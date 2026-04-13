"Продължаваме промяната": Унгарците избраха демокрацията, вместо авторитаризма, Европа, вместо Русия
  Тема: Избори

13 Април, 2026 13:23 1 163 112

Падането на Виктор Орбан от власт е ясен сигнал: когато демокрацията бъде подменена с корупция, зависимости и популизъм, гражданите рано или късно си връщат държавата. Унгарците избраха свободата пред страха и контрола, казват още от ПП

"Продължаваме промяната": Унгарците избраха демокрацията, вместо авторитаризма, Европа, вместо Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вчера унгарците избраха демокрацията вместо авторитаризма, Европа вместо Русия и по-добро икономическо бъдеще вместо да са най-бедната държава в Европа. Падането на Виктор Орбан от власт е ясен сигнал: когато демокрацията бъде подменена с корупция, зависимости и популизъм, гражданите рано или късно си връщат държавата. Унгарците избраха свободата пред страха и контрола.

Това се казва в позиция на "Продължаваме Промяната", изпратена до медиите. Ето и още от становището на формацията по повод изборите в Унгария:

Моделът „Орбан“ си отиде. Изхвърлиха го от властта с рекордна избирателна активност от близо 80%. В продължение на години моделът „Орбан“ превърна Унгария от една от най-успешните източноевропейски икономики в най-бедната държава в ЕС – със завладени институции, подчинени медии и системна корупция в полза на тесен кръг около властта. Вместо да вложи европейските средства за подобряване на живота на народа си, Орбан ги използва за лично забогатяване, създаване на зависимости и серия от национални предателства.

Всичко това ни е познато и у нас. Моделът „Пеевски–Борисов“ е българското отражение на същата система – концентрация на власт, зависимости, източване на публични ресурси и спиране на развитието на страната. Унгарците показаха, че този модел не е вечен. Че може да бъде победен – с масово гласуване, с кураж и с ясна посока.

Икономическите резултати също са категорични. Докато Орбан залагаше на популизъм, административни тавани на цените и зависимост от руски енергийни ресурси, резултатът беше най-високата инфлация в ЕС и обедняване. България избра различен път – икономическият модел на Асен Василев – изпреварващ ръст на доходите, подкрепа за хората и бизнеса и финансова дисциплина в рамките на Мастрихтските критерии. Българското семейство в момента има по-висока покупателна способност от унгарското. За първи път от десетилетия страната ни изпреварва държава от Вишеградската четворка по реално потребление.

Днес България е изправена пред същия избор – силна България в силна Европа или бедна периферия, управлявана чрез страх, зависимости и задкулисие.

Унгария показа как се прави. Това е урок и за нас.

На 19 април България има шанс да направи същото.

Призоваваме всички български граждани:

Гласувайте. Масово. Решително.

За да прекъснем окончателно модела на корупция и зависимости.

За да върнем държавата на хората.

За да изградим богата, справедлива и европейска България.

Промяната е възможна. И зависи от всеки един от нас.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Типично за Педроханската Пе...

    101 25 Отговор
    ...дерастия.

    НИТО ГЛАС ЗА УКРАИНСТВАЩИТЕ БОКЛУЦИ ОТ ППДБ!!!

    Коментиран от #17, #19, #43, #64, #72

    13:32 13.04.2026

  • 2 Жоро

    62 18 Отговор
    ОРБАН: “НИКОГА НЯМА ДА СЕ ПРЕДАДЕМ, НИКОГА, НИКОГА!
    ИМАМ ДВА МИЛИОНА ЗАД ГЪРБА СИ!”
    Може да му се вярва на Виктор. От европейските лидери само той е борец за Демокрация, другите са я наследили!
    Ще се повтори ли 23 октомври 1956 г. на 23 октомври 2026 г., след като унгарците отново загубят Свободата си и ги управляват Сорос, Урсула, Вебер и Мерц.
    Дигитално може да се побеждава, но дигитално не може да се управлява!
    Унгарците ще загубят социалните си придобивки и ще ги правят колония на Брюксел и Зеленски. Ще видим дали ще го търпят!
    Според Орбан това бяха последните избори преди войната!

    Коментиран от #39, #55

    13:34 13.04.2026

  • 3 име

    58 16 Отговор
    ПеПедофилите от Петрохан, които питат посолството как да овладеят службите и как да въртят изборни али-бали, соито борят модела боко-шишо в НЕкоалиция с боко и шишо, тръгнали да говорят за външни влияния и демокрация.

    13:34 13.04.2026

  • 4 Много бързо

    59 13 Отговор
    унгарците ще свалят Урсулският премиер, като им повишат цените на храните, косвените данъци, за да хрантутят държава извън ЕС с милиарди. Унгария си има 1956 г., за разлика от Територията.
    Тази раздост ще е краткосрочна.

    Коментиран от #10

    13:34 13.04.2026

  • 5 Пвдеоханци

    10 33 Отговор
    Спокойно, и да не гласуват за вас, нали Рунди е ваш аватар?

    13:34 13.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 С бюлетина No7

    13 40 Отговор
    Напред към урните

    Коментиран от #14, #36, #98

    13:35 13.04.2026

  • 9 Ххх

    39 4 Отговор
    За едно са прави, че скотобойната България наистина се управлява чрез страх и насилие .

    Коментиран от #33, #104

    13:35 13.04.2026

  • 10 И парно

    25 10 Отговор

    До коментар #4 от "Много бързо":

    По 40 евро. Искат и те нашите евроgei$ки сметки

    13:35 13.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Избраха

    23 40 Отговор
    свободна и просперираща Унгария ! Избраха бъдещето си !

    Коментиран от #78

    13:36 13.04.2026

  • 13 ,,Промяната е възможна " но без

    48 13 Отговор
    Промяната

    13:37 13.04.2026

  • 14 Да, напред към урните за прах

    22 9 Отговор

    До коментар #8 от "С бюлетина No7":

    на кремирани трупове. Само дето няма да има нафта и мазут за кремациите.

    13:37 13.04.2026

  • 15 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    22 13 Отговор
    Ние и това помним

    13:37 13.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ох, горките

    35 12 Отговор

    До коментар #1 от "Типично за Педроханската Пе...":

    Плачат наште петроханци за Унгария.
    Искат и те да печелят.
    Но, кой ще е нашия Мадяр, Киро или Асенката?

    Коментиран от #23

    13:37 13.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стратегията

    15 30 Отговор

    До коментар #1 от "Типично за Педроханската Пе...":

    На Шиши и ченгетата от ДС узурпирали държавата на всички нива, не сработи. Скоро ще излязат данни че в Петрохан завладяната мафиотизирана държава е прикривала канал за трафик на хора и наркотици и едновременно се е опита да унищожи единствената партия застрашила хегемонията им -ПП-ДБ

    Коментиран от #27, #58

    13:38 13.04.2026

  • 20 Кравария убер алес

    31 12 Отговор
    Тия имат ли нещо в живота ,което да не е свързано с руснаците? Имам чувството,че ПП мислят само и единствено за Русия. Което , е традиционен номер за отклонени от вътрешните проблеми. Д е Б или

    13:38 13.04.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    35 9 Отговор
    Избрах глад, мизиерия и гейтащина - нормално е ППедофилите ИДБилите да ръкопляскат
    Който гласува за ППДБ ясно изразява сексуалната си ориентация!

    13:39 13.04.2026

  • 22 Студопор

    31 10 Отговор
    Сбогом Унгария!

    13:39 13.04.2026

  • 23 Много станаха нашенските Мадяри

    30 9 Отговор

    До коментар #17 от "Ох, горките":

    като почнаш от Кокоро, Гяуро, Мирчевци, Атанасгномовци, та чак до Буцита и Шишита.

    Коментиран от #105

    13:39 13.04.2026

  • 24 Сега е момента

    16 7 Отговор
    Този вариант на наша, Гюрю да разпише 10 г споразумение за подаръци и слугунаж на исрайна. А и новите колекции излязоха, имоти трябва да, се купуват от зелени

    13:42 13.04.2026

  • 25 Хи хи

    10 14 Отговор
    Мадяр е човек на Орбан, в една партия са били много години, а сега се разигра шоу за пред Брюксел !! Избираш Мадяр, получаваш Орбан !!

    Коментиран от #79

    13:42 13.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сигурно

    13 9 Отговор

    До коментар #19 от "Стратегията":

    И рейджърите -федофили са били част от канала.
    Логично

    13:42 13.04.2026

  • 28 Хохо Бохо

    8 12 Отговор
    ПП избраха да седят в скута на руски олигарси и да сърбат мазен турски. Видяхме какви ги вършите, празни приказки и лъжи не ни интересуват. Бюлетина 21 и тези шарлатани в затвора с шиши и тиквата

    13:43 13.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Венци

    16 8 Отговор
    Скоро в Будапеща ще има голям гейпарад, като на него може да присъства и онзи полумъртвец Сорос, ако е още жив!

    13:44 13.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да попитам

    17 8 Отговор
    Тоя Мадяр тамошния Кирчо ли е ?

    13:44 13.04.2026

  • 33 Анонимен

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ххх":

    Кой превзеха властта без избори сега кой ходи да всява страх при определени кой Незаконници овладяха цялата власт и лъжат гнусно навсякъде Страхуват заплашват лъжат отвсякъде и смятат българите за малоумници

    Коментиран от #52

    13:45 13.04.2026

  • 34 Лелеее

    10 11 Отговор
    В продължение на години моделът „Орбан“ превърна Унгария от една от най-успешните източноевропейски икономики в най-бедната държава в ЕС – със завладени институции, подчинени медии и системна корупция в полза на тесен кръг около властта.""
    Този цитет е от пасквила на ПП е тотално НЕВЕРЕН и показва защо няма да им обърна внимание, нито да им гласувам!

    13:45 13.04.2026

  • 35 Помним

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "А МОЧАТА?":

    Тези дето ядохте тортата скъпо ще плащате

    Коментиран от #42

    13:45 13.04.2026

  • 36 Развитие

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "С бюлетина No7":

    тези лъжци 5 години рушат лъжат крадат и са безнаказани Работят лъжци и прибират извратеняци

    13:46 13.04.2026

  • 37 Смешник

    11 8 Отговор
    Маджарите очакват да се отпушат и получат някакви европейски средства блокирани заради Орбан Но трябва да разберат че Ес само взема не дава Та нали трябва от някъде да се съберат 90 милиарда евро за фашисткия режим в Киев

    13:46 13.04.2026

  • 38 В ГРЕШКА СИ

    13 9 Отговор
    МОДЕЛА ОРБАН НЯМА НИЩО ОБЩО С МОДЕЛА ПЕЕВСКИ-БОРИСОВ! ПЪРВО: ОРБАН Е ДОСТОЕН ЧОВЕК! ВТОРО: НИКОГА НЕ СЛАГА УРСУЛА ПРЕД УНГАРИЯ! ТРЕТО: НЕ ЖЕЛАЕ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА! ЧЕТВЪРТО: НЕ УЧАСТВА В СХЕМИ ЗА ПРОДАЖБА НА ОРЪЖИЕ! ПЕТО: ИМА ПРАВИЛНА ОЦЕНКА ЗА ПРОЦЕСИТЕ В СВЕТА! ШЕСТО : ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ВЪЗСТАНОВИ АВСТРО-УНГАРИЯ!

    13:48 13.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 демократ

    8 4 Отговор
    И Няма да се Сглобят с техния дебелак, както вие го направихте с двете дебели св... ни.

    13:48 13.04.2026

  • 41 az СВО Победа80

    11 8 Отговор
    Сега Петроханци ще си приписват изборния резултат в Унгария като своя победа... 🤣

    Друго не им остава, след като много добре знаят, какъв изборен провал ги чака на 19.04.

    Коментиран от #44, #48, #65

    13:48 13.04.2026

  • 42 доколкото знам

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "Помним":

    чака ги Сибир, а някои може да отидат и зад полярния кръг!

    13:50 13.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Споко

    10 4 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа80":

    България е на 100% под контрола на Урсула.

    13:51 13.04.2026

  • 45 Гробар

    13 6 Отговор
    ППдб ги интересуват само чужди държави, българите кучета ги яли. Украйна, Унгария.

    13:52 13.04.2026

  • 46 НИЕ ДА НЕ СИ НАТРЕСЕМ БОТАШОВ

    7 8 Отговор
    ОРБАНЧО СЕ НАИГРА. ДА ВИДИМ ТЯХНОТО ПП И ТЕХНИЯ КИРО КАКВО ЩЕ НАПРАВЯТ? НАШИТЕ ШАРЛАТАНИ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГИ СТИГНЕ! СЕГА СМЕ НИЕ НА ХОД. РАДЕВ ИДВА С ОЩЕ ДЕСЕТИНА ДОГОВОРА КАТО БОТАШ И НИ ПРИКЛЮЧВА.

    Коментиран от #50

    13:52 13.04.2026

  • 47 На 19 април България има шанс

    6 13 Отговор
    Да усмирим Петроханските Палавници и менторът им Радев с тях.

    Коментиран от #67

    13:53 13.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Гресирана ватенка

    9 6 Отговор
    Копейките още груххтят за Орбан 😁😁😁

    Коментиран от #53, #88

    13:53 13.04.2026

  • 50 Хаха

    5 6 Отговор

    До коментар #46 от "НИЕ ДА НЕ СИ НАТРЕСЕМ БОТАШОВ":

    А не бе, пепедебейските фашисти ще изберем.

    Коментиран от #87

    13:53 13.04.2026

  • 51 Констатация

    5 3 Отговор
    По-важно е, ние да не изберем Л. Меринджеи, че след туй никой не ще може да ни спаси!!!!!

    13:53 13.04.2026

  • 52 Ххх

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Бандитите превзеха властта преди 36 години и управляват чрез страх и насилие.

    13:54 13.04.2026

  • 53 Хаха

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Гресирана ватенка":

    Кои са тея копейки бе дедо.

    13:54 13.04.2026

  • 54 Питам

    7 3 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    13:55 13.04.2026

  • 55 Значи Орбан ще чака търпеливо в опозиция

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Жоро
    299ОТГОВОР
    ОРБАН: “НИКОГА НЯМА ДА СЕ ПРЕДАДЕМ, НИКОГА, НИКОГА!
    ИМАМ ДВА МИЛИОНА ЗАД ГЪРБА СИ!”
    -;-
    То и Путлер никога няма да се съгласи с разпадането на СССР-то, ама какво постигна!
    Басиш пропадналите маркс-ленинисти!

    Коментиран от #73

    13:55 13.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 старшина БОТАШ

    6 7 Отговор
    асенчо , погледни се колко си смешен бе ...ходи някъде и лъскай бастуните на твойте

    13:56 13.04.2026

  • 58 Хаха

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Стратегията":

    Много са се превъзбудили нещо твоите педроханци от Мадар в Унгария!
    Който между другото е консерватор, обяви се с диалог с Русия и против подаръците за бандерите!
    И не знам какви "канали" са се "появили" от Петрохан, но станаха достояние едни странни писма от Калушев за ч.кии и тем подобни гадости, машинки за епилация, за а.ални душове, лубрикати, изкуствени ф.лоси и пр., които едва ли ще налеят гласове за педроханци...

    13:56 13.04.2026

  • 59 Българин

    9 11 Отговор
    Путин изгуби Унгария завинаги.

    13:58 13.04.2026

  • 60 Тея пък

    6 4 Отговор
    Корумпета и смешници

    13:59 13.04.2026

  • 61 Ганьо

    3 2 Отговор
    Аз пък ще гласувам за най-добрия измамник!

    13:59 13.04.2026

  • 62 Фен

    9 6 Отговор
    Който се е прегърнал със Сорос, не е прокопсал. То, вие и затова няма да стигнете и 10 процента.

    13:59 13.04.2026

  • 63 Унгареца

    10 6 Отговор
    Ура аааа вече ще имаме бананиииии!

    14:00 13.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Статистик

    6 9 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа80":

    14% са русофилите в България 😀

    14:00 13.04.2026

  • 66 Виж сега,

    6 5 Отговор
    Унгарците избраха, ама вас ,партията на Простите Петроханци,никой няма да ви избере. Вмирисани сте

    14:00 13.04.2026

  • 67 Моряка

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "На 19 април България има шанс":

    Е,не е честно да сравняваш Радев с палавниците - Петроханците.Човека сума ти жени опуха,даже за 2 от тях се ожени.Пепееца само го затвори в кабината на МИГ19 и ще я одриска.Има раззлика,нали?

    14:02 13.04.2026

  • 68 Независим

    4 8 Отговор
    Много е просто, избираме между:
    ППДБ - ДА на ЕС и НЕ на корупцията.
    Радев - НЕ на ЕС и ДА на олигархията.
    ГЕРБ, ДПС - ДА на ЕС и ДА на корупцията.
    Много е просто но не и за прости хора.

    Коментиран от #74

    14:02 13.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Нехис

    5 4 Отговор
    Кокорчо, какво се правиш на десен? Ти си лява комунистическа подлога, лансирана от Мунчо Естонски!
    Някои не сме забравили как организирахте протест няколко дни преди приемането на еврото, протест, направен заедно с Израждане!
    Тайничко се надявахте по-рано да нямаме правителство и приемането ни да бъде отмемено, което е невъзможно!
    Несретници и предатели!

    14:03 13.04.2026

  • 71 пешо

    5 4 Отговор
    само да не се окаже че мадяр е унгарския слави

    Коментиран от #86

    14:03 13.04.2026

  • 72 ТтТ

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Типично за Педроханската Пе...":

    Те ако не са украински, а са по скоро прикрити комунисти и точно те ще подкрепят Рубака зеления чорап’

    14:04 13.04.2026

  • 73 Мнение

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Значи Орбан ще чака търпеливо в опозиция":

    Постигна това, че урсулите се съобразяват с Путин, а и целият свят го уважава!
    За разлика от вас педоханските отрпки и вашите шорошови пе.офили!!!

    14:05 13.04.2026

  • 74 Нехис

    5 3 Отговор

    До коментар #68 от "Независим":

    Най-простият в момента си ти.
    Мунчо и Подмяната са едно котило и имат подобни спонсори!
    Целта им е тяхна собствена корупция и да не правят нищо за хората!
    Целта на ГЕРБ пък си е тяхна корупция и да правят по нещичко за хората!
    Това е разликата, но не е за прости хора нейното разбиране!

    14:05 13.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гост

    5 3 Отговор
    Киро каза, че Асен не е такъв от ония там де мислат с една дупка там.

    14:05 13.04.2026

  • 77 един

    0 5 Отговор
    Ако българите искат да имат стабилна и прогресираща държава,моето мнение е,че семействата трябва да създават повече деца,т.е. да има по-голяма раждаемост,трудно е,но....!Сравнявам България и Унгария,ние сме пет милиона и половина а Унгария са девет милиона и половина,съотношението на властимащите/в случая Орбан и кръговете около него/ и всички други извън властта е в полза да речем на опозицията срещу Орбан!При нас везните клонят към бившите комунисти и всички облагодетелствани около тях и затова е трудно да не кажа невъзможно да се свалят от власт!Мнение за всеки който иска да види България богата,правова и просперираща държава!

    Коментиран от #85

    14:05 13.04.2026

  • 78 Още не знаят

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Избраха":

    Какво са избрали и какво ги чака

    Коментиран от #91

    14:06 13.04.2026

  • 79 Копейкин Костя

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    То и с Копейкин така. Бил е член на Атака.
    Гласуваш за Копейкин, получаваш Атака!

    14:07 13.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Скоро ще

    5 5 Отговор
    Има въстание в Унгария

    14:07 13.04.2026

  • 82 Роко

    5 4 Отговор
    Нали ви видяхме, че и с ала бала пак нищо не става от вас.

    14:07 13.04.2026

  • 83 Добреде

    6 3 Отговор
    Вие бяхте ли на власт? Бяхте. Прекъснахте ли модела на корупцията? Не! Върнахте ли държавата на хората? Не! Изградихте ли богата и справедлива европейска държава? Не! Е, защо тогава пак да ви вярваме?

    14:08 13.04.2026

  • 84 Сатана Z

    5 3 Отговор
    ПП —“Педофилията Продължава”До вчера само на Петрохан,след изборите в цяла България.Тогава децата ви ще се почувстват Европейци

    14:09 13.04.2026

  • 85 Нехис

    5 0 Отговор

    До коментар #77 от "един":

    Деца с празни глави не трябва да се създават.
    В момента 90% са такива и резултатът е видим.
    Политиците ни са извадка на това нещо.

    14:09 13.04.2026

  • 86 ИЛИ Е МАДЯР НО

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "пешо":

    НО БЕЗ Д. КАТО АСЕНЧО И ПРОМЯНАТА. ЩОМ ПП ГО ХАРЕСВАТ ЗНАЧИ Е КАТО ТЯХ. СГЛОБАДЖИЯ СКУТАДЖИИ И ПРЕДАТЕЛИ. ЩЕ СЕ ЧУЕ И ВИДИ.

    14:09 13.04.2026

  • 87 Румен Решетников

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Хаха":

    Ти може и БКП да избереш, действай!

    14:09 13.04.2026

  • 88 Чезни ве

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Гресирана ватенка":

    Пръдльо сдухан

    14:09 13.04.2026

  • 89 Перо

    3 3 Отговор
    ПП/ДБ бъркат Унгария с БГ за най-бедната страна в ЕС! Но това е нищо, в сравнение със съвременния колониализъм, където парите се отпускат в зависимост усвояване на джендърската идеология и измислено законодателство, в интерес на ЛГБТ прайда на ЕС!

    14:10 13.04.2026

  • 90 Независим

    6 1 Отговор
    Корупцията ГЕРБ, ДПС и олигархията Радев се прегърнаха и вече НЕ се атакуват едни други, а просто са се снишили и чакат да минат изборите за да се прегърнат официално.

    14:10 13.04.2026

  • 91 Унгарец

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Още не знаят":

    😆😆😆😆 ние не знаем какво ни чака!!! Добре, че една задунайска капейка знае, че да ни каже! Хайде тъ пейка, кажи какво ни чака!

    14:10 13.04.2026

  • 92 някои

    5 2 Отговор
    а бе ала бала вие какнво симислите че народа ще гласува за вас лши видяхме ви що за стока сте преди 5 години начело с просто киро и кокорчо

    14:10 13.04.2026

  • 93 Гост

    4 1 Отговор
    Абе ефремова,да си видяла дупки в асфалта,не осветени пътища и непрестанни ремонти на ремонтите?Да си чула за 30000евро за новородено дете в млади семейства,за трети пол и паради на травестити и джендъри?Или искаш след развяването на окраинския байрак на общината ,да залеем София с портрети на наркобандеровеца ,като в Будапеща?Но СВО ще свърши и тогава ще видим каква песен ще запеете,хористи в масовката!

    14:11 13.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Богоравний

    3 0 Отговор
    Радев можел да кара самолет, голема работа . Ми то и аз мога, ама не искам.

    14:13 13.04.2026

  • 96 Я пак...

    4 2 Отговор
    Ще гласуваме, но не за вас! Не заслужавате доверието на хората с виенето в полза на Украйна и "ценностите" ви, които никога няма да станат наши!

    14:13 13.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ото фон Бломберг

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "С бюлетина No7":

    Дано пукнеш

    Коментиран от #112

    14:14 13.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Голем смех

    3 3 Отговор
    Ха-ха-ха. Тукашните путлерасти са побеснели. Приготвили са да поднесат Непрания Чорап на тепсия на плешивото джудже. Да имат предвид, че нашия народ не е по-глупав от унгарския. Няма да ги огрее.

    14:20 13.04.2026

  • 102 Такасие

    1 0 Отговор
    Преди избори кандидат-депутати си говорят:
    - Ти купуваш ли гласове?
    - Не, аз съм честен, само на голи обещания ще разчитам...

    14:20 13.04.2026

  • 103 Мунчо

    2 0 Отговор
    От Мунчо:Празнична благословия на славните и никому ненужни модератори! Амин!

    14:20 13.04.2026

  • 104 Мизирник

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ххх":

    Аде бе,щом пишеш тук свободно,за какъв страх и насилие говориш?Кой те е насилил?

    14:21 13.04.2026

  • 105 Моряка

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Много станаха нашенските Мадяри":

    Май най добре работи с лактите Гнома.Само дето не можа няколго пъти да се добере до стола на Председател на Парламента.Все един лакът не му достигаше.Не може да разбере,че там трябва да си красива и да имаш дупе.Перфектно.Като Рая.Цецка нямаше и двете,но по него време Бойко беше млад,много много не подбираше.А сега някой да помни Цецка?Скоро такъв въпрос ще се задава и за Наско.

    14:21 13.04.2026

  • 106 Жестомимичен превод в ефир

    2 2 Отговор
    По голяма глупост не мога да си представя. Избраха натикване в Еврозоната и гей браковете гей парадите цифровото робство.

    14:22 13.04.2026

  • 107 Мунчо

    2 0 Отговор
    Админите, нека Бог да ви прости! Амин!

    14:22 13.04.2026

  • 108 444

    0 0 Отговор
    Няма много поводи за радост, победи негов човек но отцепник

    14:24 13.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Иван

    1 1 Отговор
    Имат акъл унгарците за разлика от нашите копейки

    14:25 13.04.2026

  • 111 непротестиращ

    1 1 Отговор
    Сега ни сме на ход! В неделя ще изберем ли да останем в Европа, или ще изберем Румен Радев, който ни тика на изток?!

    14:26 13.04.2026

  • 112 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Ото фон Бломберг":

    Враговете се благославят а приятелите два пъти. Благославянето е най важното нещо.

    14:27 13.04.2026

