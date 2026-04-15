БСП – ОЛ: Държавата трябва да се грижи за всички свои граждани – силни сме колкото най-слабия от нас
БСП – ОЛ: Държавата трябва да се грижи за всички свои граждани – силни сме колкото най-слабия от нас

15 Април, 2026 08:27 789 28

Гергана Алексова-Великова: Справедливостта ще донесе нормалност и в икономиката, и в ежедневието ни 

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"България е единствената страна в ЕС, в която няма мерки за кризата с цената на горивата и храните.“. Това заяви по време на дебата на „Извън ефир“ водачът на листата на БСП-ОЛ в Търговище Гергана Алексова. Тя припомни, че благодарение на левицата е имало извънредно заседание на Народното събрание за обсъждането на такива мерки, БСП е предложила конкретни такива, но заседанието е било провалено от останалите партии преди да се стигне до тях. „Ние предлагаме да се намали ДДС на горивата – цената на изходния продукт е само 35 процента от това, което всеки плаща на колонката. Парите, за мерките може да се вземат от събрания в повече заради високите цени ДДС, от свръхпечалбите.", каза още тя.
По думите ѝ справедливостта е тази, което ще въведе нормалност и в икономиката, и в ежедневния ни живот. "Имаме план как да постигнем тази справедливост и една от мерките е прогресивна данъчна система. Това е справедливата система. Това не е само математика. При един човек с 620 евро минимална заплата ще останат 62 евро повече, които са хлябът и млякото на месец. Почти 3 милиона българи ще плащат по-малко данък, това са повече пари в семейния бюджет. Поскъпването на цените - директно от един лев на едно евро се допусна, защото има несправедливост. Държавата не си е на мястото. Мантрата за невидимата ръка на пазара не сработва. И на запад отдавна го знаят - държавата трябва да се намеси. Тя трябва да застане зад по-слабите, да следи по-силния да не издевателства над по-слабите, защото това не е пазар. Това е спекула. Когато си болен, докторът не ти дава още от същото лекарство, той го сменя! Защо тогава за държавата всички десни предлагат още от същото - плосък данък, рязане на социални разходи? Лекарството трябва да се смени и то е справедливост, прогресивна данъчна система и други справедливи доходи.", бе категорична Гергана Алексова.
Тя припомни, че в последните години единствено благодарение на БСП са се провеждали социални политики от страната на държавата, нищо че някои партии са се опитали да си ги припишат, те са се случвали при министри от левицата – увеличение на пенсии, безплатни детски градини, увеличение на майчинството през втората година, увеличение на пенсии, безплатни лекарства за деца до 14 години и много други. „Само БСП поставя тези проблеми на масата, защото икономиката не е само числа и статистика, тя е всеки един българин, цени, доходи и достоен живот. Защото България не е бедна страна. Бедни сме на справедливост!", каза тя.

Иван Кръстев: Трябва да сложим край на неравенствата в качеството на живот

"Има огромни неравенства у нас. Качеството на живот се различава кардинално дори от една част на София до друга. И от София до провинцията и малките населени места също. В община Опан, Старозагорско качеството на живота няма нищо общо с това на хората в столицата." Това каза водачът на листата на БСП-ОЛ в Стара Загора Иван Кръстев по време на дебата. Според него големият проблем са социално-икономическите и подоходни неравенства, както и териториалните, в достъпа до различни услуги. „Трябва да има държавни политики, така че има съпоставимост между доходите на хора с нормална заетост с други в тяхното положение.“. По думите му тази необходимост се подчертава и от факта, че оглавяваме класацията за брой работещи бедни в Европейския съюз.
"Ние се борим за доверието на избирателите и за възстановяване на автентичното ляво в българската политика. Няма друг представител на левите и прогресивни идеи в България освен БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА. И когато говорим за промени, те започнаха от левицата. Ние се променяме 135 години, докато другите идват и си отиват.", каза още Кръстев и подчерта, че няма друг изразител на социалната политика у нас. Той посочи, че подкрепата за децата и семействата е ключова за тази политика. „Това, което предлагаме е инвестиция от един милиард евро в общински жилищен фонд, както е в много европейски страни - жилищата да се дават на достъпен наем за млади специалисти, които работят и се развиват в България. Залага се подкрепа за закупуване на жилище при раждане на първо, второ и трето дете“, обясни той. Кръстев каза още, че социалистите рязко ще повишат еднократната помощ при раждане на 2500 евро и 5000 евро за второ и трето дете. "Средствата ще дойдат от промените в данъчно-осигурителната система. От разбиването на десния консенсус и промяна на начина на облагане и на свръхпечалбите на съответните компании"
Социалистът бе категоричен, че държавата трябва да се върне към основната си роля, а именно да се грижи за всички свои граждани. „Трябва да сме наясно, че всички заедно сме силни, колкото най-слабия от нас.“, коментира Кръстев.

Татяна Дончева: Трябва да са ясни позициите на всички партии за политико-олигархичния модел

„Борбата с корупцията не се води от компетентните органи, защото политико-олигархичния модел Борисов – Пеевски е назначил два партийно лоялни висши съдебни съвети и двама главни прокурори. Трябва да са ясни позициите на всички партии по този въпрос и как да бъде решен той.“. Това каза водачът на листата на левицата в Пловдив Татяна Дончева. По думите ѝ, хората не трябва да се подвеждат по думите, че някой ще разгражда този модел, а е наредил Бентлита и Поршета и е сложил в листите си секретарки, пиарки на най-големите бизнесмени.
Тя припомни, че конституционните промени на ПП-ДБ, гласувани с подкрепа на ГЕРБ и ДПС, са определени като грешка от 29 от 30 професионални организации. Според нея такава грешка е и разделянето на две колегии на ВСС.
"Трябва да се изберат магистрати, които имат професионални качества и здрав гръб. На всички ни е ясно, че разграждането на олигархичния модел с изкуствен интелект е празна работа. Изборът на нов висш съдебен съвет задължително трябва да започне веднага и да върви успоредно със съставянето на правителство. Има и текст в основния закон как държавата да се справи с Петьо Еврото, Джуджетата и други", отбеляза Дончева. Тя бе категорична, че присъствието на БСП-ОЛ в следващия парламент ще внесе здрав разум.


  • 1 1488

    4 1 Отговор
    никой не заслужава гласа ми, докато не си плати
    не овластявам никого по рождение

    не съм свободно щъкаща кокошка,
    от която да събират безплатни яйца

    няма безплатен омлет, няма безплатен обяд

    който плаща поръчва омлета, музиката,
    ресторанта и всичко останало

    Коментиран от #17

    08:29 15.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    6 1 Отговор
    силни сме колкото най-слабия от нас
    затуй всички трябва да сме слаби

    слабостта е сила
    беднотията е богатство
    черното е бяло

    08:30 15.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да ще внесе

    4 0 Отговор
    Ако влезе
    С празни ръце какво да внесе

    08:34 15.04.2026

  • 5 Бабет

    5 0 Отговор
    отива на война

    08:34 15.04.2026

  • 6 Да но как

    2 1 Отговор
    Въпрос е как и откъде ще дойдат
    Парите в бюджета. ???
    По-големи данъци и лихви довеждат до стегнация на икономиката и намаляване на покупателна способност на населението.
    При това поради умното извъртане към Европа останахме без правото да управляваме икономиката да определяме лихви и кредити.
    Другия начин е с ниски данъци но от къде ще компенсираме
    Приходите в бюджета.
    Кой са параметрите на икономиката. ? Б

    Коментиран от #18

    08:34 15.04.2026

  • 7 За БКП/БСП

    9 0 Отговор
    цялата държа все се грижеше за вас.Да ви спират системите и приключвайте.

    08:35 15.04.2026

  • 8 въпросче

    1 0 Отговор
    Къде можем да си изшплиндерим един шплиндеров млин?!

    08:36 15.04.2026

  • 9 Какво

    4 1 Отговор
    бозаливо заглавие. Явно и съдържанието не става за четене! Само от факти не разбраха че бесепето умре!

    08:39 15.04.2026

  • 10 замислен

    12 0 Отговор
    Я, тази защо не обясни за поправката "Ванко 1" която изкара куп осъдени престъпници от затвора?

    08:40 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Електра

    6 0 Отговор
    Тишината в спалнята ражда подобни червени чудовища...

    08:42 15.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 кхнрфтр

    7 0 Отговор
    БСП лъжци се оглеждат кого да излъжат за пореден път. Вече 36 г само лъжат и се сглобяват със всеки разбойник а на следващите избори се преобличат и отново гледат кой глупак да излъжат и пак да седнат на софрата да ядат и да пият на корем. Кое точно ви е лявото на БСП милионери??? Всичките там сте калпазааани дето нямате 1 ден работа и няма някои да не е богаташ. Кого лъжете пак??? И котките ви няма да гласуват за вас.

    08:46 15.04.2026

  • 15 Краднелия майката на Боташ

    5 0 Отговор
    С тая нафталинова стара дама, коткодерача Крум Мадарков върна Комунаците отново в каменната ера, откъдето добрия Флинстун се опита да ги измъкне.

    08:47 15.04.2026

  • 16 Танчето Дончева направи добро участие

    2 2 Отговор
    Не споделям идеите ѝ, но класата си личи. Най не намясто беше мосю женераль Наско. Божанов и Демерджиев си делят приза за най нелепо изглеждащ участник.

    08:52 15.04.2026

  • 17 Не си кокошка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Патка си

    08:53 15.04.2026

  • 18 Не става така

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да но как":

    Не става така. Унгария си управляваше форинта и какво стана? Най-високата инфлация в ЕС, по покупателна способност са зад нас, евтините горива се оказаха неевтини и в момента се държат само на инертността на икономиката.

    08:57 15.04.2026

  • 19 чайник

    2 2 Отговор
    Унгарците затова изритаха орбанистиката,защото им писна да живеят в бедности и недоразумения.

    09:00 15.04.2026

  • 20 Факти,защо са спрени коментарите

    7 2 Отговор
    Под статията на Делян Добрев?Много го пазите този крадец от народната любов.

    09:04 15.04.2026

  • 21 От малцинството

    2 0 Отговор
    Един ден когато циганите станат мнозинство, дали ще се грижат за малцинството, другарко?

    09:08 15.04.2026

  • 22 Голем смех

    4 1 Отговор
    Ама, бабо дърта, за каква държава ми говориш? В главите на комунетата и до ден днешен представата за държавата е тази на бае ви Тошо. Мерси за загрижеността, ама без без мене...

    09:15 15.04.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    ТАZИ ЛИ ДЪРТА ДЕБЕЛАНА ЩЕ СЕ .................... ГРИЖИ ZА ВСИЧКИ СВОИ (ПРДСТАВЕТЕ СИ , ТЯ НИ "СВОИ" ГРАЖДАНИ) ......................

    09:16 15.04.2026

  • 24 Празни приказки на мафията бсп

    4 0 Отговор
    Боко и шиши ви чакат на магистралата

    09:18 15.04.2026

  • 25 Дърта ! Моме !

    2 1 Отговор
    Преди Да Решаваш !

    Проблемите С Кризата !

    Трябва Да се Издължиш !

    На Инвалидите !

    Които Тази Държава Гази !

    Вече 36 Години !

    Погазвайки !

    Собствените Си Закони !



    Явно !

    Всичките Сте !

    Глупави !

    Гнили !

    Гниди !

    09:26 15.04.2026

  • 26 Другари, Дайте да дадем!

    0 0 Отговор
    Силата на БСП е в преразпределянето на чуждите блага.
    Маргарет Тачър хубаво го каза - "Социализма е хубаво нещо, докато не свършат чуждите пари!"

    09:31 15.04.2026

  • 27 видяхте ли

    0 0 Отговор
    Видяхте ли в Унгария какво постигна над 80% избирателна активност? Гласувайте.

    09:33 15.04.2026

  • 28 Кои са Мутри

    0 0 Отговор
    И къде е това вън

    09:33 15.04.2026

