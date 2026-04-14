Дечев: Действайте безкомпромисно срещу всеки извършител на изборно престъпление

Действайте абсолютно безкомпромисно срещу всеки извършител на изборно престъпление. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред ръководните състави и служителите на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Областната дирекция на МВР – София. Ръководството на Министерството на вътрешните работи направи работни срещи с директорите и състава на двете структури във връзка с подготовката за предстоящите избори и предприетите мерки за гарантиране на честен и законосъобразен вот, съобщиха от СДВР във Facebook.

В срещите са участвали още заместник-министрите Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, както и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Министър Дечев подчерта, че правителството и МВР не подкрепят конкретна политическа сила и нямат фаворити на изборите. Той изтъкна, че действията на полицията трябва да бъдат насочени единствено към спазването на закона, независимо от това дали извършителите са представители на местната власт, политически лица или други.

По време на срещите бяха представени и данни за работата на структурите на МВР пет дни преди изборите. На територията на СДВР са получени 120 сигнала за изборни нарушения, при 15 за предходния вот през 2024 г., образувани са 48 досъдебни производства (при 13 преди), задържани са 44-ма души, а издадените предупредителни протоколи са 304 (при 98 преди).

В Областна дирекция на МВР – София са регистрирани 52 сигнала, при девет за изборите през 2024 г., образувани са девет досъдебни производства (при нито едно преди), задържани са деветима души, а съставените предупредителни протоколи са 327 (при 21 през 2024 г.).

Главен комисар Кандев отбеляза, че увеличеният брой сигнали е показател за нарастващо обществено доверие и очаквания към работата на полицията. По думите му, зад отчетените резултати стои значителен труд на служителите, а гражданите очакват конкретни резултати в противодействието на изборните нарушения.