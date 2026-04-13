ЦИК одобри искания за замяна на вече назначени членове на СИК зад граница, прати писмо до МВнР за вота в чужбина

Централната избирателна комисия одобри исканията на 9-те парламентарни формации за замяна на вече назначени членове на СИК зад граница и предложението от Министерството на външните работи за запълване на незаетите места.
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова допълни:
"Лицата, които желаят да бъдат освободени като членове на секционни избирателни комисии по различни причини, са представили и по електронен път съответното заявление. И всички заявления, подадени от лицата с молба да бъдат освободени, да бъдат приложени към предложението на съответната партия или коалиция", посочи Нейкова, след като ЦИК указа, че за предстоящите избори замени в назначени СИК се правят само след лично подписано заявление, а не единствено по предложение па излъчилите ги формации .
ЦИК е изпратила писмо до Министерството на външните работи с искане да бъдат уведомени сънародниците ни зад граница да проверят къде са вписани в избирателните списъци.
Секретарят на комисията Севинч Солакова се аргументира след поредното запитване до ЦИК, свързано със списъците на разкритите секции по места:
"И да укажем да се осведомят всички български граждани, които са подали заявление за гласуване извън страната и заявлението е одобрено, да се проверят в списъците за гласуване - особено в тези държави, в които са добавени към списъците за гласуване имената на тези избиратели, подали заявление за места, където няма разкрити секции заради ограничението в Изборния кодекс".
Инсталирането на машините за гласуване в страната от фирмата "Сиела Норма" започва тази седмица по утвърдения график.
Експерти от държавната администрация ще контролират процеса в склада, където устройствата се съхраняват където и ще бъдат подготвени за изборите в тази неделя.
9354 са секциите в страната, в които ще има по една машина.
Зад граница машини ще има в 130 секции в 18 държави, те също ще са по една в секция. В Германия ще има най-много машини - 35, във Великобритания - 20, в Турция - 21, в Съединените щати - 9 .
ЦИК одобри искания за замяна на вече назначени членове на СИК зад граница, прати писмо до МВнР за вота в чужбина
13 Април, 2026 20:59
Инсталирането на машините за гласуване в страната от фирмата "Сиела Норма" започва тази седмица по утвърдения график
Централната избирателна комисия одобри исканията на 9-те парламентарни формации за замяна на вече назначени членове на СИК зад граница и предложението от Министерството на външните работи за запълване на незаетите места.
