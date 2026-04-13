МВР даде подробности за случая с шофьора, блокирал движението по АМ "Хемус"

Шофьор на камион „закъса“ в тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ и затрудни движението.
Предложена му е безплатна пътна помощ, която да го изтегли от тунела, но той я е отказал и е обяснил, че иска неговата пътна помощ, която трябва да дойде от другия край на държавата.
Шофьорът обяснил, че началникът му няма да заплати за пътната помощ, ако тя не е от конкретна фирма. Тук подчертаваме, че мъжът е отказал предложената му безплатна помощ, за която няма да има нужда някой да плаща.
Това публикува на страницата си във фейсбук и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев за случая от по-рано днес, при който шофьор нарочно блокира тръбата за София на тунел "Витиня" на магистрала "Хемус". Ето и още от обясненията на главния секретар:
На водача е съставен акт по Закона за МВР и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Назначена е проверка относно техническата изправност на камиона.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Към момента мъжът отказва да даде обяснения за действията си.
Фактът, че това се случва в ден с интензивно пътуване в страната и в пиков час, буди сериозни съмнения за умишлени действия, насочени към затрудняване на трафика. Министерството на вътрешните работи ще използва всички налични ресурси, за да изясни обстоятелствата по случая и да установи дали е налице умишлен саботаж.
7 ДрайвингПлежър
Задържали сте го за какво? За това, че автомобила е аварирал? От кога е престъпление?!
За колко време МВР може да издири телефона на "Шефа" и да се свърже с него, за да се реши проблема?!
АМА ЕНИЧАРИТЕ ОБИЧАТ ДА БИЯТ!!! Нареждането не е да помагат А ДА НАЛАГАТ!
И поредните малоумия на поредните милиционери за пореден път ще паднат в съда - а ние плащаме за цялата тая простотия!
Коментиран от #18
17:38 13.04.2026
15 Бай Араб
До коментар #13 от "Преговори":По- лошо , прохода Петрохан.
17:50 13.04.2026
18 МВР няма ангажимент
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Да се сврзва със собственика. Организира изтеглянето без оглед на цената и отпушва движението. Ако е безплатно, още по-добре. Вадят го от тънела и толкоз. Няма искам-неискам.
17:54 13.04.2026