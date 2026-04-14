Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%

Исканията на БЛС за увеличение на цените на всички медицински дейности с 25% е възможно в първия законово определен момент при приемането на нов бюджет, те са резонни и заставаме зад тях, защото те са в интерес на българските пациенти и на хората, които работят в здравеопазването. Това коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски.
"Ние подкрепяме това искане. Виждаме, че цените се увеличават - медицинските изделия, всички дейности в сферата на здравеопазването се повишават и в първия удобен момент трябва да се актуализира", допълни той.
Здравният министър обърна внимание на най-недофинансираните клинични пътеки: "Това са палиативните грижи, има едни пътеки в сферана на психиатрията, защото там е най-клето положението. В психиатричната болница в Ловеч се работи на исторически бюджет, който е бюджета за миналата година и не позволява никакви иновации, актуализация на интереса на хората и ние сме предложили още 2022 г. четири клинични пътеки в психиатрията - две за деца и две за възрастни."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 доктор 9мм
08:53 14.04.2026
2 хъхъ
Коментиран от #12
08:54 14.04.2026
3 честен ционист
Коментиран от #5
08:55 14.04.2026
4 ДрайвингПлежър
И ако няма такава, да разбирам ли, че този шушляк от същата официална позиция подкрепя една чиста кражба?!
Какво точно трябва да разберем от това поредно политическо скодоумие?!
08:57 14.04.2026
Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трол
08:57 14.04.2026
7 а сега де
08:58 14.04.2026
8 Предателско мнение спрямо пациентите
. За София не мога да кажа но провинцията е много зле Кой ще го плаща това увеличение.. Нямате срама служебния кабинет. БСП все като иска какво постигна ?
09:07 14.04.2026
9 Фирмите вносители на лекарства ?!?
09:12 14.04.2026
10 Да изгоним
Референдум!!!
Коментиран от #22
09:17 14.04.2026
11 ами
09:20 14.04.2026
12 Те не са нито лекари нито фармацевти
До коментар #2 от "хъхъ":Лекарствената магия са мутри и трябва да бъдат закрити и разследвани но при една работеща съдебна система и парламент който да регламентира дейността им в полза на народа и държавата а не в полза на мутри и мутреси както е досега.
09:21 14.04.2026
13 Те не са нито лекари нито фармацевти
09:27 14.04.2026
14 Медиците специалистите
09:32 14.04.2026
15 Байрактар"70
09:33 14.04.2026
16 25 процента е малко
09:36 14.04.2026
17 Сийка
09:36 14.04.2026
18 ганю
от там ви идват приходите.
като няма кого да лекувате ще хванете мотиката
щото няма да има нужда от вас
лакоми сте и алчни
600 хил. чантаджии ,600 хил безработни младежи до 25 г
кражби корупция простотия
тук е проблема
09:45 14.04.2026
19 Нямат ли достойнство чрез лобита
09:46 14.04.2026
20 Търговците на лекарства и на оборудване
09:50 14.04.2026
21 Баце ЕООД
09:51 14.04.2026
22 В тая съдебна система
До коментар #10 от "Да изгоним":Ако върнат смъртното наказание знаеш ли колко невинни хора ще загинат. ....
Безплатно здравеопазване да , то е задължително но това изисква Смяна на Системата.
10:01 14.04.2026
23 Не само цените, оценката, оценката
и, не само за стационари и не само за отделни специалости, а и за мрежата, доболничната помощ, тесните специалисти.
Семейните лекари отдавна се достатъчно регулярно актуализираха видно от нормативните документи.
10:18 14.04.2026
24 Дайте твърда и добра заплата на лекарите
10:20 14.04.2026
25 Разбираемо е че лекарите искат да
10:24 14.04.2026