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Д-р Константинов: Увеличението на директорските заплати в болниците е 7 пъти по-бързо от инфлацията

Д-р Константинов: Увеличението на директорските заплати в болниците е 7 пъти по-бързо от инфлацията

14 Юни, 2026 15:20 852 12

  • стефан константинов-
  • увеличение-
  • заплати-
  • директори-
  • болници

Само за 4 години са се увеличили 2,4 пъти самите заплати. Ако сравним това със СРЗ, е също 2,4 пъти надвишава скоростта, с която се увеличава средната заплата

Д-р Константинов: Увеличението на директорските заплати в болниците е 7 пъти по-бързо от инфлацията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това ми се вижда крайно ненормално, освен при един, единствен случай, при който много задлъжняла болница е намерила способен мениджър, който стремглаво я води от към извеждане от задължения, какъвто случай нямаме, каза в интервю пред БНР бившият здравен министър и бивш директор на Онкологията в София д-р Стефан Константинов.

Той коментира петцифрените заплати на директори на държавни болници, при положение, че лечебните заведения тънат в дългове.

"Също е ненормално, не толкова числата, а тяхната динамика във времето, защото си направих сметка, да си сравня моите заплати и какви заплати сме получавали директорите само преди 4 години. И числата са доста шокиращи. Увеличението на директорските заплати в държавните болници върви със 7 пъти по-бърз темп, отколкото инфлацията в страната. Само за 4 години са се увеличили 2,4 пъти самите заплати. Ако сравним това със СРЗ, е също 2,4 пъти надвишава скоростта, с която се увеличава средната заплата. Тоест ние виждаме, че директорите на държавни болници биват много фаворизирани и приоритизирани, не просто с няколко процента, а с пъти от цялото население. Това няма обяснение от гледна точка на резултатите. Ако тези болници увеличаваха своя дял на лекуваното население, бяха в най-бързо развиващите се, донякъде има обяснение. Това бързо увеличаване няма обяснение и още по-лоша става картинката на фона на това, че реално доходите на лекарите, приходите за последните 2 години стоят тотално замразени. Основните заплати се движат около 1000 – 1200 евро. Искам да кажа да старите лекари, към които се числя и аз, тези заплати единственият начин, законовия, да си ги увеличат доходите е с избор на екипи. А цената там стои непроменена от 16 години. И затова болници и колеги са на ръба на закона или минават на отвъд него в исканията на пари от пациентите, което тотално руши системата", коментира д-р Константинов.

Според него намира за нормално когато се сменя властта, да се сменят ръководители: "Винаги, когато има радикална смяна има и радикална промяна в управленския ешелон. Това го намирам за нормално, но не намирам за убедително обаче, начинът, по който стана."

И препоръча: "Ако нещо трябва да се прави смислено, персоналните промени – бих обърнал внимание на законодателя, да върне нормалната ситуация, където на най- високо ниво да се избира управител на НЗОК от НС, а подуправителят ще е от екипа. Така ще има ясна отговорност и ще се държи персонална отговорност."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директор гербераст

    8 1 Отговор
    Абе плеши ми нали сички искаме напълним чекмеджето, кой как може, питай вожда от Банкя

    15:28 14.06.2026

  • 2 Тома

    13 0 Отговор
    Само в България държавната болница във фалит а директора със седем пъти по голяма заплата от инфлацията.Защото бялата мафия е безсмъртна и е закриляна от всички партии в парламента.

    15:31 14.06.2026

  • 3 увийци

    11 0 Отговор
    и крад ци в бяло!

    15:51 14.06.2026

  • 4 Като Знаят !

    4 3 Отговор
    Къде Живеят !

    Хората !

    Се Застраховат !

    15:55 14.06.2026

  • 5 Подигравка

    12 0 Отговор
    Всеки , който е учил за педагог, икономист, инженер, журналист че дори и за юрист , а не за лекар или мед, сестра е направил фатална грешка в кариерата си . В България, че дори в ;цяла Европа здравето е печатница за пари , а останалите професии мизерстват. Огромните директроски заплати са подигравка с всички одтанали поржесинолани съсловия.

    16:06 14.06.2026

  • 6 Динго

    4 0 Отговор
    Не е луд този,който яде баницата!!...........

    16:21 14.06.2026

  • 7 Тия лекари

    2 0 Отговор
    Са директно за затвора. Злоупотреба със служебно положение. Държавна и частна заплата , самите те ходят да се лекуват в чужбина.

    16:23 14.06.2026

  • 8 До кога така ?

    1 0 Отговор
    "Увеличението на директорските заплати в болниците е 7 пъти по-бързо от инфлацията".

    Ако управителите им водят здравното заведение на печалба, но без дотации от държавата и мушенгии с източване на здравната каса да вземат високи заблати, но ако здравното заведение е на загуба и в дългове с хиляди и милиони и да вземат такива баснословно големи заплати работата е направо за затвор.

    Искам да питам, защо карат здравноосигурените хора да си доплащат лечението, а ромляните, които всички знаем, че не са здравноосигурени ги лекуват безплатно ?
    ТОВА НЕ Е ЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ И ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ ?

    16:25 14.06.2026

  • 9 Заплатите в болниците

    1 1 Отговор
    . Нали заплатите и цените се определят от търсенето, и така се изравняват световно. Какви са заплатите в болниците в другите страни от ЕС? В частните болници? А директор в губеща държавна болница взимал много, а колко взимат в губещи частни болници и печелещи частни болници - ако това е проблемът - некадърно управление. И да се назначи директор от печаливша частна болница, с такава заплата с колкото да се съгласи.

    16:26 14.06.2026

  • 10 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Те не бяха ли получили правото от държавата, да си определят сами заплатите? А пари има, това са нашите здравни осигуровки. И не става въпрос за частните болници, които пък по замисъл са предназначени да изсмукват Здравната каса, а за държавните, където уж трябва да има някакъв контрол. Заплатите са астрономически, поне за тези от нас, които не сме се уредили да паразитираме.

    16:27 14.06.2026

  • 11 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Болниците в България реализират по—високи печалби от банките.Един път скубят пациентите,а после НЗОК.

    16:27 14.06.2026

  • 12 да закриват и да внасят лекари и мед

    1 0 Отговор
    сестри и санитари
    както на черноморието внасят персонал от
    индия, турция, филипините, индонезия, киргизия, т.н

    които поне работят съзнателно и не са толкова лакоми

    16:28 14.06.2026

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