Михаил Миков: Очертава се коалиция Радев - ГЕРБ

Най-сериозно се очертава коалиция Радев - ГЕРБ, заяви бившият вътрешен министър и бивш председател на БСП Михаил Миков пред Bulgaria ON AIR.
"Неслучайно никой от тях не затръшва врати. Може да се разцепят ПП и ДБ, те да се прилепят. Тогава от БСП няма нужда в тази сватба", каза той и посочи, че БСП не би трябвало да участва в такова управление след горчивия опит от последните две коалирания. Към момента са иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове, съобщи главния секретар Георги Кандев.
"Добре е, че има решителност в борбата с купуването на гласове. Иззети са едни пари, ще видим след време колко са осъдените лица. Хората все повече не виждат смисъл да гласуват за политически програми, освен ако видят 50-те евро. Това е функция на партиите, които правят вяла, скучна и безинтересна кампания, която не хваща големите проблеми на хората", коментира Миков в "Денят ON AIR". Той изтъкна, че трябва да се стигне до поръчителите, а само с усилията на МВР няма да стане.
"Прокуратурата мълчи, но медиите и обществената активност би трябвало да изискват от районните прокуратури. МВР да предостави информация и да се види какво се случва по отношение на престъпленията против политическите права", подчерта Миков.
Той попита колко чиновници са уволнени за това, че са поставили условие за социални помощи, свързани с определено гласуване. Няма дебати между лидери, отбеляза Миков.
Бившият председател на БСП посочи, че участниците в различните формати повтарят едни и същи опорни точки и няма как да заинтригуват хората.
Според Миков до известна степен се отклонява вниманието на публиката с преекспониране на активността на МВР покрай купуването на гласове.
"Големият въпрос е как ще живее обикновеният гражданин утре, как инфлацията в света ще се отрази на неговите доходи и какви мерки предлага съответната партия", настоя гостът. Миков открои като голям проблем и западането на грамотността в България в последните 30 години.
"Винаги при купуването на гласове има продаване. И продаването на глас е престъпление. За това се носи наказателна отговорност. Акцентира се основно върху купуването", разясни той. "БСП опитва с новия председател да излезе от дупката, в която беше напъхана от 7-8 години. Надявам се да успее. Само десни партии в НС е някакъв абсурд. "Прогресивна България" казват, че са си чисто десни. Генерираните очаквания ще се върнат като бумеранг. Никой не коментира последиците от инфлацията и рецесията", анализира Миков. "Прогресивна България" взеха от БСП "свобода, справедливост, солидарност". Каква солидарност, братя, ако сте десни... БСП малко се срамува да съобщи кои са техните членове, които са заминали по други партии. Може да очакват, че утре ще правят коалиция с Радев, ако са им достатъчно гласовете", заяви още той.
23:27 14.04.2026
23:32 14.04.2026
23:32 14.04.2026
Коментиран от #6
23:33 14.04.2026
5 Евроатлантик
До коментар #1 от "На бас 👍":Мнооого се лъжеш човече ! ГЕРБ/ ДПС ще имат заедно около 80 депутати!!! Останалите 160 депутати могат да направят много, ако са наистина против двете пра.сета...
Коментиран от #10
23:35 14.04.2026
6 Бъъъъ
До коментар #4 от "Ахааа":Радев ще се коалира с който му наредят!
23:36 14.04.2026
7 Майна
С кой да е, те и без това управляваха заедно..
Всички
Менкат ги глобалните им шефове
23:36 14.04.2026
До коментар #5 от "Евроатлантик":Лъжеш! Ако под останалите визираш ПП и ДБ, те са същите либерастки прасета!
23:38 14.04.2026
12 Майна
До коментар #11 от "Борислав":Ха ха ха..
Взимаш приза от мен!
23:42 14.04.2026
16 хаха
Ти да не си пиян бе прошляк? А БКП в-скоби-урви умре АЛЕ АЛЕ!
Мъчите се да оцелеете с такива нелепици за някакви си несъществуващи коалиции. Тоест това което вие бихте направили (гнусни цигойнъри) го приписвате на Чорапа.
ХАХАХА!
23:55 14.04.2026
