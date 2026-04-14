Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%

14 Април, 2026 08:52 729 25

Виждаме, че цените се увеличават - медицинските изделия, всички дейности в сферата на здравеопазването се повишават и в първия удобен момент трябва да се актуализира

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Исканията на БЛС за увеличение на цените на всички медицински дейности с 25% е възможно в първия законово определен момент при приемането на нов бюджет, те са резонни и заставаме зад тях, защото те са в интерес на българските пациенти и на хората, които работят в здравеопазването. Това коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

"Ние подкрепяме това искане. Виждаме, че цените се увеличават - медицинските изделия, всички дейности в сферата на здравеопазването се повишават и в първия удобен момент трябва да се актуализира", допълни той.

Здравният министър обърна внимание на най-недофинансираните клинични пътеки: "Това са палиативните грижи, има едни пътеки в сферана на психиатрията, защото там е най-клето положението. В психиатричната болница в Ловеч се работи на исторически бюджет, който е бюджета за миналата година и не позволява никакви иновации, актуализация на интереса на хората и ние сме предложили още 2022 г. четири клинични пътеки в психиатрията - две за деца и две за възрастни."


  • 1 доктор 9мм

    8 1 Отговор
    аз съм ви личен, колеги

    08:53 14.04.2026

  • 2 хъхъ

    26 1 Отговор
    Лекарската мафия не се насити на пари. Източват касата и прибират под масата, ама иначе все ощетени.

    Коментиран от #12

    08:54 14.04.2026

  • 3 честен ционист

    21 7 Отговор
    България вече 5 поредни години е първенец по смъртност в ЕС на глава от населението. Защо е това увеличение, за добре свършената работа ли? Всеки нормален българин би предпочетел да се лекува с ChatGPT, или ако е по-лабилен и има пари за харчене, би заминал за Турция/Израел.

    Коментиран от #5

    08:55 14.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    24 1 Отговор
    Да разбирам ли, че от позицията си на Министър и част от Правителството този шушляк признава за 25% инфлация?!

    И ако няма такава, да разбирам ли, че този шушляк от същата официална позиция подкрепя една чиста кражба?!

    Какво точно трябва да разберем от това поредно политическо скодоумие?!

    08:57 14.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    8 0 Отговор
    Заставаме зад исканията диаметърът на канелките на кацата да се увеличи с 25%.

    08:57 14.04.2026

  • 7 а сега де

    19 0 Отговор
    И последно колко е инфлацията 2 или 25%, или е реална само когато ви отърва - при актуализиране на депутатски заплати и за бялата мафия?

    08:58 14.04.2026

  • 8 Предателско мнение спрямо пациентите

    11 0 Отговор
    В провинцията никой или почти никой нищо не прави като специалист за хората. Отбиват номера че и такова увеличение да получат
    . За София не мога да кажа но провинцията е много зле Кой ще го плаща това увеличение.. Нямате срама служебния кабинет. БСП все като иска какво постигна ?

    09:07 14.04.2026

  • 9 Фирмите вносители на лекарства ?!?

    6 0 Отговор
    Защо вместо да са от специалисти там се подвизават някакви странни хора и всичко провалиха и съсипаха. Защо не са специалисти но по закон ! Защо трябва този бизнес да е в ръцете на мутрите ?!?

    09:12 14.04.2026

  • 10 Да изгоним

    10 1 Отговор
    Търговците от здравеопазването! Безплатно здравеопазване и възстановяване на смъртното наказание!
    Референдум!!!

    Коментиран от #22

    09:17 14.04.2026

  • 11 ами

    8 0 Отговор
    със 100% да ги увеличат, че да свърши населението - няма човек няма проблем

    09:20 14.04.2026

  • 12 Те не са нито лекари нито фармацевти

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Лекарствената магия са мутри и трябва да бъдат закрити и разследвани но при една работеща съдебна система и парламент който да регламентира дейността им в полза на народа и държавата а не в полза на мутри и мутреси както е досега.

    09:21 14.04.2026

  • 13 Те не са нито лекари нито фармацевти

    5 0 Отговор
    Лекарствената маФия са мутри и трябва да бъдат закрити и разследвани но при една работеща съдебна система и парламент който да регламентира дейността им в полза на народа и държавата а не в полза на мутри и мутреси както е досега. Бизнеса трябва да е за специалисти с магистърска степен а не за печалбари с купени дипломи

    09:27 14.04.2026

  • 14 Медиците специалистите

    3 0 Отговор
    Нямат ли достойнство да изгонят от бизнеса недостойните търговци които си играят с живота на хората и безсрамно богатеят на гърба на държавата която ги лансира ?

    09:32 14.04.2026

  • 15 Байрактар"70

    4 0 Отговор
    А възнагражденията на работниците с КОЛКО?

    09:33 14.04.2026

  • 16 25 процента е малко

    2 0 Отговор
    но така е бизнесменско . дофинансират ги . малко съкращават персонал . после си вдигат малко заплатите . за директора 4 милиона евро за година . за болногледача 1200 евро за година . за болния само за лекарства, вода и храна . и чаршафи . пациентите са различни . от катастрофи и самоубийства са най малко . а най скъпи са пациентите директори с тежки болести . каролев го лекуваха цяла година . после си купиха хеликоптери . наместо заплати и линейки .

    09:36 14.04.2026

  • 17 Сийка

    3 0 Отговор
    Предлагам тотално закриване на здравната каса. Всички мед.процедури - платени. Болниците също. Всички доктори на свободния трудов пазар - никакви заплати , доплащания и т.н.Кой колкото изкара, тотална конкуренция. Закриване на МЗ и всякакви областни и районни здравни управления, пълни с псевдо доктори и калинки.

    09:36 14.04.2026

  • 18 ганю

    3 0 Отговор
    а за работягите в производството кога ще има пари?
    от там ви идват приходите.
    като няма кого да лекувате ще хванете мотиката
    щото няма да има нужда от вас
    лакоми сте и алчни
    600 хил. чантаджии ,600 хил безработни младежи до 25 г
    кражби корупция простотия
    тук е проблема

    09:45 14.04.2026

  • 19 Нямат ли достойнство чрез лобита

    3 0 Отговор
    Дипломираните специалисти на законова основа да изгонят от бизнеса недостойните търговци които си играят с живота на хората и безсрамно богатеят на гърба на държавата която ги лансира ? Образованите хора са по отговорни по принцип. Какъв е тоя див но безпросветен капитализъм. Хората са важни .

    09:46 14.04.2026

  • 20 Търговците на лекарства и на оборудване

    3 0 Отговор
    Какво образование и каква квалификация имат за да вършат тая работа в полза роду.

    09:50 14.04.2026

  • 21 Баце ЕООД

    0 2 Отговор
    Ама това не е инфлация, нали така..

    09:51 14.04.2026

  • 22 В тая съдебна система

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да изгоним":

    Ако върнат смъртното наказание знаеш ли колко невинни хора ще загинат. ....
    Безплатно здравеопазване да , то е задължително но това изисква Смяна на Системата.

    10:01 14.04.2026

  • 23 Не само цените, оценката, оценката

    0 0 Отговор
    на медицинския труд е важна
    и, не само за стационари и не само за отделни специалости, а и за мрежата, доболничната помощ, тесните специалисти.
    Семейните лекари отдавна се достатъчно регулярно актуализираха видно от нормативните документи.

    10:18 14.04.2026

  • 24 Дайте твърда и добра заплата на лекарите

    1 0 Отговор
    Стига с тия глупави направления. Така не се лекуват хора. Достъпа на хората до лекари и до оборудване трябва да е възможно а не фиктивно както е сега. Трябва пълна смяна на системата. Избихте много хора с тая система със здравна каса и лични лекари и направления и прочие безсмислени каузи. Единствената ви цел е забогатяване на администрацията и на мутрите и мутресите. Че и тока им плащате на всичкото отгоре.

    10:20 14.04.2026

  • 25 Разбираемо е че лекарите искат да

    1 0 Отговор
    Изкарат пари но системата е такава че това се прави за сметка на хората а парите потъват незнайно къде ?!? Какво трябва да стане за да се върне нормалността. То си имаше относително прилично нормално здравеопазване но го разбихте и сега едни хора печелят на гърба на всички работещи.

    10:24 14.04.2026

