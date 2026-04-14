Времето днес, прогноза за вторник, 14 април: Слънчево, по-значителна облачност над Северозапада и южните планини

През нощта над страната ще има разкъсана средна и висока облачност.

Вятърът ще бъде слаб от изток, в източна България – от югоизток. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София – около 6.

Максималните температури в повечето места ще са между 15 и 20 градуса, в София – около 17, по Черноморието – от 12 до 14 градуса.

Времето ще бъде предимно слънчево с по-значителни временни увеличения на облачността над Северозападна България и Рило-Родопската област. Ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в източна България – от югоизток.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е умерен от юг-югозапад.

В средата на седмицата облачността ще бъде променлива. На места, главно в планините, ще има валежи от дъжд.

В четвъртък в източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните – между 14 и 19.

В петък вероятността за валежи е малка, но не са изключени изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът ще е от изток-североизток, в източните райони – предимно умерен. Ще започне затопляне.