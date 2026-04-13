МВР даде подробности за случая с шофьора, блокирал движението по АМ "Хемус"

МВР даде подробности за случая с шофьора, блокирал движението по АМ "Хемус"

13 Април, 2026 17:19 1 366 18

Предложена му е безплатна пътна помощ, която да го изтегли от тунела, но той я е отказал и е обяснил, че иска неговата пътна помощ, която трябва да дойде от другия край на държавата. Шофьорът обяснил, че началникът му няма да заплати за пътната помощ, ако тя не е от конкретна фирма, обяснява още Георги Кандев

МВР даде подробности за случая с шофьора, блокирал движението по АМ "Хемус" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Шофьор на камион „закъса“ в тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ и затрудни движението.
Предложена му е безплатна пътна помощ, която да го изтегли от тунела, но той я е отказал и е обяснил, че иска неговата пътна помощ, която трябва да дойде от другия край на държавата.
Шофьорът обяснил, че началникът му няма да заплати за пътната помощ, ако тя не е от конкретна фирма. Тук подчертаваме, че мъжът е отказал предложената му безплатна помощ, за която няма да има нужда някой да плаща.

Това публикува на страницата си във фейсбук и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев за случая от по-рано днес, при който шофьор нарочно блокира тръбата за София на тунел "Витиня" на магистрала "Хемус". Ето и още от обясненията на главния секретар:

На водача е съставен акт по Закона за МВР и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Назначена е проверка относно техническата изправност на камиона.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Към момента мъжът отказва да даде обяснения за действията си.
Фактът, че това се случва в ден с интензивно пътуване в страната и в пиков час, буди сериозни съмнения за умишлени действия, насочени към затрудняване на трафика. Министерството на вътрешните работи ще използва всички налични ресурси, за да изясни обстоятелствата по случая и да установи дали е налице умишлен саботаж.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    5 1 Отговор
    Нали от 2014 насам има безплатна пътна помощ заплатена от държавата посредством апи 14 милки на месец? Трябва да го извадят от луната.

    17:30 13.04.2026

  • 2 стопроцентов

    14 3 Отговор
    Провокатор на Дебелите!

    17:31 13.04.2026

  • 3 Абе трябваше

    9 2 Отговор
    Да го пребиете на място, за назидание на следващите ентусиасти.

    17:36 13.04.2026

  • 4 Превзета държава

    5 1 Отговор
    Нали спряха уж "безплатната" пътна помощ за което някои прибираха милиони . Трябва да покажат засегнатите , че не трябваше да се спре и го правят със способи на мутрите само ,че актьора в случая шофьора и на предложената безплатна помощ отговаря, че шефа му няма да плати сигурно това са го наизустили и това говори без да има значение отсреща какво му предлагат.

    17:36 13.04.2026

  • 5 ще го мандърдисат ли пишман шофера

    2 1 Отговор
    ще използва всички налични ресурси, за да изясни обстоятелствата по случая

    17:36 13.04.2026

  • 6 хихи

    1 1 Отговор
    Тест за алкохол и наркотици?

    17:37 13.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    9 13 Отговор
    Ченгесарите са малоумни!
    Задържали сте го за какво? За това, че автомобила е аварирал? От кога е престъпление?!

    За колко време МВР може да издири телефона на "Шефа" и да се свърже с него, за да се реши проблема?!
    АМА ЕНИЧАРИТЕ ОБИЧАТ ДА БИЯТ!!! Нареждането не е да помагат А ДА НАЛАГАТ!

    И поредните малоумия на поредните милиционери за пореден път ще паднат в съда - а ние плащаме за цялата тая простотия!

    Коментиран от #18

    17:38 13.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Във белите държави...

    10 2 Отговор
    те изтеглят до най близката бухта - аварийна лента - на твой разноски, след това да идва и пътпом от марс, при ден с интензивен трафик, яко солена глоба, но това е България.

    17:39 13.04.2026

  • 10 Камиона

    4 1 Отговор
    няма ли застраховка за пътна помощ ? Нещо ми намирисва на скроено от заминаващите партии , както се наричат .

    17:42 13.04.2026

  • 11 😂😂😂

    6 1 Отговор
    1ч беше задръстването заради тоя малоумен тираджия

    17:44 13.04.2026

  • 12 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    В камиона са били парите на "онези" 2 партии предназначени за "възнаграждения" на "правилно" гласувалите на 19 април. За да не го накаже шефът му шофьора не е изтеглил камиона.

    17:47 13.04.2026

  • 13 Преговори

    2 0 Отговор
    Все едно ормузкия пролив са задръстили.

    Коментиран от #15

    17:48 13.04.2026

  • 14 Бай Араб

    1 2 Отговор
    А МВР кога ще даде подробности по Петрохан?

    17:49 13.04.2026

  • 15 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Преговори":

    По- лошо , прохода Петрохан.

    17:50 13.04.2026

  • 16 Значи ако не дай боже аварирал в тунел

    0 0 Отговор
    Кори петата от МВР те арестуват за 24 часа и после обвинения за тероризъм

    17:52 13.04.2026

  • 17 Здрасти

    0 0 Отговор
    Това е оня изкукуригал русофил Маг Папазов

    17:53 13.04.2026

  • 18 МВР няма ангажимент

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Да се сврзва със собственика. Организира изтеглянето без оглед на цената и отпушва движението. Ако е безплатно, още по-добре. Вадят го от тънела и толкоз. Няма искам-неискам.

    17:54 13.04.2026

