направи. Само ГЕРБ! Победа!

    11:48 13.04.2026

  • 14 И на кой му дреме

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дайте яснота":

    на колко внася лукойла,той е еврейска фирма ако не знаеш,така че реви на юдеите че те праскат с цените

    Коментиран от #15

    11:48 13.04.2026

  • 15 май тебе праскат

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "И на кой му дреме":

    ката ден

    Коментиран от #18

    11:51 13.04.2026

  • 16 Бай Хой

    10 1 Отговор
    Да ви .... Евроатлантическите пее даски чалъми....

    11:52 13.04.2026

  • 17 Васил

    8 6 Отговор
    Да го направят дизела по 3 евро кво си играят и без това да се разкарват тези пушещи таралясници.

    Коментиран от #29

    11:53 13.04.2026

  • 18 Нещо

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "май тебе праскат":

    натрътен ми се виждаш а умно и красиво жълтопаветно момиче

    Коментиран от #21

    11:54 13.04.2026

  • 19 хъхъ

    7 2 Отговор
    Скочил с 2 цента - голяма работа. Ще оставите колите и ще се движите, полезно е.

    11:56 13.04.2026

  • 20 заплатите

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кирил":

    КОГА???

    Коментиран от #25

    11:57 13.04.2026

  • 21 не мой ми натъртиш набора

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нещо":

    с това упе бяло валчик🤡

    11:57 13.04.2026

  • 22 Метресата от Барселона

    16 1 Отговор
    Високите цени и необузданата инфлация дължим на едно единствено лице - Бойко Методиев Борисов, който в момента се хвали пред бабите по селата, че е вкарал България в еврозоната и клуба на богатите.

    Коментиран от #23

    11:58 13.04.2026

  • 23 бойко

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Метресата от Барселона":

    и изкуствения интелект аз ви вкарах неблагодарници!

    11:59 13.04.2026

  • 24 БОЙКО БОРИСОВ

    9 1 Отговор
    ВИЕ КВО ИСКАТЕ БЕ,
    ДАЙТЕ МИ 121 ГЛАВАНАKA B ПАРЛАМЕНТА И
    ЛИЧНО ЩЕ ДОГОВОРЯ С МОЯ ПРИЯТЕЛ ДОНАЛД
    ЗА БЪЛГАРИЯ - 20 ДОЛАРА ЗА
    ВАРЕЛ. И ТО ОТ ГОЛЕМИТЕ ВАРЕЛИ

    12:01 13.04.2026

  • 25 Кирил

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "заплатите":

    Това не е приоритет, важното е цените да се изравнят с тези в Швейцария. При високи цени има голмя ДДС приход, който може да се раздели по различните чекмеджета.

    12:07 13.04.2026

  • 26 Мдаа

    11 1 Отговор
    В клуба на богатите плащащи с евро е така.
    В Русия горивото е 50 цента, а в Иран 25 цента защото са бедни.

    Коментиран от #31

    12:08 13.04.2026

  • 27 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кухоглава копейка":

    Що бе това се отнася и за цента до центаджийте

    12:12 13.04.2026

  • 28 Ъъъъ

    10 2 Отговор
    Цената е такава - НИСКА, защото иранския сенчест флот все още доставя суров петрол....И това се знае от всички.... И се толерира от всички по обясними причини.... Само че, Тръмп не е окей с това..... И ще блокира притока заради иранския сенчест флот, че му пречат на търговийката....🤣
    Ако наистина блокира протока, следващата седмица очаквайте $200 за барел... Минимум! 🤣

    Коментиран от #30

    12:13 13.04.2026

  • 29 Стенли

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Васил":

    То това добре и ти писах плюс това важи и за бензина впрочем щото всичко се юрнало на коли ,но за съжаление това ще се отрази и на цените в магазините щото всичко се транспортира с камиони а селскостопанските машини са на дизел това означава по висока инфлация и директно бъркане в джоба

    12:17 13.04.2026

  • 30 Ъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъъ":

    "Два ирански танкера, натоварени със суров петрол, пристигнаха в Индия, съобщи Bloomberg. Това е първата пратка с ирански суров петрол до субконтинента от седем години насам. Двата танкера превозват общо 4 милиона барела петрол. Купувачите не са посочени, отбелязва Bloomberg."

    Да не съм голословен...

    Коментиран от #32

    12:24 13.04.2026

  • 31 мъдааа

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мдаа":

    башта си ли дириш тука

    12:26 13.04.2026

  • 32 Кухоглава копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ъъъъ":

    На нас тук какъв ни е кяра?

    12:27 13.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не може да бъде!

    3 0 Отговор
    Радвайте се,че сме с най евтините горива в Европа! Нищо , че есеки ден поскъпват! Такива цени от 1,49 и 1,78 за бензин и дизел бяха преди седмица!

    12:35 13.04.2026

