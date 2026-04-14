Дечев: Действайте безкомпромисно срещу всеки извършител на изборно престъпление

Дечев: Действайте безкомпромисно срещу всеки извършител на изборно престъпление

14 Април, 2026 20:52 649 18

  • емил дечев-
  • изборни нарушения

Той изтъкна, че действията на полицията трябва да бъдат насочени единствено към спазването на закона, независимо от това дали извършителите са представители на местната власт, политически лица или други

Дечев: Действайте безкомпромисно срещу всеки извършител на изборно престъпление - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Действайте абсолютно безкомпромисно срещу всеки извършител на изборно престъпление. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред ръководните състави и служителите на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Областната дирекция на МВР – София. Ръководството на Министерството на вътрешните работи направи работни срещи с директорите и състава на двете структури във връзка с подготовката за предстоящите избори и предприетите мерки за гарантиране на честен и законосъобразен вот, съобщиха от СДВР във Facebook.

В срещите са участвали още заместник-министрите Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, както и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Министър Дечев подчерта, че правителството и МВР не подкрепят конкретна политическа сила и нямат фаворити на изборите. Той изтъкна, че действията на полицията трябва да бъдат насочени единствено към спазването на закона, независимо от това дали извършителите са представители на местната власт, политически лица или други.

По време на срещите бяха представени и данни за работата на структурите на МВР пет дни преди изборите. На територията на СДВР са получени 120 сигнала за изборни нарушения, при 15 за предходния вот през 2024 г., образувани са 48 досъдебни производства (при 13 преди), задържани са 44-ма души, а издадените предупредителни протоколи са 304 (при 98 преди).

В Областна дирекция на МВР – София са регистрирани 52 сигнала, при девет за изборите през 2024 г., образувани са девет досъдебни производства (при нито едно преди), задържани са деветима души, а съставените предупредителни протоколи са 327 (при 21 през 2024 г.).

Главен комисар Кандев отбеляза, че увеличеният брой сигнали е показател за нарастващо обществено доверие и очаквания към работата на полицията. По думите му, зад отчетените резултати стои значителен труд на служителите, а гражданите очакват конкретни резултати в противодействието на изборните нарушения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    6 3 Отговор
    Албиноса кой ще го секси след изборите? Или ще бъде групово?

    Коментиран от #3

    20:55 14.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    3 3 Отговор
    ако искате да ви уважават,
    трябва да си знаете цената

    щом гласът ви е безплатен,
    трудът ви също трябва да е

    20:57 14.04.2026

  • 3 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Заглавието ми харесва, Ама защо арестуват само ромите ,които купуват гласувай , а не арестуват партиите, които дават заявка на ромите да купуват гласовете...... Всичко мисли да те лажем......

    20:59 14.04.2026

  • 4 А питам

    4 1 Отговор
    ЗАЩО е табу да се споменават партиите, които купуват гласове??

    21:00 14.04.2026

  • 5 Хаха

    3 2 Отговор
    Само не и срещу нашите от ПБ, АПС и ППДБ

    21:02 14.04.2026

  • 6 Газ

    6 2 Отговор
    Емо узото да си гледа яхтите в Гърция и любовницата Теди Еврото

    21:03 14.04.2026

  • 7 иван костов

    5 2 Отговор
    Педофилите готвят мащабна манипулация?

    21:07 14.04.2026

  • 8 А дано

    3 1 Отговор
    действат, че то много корумпета и хрантутници в това мвр!

    21:08 14.04.2026

  • 9 Иди

    2 0 Отговор
    В Костинброд.там е на едро

    21:11 14.04.2026

  • 10 Нехис

    2 1 Отговор
    А нашите хора не ги закачайте! И правете ала-бала!

    21:17 14.04.2026

  • 11 Площад Хелзинки

    3 1 Отговор
    Разбира се, ако видите Професор Константинов (професор мине името, защото няма как да е титла на този боклук) му направете граждански арест заради списъците с умрелите, които гласуваха за ГЕРББ

    21:23 14.04.2026

  • 12 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    няма нищо по сигурно от разменените пари
    няма нищо по обещаващо от продадения глас

    21:25 14.04.2026

  • 13 Доктор

    1 1 Отговор
    Недоразумение.

    21:26 14.04.2026

  • 14 Да,бе

    1 1 Отговор
    С всичко извън чадъра трябва да се действа безкомпромисно,само как да обясниш на потомствени милиционери какво е чадър...Мисията невъзможна...

    21:28 14.04.2026

  • 15 Да Се Оплачеш !

    1 0 Отговор
    Да Се Оплачеш !



    От Държавата !


    Пред Държавата !



    Е Безсмислено !


    Гопоин !

    Министър !



    Особено !

    Като Познавам !

    Твоаята !

    Лична !

    Практика !

    21:52 14.04.2026

  • 16 От чужбина

    0 0 Отговор
    Ще бъде най-добре ясно да обявите за кои политици и/или политически партии се плащат парите. За кого се купуват гласове? Това искаме да знаем преди изборите, НЕ след тях. След изборите ще е вече късно. Ако сте хванали един милион, колко още НЕ сте хванали е въпроса. Т.е каква част от изборите или каква част от т.нар. Народни представители са си купили влизането в парламента. Ако се разнищят всички предишни избори е много вероятно да се окаже, че парламентите ни са били НЕзаконни. От там и издадените закони са НЕ законни. НАзначените правителства също са били НЕ законни. Излиза, че цялата държава е не законно формиравание поради беззаконията които се вършат вътре в нея.

    22:08 14.04.2026

  • 17 Силиций

    0 0 Отговор
    Е какво,ще го накарате да си плаща тока,водата или ще му искате нотариален акт и данъци за триетажната къща у махлата?Ееее,това ще е вече прекалено,направо ще е репресия.

    Коментиран от #18

    22:13 14.04.2026

  • 18 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Силиций":

    Горкия набеден нарушител на Изборния закон.

    22:15 14.04.2026

