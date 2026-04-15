Крум Зарков: Призовавам за отговорност след изборите с оглед на връхлитащите кризи

„Искам да призова за отговорност. Времената, които идват, се очертава да бъдат сложни. И за съжаление това може да не са последните, а поредните избори“. Това заяви в ефира на bTV председателят на НС на БСП и водач на листите на БСП – ОЛ в 24 МИР – София и в Бургас Крум Зарков.

Той заяви, че има обективна необходимост от лява, социалистическа партия и това е видимо за всички – от цените на колонките по бензиностанциите до случващото се в страната. По думите му има два парадокса – вяла политическа кампания и силно усещане за социално напрежение. А партиите, които би трябвало да се борят за властта, изглеждат сякаш бягат от нея.

„Ето защо ние в БСП сме амбицирани да внесем друго разбиране за необходимата политическа промяна – не просто да заменим едни хора с други, а да променим качеството на работата на Народното събрание. Имаме остра нужда от ефективен парламент, който да излъчи управление с елементарна устойчивост, компетентност и базова почтеност.“, категоричен е председателят на НС на БСП.

Попитан за ролята на БСП – ОЛ в 51-вия парламент, Зарков заяви, че тя ще бъде конструктивна. „Последните пет години ходим от избори на избори. Трябва да си вземем поуките и да няма повече управления без ясни правила, без елементарни коалиционни споразумения, без ясно съотношение на силите между партньорите и без ясно носене на отговорност. Ако БСП си партнира с някого, то ще е на базата на ясни принципи – правила и прозрачност, взаимно уважение и уважение към приоритетите на БСП.“, каза той и подчерта, че подобно взаимодействие не е възможно с ГЕРБ и ДПС – НН.

По думите му на първо място за партиите в следващия парламент, особено тези, които формират мнозинство, трябва да стоят три въпроса – бюджетът на страната, цените и съдебната власт.

Зарков заяви, че трябва да бъде избран нов състав на ВСС. „Не трябва да се търси мнозинство от 161 народни представители, за да се започне – трябва да се започне, за да се намери това мнозинство. Нужно е също да се стигне докрай в разследването на две афери – „Осемте джуджета“ и тази около Мартин Божанов – Нотариуса. Там са всички хора, които са седели по канапетата, които се притесняват, че са били снимани, и на които е казано, че снимките им ще бъдат пуснати. Но това така или иначе ще се случи, затова е добре да говорят. Ако не разплетем тези афери, има опасност те да се превърнат в поредното КТБ – в поредните неразкрити случаи, които цял преход се натрупват заедно със своите последствия, включително политически. Много е вероятно именно там да се крие и причината да не можем да намерим управлението, което заслужаваме.“, коментира председателят на левицата. Според него е необходима силна политическа воля.

„В следващия парламент ще изправим всички депутати пред отговорността да се позиционират по темата съдебна реформа. БСП – ОЛ ще има достатъчно подготвени представители, за да поставя ясни приоритети и да задава точните въпроси. Ще внесем процедура за ВСС и ще предложим качествени кандидати. Ако ги отхвърлят – нека носят своята отговорност и да обяснят защо отхвърлят тези и защо държат досегашните.“, подчерта той.

По повод твърдения за отлив на левия електорат към нови формации, Зарков беше категоричен: „Социалистите са нещо различно и аз никога няма да ги третирам като електорат. Проявява се едно чувство, дълбоко вкоренено у всички социалисти, и те ще се отзоват на 19 април и ще ни подкрепят отново. За да заеме БСП – ОЛ своето достойно място в политическия живот на страната. Защото гласът за лявото е глас за разума.“.

