БСП – ОЛ: Държавата трябва да се грижи за всички свои граждани – силни сме колкото най-слабия от нас

"България е единствената страна в ЕС, в която няма мерки за кризата с цената на горивата и храните.“. Това заяви по време на дебата на „Извън ефир“ водачът на листата на БСП-ОЛ в Търговище Гергана Алексова. Тя припомни, че благодарение на левицата е имало извънредно заседание на Народното събрание за обсъждането на такива мерки, БСП е предложила конкретни такива, но заседанието е било провалено от останалите партии преди да се стигне до тях. „Ние предлагаме да се намали ДДС на горивата – цената на изходния продукт е само 35 процента от това, което всеки плаща на колонката. Парите, за мерките може да се вземат от събрания в повече заради високите цени ДДС, от свръхпечалбите.", каза още тя.

По думите ѝ справедливостта е тази, което ще въведе нормалност и в икономиката, и в ежедневния ни живот. "Имаме план как да постигнем тази справедливост и една от мерките е прогресивна данъчна система. Това е справедливата система. Това не е само математика. При един човек с 620 евро минимална заплата ще останат 62 евро повече, които са хлябът и млякото на месец. Почти 3 милиона българи ще плащат по-малко данък, това са повече пари в семейния бюджет. Поскъпването на цените - директно от един лев на едно евро се допусна, защото има несправедливост. Държавата не си е на мястото. Мантрата за невидимата ръка на пазара не сработва. И на запад отдавна го знаят - държавата трябва да се намеси. Тя трябва да застане зад по-слабите, да следи по-силния да не издевателства над по-слабите, защото това не е пазар. Това е спекула. Когато си болен, докторът не ти дава още от същото лекарство, той го сменя! Защо тогава за държавата всички десни предлагат още от същото - плосък данък, рязане на социални разходи? Лекарството трябва да се смени и то е справедливост, прогресивна данъчна система и други справедливи доходи.", бе категорична Гергана Алексова.

Тя припомни, че в последните години единствено благодарение на БСП са се провеждали социални политики от страната на държавата, нищо че някои партии са се опитали да си ги припишат, те са се случвали при министри от левицата – увеличение на пенсии, безплатни детски градини, увеличение на майчинството през втората година, увеличение на пенсии, безплатни лекарства за деца до 14 години и много други. „Само БСП поставя тези проблеми на масата, защото икономиката не е само числа и статистика, тя е всеки един българин, цени, доходи и достоен живот. Защото България не е бедна страна. Бедни сме на справедливост!", каза тя.

Иван Кръстев: Трябва да сложим край на неравенствата в качеството на живот

"Има огромни неравенства у нас. Качеството на живот се различава кардинално дори от една част на София до друга. И от София до провинцията и малките населени места също. В община Опан, Старозагорско качеството на живота няма нищо общо с това на хората в столицата." Това каза водачът на листата на БСП-ОЛ в Стара Загора Иван Кръстев по време на дебата. Според него големият проблем са социално-икономическите и подоходни неравенства, както и териториалните, в достъпа до различни услуги. „Трябва да има държавни политики, така че има съпоставимост между доходите на хора с нормална заетост с други в тяхното положение.“. По думите му тази необходимост се подчертава и от факта, че оглавяваме класацията за брой работещи бедни в Европейския съюз.

"Ние се борим за доверието на избирателите и за възстановяване на автентичното ляво в българската политика. Няма друг представител на левите и прогресивни идеи в България освен БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА. И когато говорим за промени, те започнаха от левицата. Ние се променяме 135 години, докато другите идват и си отиват.", каза още Кръстев и подчерта, че няма друг изразител на социалната политика у нас. Той посочи, че подкрепата за децата и семействата е ключова за тази политика. „Това, което предлагаме е инвестиция от един милиард евро в общински жилищен фонд, както е в много европейски страни - жилищата да се дават на достъпен наем за млади специалисти, които работят и се развиват в България. Залага се подкрепа за закупуване на жилище при раждане на първо, второ и трето дете“, обясни той. Кръстев каза още, че социалистите рязко ще повишат еднократната помощ при раждане на 2500 евро и 5000 евро за второ и трето дете. "Средствата ще дойдат от промените в данъчно-осигурителната система. От разбиването на десния консенсус и промяна на начина на облагане и на свръхпечалбите на съответните компании"

Социалистът бе категоричен, че държавата трябва да се върне към основната си роля, а именно да се грижи за всички свои граждани. „Трябва да сме наясно, че всички заедно сме силни, колкото най-слабия от нас.“, коментира Кръстев.



Татяна Дончева: Трябва да са ясни позициите на всички партии за политико-олигархичния модел



„Борбата с корупцията не се води от компетентните органи, защото политико-олигархичния модел Борисов – Пеевски е назначил два партийно лоялни висши съдебни съвети и двама главни прокурори. Трябва да са ясни позициите на всички партии по този въпрос и как да бъде решен той.“. Това каза водачът на листата на левицата в Пловдив Татяна Дончева. По думите ѝ, хората не трябва да се подвеждат по думите, че някой ще разгражда този модел, а е наредил Бентлита и Поршета и е сложил в листите си секретарки, пиарки на най-големите бизнесмени.

Тя припомни, че конституционните промени на ПП-ДБ, гласувани с подкрепа на ГЕРБ и ДПС, са определени като грешка от 29 от 30 професионални организации. Според нея такава грешка е и разделянето на две колегии на ВСС.

"Трябва да се изберат магистрати, които имат професионални качества и здрав гръб. На всички ни е ясно, че разграждането на олигархичния модел с изкуствен интелект е празна работа. Изборът на нов висш съдебен съвет задължително трябва да започне веднага и да върви успоредно със съставянето на правителство. Има и текст в основния закон как държавата да се справи с Петьо Еврото, Джуджетата и други", отбеляза Дончева. Тя бе категорична, че присъствието на БСП-ОЛ в следващия парламент ще внесе здрав разум.