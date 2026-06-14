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Д-р Станимир Хасърджиев: Не се признавам за виновен по нито едно от четирите обвинения

Д-р Станимир Хасърджиев: Не се признавам за виновен по нито едно от четирите обвинения

14 Юни, 2026 14:52 1 464 22

  • д-р станимир хасърджиев-
  • присъда-
  • обвинения

След близо 8 месеца в ареста бившият председател на НПО излезе на свобода под гаранция от 60 000 евро

Д-р Станимир Хасърджиев: Не се признавам за виновен по нито едно от четирите обвинения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев излезе с първи публичен коментар, след като прекара близо осем месеца в ареста. В открито писмо до медиите той категорично отхвърля повдигнатите му обвинения и заявява, че срещу него е изграден образ на предварително осъден човек.

Към позицията си Хасърджиев прилага и допълнителни данни за криминалното минало на лицето, представяно за жертва по неговото дело.

Публикуваме позицията на д-р Станимир Хасърджиев без редакторска намеса:

След близо осем месеца в ареста миналата седмица излязох на свобода под безпрецедентно

висока гаранция от 60 000 евро, събрана с огромно усилие от моите близки, приятели и хора, които не ме изоставиха. Благодаря на всеки, който помогна на мен и семейството ми в този тежък момент. Без тази подкрепа аз нямаше да имам шанс отново да говоря със собствен глас.

Не се признавам за виновен по нито едно от повдигнатите ми четири обвинения. Срещу мен беше изграден публичен образ на вече осъден човек, докато аз бях държан под ключ и без реална възможност да се защитя. Обвиняват ме в блудство с лице, по отношение на което според съдебномедицинските данни не са установени следи от сексуално насилие. Удобно беше прикриван и фактът, че това лице е рецидивист, многократно осъждан за насилствени грабежи както в България, така и във Великобритания.

Приписват ми връзка с наркотични вещества, открити у различни лица, в различни ситуации и при различни по време полицейски действия. Повече от двадесет години работя с хора в тежки житейски и здравни ситуации, включително с хора със зависимости. Именно тази част от живота и работата ми беше изопачена и използвана срещу мен.

Особено тежко приемам публично разгласените внушения, че съм действал злонамерено по отношение на собственото си здраве и на други хора. Това е недопустимо, противозаконно и дълбоко стигматизиращо. От повече от десет години водя собствена битка за здравето си и ако тези обвинения бяха верни, аз отдавна нямаше да бъда жив.

Превърнаха личния ми живот, сексуалността ми, кореспонденцията ми и личните ми снимки в медиен скандал, за да се произведат сензация, морално заклеймяване и омраза към общността, към която с гордост принадлежа. Категорично отхвърлям тези обвинения и начина, по който те бяха представяни пред обществото.

Още по-тревожно е едно съвпадение, което не може да бъде подминато. Всички действия по моето дискредитиране започнаха, след като представих в прокуратурата безспорни доказателства за документни и финансови престъпления, по които има данни, че е замесено и лице, заемало в миналото висши постове в здравната система. По тази преписка и до днес няма ясен и видим резултат. Срокът ѝ продължава да се удължава с мотив, че е с „особена правна сложност“.

Вместо действия по подадения от мен сигнал за евентуална злоупотреба с европейски средства последваха бързи полицейски акции в дома ми, водени от същите отговорни институции. При тези действия многократно бяха изземвани компютри, сървъри и документи, свързани с дейността на организацията, която ръководех, което на практика блокира работата ѝ и нанесе щети не само на мен лично, но и на каузата, за която работя от години. Това съвпадение по време е твърде сериозно, за да бъде подминато без въпроси.

Най-тежкото за мен не е само, че станах обвиняем. Най-тежкото е, че станах жертва едновременно на престъпление, на институционално бездействие и на медийно заклеймяване. Вместо защита получих обвинения. Вместо презумпция за невиновност получих публична присъда от хора, които не зачитат закона в желанието си за израстване в йерархията. Вместо човешко отношение получих разгласяване на лични данни и унижение в момент, когато бях физически лишен от възможността да се защитя.

Няма да водя делото си през медиите. Ще се защитавам пред съда. Но няма да мълча, когато срещу мен се внушава виновност, когато се подменят фактите и когато личният ми живот се използва като инструмент за публично унищожаване.

В близко бъдеще ще представя по-пълен и систематичен отговор с конкретни документи, дати и хронология. Ще покажа какво действително се е случило, какво е било премълчано и как е бил изграден един удобен за институциите и медиите разказ, който няма нищо общо с истината.

Благодаря още веднъж на всички, които застанаха до мен. Моля редакциите за обективност, професионална дистанция и уважение към правото ми на защита. Истината не се установява на брифинги и в заглавия. Истината се установява с факти и по законния ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЦЕТО, ПРЕДСТАВЯНО КАТО „ПОСТРАДАЛО“

Лицето Георги Йорданов Георгиев от столичния квартал „Христо Ботев“ попадна в дома ми на 08.09.2025 г. по покана на мой познат. В този момент нито аз, нито останалите ми гости имахме представа, че Георги Йорданов току-що е бил освободен от затвор във Великобритания след изтърпяване на присъда за множество грабежи и кражби. По данни на защитата той е добре познат и на българските власти като рецидивист; срещу него има множество преписки, както и осъдителни присъди още от непълнолетна възраст.

След като е откраднал 160 лева от дома ми, Георги Йорданов е бил открит от съседи на техния балкон след часове укриване, като твърди, че е бил отвлечен. При пристигането на полицията заявява вече и че е бил сексуално насилван. Така аз, заедно с тримата ми гости, бяхме задържани за 24 часа.

Още същия ден на Георги Йорданов е извършена съдебномедицинска експертиза, която според вече представените в съда данни не установява следи от сексуално насилие, поради което по-късно бяхме освободени. Това е съществен факт, който така и не получи същата публичност, каквато получиха обвиненията срещу мен.

В следващите дни и седмици Георги Йорданов многократно променя показанията си. Именно на базата на тези променящи се твърдения се извършва поредна акция за обиск и изземване в дома ми на 17.10.2025 г., в тъмната част на деня и в присъствието на мои гости, в деня на рождения ми ден. Последва нов показен арест без заповед, претърсване на жилището и обиски на присъстващите и пристигащите гости още на улицата. Всичко открито при обиските беше автоматично приписано на мен като собственик на жилището, независимо у кого конкретно е било намерено.

Още по-показателно е, че докато аз и останалите обвиняеми бяхме държани в ареста, Георги Йорданов е оставен на свобода и впоследствие извършва поне още две тежки престъпления. Повдигнати са му обвинения за грабеж на бензиностанция и за грабеж на таксиметров шофьор, който е бил насилствено вързан с колана на автомобила си.

Според медийни публикации от Великобритания Георги Георгиев е осъден от Lincoln Crown Court на четири години и половина лишаване от свобода, след като е признал вина по три обвинения за грабеж, извършени в рамките на четири дни в Бостън, Линкълншър. Това е външен и публично проверим източник, който потвърждава, че лицето, представяно в България едностранно като безспорна жертва, има тежко криминално минало и модел на насилствено поведение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЯ РАЗХЛАБЕНИЯ

    23 0 Отговор
    Пуснахте ли го вчера да ходи на ПРАЙДА?

    14:54 14.06.2026

  • 2 ДОКТОРА Е

    16 2 Отговор
    33 ранг соросоид.

    14:55 14.06.2026

  • 3 тоя

    11 0 Отговор
    е чист като момина

    14:55 14.06.2026

  • 4 тоя

    13 0 Отговор
    е чист като момина сълза

    14:55 14.06.2026

  • 5 ДА ЖИВЕЕ БТВ

    17 1 Отговор
    Този години наред всяка сутрин беше по БТВ. Пак той бил гьой изнасилвач.

    Коментиран от #12

    14:56 14.06.2026

  • 6 Исторически парк

    14 3 Отговор
    Лицето на пепейките

    14:57 14.06.2026

  • 7 Аха ,

    6 0 Отговор
    никакво признаване -като бития и евания !

    15:02 14.06.2026

  • 8 Топ Оператора

    10 2 Отговор
    Нагло гербаджийче обратно.

    15:09 14.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха

    3 1 Отговор
    Типичният ориенталски байганьовец. ХАХАХА

    15:21 14.06.2026

  • 11 Тома

    9 0 Отговор
    Язък че вчера не го пуснаха на ге.йпарада да марширува този невинен и чист като сълза доктор

    15:24 14.06.2026

  • 12 Даааа

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДА ЖИВЕЕ БТВ":

    Явно е лигавил на Цънцарова стафидата... 😜🤣

    15:28 14.06.2026

  • 13 Хохохо

    9 1 Отговор
    Иначе по студиата беше с години а той чукал момченца аххаха Всичките са такива гнили "демократи"

    15:30 14.06.2026

  • 14 Роза

    4 3 Отговор
    Този доктор не е стока,но за да го затворят,трябва да има наистина реални доказателства.Разгулния живот и обратните наклонности не са престъпления по нашите закони.Историята с "изнасиления " рецидивист трябва да бъде доказана от прокуратурата.

    15:43 14.06.2026

  • 15 Някой

    5 1 Отговор
    Най-накрая ще има ли закон, който да изсветли от какви пари се издържат знайни и незнайни НПО.

    15:46 14.06.2026

  • 16 Цинизма На Феодалите !

    2 1 Отговор
    В Тая Държава Няма Край !

    Тук Няма Закон !

    Нама Правосъдие !

    Няма Прокуратура !

    Нама Следствие !

    Има Само Добре Платени !

    Слуги !

    На Феодалите !

    15:48 14.06.2026

  • 17 Толкова

    3 0 Отговор
    си невинен, че си за ожалване. Гейбачевите са невинни и на калъп да ги хванат пак са невинни

    16:07 14.06.2026

  • 18 Раззпран Хастар

    3 0 Отговор
    Педрохан 2.00 - с, участието на този ХИВ позитивен.

    16:14 14.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 италиански пицар

    4 0 Отговор
    Прилича ми на хомосексуалист. Не бих си записал час при този лекар.

    16:16 14.06.2026

  • 21 Жбръц

    1 0 Отговор
    Един въпрос,за това мъгливо обяснение...Извършени са обиски на гостите ми в дома,но и на идващите.До тук нищо озадачаващо.Но ..Всичко " открито" при гостите ми се приписва на мен!? Алооо,Непеошник,цветя,бонбони ,луксозен алкохол ли са намерили в гостите,та чак се извърташ.Не е мое,не е за мен! Или от онези лукс прахчета и цигарки.Така не се задържа човек,без директни доказатества за намерени/ открити " забранени субстанции".

    16:19 14.06.2026

  • 22 Зеления

    2 0 Отговор
    Тази история на Хасърджиев, както той я представя почти едно към едно с тази на Благо Коцев
    -той е невинен за всичко
    -него са го натопили
    -той пускал сигнали за злоупотреби и му скалъпили това дело
    -хората виждайки колко е онеправдан събрали гаранцията му
    /единствено за сега още няма митинг в подкрепа на Хасърджиев/

    Тука и при Благо Коцев и при Хасърджиев почерка е на един и същ PR експерт на розовите евролиберали

    16:21 14.06.2026

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