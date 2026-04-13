Премиерът Гюров: Гражданите на Унгария показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини

13 Април, 2026 17:49 1 047 93

  • андрей гюров-
  • граждани-
  • унгария-
  • европа-
  • демокрация-
  • урна с бюлетини

Видяхме в Унгария какво се случва, когато хората повярват, че гласът им има сила. Сега идва нашият момент в България, коментира още служебният премиер

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес поздравих Петер Мадяр за изборния резултат. Поздравих и гражданите на Унгария, които заявиха волята си с рекордна активност и показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини. Тя е непреклонният глас на хората, който казва: Тук сме, грижа ни е.
Вярвам, че истинската сила на една държава не се измерва само с институциите, а с гражданското ѝ общество - хората, които питат, които изискват, които не се отказват.

Това публикува на страницата си във фейсбук премиерът Андрей Гюров. Ето и още от неговия коментар:

Европа не е география и финансови фондове. Тя е избор. Избор да бъдем заедно в ценностите си. Да пазим свободата. Да отстояваме достойнството.
Видяхме в Унгария какво се случва, когато хората повярват, че гласът им има сила. Сега идва нашият момент в България. Служебното правителство полага всички усилия изборите да бъдат честни, по правилата и всеки глас да бъде защитен. Но голямата сила е у гражданите. Високата избирателна активност ще бъде най-голямата победа за демокрацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    33 7 Отговор
    "Кремъл не планира да поздрави лидера на унгарската опозиция Петер Мадяр за победата на партията му на парламентарните избори, тъй като Унгария е неприятелска страна, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков."

    Коментиран от #6, #44, #93

    17:53 13.04.2026

  • 2 00014

    55 11 Отговор
    Хич не се напъвай много. Тук в България соросите нямат шанс.

    Коментиран от #77

    17:53 13.04.2026

  • 3 Град Козлодуй

    36 26 Отговор
    Румен Радев ще ви отнесе като куцо пиле домат!

    Коментиран от #5, #66, #80

    17:54 13.04.2026

  • 4 Тази нула не се чува какво казва

    63 8 Отговор
    Разкарай се некадърнико

    Коментиран от #69

    17:54 13.04.2026

  • 5 Майна

    12 16 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Ще го отнесе Тримореца.., ако шорош не го подкрепи както винаги..

    17:55 13.04.2026

  • 6 Румен Решетников

    12 30 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    И що си се възпалил от решението на Кремъл?
    Да не си съветски, пардон, руск гражданин?

    Коментиран от #35

    17:55 13.04.2026

  • 7 90година

    28 6 Отговор
    и нашите граждани бяха "освободени",но сега на глас или приглушено "благославят" същата демокрация!с най-ниските думички,които циркулират масово сред хората.или не вярвате,а?!

    Коментиран от #26

    17:56 13.04.2026

  • 8 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    42 7 Отговор
    Е ТУРБО НЕФЕЛНИК,ПРЕДАВА СИ ВАЖНОСТ ,А ГЛАВАТА СРЪНЧИ НА КУХО.

    17:58 13.04.2026

  • 9 Орбан

    6 32 Отговор
    Ша са гръмна ейййййй! Питах Путин за апартамент до Асад,ама нямало.Набутва ме в някаква колхозна хижа.Ужастт

    Коментиран от #75

    17:58 13.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 123

    27 4 Отговор
    Смешник.

    17:58 13.04.2026

  • 13 Гюро тик-токъра

    40 6 Отговор
    Гюро съвсем полудя. Ами, той е по незаконен и от Зеленото си приятел, ама и той като него се изживява като артист и медийна звезда.

    17:59 13.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Копейкин Костя

    8 32 Отговор
    Така е.
    Даже професионалистите и денгите на Кремъл не можаха да обърнат вота!

    Коментиран от #20

    17:59 13.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Горски

    31 8 Отговор
    Честито на малоумните ! Гласуваха да наливат пари на укрите сега да се подготвят за повсеместно увеличение. Днес в Унгария урсулите опитват да сложат ръка на целия континент. Урсулите са същества, които отдавна са заели противочовешки позиции и те ще доведат останките от познатата ни цивилизация до лошо опакован фаст фууд. Ще го направят бързо. Без спирачката Орбан ще могат да правят буквално каквото си наумят. Представете си една Европа обзаведена само с подлизурски льохмани като нашите и усетете безнадеждността. Абсурдно е но в момента в Унгария се решава и нашата съдба. За разлика от нас Унгария при управлението на Орбан е много по социално орентирана държава.
    И не е мафиотска както при Толупа Борисов,при тях от много години има стабилност.
    А не като тук колко пъти избори служебни правителства,почти на ръба на анархията,и похарчени стотици милиони. Унгарците не искат гейове, лесбийки и еднополови бракове, не искат нпо да командват политиците и, не искат едно посолство да реши, какво да се гласува в парламента,. Не искат скъпи горива и да дават пари за Украйна, вместо на децата си. Искат си тяхната валута, да няма американски самолети на най голямото им летище. Иска си държавата, и да продължи да бъде тяхна. И много добре знаят, че това само орбан може да им го даде. За разлика от нас, защото ние отдавна нямаме това което Унгария има. Но, не е нужно да завиждаме, само след седмица, и ние ще гласуваме.

    18:00 13.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 За разлика от ,, Урсулите"

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкин Костя":

    Които обърнаха Румъния!

    18:02 13.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 000

    23 5 Отговор
    Цената на на а 95 гони 2 евро. Очертава се се около 2.5 - 3 евро за литър. Идва хиперинфлация. Пестете пари и не вземайте кредити!

    Коментиран от #30

    18:03 13.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Баце ЕООД

    16 5 Отговор
    гюрката да почне да слуша какво казват политиците и да разбира къде и защо ходят..
    Унгария е за практични отношения с Русия, няма да има проукраински кабинет и мн интересно, не отива в Брюксел, а Полша.. Галиция замина, гюрка. Сежса?!

    Коментиран от #42

    18:03 13.04.2026

  • 25 жоро

    19 5 Отговор
    абе мухляр соросоиден

    18:03 13.04.2026

  • 26 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    8 21 Отговор

    До коментар #7 от "90година":

    Не знам свободни ли сме не сме ли знам само Как изглеждаха преди магазините и как изглеждат сега! За пътувания по всички точки на света и Европа даже няма какво да говорим....

    никога НЕ трябва да се връщат постните ни соц времена под мъдрото ръководство на БЛАТУШКИТЕ

    Коментиран от #45

    18:03 13.04.2026

  • 27 Непремерено

    18 4 Отговор
    изказване на Гюров. Тук няма място за запалянковщина а е необходима дипломатичност.

    18:03 13.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ДрайвингПлежър

    17 4 Отговор
    А КАКВО Е АКО НЕ УРНА С БЮЛЕТИНИ БЕ ГАЛФОНЕ ПРЕСТЪПЕН!!!
    Да не са направили революция - излязоха и гласуваха!

    Потресаващо е, че подобни нискоинтелигентни натегачи като ГюрУ имат достъп до власт!

    18:03 13.04.2026

  • 30 К00ПЕЙКИте

    4 16 Отговор

    До коментар #22 от "000":

    Шъ съ мриееее

    Коментиран от #43

    18:04 13.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не ,, урна с бюлетини"

    3 6 Отговор
    А сборище на препечини на фурна афроазиатци!

    18:06 13.04.2026

  • 33 Истината

    6 16 Отговор
    Колкото и да им е неприятното на нашите орбанофилчета, унгарският народ си каза думата.

    Коментиран от #48

    18:06 13.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Руди

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Решетников":

    Явно си му е мечта, ама никога не е стъпвал там, а мечтае за германска заплата, а не руска.

    18:07 13.04.2026

  • 36 !!!?

    8 16 Отговор
    Гордият унгарски Народ би шута на кремълската марионетка Орбан...да се готвят Фицо, Радев, Вучич,...!!!?

    18:08 13.04.2026

  • 37 Наблюдател

    8 7 Отговор
    Ционистите детеубийци и еврейските нацисти загубиха още един съюзник, който гласуваше в тяхна подкрепа в ООН и блокираше резолюциите против терористите от Израел, браво ! Коалиция Епщайн се разпада!
    Сега ръцете на Путин постепенно се развързват, за да съкруши окончателно техните съюзници евреите нацисти от Украйна. Досега Орбан реално му пречеше!

    18:10 13.04.2026

  • 38 Калоян

    9 4 Отговор
    Демо красията я видяхме нагледно с с деморазкрасяването на персите.С отвличането на Мадуриньо.
    По нагледно от личния пример няма . Най-демо кратичните в целия свят ,направиха показно ,как се из пе пелява
    училище със 150 деца . Демо красия в чист вид.

    18:11 13.04.2026

  • 39 Григор

    21 6 Отговор
    "Премиерът Гюров: Гражданите на Унгария показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини"
    Ти какво Гюров, да не очакваш и тук твоята формация "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да излезе победител? Ще има да чакаш! А за неделя си приготви кърпичка да си бършеш сълзите. Ще гледаме, Гюров какво ще стане в България. Апропо, имаш няколко дена да отскочиш пак до Украйна да направиш някое "изключително демократично" споразумение. Това ли ти е демокрацията, Гюров? Ти си просто един измамник!

    18:11 13.04.2026

  • 40 Ние с гайдите

    12 5 Отговор
    Такива фалшиви избори като в Унгария сме виждали съвсем наскоро - в Румъния . За България изобщо не споменавам , щото у нас не е "избори" , ами Турция и англосаксонците си пазаруват ромските гласове .

    18:12 13.04.2026

  • 41 456

    10 4 Отговор
    "Видяхме в Унгария какво се случва, когато хората повярват, че гласът им има сила. Сега идва нашият момент в България."
    И в България ще видиш, ама няма да ти хареса.

    18:13 13.04.2026

  • 42 Попето

    15 3 Отговор

    До коментар #24 от "Баце ЕООД":

    Освен това Мадяр е казал, че ще говори с Путин, няма да стават приятели, но ще има диалог. Щото Унгария тотално зависи от руските горива. Кога български политик ще каже, че ще води диалог с Путин, нашите са тотално послушковци на Урсула.

    Коментиран от #54

    18:13 13.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Владо

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    И кво ни интересуват руските сбъраняци?Да вземат да направят на руснацте нормални тоалетни.

    18:15 13.04.2026

  • 45 90 година

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    и колко българи пътуват безпроблемно до "всички" точки на Света?Да ни светнеш просто,щото не знаем.А с какви пари?С окрадени от "приватизацията",от европейските фондове,реституционни и т.н.Или не знаеш,че се правиш на интересен?!

    Коментиран от #53

    18:16 13.04.2026

  • 46 Фен

    12 5 Отговор
    Първите изказвания на Мадяр показват, че политиката на Орбан до голяма степен ще бъде продължена. В унгария просто няма продажна либерална секта, като вашата. Чао!

    Коментиран от #47, #51

    18:17 13.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Питам

    5 1 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    18:18 13.04.2026

  • 50 !!!?

    9 6 Отговор
    Гордият унгарски Народ би шута на марионетката на белия дом Орбан...да се готвят баце, шиши, асан и гюро...!!!?

    18:19 13.04.2026

  • 51 Баце ЕООД

    9 2 Отговор

    До коментар #46 от "Фен":

    Абсолютно, освен това.. Кой е казал, че отцепника от партията на Орбан (Магяр), не е просто "план б" на Орбан след 16 години.. Унгарците винаги са си следвали интересът

    18:19 13.04.2026

  • 52 19 април

    3 14 Отговор
    Да изгоним двете прасета. Да не допуснем български Орбан. ПП ДБ е решението

    Коментиран от #56

    18:20 13.04.2026

  • 53 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "90 година":

    Намери си работа.

    18:21 13.04.2026

  • 54 Баце ЕООД

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Попето":

    Съгласен съм. Унгарците си следват националния интерес. Наще питки.. (с "у" ).. Хаметериньо, дет вика един колега

    18:21 13.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ватенка

    6 5 Отговор

    До коментар #52 от "19 април":

    На 19 април русофилите ще спечелим изборите

    Коментиран от #71

    18:23 13.04.2026

  • 57 Иво Христов

    2 7 Отговор
    Не спечели ли Виктор Орбан?

    18:24 13.04.2026

  • 58 нннн

    12 2 Отговор
    На умнокрасивите им поникнаха крила, но само ще ги размахват и никога няма да полетят. Борисов и Пеевски са дъното, а Кокорчо, генерала и компания са под дъното.

    18:24 13.04.2026

  • 59 Сега ги чака дебел к

    7 2 Отговор
    Ама Гюро се прави на умник.

    18:24 13.04.2026

  • 60 Гюро, нямаш думата

    12 2 Отговор
    Ти си никой, назначен от също като теб назначен, а не избран президент!
    0+0=0
    Просто и ясно!
    Отнемам ти думата!

    18:25 13.04.2026

  • 61 Сус бе копейки мърляви!

    3 8 Отговор
    Сууууус.

    Коментиран от #63

    18:25 13.04.2026

  • 62 Сатана Z

    10 2 Отговор
    7%ната ППдофилска Петроханска пасмина си мили,че българите са малоумни за да избере доказани българомразци като ППДБрастите .

    18:27 13.04.2026

  • 63 Ватенка

    6 3 Отговор

    До коментар #61 от "Сус бе копейки мърляви!":

    Няма сус...в неделя изтискваме розовите гнойни пъпки

    18:27 13.04.2026

  • 64 Българин

    2 10 Отговор
    Аз предлагам да няма никакви нови избори, защото политически неграмотното население пак ще избере пладнешките хайдуци. Най добре би било Андрей Гюров и служебното му правителство до си останат и да управляват, защото това са честни хора.

    Коментиран от #67, #72

    18:28 13.04.2026

  • 65 ГДЕ

    3 6 Отговор
    Орбан?

    18:28 13.04.2026

  • 66 хмммм

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Както отнесе България ли? Да се чудиш на такива индивиди.

    18:30 13.04.2026

  • 67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор

    До коментар #64 от "Българин":

    Знаем че с избори няма да спечелите властта...и вие го знаете.

    18:31 13.04.2026

  • 68 мдда

    7 2 Отговор
    Този никой го няма за нищо защо изобщо се обажда?

    18:31 13.04.2026

  • 69 12345

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тази нула не се чува какво казва":

    този беловлас дженддър е много неприятен ппИдал!!

    18:33 13.04.2026

  • 70 Лама Гюро

    4 1 Отговор
    се е въодушевил сякаш ПП са спечелили изборите в Унгария,а тях ги чакат 7% в неделя.

    18:34 13.04.2026

  • 71 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ватенка":

    И кво от това. Нямате мнозинство

    Коментиран от #73

    18:36 13.04.2026

  • 72 Ши БАН грантояд

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Българин":

    На предните избори бяхте трети.На тези ще сте четвърти.

    18:37 13.04.2026

  • 73 Ватенка

    5 2 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    С БСП и Възраждане имаме мнозинство.

    18:38 13.04.2026

  • 74 само едно

    2 1 Отговор
    нещастник

    18:38 13.04.2026

  • 75 пазите се от ламите по хижите

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Орбан":

    във петроханската хижа ли сте? внимавайте там има лами

    18:38 13.04.2026

  • 76 Тиква

    5 2 Отговор
    Колко са противни и алчни политиците,сегашните сметки,как,от къде ?също ще стане и във Унгария, нито петрол,нито газ, младите мислят само за дрога и пицата.

    18:38 13.04.2026

  • 77 Иван

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    Прав си с една поправка не соросите а почтените и умните. СССР/Русия наистина е освободила огромна част от тукашното туземни население кой знае защо именувано Български Народ. Но го освободи от съвест, чувство за срам, чувство за лично и национално достойнство и самокритичност. И най-вече го освободи от разум.

    18:42 13.04.2026

  • 78 Гюрюкоф

    5 1 Отговор
    Да знаеш, че с навити ръкави и клин - панталон не си много стилен. Така, както не си овластен да разписваш от името на България. Просто си. НИКОЙ

    18:42 13.04.2026

  • 79 Киркилез

    2 0 Отговор
    Премиерът Гюров: Гражданите на Унгария показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини.
    Днес поздравих Петер Мадяр за изборния резултат.

    Казва се Магяр или Маджар , но не и Мадяр откъде го измислихте ???
    Петер Мадяр - бивш шеф на тяхното АПИ, докато преди година и нещо се скарва с Орбан и прави опозиционна партия - май няма да бори корупцияга?!?!?
    Превръщането му от съратник на Орбан в негов опонент

    От влизането си в политиката Мадяр е лоялен съратник на Орбан. Това се променя през 2024 г. През февруари 2024 г. става известно, че бившият президент на Унгария Каталин Новак е помилвала мъж, осъден за прикриване на случай на сексуално насилие в дом за деца. В помилването е замесен и Юдит Варга,бившата съпруга на Мадяр, която е подписала помилването като министър на правосъдието.

    През 2023 г. Варга подава оставка от поста си на министър на правосъдието, за да ръководи щаба на Фидес на европейските парламентарни избори през 2024 г., и по това време е широко възприемана като потенциален наследник на Орбан.

    След разкритията около скандала с дома за деца избухват протести. Новак подава оставка като президент, а Варга се оттегля от мястото си в унгарския парламент. Междувременно Мадяр се очертава като лице на общественото възмущение от скандала. През март същата година, в публикация във Facebook, той обвинява правителството на Орбан в корупция и публикува запис на разговор от януари 2023 г. с бившата си съпруга (Юдит Варга), в който т

    18:43 13.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Киркилез

    0 0 Отговор
    Публикациите в социалните мрежи и интервютата с местните медии помагат за увеличаване на популярността на Мадяр в Унгария. Не след дълго той обявява плановете си да създаде нова, проевропейска политическа партия. През април 2024 г. Мадяр решава да се присъедини към дясноцентристката партия "Тиса" като кандидат на изборите за Европейски парламент през 2024 г. и на националните избори в Унгария през 2026 г. Той спечели място в Европейския парламент, представлявайки "Тиса".

    18:45 13.04.2026

  • 82 Доктор

    1 2 Отговор
    Помияр.

    18:45 13.04.2026

  • 83 Киркилез

    1 0 Отговор
    Скандалите около Петер Мадяр

    Възходът на Маджар към властта е помрачен от скандали, включително обвиненията на бившата му съпруга Варга в домашно насилие.

    Скоро след като Маджар публикува записа от разговора им във Facebook през март 2024 г., тя пише: "Казах това, което той искаше да чуе, за да мога да се измъкна възможно най-скоро. В подобна ситуация всеки може да каже неща, които не мисли, в състояние на сплашване." "Петер Мадяр направи таен запис на, мен, бившата му съпруга, в дома ни и сега го използва, за да постигне политическите си цели. Той не е достоен за ничие доверие", посочва тя.

    През февруари 2026 г. той бе обвинен в секс скандал и употреба на наркотици, след като снимки на апартамент и легло се разпространиха социалните медии.

    Въпреки че признава, че е посещавал апартамента и че е бил интимен с бившата си приятелка с нейно съгласие, той отхвърля твърденията, че е употребявал наркотици, като твърди, че бившата му приятелка го е примамила в "капан с мед". Той обвинява партията на Орбан, че го атакува по лични причини. Според него целта е била да го подложат на огромен психологически натиск.

    18:46 13.04.2026

  • 84 Киркилез

    1 0 Отговор
    Политиките на Мадяр

    Мадяр обещава да съживи унгарската икономика, която е в застой от началото на 2022 г., както и да подобри отношенията на Унгария с Европейския съюз. При Орбан отношенията между Брюксел и Будапеща се обтегнаха поради тесните му връзки с Русия.

    Мадяр дава заявка да намали зависимостта на Унгария от руската енергия до 2035 г., като същевременно се стреми към "прагматични отношения" с Москва. Той посочва, че ще се съсредоточи върху това ЕС да освободи средства, замразени от съюза, заради предполагаемото неизпълнение от страна на Унгария на редица условия на блока за финансова подкрепа.

    В миналото Мадяр е критикувал стремежа на Украйна да се присъедини към ЕС, твърдейки, че този процес не трябва да се прибързва, което го поставя в противоречие с Киев.

    Преходът от лидер на опозицията към лидер на Унгария ще бъде голямото изпитание за Мадяр. Дали той ще се справи с тази задача, предстои да видим. В кампанията си той повтаряше, че задачата за "възстановяване" на Унгария ще отнеме време. Той обеща да разглоби нелибералната политическа система на Орбан "стъпка по стъпка, тухла по тухла".

    18:47 13.04.2026

  • 85 Иван

    0 0 Отговор
    Унгареца се казва МАГЯР не маДяр

    18:50 13.04.2026

  • 86 Иван

    0 5 Отговор
    Гюров е интелигентен и честен политик,а путинофилите зомбирани са жалки и няма никога да се отделят от руския самогон в мозъка.

    18:58 13.04.2026

  • 87 Този за какво се мисли?

    1 0 Отговор
    Гюров, дето не му знам малкото име.

    19:06 13.04.2026

  • 88 Анонимен

    1 1 Отговор
    Празни приказки от празен човек.

    19:09 13.04.2026

  • 89 Киркилез

    0 0 Отговор
    Знаете ли от къде идва името МАДЖЯР?

    От къде идва името Маджар?
    Унгария преди да приеме името Унгария се е казвала държавата на Маджарите - Маджария!
    Преди много, много години днешната Унгарска земя е имала инвазия от Мароканската земя. Мароканците навлизат по земите на днешна Испания, Португалия и голяма част се установяват в земите на днешна Унгария. Та името Маджар е един спомен за инвазията на Мароканците от Мароко! Освен това малка част мароканците се преселиха и по Българската земя - Марокански Евреи в Солун - така наречените Фарисеи? Именно тия са търговците на роби, които по време на войни между царските родове, плащаха за роби и ги изпращаха в Испания, Португалия и там ги обучаваха как да се молят, като се обръщат в посока към Мека и ги продаваха на Арабите. Прочетете Търговията на роби по време на така нареченото Средновековия. А тука, при нас къде бяха търговците на роби? - на полуостров Крим и ги изпращаха от Османската империя към Арабите. Къде бяха основните пунктове от където евреите - търговците на роби купуваха Белите роби за да ги продават? Ами в Хановер и Берлин.....

    Коментиран от #91

    19:10 13.04.2026

  • 90 сори

    0 0 Отговор
    "Гражданите на Унгария показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини!" а е скок в септичната яма, за да ни правят компания, че ни е самотно!

    19:17 13.04.2026

  • 91 Киркилез

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Киркилез":

    Малко мислете бе!
    А от къде идва името Хановер?
    Ми, то тогава, по време на средновековието, Ресторантите са се наричали Ханчета!
    Пътъва търговеца на роби и като се измори спира да си хапне и почине в някое Ханче..
    ... пак пътува търговеца на роби и спира да си почине и хапне в следващото Ханче!

    19:27 13.04.2026

  • 92 непротестиращ

    1 0 Отговор
    ИДВА ВАШИЯТ МОМЕНТ ОПЪЛЧЕНЦИ ОТ ПЕТРОХАН! НАПРАВО ЩЕ ИЗЛЕТИТЕ ПРЕЗ ФОНТАНЕЛАТА, ГЮРО!

    19:33 13.04.2026

  • 93 Гюро Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Нашите петроганци се изядоха от яд, щото същото няма как да стане тук.
    След случая със сектата от Петроган, хората, разбираха що за стока са.
    Те и унгарците скоро ще разберат.
    Мадярката скоро ще се яви при дядо Дончо и ще положи бойна манерка за инструктаж.

    19:33 13.04.2026

