Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Радев: Ако 80% от хората излязат да гласуват, както се случи в Унгария, ще свалим завинаги Борисов и Пеевски
  Тема: Избори

Радев: Ако 80% от хората излязат да гласуват, както се случи в Унгария, ще свалим завинаги Борисов и Пеевски

14 Април, 2026 14:34 1 473 84

  • румен радев-
  • гласуване-
  • унгария-
  • сваляне от власт-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

Снимка: Прогресивна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще свалим завинаги Борисов и Пеевски от политическата сцена, ако 80% от хората излязат да гласуват, както се случи в Унгария. Призовавам да го направим и е крайно време. Това заяви пред журналисти в Асеновград лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев, цитиран от novini.bg. Лидерът на „Прогресивна България“ разговаря с граждани и посети параклис „Св. св. Кирил и Методий“ в града.

Той отбеляза, че вижда как хората започват масово да се освобождават от страха, да излизат от апатията и ако всички те изразят свободно своята воля в България на изборите на 19 април, ще има решителна промяна.

„Виждам как България започва да се надига. Ние правим кампания в пълни зали и на пълни площади. За разлика от нашите опоненти, които събират в зали, и то доста по-малки, само партиен антураж и администрацията под строй. Това е много показателно. Навсякъде българите искат промяна и ние ще я постигнем”, подчерта Румен Радев.
Лидерът на „Прогресивна България” напомни, че в програмата на коалицията са описани конкретни стъпки за демонтаж на олигархичния модел от управлението, спирането на потока от финансов ресурс към него, както и за възстановяване на справедливостта и върховенството на закона.

„Нашата цел е създаване на условия за ускорен икономически растеж и освобождаване на предприемчивостта на българите, които да влагат в мечтите си и в активни икономически дейности, а не само в недвижимости“, посочи още Румен Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То и

    47 16 Отговор
    вие сте от тяхното котило , на БКП и ДС ! До сега де бяхте толкова години ? В зимен сън ! Хайде няма нужда , гледайте си пенсиите !

    14:36 14.04.2026

  • 2 Голем смех

    37 18 Отговор
    Я, и Непрания Чорап бил против Борисов и Пеевски. Да не повярва човек.

    14:37 14.04.2026

  • 3 Лупинг

    18 10 Отговор
    Все пак е авиатор.

    Коментиран от #8

    14:39 14.04.2026

  • 4 честен ционист

    9 21 Отговор
    Ако 80% излязат да гласуват ще изберат директно Вова, няма да се занимават с Манджурски кандидати.

    14:39 14.04.2026

  • 5 Даа

    36 15 Отговор
    Плешивия Клюн ще поеме щафетата от Витя Орбан. Добре ще ни нагласи, няма що.

    14:39 14.04.2026

  • 6 Защо?

    24 16 Отговор
    Борисов уби България! Три пъти довлече Радев във властта! На кого ли отмъщава...

    14:39 14.04.2026

  • 7 ами

    24 10 Отговор
    Мечтай си.

    14:40 14.04.2026

  • 8 Затова

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Лупинг":

    всяка жаба да си знае гьола ! И мястото в гьола!

    Коментиран от #53

    14:40 14.04.2026

  • 9 И завинаги копринките...

    34 11 Отговор
    И идвате вие , копринките бармани, Боташ, гълъбета безмозъчни, млади ромки и всякаква сбирщина гладна и жадна за далавери. Ти нали си Румен далаверата. Няма нужда от повече приказки.

    14:41 14.04.2026

  • 10 румен кРадев е руска марионетка !

    28 15 Отговор
    "Независимая газета" публикува статия със заглавие „Битката за България: проруска партия може да победи на предстоящите парламентарни избори“. /Абонатите ще получат пълния превод с допълнителен анализ/. За тези, които не са наясно, днешната Независимая няма нищо общо с Независимаята отпреди двадесет години. В момента в Русия има само прокремълски медии, в този смисъл, тази статия е съгласувана както с МИД, така и с президентските хора.
    Самият факт, че подобна оценка идва от Москва и точно в началото на последната седмица, е показателен. Хората от Кремъл, на които е поверена "българската операция", чрез подобни публикации се отчитат, за свършената работа и за похарчените пари. И за да няма неразбрали, те сами определят формацията около Румен Радев като „проруска“ – квалификация, която на практика сваля всякаква проевропейска фасада, изграждана до този момент.
    В същата публикация на НГ се очертава и стратегическата рамка: използване на антикорупционната тема като основен политически носител. Действително - няма особено разгърнати програми във всички области - но антикорупцията е постоянен рефрен.

    14:42 14.04.2026

  • 11 Фатмакооооу

    31 8 Отговор
    Да не мислиш че ще гласуват за тебе бе, чорап ? Ха ха ха, щял да сваля той

    14:43 14.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Историята помни

    23 12 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта и Боташ потвърждават това.

    14:43 14.04.2026

  • 14 Ако беше толкова лесно

    32 13 Отговор
    Борисов и Пеевски трябва да се махнат това е ясно ! Ама г-н Президент, как ще махнете борисовщината и пеевщината която е пропила в цялата администрация и олигарсите я пазят със зъби и нокти защото тя им трябва - некомпетентна и подкупна администрация, която е придобила застрашителни размери и никой не се осмелява да я пипне !
    Намеренията са едно, действията са друго, а резултатите не ясни !
    Все пак пожелавам успех, защото от някъде трябва да се тръгне !

    Коментиран от #55, #60

    14:43 14.04.2026

  • 15 Ддд

    20 6 Отговор
    Хахахахахахахахахаха, не знам защо Рундьо и тези от ПП-ДБ се сравняват със спечелилия в Унгария?
    Те нямат нищо общо помежду си!

    14:44 14.04.2026

  • 16 така така

    15 6 Отговор
    Mного криви умозаключения. Сметки без кръчмар!

    14:44 14.04.2026

  • 17 Има ли още шарани?

    19 8 Отговор
    Това е играта - да си подават топката Резидента дезертьор румен кРадев с Шиши и Meчо.
    За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
    А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
    Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
    Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
    Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
    Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
    А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
    Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !

    14:44 14.04.2026

  • 18 малко истински факти

    22 8 Отговор
    Горкия резидент крадев , вече започна със сълзите и сополите ...

    14:44 14.04.2026

  • 19 Ран

    18 8 Отговор
    Мадуро беше шофьор на автобус, а нашия каун - шофьор на самолет. Катастрофата е неизбежна.

    14:44 14.04.2026

  • 20 Аз съм веган

    19 8 Отговор
    Хората в Унгария заявиха чий е Крим. А брадавичестия?

    14:44 14.04.2026

  • 21 Деца , които

    16 4 Отговор
    могат да са ви внуци излязоха и организираха протести , стотици хиляди в цяла България , а вие си лапахте яко на на държавна хранилка и - НИЩО , нито за тях , нито за България ! Сега "политици" го играят , а зад гърба им червени олигарси , до един за затвора !

    14:45 14.04.2026

  • 22 Фалшив герой !

    29 3 Отговор
    Зад Радев е цялата олигархия-Бобокови, Черепа, Ахмед Доган с обръчите, Гергов, оръжейни лобита, газови посредници, списъкът е дълъг.
    Зад Радев е Държавна сигурност, РУМНО, децата и внуците на комунистическата номенклатура-Иво Христов, Пеканов и т.н. Зад Радев са ЗКПЧ-та като Гълъб Донев. Зад Радев е Москва. Но...Той не подозира, след 10 години мотаене в президентството обграден от лакеи, какво го чака "на терен". Вече няма да я има преторианската гвардия от държавни охранители и "журналисти", подбрани от жена му.
    Той отвори "Кутията на Пандора" и последствията за него ще са ужасяващи, въпреки медийният слугинаж.

    Преди искаха царо. После- пъдаро на царо. После- чалгаро. Сега искат въздухаро.

    14:46 14.04.2026

  • 23 Истината

    25 6 Отговор
    Абе ей, в Унгария излязоха 80 процента от хората за да махнат точно такъв руZки кърлеж като тебе...

    14:47 14.04.2026

  • 24 Даа...

    11 7 Отговор
    Тази седмица се очертава като седмица на политическо отрезвяване. Колкото и да е важна борбата с корупцията - България не може да си позволи да даде властта на партия, за която Москва твърди, че е проруска.
    Въпросът е дали този път ще разпознае модела навреме или след загубата на Орбан в Унгария, Кремъл ще възстанови влиянието си с победата на "проруските сили" /по Независимая Газета/ в България..

    14:48 14.04.2026

  • 25 Хихи

    14 6 Отговор
    Махаме "завинаги" Борисов и Пеевски и слагаме "завинаги" Непрания чорап. Това е мечтата на президента-дезертьор.

    14:48 14.04.2026

  • 26 малко истински факти

    13 7 Отговор
    Резидентчето , син камък изхвърля , че го няма вече кръвния му брат по червена партийна книжка - проваления Орбан.

    14:49 14.04.2026

  • 27 Някой

    6 4 Отговор
    Добре като ги свалим вие ще въведете ли социална справедливост и равенство и братство ще превърнат ли България в Рай, ако излъжете ще бъдете разстреляни , така че внимавайте какво приказвате !!!!!?

    Коментиран от #32

    14:50 14.04.2026

  • 28 Пишман оптимист

    14 8 Отговор
    Ха ха ха...80% да гласуват !?!?!
    От де толкова овце бе каунь Ушаков?
    Летиш...летиш в облаците ама не на МиГ-а 29 ,а в мечтите си подхранвани от олигарсите ,които те подкрепят...

    14:50 14.04.2026

  • 29 България Европа или евразийска мизерия

    9 4 Отговор
    Има три групи партии, които искат да са в парламента:
    1. Про-кремълски партии, които:
    • са за отдалечаване от ЕС;
    • искат откъсване от цивилизационния ни избор да сме част от демократична Европа;
    • говорят за въвеждане на странен пост-комунистически, псевдо-християнски, фалшиво-традиционен феодализъм, изпратен ни от кремълското чудовище;
    • очевидно пропагандират за отнемане на човешки права;
    • дистанцират се от общите решения на европейските структури;
    • манипулират с лъжи и всяване на страх;
    • като цяло – връщат назад България с 30 години.
    2. Про-крадливи партии, които:
    • на думи са евро-атлантици, но на практика не се интересуват от ценности;
    • предимно са ориентирани да „усвояват“ евро-фондове или държавни средства;
    • за 15 години „усвоиха“ 70 милиарда евро-субсидии, но направиха само две половинки магистрали;
    • не направиха нито една реформа в нито една обществена сфера;
    • съсипаха всички институции;
    • позволиха да се превърнем в прокурорска република;
    • като цяло – готови са на всичко, само и само да „усвояват“ още пари, докато спират България да се развива.
    3. Про-демократични партии, които:
    • отстояват европейски демократични ценности;
    • искат да правят реални реформи;
    • обявяват се за върховенство на закона;
    • доказват думите си на практика;
    • опитват се да реформират кошмарната прокуратура и съдебната система като цяло;
    • понасят удари от всички страни, защото никой друг не иска реформи;
    • като цяло – единствените, които на

    14:51 14.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тоалетна Хартия

    17 7 Отговор
    Ако тоз спечели изборите, значи българина е много изтрещял!!!

    14:52 14.04.2026

  • 32 хи хи

    9 7 Отговор

    До коментар #27 от "Някой":

    А ми той крадев си обича да дрънчикатбалалайка .

    14:52 14.04.2026

  • 33 Не Обичам !

    6 1 Отговор
    Паодмяната !

    14:53 14.04.2026

  • 34 Орбан спря камионетка

    10 2 Отговор
    Колко ли тира евро са пристигнали за този резултат. Кой у нас гласува срещу заплащане? Е, такива управници ще сте избрали. Да гласуват само тези, които гласуват по убеждение. Който не работи в България да няма право да гласува.

    14:54 14.04.2026

  • 35 Антикомуне

    15 6 Отговор
    Радев, новия троянски кон на Русия се е размечтал нещо, 🤣🤣🤣.
    Алтернативната на България е Президентска Република или Монархия. Тези хрантутници в Парламента са излишни. От 1989 се въртят едни и същи, а сега техните деца и внуци.Театър със слаби артисти, това е Парламента на България.

    14:56 14.04.2026

  • 36 да си кажем право

    9 6 Отговор
    Бръщолевенето на руцкийрезидент много си прилича на развалена плоча с частушка ...

    14:57 14.04.2026

  • 37 Фори

    10 4 Отговор
    Радев е агент на КГБ!

    Коментиран от #38

    14:57 14.04.2026

  • 38 аха

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "Фори":

    Което значи , че си е двоен агент , та в Европа се прави на атлантик ,а тук дрънчи кат кремльовски стакан ...

    15:00 14.04.2026

  • 39 провинциалист

    5 7 Отговор
    Идеално! Призовавам Радев да спечели изборите, да вдигне България на крака и с радост ще гласувам за него!

    Коментиран от #40

    15:00 14.04.2026

  • 40 вай вай

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "провинциалист":

    крадев и той като Ленин , разчита на милионите прости хора ...

    Коментиран от #51

    15:01 14.04.2026

  • 41 Пушкаш

    6 5 Отговор
    В Унгария излязоха масово тези с раничките и водичка , бенефициенти на сороските НПО , които нямат един работен съзидателен ден.
    Дори западни политолози останаха учудени от голямата разлика проценти , които бяха макс. около 7-8 % за Петер , а про Орбановите даваха - 3 - 4 % за Орбан . Може и да е имало тука има -тука нема......?
    Брюксел като им махне социалните придобивки , които Орбан им даде - за трето и второ дете, 13 и14 пенсия, освобождаване от налози на многодетни семейства , 27 условия - за да им даде 34 млрд .евро , с които бяха наказани за независимата си политика , поиска приемане на евро , военно ангажиране в Украйна и т.н. -
    ще заприличат на БГ.

    15:02 14.04.2026

  • 42 Той по големият проблем от борисов

    11 3 Отговор
    се оказа ПП и ДБ!

    15:02 14.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 РЕЗУЛТАТО

    5 6 Отговор
    НАПРАВИХ СИ ТРУДА ДА ПУСНА КОМЕНТАР В ПОЛЗА НА РАДЕВ ! АЗ НЕ СЪМ РЕШИЛ ОЩЕ ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАМ. ПУСНАХ ГО ЗАРАДИ РЕАКЦИИТЕ.
    КАКВО СЕ ОКАЗВА - ПИШАТ ТРИМА ДОЛУ ГОРЕ "ПОДГОТВЕНИ" ТРОЛА В НЯКОЛКО ПОСТА. !
    И ИМА ОЩЕ ДВАМА ТРИМА КОИТО СЕ ХРАНЯТ НА ЗАПЛАТИ ВЪВ ФИРМИТЕ НА БАЦЕ И ПЕЕВСКИ, НО ДАЖЕ НЕ ЗНАЯТ НА КОЙ СВЯТ СА ! 😀
    И ТИЯ СА ТРЪГНАЛИ ДА ФОРМИРАТ И МАНИПУЛИРАТ ОБЩЕСТВОТО ! 😀
    БОЖЕ ЗАЩО НЕ СИ ПРИБЕРЕШ ВЕРЕСИИТЕ !?
    С ПОДОБНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НИКОГА НЯМА ДА СЕ ОПРАВИМ !

    Коментиран от #47

    15:02 14.04.2026

  • 45 Майора

    10 3 Отговор
    Ало Радев , промяна и борба с олигархията не може да има , след като си подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Василев, Вълканов и прочие! Може ли да се вярва на човек , който непрекъснато променя мисленето си , отговорен за договора с “Боташ” ощетяващ всеки ден държавата всеки ден с над 500 000 € , събрал в редиците си бивши ченгета и хора от ДС , имаше редиците си “”Бях точен с парите…”, Шишо Бакшишо и ред други?

    15:04 14.04.2026

  • 46 Георги

    6 1 Отговор
    тоя пък... и кой ще дойде "моделът Боташ" ? Или моделът "Петрохан" ? А може би моделът "Копейкин" ? Който и модел да дойде ние нищо няма да спечелим. Като тук напълно игнорирам фактът, който е доказан и признат в съда, че у нас резултатите от гласуването не отразяват истинския вот.

    15:05 14.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хубаво ама

    6 2 Отговор
    стадата на тиква и шопар са поне 1 милион
    отделно и кирчови

    Коментиран от #49, #50

    15:09 14.04.2026

  • 49 отделно като добавим

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "хубаво ама":

    и платените по 50е
    макар да не можем да отгатнем от кои партии са кихащите за гласове

    15:10 14.04.2026

  • 50 аха

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "хубаво ама":

    Гладна радева кокошка взела просо да сънува .

    15:11 14.04.2026

  • 51 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "вай вай":

    Значи на теб разчита Радев.

    15:13 14.04.2026

  • 52 бфбж

    3 2 Отговор
    Възраждане остава под чертата.

    15:15 14.04.2026

  • 53 Правилно!

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Затова":

    А на 🎃🎃🎃🎃🎃 мястото им е на полето, а не в Народното събрание!

    15:19 14.04.2026

  • 54 Готин

    7 0 Отговор
    Да. Русия вече официално обяви в своя официоз, че ако Радев спечели в България - сменя Орбан

    15:21 14.04.2026

  • 55 ПРИПОМНЯНЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ако беше толкова лесно":

    Министър председател на БЪЛГАРИЯ в периода 1950-1956 г. е полковник от НКВД, резидент с псевдоним Спартак. Става въпрос за сатрапа - вълко червенков. За бай тошо не знам, но тези преди него, комунистически министър председатели, до един са офицери от Лубянка... Цялата ни държавна структура е окупирана от руските агентурни\"спящи клетки\", единствено ген. Б. Борисов успя да пробие ограниченията с хитрост, защото го подцениха интелектуално него, а и БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД е умен и мъдър. Освен това, честно казано имахме невероятен шанс с Горбачов и Елцин, а може би и Господ е Българин, че хватката се охлаби и бързо България пое глътка въздух....В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    15:22 14.04.2026

  • 56 Мими

    4 4 Отговор
    Боклук, ти и ППДБ сте най опасния враг на народа.

    Коментиран от #57, #59

    15:22 14.04.2026

  • 57 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мими":

    не съм съгласен, че са най-опасни. Смятам, че са наравно с останалите.

    15:24 14.04.2026

  • 58 явер

    4 4 Отговор
    Избираме Радев и ни спират евро финансирането, после какво става, пак ли някой друг ще ни е виновен. Избираме Радев и министър на финансите Васил Божков, на търговията Георги Гергов, тогава кой ще ни е виновен.

    Коментиран от #66

    15:26 14.04.2026

  • 59 до 🦃Мими

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Мими":

    От празните 🎃🎃🎃🎃🎃 по-опасни няма. Те ви докараха натовските самолети на летището в София!

    15:27 14.04.2026

  • 60 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ако беше толкова лесно":

    14 хахахахахаха Радев щял Цял живот живее на държавна издръжка НЕ на радевчетата не на Путин ЗА Европа за Еврозона за Демокрацията

    Коментиран от #63, #68

    15:28 14.04.2026

  • 61 БКП

    2 1 Отговор
    И кого ще качим другарю?

    15:28 14.04.2026

  • 62 Никой

    5 1 Отговор
    Но , не казваш срещу кого гласуваха унгарците ! Точно срещу такъв като теб . Много ще се нанижат на решетката на Решетников .

    15:29 14.04.2026

  • 63 За България глупав

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Анонимен":

    За България бъди. После е Европа! А Путин да го намесваш ни в клин, ни в ръкав, е тъпа работа! Не случайно всеки глупак това папагали за някой цент.

    Коментиран от #67

    15:30 14.04.2026

  • 64 дедо таралянко

    4 1 Отговор
    видела жабата, че подковават коня - и тя вдигнала крак...ако орбан не беше паднал имаше да се прегръщат със зеления чорап..целия свят го знае къв е прокъсан и смърдящ

    15:30 14.04.2026

  • 65 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 66 хахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #58 от "явер":

    Да ти обясня за еврофинансирането - 3 милиона български данъкоплатци всяка година подаряват на Урсула 3 милиарда евро членски внос, от тях Урсула ни връща към 1/2 милиард, но този половин милиард не го взимат трите милиона данъкоплатци, а шепа избрани. Надявам се да си един от избраните, иначе си пълен идиот:)

    Коментиран от #70

    15:32 14.04.2026

  • 67 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "За България глупав":

    България не е остров изолиран Като липсва дипломация как ще се развива ИЛИ смяташ че радевчетата еднолично собственоръчно всичко ще са хахахахахаха Тук всички заедно трябва да сме за България А не едни неистово да искат други да изхвърлят и те да седнат Омраза лъжи заблуди Я виж държавата ни как е Европа Демокрация Еврозона Шенген това е НЕ на Путин не на Москва Какво само съветски лозунги ще развяват и омраза това е от тези

    Коментиран от #69

    15:35 14.04.2026

  • 68 Реалност

    0 4 Отговор

    До коментар #60 от "Анонимен":

    Абе като видяхме демокрацията и еврозоната 90% от българите си искаме бай Тошо. Единствените, които са за ЕС са педофилите, п...сите и наркоманите.

    15:36 14.04.2026

  • 69 Дипломацията не е да изпълняваш

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    нечии интереси. Дипломацията е да изпълняваш интересите на България. А с анатемосване на едни, за да обслужиш други, не си българин!

    Коментиран от #74

    15:38 14.04.2026

  • 70 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "хахаха":

    И защо лъжеш Лелеле какви лъжи елементарни за невежи ли за малоумници ли за балъци ли 66лъжи

    15:38 14.04.2026

  • 71 123

    4 1 Отговор
    Ти къде и ти в А група. Ти си един от тези, дето не трябва да припарва до власт и НС. В първата секунда ще ни завъртиш към Евразия и ще направиш референдуми за НАТО, евро и тн
    Айде чемодан, вокзал и на ма..ната

    Коментиран от #72

    15:39 14.04.2026

  • 72 Ами референдума

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "123":

    е най чистата форма на демокрацията бе. Ти уж си за нея, пък я мразиш. Къде ви намират толкова плоски.

    15:40 14.04.2026

  • 73 Опа

    4 0 Отговор
    Тоя от къде е сигурен, че хората няма да излезнат масово да гласуват точно за Борисов и Пеевски, за да покажат среден пръст на Радев, Асен Василев и Доган.

    15:42 14.04.2026

  • 74 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Дипломацията не е да изпълняваш":

    Искаш само да получаваш хахаха това го няма никъде в живота в системата изобщо Европа държавите са тук и сега и са взаимосвързани Който те лъже че ще ходи в Европа и само ще иска те има за ннннн ЗА да получиш трябва да дадеш разбра ли диалог дипломация Държавите икономически са свързани

    Коментиран от #78

    15:42 14.04.2026

  • 75 A педe...

    2 1 Отговор
    ...рунгелът Асен и компания?

    15:43 14.04.2026

  • 76 Всички ППейци Петрохан да

    2 1 Отговор
    Да пишат и повтарят по сто пъти на ден тези мантри:
    "Светът е едно чудовищно място" и "Защитниците са Асен"
    По сто пъти на ден!!!

    15:43 14.04.2026

  • 77 Ще ги свалят

    1 0 Отговор
    хората. Муньото не иска да сваля партньорите си в НС

    15:44 14.04.2026

  • 78 Ти в кой клас си

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "Анонимен":

    Я порасни първо. От малки ви пращат да тролите такива като ПП, ДБ и ГЕРБ!

    15:45 14.04.2026

  • 79 нещо подобно се очаква

    1 1 Отговор
    Но след като получите депутатските места ще започне трудното.
    Те са се окопали във всяко учереждение, всяка структура, всяка банка и по-голяма фирма дори... СЛугинажа им е нацвъкан на всяка управленска позиция. А най-много се подценяват дребните ръководители - десеткихиляди са, определят стотицихиляди работни места и харчат 100 милиарда годишно....
    Поне 2/3 трябва да бъдат ИЗМЕТЕНИ за да има някаква истинска промяна.

    15:45 14.04.2026

  • 80 Радевист коко

    4 1 Отговор
    А тебе кой заблуден ще те избере? Будалите вече ги няма.

    15:45 14.04.2026

  • 81 !!!?

    5 2 Отговор
    Лицемерието - основна добродетел на Радев !!!?

    15:46 14.04.2026

  • 82 Никой

    3 2 Отговор
    Деса нарита Раддеф , До тук със ала - бала " семейните ценности ". Сега ще го играе мачо , сваляч като банкянския толуп .

    15:47 14.04.2026

  • 83 Хвъркат

    2 1 Отговор
    Шебек.

    15:48 14.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол