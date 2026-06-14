Д-р Константинов: Увеличението на директорските заплати в болниците е 7 пъти по-бързо от инфлацията

Това ми се вижда крайно ненормално, освен при един, единствен случай, при който много задлъжняла болница е намерила способен мениджър, който стремглаво я води от към извеждане от задължения, какъвто случай нямаме, каза в интервю пред БНР бившият здравен министър и бивш директор на Онкологията в София д-р Стефан Константинов.
Той коментира петцифрените заплати на директори на държавни болници, при положение, че лечебните заведения тънат в дългове.
"Също е ненормално, не толкова числата, а тяхната динамика във времето, защото си направих сметка, да си сравня моите заплати и какви заплати сме получавали директорите само преди 4 години. И числата са доста шокиращи. Увеличението на директорските заплати в държавните болници върви със 7 пъти по-бърз темп, отколкото инфлацията в страната. Само за 4 години са се увеличили 2,4 пъти самите заплати. Ако сравним това със СРЗ, е също 2,4 пъти надвишава скоростта, с която се увеличава средната заплата. Тоест ние виждаме, че директорите на държавни болници биват много фаворизирани и приоритизирани, не просто с няколко процента, а с пъти от цялото население. Това няма обяснение от гледна точка на резултатите. Ако тези болници увеличаваха своя дял на лекуваното население, бяха в най-бързо развиващите се, донякъде има обяснение. Това бързо увеличаване няма обяснение и още по-лоша става картинката на фона на това, че реално доходите на лекарите, приходите за последните 2 години стоят тотално замразени. Основните заплати се движат около 1000 – 1200 евро. Искам да кажа да старите лекари, към които се числя и аз, тези заплати единственият начин, законовия, да си ги увеличат доходите е с избор на екипи. А цената там стои непроменена от 16 години. И затова болници и колеги са на ръба на закона или минават на отвъд него в исканията на пари от пациентите, което тотално руши системата", коментира д-р Константинов.
Според него намира за нормално когато се сменя властта, да се сменят ръководители: "Винаги, когато има радикална смяна има и радикална промяна в управленския ешелон. Това го намирам за нормално, но не намирам за убедително обаче, начинът, по който стана."
И препоръча: "Ако нещо трябва да се прави смислено, персоналните промени – бих обърнал внимание на законодателя, да върне нормалната ситуация, където на най- високо ниво да се избира управител на НЗОК от НС, а подуправителят ще е от екипа. Така ще има ясна отговорност и ще се държи персонална отговорност."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директор гербераст
15:28 14.06.2026
2 Тома
15:31 14.06.2026
3 увийци
15:51 14.06.2026
4 Като Знаят !
Хората !
Се Застраховат !
15:55 14.06.2026
5 Подигравка
16:06 14.06.2026
6 Динго
16:21 14.06.2026
7 Тия лекари
16:23 14.06.2026
8 До кога така ?
Ако управителите им водят здравното заведение на печалба, но без дотации от държавата и мушенгии с източване на здравната каса да вземат високи заблати, но ако здравното заведение е на загуба и в дългове с хиляди и милиони и да вземат такива баснословно големи заплати работата е направо за затвор.
Искам да питам, защо карат здравноосигурените хора да си доплащат лечението, а ромляните, които всички знаем, че не са здравноосигурени ги лекуват безплатно ?
ТОВА НЕ Е ЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ И ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ ?
16:25 14.06.2026
9 Заплатите в болниците
16:26 14.06.2026
10 Наблюдател
16:27 14.06.2026
11 Сатана Z
16:27 14.06.2026
12 да закриват и да внасят лекари и мед
както на черноморието внасят персонал от
индия, турция, филипините, индонезия, киргизия, т.н
които поне работят съзнателно и не са толкова лакоми
16:28 14.06.2026