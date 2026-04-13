"Премиерът Гюров: Гражданите на Унгария показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини"

Днес поздравих Петер Мадяр за изборния резултат. Поздравих и гражданите на Унгария, които заявиха волята си с рекордна активност и показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини. Тя е непреклонният глас на хората, който казва: Тук сме, грижа ни е.
Вярвам, че истинската сила на една държава не се измерва само с институциите, а с гражданското ѝ общество - хората, които питат, които изискват, които не се отказват.
Това публикува на страницата си във фейсбук премиерът Андрей Гюров. Ето и още от неговия коментар:
Европа не е география и финансови фондове. Тя е избор. Избор да бъдем заедно в ценностите си. Да пазим свободата. Да отстояваме достойнството.
Видяхме в Унгария какво се случва, когато хората повярват, че гласът им има сила. Сега идва нашият момент в България. Служебното правителство полага всички усилия изборите да бъдат честни, по правилата и всеки глас да бъде защитен. Но голямата сила е у гражданите. Високата избирателна активност ще бъде най-голямата победа за демокрацията.
1 Майна
Коментиран от #6, #44, #93
17:53 13.04.2026
2 00014
Коментиран от #77
17:53 13.04.2026
3 Град Козлодуй
Коментиран от #5, #66, #80
17:54 13.04.2026
4 Тази нула не се чува какво казва
Коментиран от #69
17:54 13.04.2026
5 Майна
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Ще го отнесе Тримореца.., ако шорош не го подкрепи както винаги..
17:55 13.04.2026
6 Румен Решетников
До коментар #1 от "Майна":И що си се възпалил от решението на Кремъл?
Да не си съветски, пардон, руск гражданин?
Коментиран от #35
17:55 13.04.2026
7 90година
Коментиран от #26
17:56 13.04.2026
8 ТОЗИ ПАЛЯЧО
17:58 13.04.2026
9 Орбан
Коментиран от #75
17:58 13.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 123
17:58 13.04.2026
13 Гюро тик-токъра
17:59 13.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Копейкин Костя
Даже професионалистите и денгите на Кремъл не можаха да обърнат вота!
Коментиран от #20
17:59 13.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Горски
И не е мафиотска както при Толупа Борисов,при тях от много години има стабилност.
А не като тук колко пъти избори служебни правителства,почти на ръба на анархията,и похарчени стотици милиони. Унгарците не искат гейове, лесбийки и еднополови бракове, не искат нпо да командват политиците и, не искат едно посолство да реши, какво да се гласува в парламента,. Не искат скъпи горива и да дават пари за Украйна, вместо на децата си. Искат си тяхната валута, да няма американски самолети на най голямото им летище. Иска си държавата, и да продължи да бъде тяхна. И много добре знаят, че това само орбан може да им го даде. За разлика от нас, защото ние отдавна нямаме това което Унгария има. Но, не е нужно да завиждаме, само след седмица, и ние ще гласуваме.
18:00 13.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 За разлика от ,, Урсулите"
До коментар #15 от "Копейкин Костя":Които обърнаха Румъния!
18:02 13.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 000
Коментиран от #30
18:03 13.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Баце ЕООД
Унгария е за практични отношения с Русия, няма да има проукраински кабинет и мн интересно, не отива в Брюксел, а Полша.. Галиция замина, гюрка. Сежса?!
Коментиран от #42
18:03 13.04.2026
25 жоро
18:03 13.04.2026
26 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #7 от "90година":Не знам свободни ли сме не сме ли знам само Как изглеждаха преди магазините и как изглеждат сега! За пътувания по всички точки на света и Европа даже няма какво да говорим....
никога НЕ трябва да се връщат постните ни соц времена под мъдрото ръководство на БЛАТУШКИТЕ
Коментиран от #45
18:03 13.04.2026
27 Непремерено
18:03 13.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ДрайвингПлежър
Да не са направили революция - излязоха и гласуваха!
Потресаващо е, че подобни нискоинтелигентни натегачи като ГюрУ имат достъп до власт!
18:03 13.04.2026
30 К00ПЕЙКИте
До коментар #22 от "000":Шъ съ мриееее
Коментиран от #43
18:04 13.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не ,, урна с бюлетини"
18:06 13.04.2026
33 Истината
Коментиран от #48
18:06 13.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Руди
До коментар #6 от "Румен Решетников":Явно си му е мечта, ама никога не е стъпвал там, а мечтае за германска заплата, а не руска.
18:07 13.04.2026
36 !!!?
18:08 13.04.2026
37 Наблюдател
Сега ръцете на Путин постепенно се развързват, за да съкруши окончателно техните съюзници евреите нацисти от Украйна. Досега Орбан реално му пречеше!
18:10 13.04.2026
38 Калоян
По нагледно от личния пример няма . Най-демо кратичните в целия свят ,направиха показно ,как се из пе пелява
училище със 150 деца . Демо красия в чист вид.
18:11 13.04.2026
39 Григор
Ти какво Гюров, да не очакваш и тук твоята формация "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да излезе победител? Ще има да чакаш! А за неделя си приготви кърпичка да си бършеш сълзите. Ще гледаме, Гюров какво ще стане в България. Апропо, имаш няколко дена да отскочиш пак до Украйна да направиш някое "изключително демократично" споразумение. Това ли ти е демокрацията, Гюров? Ти си просто един измамник!
18:11 13.04.2026
40 Ние с гайдите
18:12 13.04.2026
41 456
И в България ще видиш, ама няма да ти хареса.
18:13 13.04.2026
42 Попето
До коментар #24 от "Баце ЕООД":Освен това Мадяр е казал, че ще говори с Путин, няма да стават приятели, но ще има диалог. Щото Унгария тотално зависи от руските горива. Кога български политик ще каже, че ще води диалог с Путин, нашите са тотално послушковци на Урсула.
Коментиран от #54
18:13 13.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Владо
До коментар #1 от "Майна":И кво ни интересуват руските сбъраняци?Да вземат да направят на руснацте нормални тоалетни.
18:15 13.04.2026
45 90 година
До коментар #26 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":и колко българи пътуват безпроблемно до "всички" точки на Света?Да ни светнеш просто,щото не знаем.А с какви пари?С окрадени от "приватизацията",от европейските фондове,реституционни и т.н.Или не знаеш,че се правиш на интересен?!
Коментиран от #53
18:16 13.04.2026
46 Фен
Коментиран от #47, #51
18:17 13.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Питам
18:18 13.04.2026
50 !!!?
18:19 13.04.2026
51 Баце ЕООД
До коментар #46 от "Фен":Абсолютно, освен това.. Кой е казал, че отцепника от партията на Орбан (Магяр), не е просто "план б" на Орбан след 16 години.. Унгарците винаги са си следвали интересът
18:19 13.04.2026
52 19 април
Коментиран от #56
18:20 13.04.2026
53 Ами
До коментар #45 от "90 година":Намери си работа.
18:21 13.04.2026
54 Баце ЕООД
До коментар #42 от "Попето":Съгласен съм. Унгарците си следват националния интерес. Наще питки.. (с "у" ).. Хаметериньо, дет вика един колега
18:21 13.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ватенка
До коментар #52 от "19 април":На 19 април русофилите ще спечелим изборите
Коментиран от #71
18:23 13.04.2026
57 Иво Христов
18:24 13.04.2026
58 нннн
18:24 13.04.2026
59 Сега ги чака дебел к
18:24 13.04.2026
60 Гюро, нямаш думата
0+0=0
Просто и ясно!
Отнемам ти думата!
18:25 13.04.2026
61 Сус бе копейки мърляви!
Коментиран от #63
18:25 13.04.2026
62 Сатана Z
18:27 13.04.2026
63 Ватенка
До коментар #61 от "Сус бе копейки мърляви!":Няма сус...в неделя изтискваме розовите гнойни пъпки
18:27 13.04.2026
64 Българин
Коментиран от #67, #72
18:28 13.04.2026
65 ГДЕ
18:28 13.04.2026
66 хмммм
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Както отнесе България ли? Да се чудиш на такива индивиди.
18:30 13.04.2026
67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #64 от "Българин":Знаем че с избори няма да спечелите властта...и вие го знаете.
18:31 13.04.2026
68 мдда
18:31 13.04.2026
69 12345
До коментар #4 от "Тази нула не се чува какво казва":този беловлас дженддър е много неприятен ппИдал!!
18:33 13.04.2026
70 Лама Гюро
18:34 13.04.2026
71 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #56 от "Ватенка":И кво от това. Нямате мнозинство
Коментиран от #73
18:36 13.04.2026
72 Ши БАН грантояд
До коментар #64 от "Българин":На предните избори бяхте трети.На тези ще сте четвърти.
18:37 13.04.2026
73 Ватенка
До коментар #71 от "Ха ха ха ха ха ха ха":С БСП и Възраждане имаме мнозинство.
18:38 13.04.2026
74 само едно
18:38 13.04.2026
75 пазите се от ламите по хижите
До коментар #9 от "Орбан":във петроханската хижа ли сте? внимавайте там има лами
18:38 13.04.2026
76 Тиква
18:38 13.04.2026
77 Иван
До коментар #2 от "00014":Прав си с една поправка не соросите а почтените и умните. СССР/Русия наистина е освободила огромна част от тукашното туземни население кой знае защо именувано Български Народ. Но го освободи от съвест, чувство за срам, чувство за лично и национално достойнство и самокритичност. И най-вече го освободи от разум.
18:42 13.04.2026
78 Гюрюкоф
18:42 13.04.2026
79 Киркилез
Днес поздравих Петер Мадяр за изборния резултат.
Казва се Магяр или Маджар , но не и Мадяр откъде го измислихте ???
Петер Мадяр - бивш шеф на тяхното АПИ, докато преди година и нещо се скарва с Орбан и прави опозиционна партия - май няма да бори корупцияга?!?!?
Превръщането му от съратник на Орбан в негов опонент
От влизането си в политиката Мадяр е лоялен съратник на Орбан. Това се променя през 2024 г. През февруари 2024 г. става известно, че бившият президент на Унгария Каталин Новак е помилвала мъж, осъден за прикриване на случай на сексуално насилие в дом за деца. В помилването е замесен и Юдит Варга,бившата съпруга на Мадяр, която е подписала помилването като министър на правосъдието.
През 2023 г. Варга подава оставка от поста си на министър на правосъдието, за да ръководи щаба на Фидес на европейските парламентарни избори през 2024 г., и по това време е широко възприемана като потенциален наследник на Орбан.
След разкритията около скандала с дома за деца избухват протести. Новак подава оставка като президент, а Варга се оттегля от мястото си в унгарския парламент. Междувременно Мадяр се очертава като лице на общественото възмущение от скандала. През март същата година, в публикация във Facebook, той обвинява правителството на Орбан в корупция и публикува запис на разговор от януари 2023 г. с бившата си съпруга (Юдит Варга), в който т
18:43 13.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Киркилез
18:45 13.04.2026
82 Доктор
18:45 13.04.2026
83 Киркилез
Възходът на Маджар към властта е помрачен от скандали, включително обвиненията на бившата му съпруга Варга в домашно насилие.
Скоро след като Маджар публикува записа от разговора им във Facebook през март 2024 г., тя пише: "Казах това, което той искаше да чуе, за да мога да се измъкна възможно най-скоро. В подобна ситуация всеки може да каже неща, които не мисли, в състояние на сплашване." "Петер Мадяр направи таен запис на, мен, бившата му съпруга, в дома ни и сега го използва, за да постигне политическите си цели. Той не е достоен за ничие доверие", посочва тя.
През февруари 2026 г. той бе обвинен в секс скандал и употреба на наркотици, след като снимки на апартамент и легло се разпространиха социалните медии.
Въпреки че признава, че е посещавал апартамента и че е бил интимен с бившата си приятелка с нейно съгласие, той отхвърля твърденията, че е употребявал наркотици, като твърди, че бившата му приятелка го е примамила в "капан с мед". Той обвинява партията на Орбан, че го атакува по лични причини. Според него целта е била да го подложат на огромен психологически натиск.
18:46 13.04.2026
84 Киркилез
Мадяр обещава да съживи унгарската икономика, която е в застой от началото на 2022 г., както и да подобри отношенията на Унгария с Европейския съюз. При Орбан отношенията между Брюксел и Будапеща се обтегнаха поради тесните му връзки с Русия.
Мадяр дава заявка да намали зависимостта на Унгария от руската енергия до 2035 г., като същевременно се стреми към "прагматични отношения" с Москва. Той посочва, че ще се съсредоточи върху това ЕС да освободи средства, замразени от съюза, заради предполагаемото неизпълнение от страна на Унгария на редица условия на блока за финансова подкрепа.
В миналото Мадяр е критикувал стремежа на Украйна да се присъедини към ЕС, твърдейки, че този процес не трябва да се прибързва, което го поставя в противоречие с Киев.
Преходът от лидер на опозицията към лидер на Унгария ще бъде голямото изпитание за Мадяр. Дали той ще се справи с тази задача, предстои да видим. В кампанията си той повтаряше, че задачата за "възстановяване" на Унгария ще отнеме време. Той обеща да разглоби нелибералната политическа система на Орбан "стъпка по стъпка, тухла по тухла".
18:47 13.04.2026
85 Иван
18:50 13.04.2026
86 Иван
18:58 13.04.2026
87 Този за какво се мисли?
19:06 13.04.2026
88 Анонимен
19:09 13.04.2026
89 Киркилез
От къде идва името Маджар?
Унгария преди да приеме името Унгария се е казвала държавата на Маджарите - Маджария!
Преди много, много години днешната Унгарска земя е имала инвазия от Мароканската земя. Мароканците навлизат по земите на днешна Испания, Португалия и голяма част се установяват в земите на днешна Унгария. Та името Маджар е един спомен за инвазията на Мароканците от Мароко! Освен това малка част мароканците се преселиха и по Българската земя - Марокански Евреи в Солун - така наречените Фарисеи? Именно тия са търговците на роби, които по време на войни между царските родове, плащаха за роби и ги изпращаха в Испания, Португалия и там ги обучаваха как да се молят, като се обръщат в посока към Мека и ги продаваха на Арабите. Прочетете Търговията на роби по време на така нареченото Средновековия. А тука, при нас къде бяха търговците на роби? - на полуостров Крим и ги изпращаха от Османската империя към Арабите. Къде бяха основните пунктове от където евреите - търговците на роби купуваха Белите роби за да ги продават? Ами в Хановер и Берлин.....
Коментиран от #91
19:10 13.04.2026
90 сори
19:17 13.04.2026
91 Киркилез
До коментар #89 от "Киркилез":Малко мислете бе!
А от къде идва името Хановер?
Ми, то тогава, по време на средновековието, Ресторантите са се наричали Ханчета!
Пътъва търговеца на роби и като се измори спира да си хапне и почине в някое Ханче..
... пак пътува търговеца на роби и спира да си почине и хапне в следващото Ханче!
19:27 13.04.2026
92 непротестиращ
19:33 13.04.2026
93 Гюро Михайлов
До коментар #1 от "Майна":Нашите петроганци се изядоха от яд, щото същото няма как да стане тук.
След случая със сектата от Петроган, хората, разбираха що за стока са.
Те и унгарците скоро ще разберат.
Мадярката скоро ще се яви при дядо Дончо и ще положи бойна манерка за инструктаж.
19:33 13.04.2026