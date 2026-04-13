"Продължаваме промяната": Унгарците избраха демокрацията, вместо авторитаризма, Европа, вместо Русия

Вчера унгарците избраха демокрацията вместо авторитаризма, Европа вместо Русия и по-добро икономическо бъдеще вместо да са най-бедната държава в Европа. Падането на Виктор Орбан от власт е ясен сигнал: когато демокрацията бъде подменена с корупция, зависимости и популизъм, гражданите рано или късно си връщат държавата. Унгарците избраха свободата пред страха и контрола.
Това се казва в позиция на "Продължаваме Промяната", изпратена до медиите. Ето и още от становището на формацията по повод изборите в Унгария:
Моделът „Орбан“ си отиде. Изхвърлиха го от властта с рекордна избирателна активност от близо 80%. В продължение на години моделът „Орбан“ превърна Унгария от една от най-успешните източноевропейски икономики в най-бедната държава в ЕС – със завладени институции, подчинени медии и системна корупция в полза на тесен кръг около властта. Вместо да вложи европейските средства за подобряване на живота на народа си, Орбан ги използва за лично забогатяване, създаване на зависимости и серия от национални предателства.
Всичко това ни е познато и у нас. Моделът „Пеевски–Борисов“ е българското отражение на същата система – концентрация на власт, зависимости, източване на публични ресурси и спиране на развитието на страната. Унгарците показаха, че този модел не е вечен. Че може да бъде победен – с масово гласуване, с кураж и с ясна посока.
Икономическите резултати също са категорични. Докато Орбан залагаше на популизъм, административни тавани на цените и зависимост от руски енергийни ресурси, резултатът беше най-високата инфлация в ЕС и обедняване. България избра различен път – икономическият модел на Асен Василев – изпреварващ ръст на доходите, подкрепа за хората и бизнеса и финансова дисциплина в рамките на Мастрихтските критерии. Българското семейство в момента има по-висока покупателна способност от унгарското. За първи път от десетилетия страната ни изпреварва държава от Вишеградската четворка по реално потребление.
Днес България е изправена пред същия избор – силна България в силна Европа или бедна периферия, управлявана чрез страх, зависимости и задкулисие.
Унгария показа как се прави. Това е урок и за нас.
На 19 април България има шанс да направи същото.
Призоваваме всички български граждани:
Гласувайте. Масово. Решително.
За да прекъснем окончателно модела на корупция и зависимости.
За да върнем държавата на хората.
За да изградим богата, справедлива и европейска България.
Промяната е възможна. И зависи от всеки един от нас.
ИМАМ ДВА МИЛИОНА ЗАД ГЪРБА СИ!”
Може да му се вярва на Виктор. От европейските лидери само той е борец за Демокрация, другите са я наследили!
Ще се повтори ли 23 октомври 1956 г. на 23 октомври 2026 г., след като унгарците отново загубят Свободата си и ги управляват Сорос, Урсула, Вебер и Мерц.
Дигитално може да се побеждава, но дигитално не може да се управлява!
Унгарците ще загубят социалните си придобивки и ще ги правят колония на Брюксел и Зеленски. Ще видим дали ще го търпят!
Според Орбан това бяха последните избори преди войната!
Коментиран от #39, #55
13:34 13.04.2026
Тази раздост ще е краткосрочна.
До коментар #4 от "Много бързо":По 40 евро. Искат и те нашите евроgei$ки сметки
14 Да, напред към урните за прах
До коментар #8 от "С бюлетина No7":на кремирани трупове. Само дето няма да има нафта и мазут за кремациите.
13:37 13.04.2026
Друго не им остава, след като много добре знаят, какъв изборен провал ги чака на 19.04.
До коментар #46 от "НИЕ ДА НЕ СИ НАТРЕСЕМ БОТАШОВ":А не бе, пепедебейските фашисти ще изберем.
До коментар #33 от "Анонимен":Бандитите превзеха властта преди 36 години и управляват чрез страх и насилие.
