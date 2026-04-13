Поредно поскъпване на дизела у нас отчита Националната агенция за приходите. По данни на администрацията към 12 април, неделя, средната цена на горивото на българските бензиностанции вече достига 1.78 евро за литър. Това представлява увеличение от 2 евроцента в рамките на последните три почивни дни, информират от Нова телевизия.
В последния работен ден преди Великден дизелът се е продавал средно за 1.76 евро за литър. На 10 и 11 април цената се е повишила до 1.77 евро, а от вчера е достигнала актуалното ниво от 1.78 евро за литър.
При бензин A95Н средната цена към момента е 1.48 евро за литър, сочат още данните на НАП.
Ново поскъпване на дизела у нас: Цената скочи с 2 евроцента през почивните дни
13 Април, 2026 11:37 1 068 34
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 24 май е
Коментиран от #3
11:39 13.04.2026
2 бою циганина
Коментиран от #5
11:39 13.04.2026
3 Прав си на есен
До коментар #1 от "24 май е":Ще се продават имоти само за едното ядене да има на трапезата започва геноцида срещу човечеството за да дойдат машините и техните господари
11:40 13.04.2026
4 Последния Софиянец
11:42 13.04.2026
5 Бою
До коментар #2 от "бою циганина":Ща направи -1евро на литър така ще обещае мошеника
11:42 13.04.2026
6 Епааа
Коментиран от #8
11:42 13.04.2026
7 Кухоглава копейка
Коментиран от #27
11:44 13.04.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Епааа":Високите разходи в еврозоната изгониха бизнеса от България.
11:44 13.04.2026
9 Кукумяууу
11:44 13.04.2026
10 Кирил
Коментиран от #20
11:45 13.04.2026
11 Дайте яснота
Коментиран от #14
11:45 13.04.2026
12 12345
11:45 13.04.2026
13 Професор
11:48 13.04.2026
14 И на кой му дреме
До коментар #11 от "Дайте яснота":на колко внася лукойла,той е еврейска фирма ако не знаеш,така че реви на юдеите че те праскат с цените
Коментиран от #15
11:48 13.04.2026
15 май тебе праскат
До коментар #14 от "И на кой му дреме":ката ден
Коментиран от #18
11:51 13.04.2026
16 Бай Хой
11:52 13.04.2026
17 Васил
Коментиран от #29
11:53 13.04.2026
18 Нещо
До коментар #15 от "май тебе праскат":натрътен ми се виждаш а умно и красиво жълтопаветно момиче
Коментиран от #21
11:54 13.04.2026
19 хъхъ
11:56 13.04.2026
20 заплатите
До коментар #10 от "Кирил":КОГА???
Коментиран от #25
11:57 13.04.2026
21 не мой ми натъртиш набора
До коментар #18 от "Нещо":с това упе бяло валчик🤡
11:57 13.04.2026
22 Метресата от Барселона
Коментиран от #23
11:58 13.04.2026
23 бойко
До коментар #22 от "Метресата от Барселона":и изкуствения интелект аз ви вкарах неблагодарници!
11:59 13.04.2026
24 БОЙКО БОРИСОВ
ДАЙТЕ МИ 121 ГЛАВАНАKA B ПАРЛАМЕНТА И
ЛИЧНО ЩЕ ДОГОВОРЯ С МОЯ ПРИЯТЕЛ ДОНАЛД
ЗА БЪЛГАРИЯ - 20 ДОЛАРА ЗА
ВАРЕЛ. И ТО ОТ ГОЛЕМИТЕ ВАРЕЛИ
12:01 13.04.2026
25 Кирил
До коментар #20 от "заплатите":Това не е приоритет, важното е цените да се изравнят с тези в Швейцария. При високи цени има голмя ДДС приход, който може да се раздели по различните чекмеджета.
12:07 13.04.2026
26 Мдаа
В Русия горивото е 50 цента, а в Иран 25 цента защото са бедни.
Коментиран от #31
12:08 13.04.2026
27 Стенли
До коментар #7 от "Кухоглава копейка":Що бе това се отнася и за цента до центаджийте
12:12 13.04.2026
28 Ъъъъ
Ако наистина блокира протока, следващата седмица очаквайте $200 за барел... Минимум! 🤣
Коментиран от #30
12:13 13.04.2026
29 Стенли
До коментар #17 от "Васил":То това добре и ти писах плюс това важи и за бензина впрочем щото всичко се юрнало на коли ,но за съжаление това ще се отрази и на цените в магазините щото всичко се транспортира с камиони а селскостопанските машини са на дизел това означава по висока инфлация и директно бъркане в джоба
12:17 13.04.2026
30 Ъъъъ
До коментар #28 от "Ъъъъ":"Два ирански танкера, натоварени със суров петрол, пристигнаха в Индия, съобщи Bloomberg. Това е първата пратка с ирански суров петрол до субконтинента от седем години насам. Двата танкера превозват общо 4 милиона барела петрол. Купувачите не са посочени, отбелязва Bloomberg."
Да не съм голословен...
Коментиран от #32
12:24 13.04.2026
31 мъдааа
До коментар #26 от "Мдаа":башта си ли дириш тука
12:26 13.04.2026
32 Кухоглава копейка
До коментар #30 от "Ъъъъ":На нас тук какъв ни е кяра?
12:27 13.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Не може да бъде!
12:35 13.04.2026