Крум Зарков: Призовавам за отговорност след изборите с оглед на връхлитащите кризи

15 Април, 2026 11:35 691 31

Ще изправим народните представители в 52-рото НС пред отговорността за реформа в съдебната система, коментира още лидерът на левицата

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Искам да призова за отговорност. Времената, които идват, се очертава да бъдат сложни. И за съжаление това може да не са последните, а поредните избори“. Това заяви в ефира на bTV председателят на НС на БСП и водач на листите на БСП – ОЛ в 24 МИР – София и в Бургас Крум Зарков.
Той заяви, че има обективна необходимост от лява, социалистическа партия и това е видимо за всички – от цените на колонките по бензиностанциите до случващото се в страната. По думите му има два парадокса – вяла политическа кампания и силно усещане за социално напрежение. А партиите, които би трябвало да се борят за властта, изглеждат сякаш бягат от нея.
„Ето защо ние в БСП сме амбицирани да внесем друго разбиране за необходимата политическа промяна – не просто да заменим едни хора с други, а да променим качеството на работата на Народното събрание. Имаме остра нужда от ефективен парламент, който да излъчи управление с елементарна устойчивост, компетентност и базова почтеност.“, категоричен е председателят на НС на БСП.
Попитан за ролята на БСП – ОЛ в 51-вия парламент, Зарков заяви, че тя ще бъде конструктивна. „Последните пет години ходим от избори на избори. Трябва да си вземем поуките и да няма повече управления без ясни правила, без елементарни коалиционни споразумения, без ясно съотношение на силите между партньорите и без ясно носене на отговорност. Ако БСП си партнира с някого, то ще е на базата на ясни принципи – правила и прозрачност, взаимно уважение и уважение към приоритетите на БСП.“, каза той и подчерта, че подобно взаимодействие не е възможно с ГЕРБ и ДПС – НН.
По думите му на първо място за партиите в следващия парламент, особено тези, които формират мнозинство, трябва да стоят три въпроса – бюджетът на страната, цените и съдебната власт.
Зарков заяви, че трябва да бъде избран нов състав на ВСС. „Не трябва да се търси мнозинство от 161 народни представители, за да се започне – трябва да се започне, за да се намери това мнозинство. Нужно е също да се стигне докрай в разследването на две афери – „Осемте джуджета“ и тази около Мартин Божанов – Нотариуса. Там са всички хора, които са седели по канапетата, които се притесняват, че са били снимани, и на които е казано, че снимките им ще бъдат пуснати. Но това така или иначе ще се случи, затова е добре да говорят. Ако не разплетем тези афери, има опасност те да се превърнат в поредното КТБ – в поредните неразкрити случаи, които цял преход се натрупват заедно със своите последствия, включително политически. Много е вероятно именно там да се крие и причината да не можем да намерим управлението, което заслужаваме.“, коментира председателят на левицата. Според него е необходима силна политическа воля.
„В следващия парламент ще изправим всички депутати пред отговорността да се позиционират по темата съдебна реформа. БСП – ОЛ ще има достатъчно подготвени представители, за да поставя ясни приоритети и да задава точните въпроси. Ще внесем процедура за ВСС и ще предложим качествени кандидати. Ако ги отхвърлят – нека носят своята отговорност и да обяснят защо отхвърлят тези и защо държат досегашните.“, подчерта той.
По повод твърдения за отлив на левия електорат към нови формации, Зарков беше категоричен: „Социалистите са нещо различно и аз никога няма да ги третирам като електорат. Проявява се едно чувство, дълбоко вкоренено у всички социалисти, и те ще се отзоват на 19 април и ще ни подкрепят отново. За да заеме БСП – ОЛ своето достойно място в политическия живот на страната. Защото гласът за лявото е глас за разума.“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    5 4 Отговор
    рашподлогите вън от задинайска

    11:39 15.04.2026

  • 3 Сатана Z

    6 5 Отговор
    орбо замина у тинята, наред са копейките ни продажни.

    Коментиран от #22

    11:40 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наблюдател

    8 2 Отговор
    Зарков още не е разбрал, партията която представлява е вече ненужна в България. Няма никаква необходимост така нареченото ляво да бъде представлявано от нея.

    11:42 15.04.2026

  • 6 Да се знае

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Угоен Зафиров, Добрев, Стойнев и Гуцанов потопиха БСП. Тези лъжци и милионери изкараха БСП от бъдещия парламент. Слуги на Тиквата Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #8

    11:42 15.04.2026

  • 7 Като загубите изборите за 4%

    10 1 Отговор
    Викнете курнела , фритюра , гуци и клюна да ви обяснят пак , що е социализъм на гърба на социалистите.

    11:43 15.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Да се знае":

    Кое му е лошото на това, тава ви е орисията на блатните слуги!

    11:44 15.04.2026

  • 9 Доларджия

    10 1 Отговор
    На тези избори на Крум Зарков са му дали ролята на Глупака.

    Коментиран от #16

    11:46 15.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мнение

    5 2 Отговор
    Господин Зарков, бъдещата лустрация, която ще бъде за всички участвали в управлението, теб няма да те заобиколи. Редно е да разбереш как се става всяка сутрин в 6 часа, работи се от 8 до 5 часа следобяд, а когато ти преведат заплатата, да гледаш как се топи и отива в посока на монополистите. Сега разтягаш локуми, ама ни омръзнаха тези локуми и ще търсим нещо ново, в което има някаква надежда.

    11:47 15.04.2026

  • 12 Само предлагам

    3 5 Отговор
    Кажи че сте се разбрали с чорапа за коалиция след изборите Какво го овърташ Ще борите корупцията от предното правителство Нещастни комуняги

    11:47 15.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ивайло Мирчеff, ППДБ с.Крушари

    5 3 Отговор
    БРАВО„ ЗАРЧО! Истински модерно либерал-демократ си!

    11:49 15.04.2026

  • 16 Кирпич

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Доларджия":

    Не са му я дали Тя му е по наследство

    11:50 15.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ококор по пеньоар 🌈🌈

    4 2 Отговор
    зарко ш та изпапкам целия!

    11:51 15.04.2026

  • 19 Северноамерикански Кретен

    6 0 Отговор
    Крумчо търси си какво ще работиш след като свършат изборите, вмето всеки ден да говориш смешки по телевизията

    11:53 15.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Призоваваш

    4 3 Отговор
    на всяка цена да направите правителство с муньото и дебелетата уж от отговорност към държавата. Ами давайте, свикнали сте на мръсотии. Зарков е позор!

    11:54 15.04.2026

  • 22 Хаген Дас

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Сега като броиш центове по добре ли ти е?

    11:54 15.04.2026

  • 23 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    5 1 Отговор
    ЗАРКОВ ,
    КОЙ ОТ БСП ЩЕ ИМА СМЕЛОСТТА ДА РАЗСТРЕЛЯ КИРО ДОБРЕВ, ГОЦЕ. И ХАМСТЕРА
    ....
    ТВА ГО ВЪЛНУВА ЕЛЕКТОРАТА
    ..... СЕРГЕЙ Е КАТО ЗМИЯ В ГАЩИТЕ НА БЮРОТО ВИ :)

    11:54 15.04.2026

  • 24 дцфокас

    3 2 Отговор
    Цялото БСП си пуснете Песента на Устата и поздравете и ГЕРБ и ПП и ДБ педофили. Да си я слушате със здраве. Ще гласуваме за Величие дето пак ви хванаха с измамите с бюлетини. В тубата има филмче как се правят избори още в сряда преди неделя. Величие пак ви хвана по долни гащи.

    11:55 15.04.2026

  • 25 Мими Общата

    5 0 Отговор
    Крумчо добро момче е май, ама нещо глуповатичък ми изглежда.

    11:57 15.04.2026

  • 26 Някой

    5 0 Отговор
    1. БСП предаде лева когото защитаваше! Никой не обича предателите. Да не говорим за потъпканата демокрация, конституция, закона за прякото участие и дори договора за функциониране на ЕС. Трябваше да сме с 1.4-1.5% инфлация както се изискваше да сме близо до най-добрите в еврозоната. Отделно скритотото изискване за одобрение от кандидат членката след одобрение по критериите;
    2. БСП се върза с ГЕРБ. Който се е вързал с тях е е умрял;
    3. БСП от някое десетилетие се превърна в един синдикат. Дайте пари на тези. Дайте пари на онези. Нищо градивно.

    11:59 15.04.2026

  • 27 очуден

    4 0 Отговор
    Зарков, вие нали няма да сте в следващия парламент, от позицията на какъв отправяш тези призиви?

    12:03 15.04.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    Не само на МОЧА - та !!!
    И там, във Филибето, на едно от тепета, където руския бо туш е стъпил върху глав ата на Апостола на свободата ни...
    И на още хиляди места, включително и в Бургас, дето отровилите се с мет ил съветски войници, нашите комуняги ги произведоха герой, загинали за свободното ни.
    По голям с рам от това даже и в Ру сия го няма, дето също НЯМА и поне един паметник на наш национален герой.

    12:24 15.04.2026

  • 29 дядо дръмпир -съжалява за умните хора!!!

    0 1 Отговор
    тази игра само вие не я видяхте.......Още с напускането на това дядо леонидово внуче се знаеше ,че кремъл ще нареди на резидента да се бори със зъби и нокти за икономическата власт.на светла неделя този младеж ще влезе заедно с просиянския резидент и бг ще бъде единствената ,която ще стои на вече одраната меча кожа....това си заслужавате.като гледам какви са старите хора и си представям какво могат да произведат...или милиционер на ниво да стои като пън или политик -говоряща глава плямпаща всякакви лъжи в скороговорка!

    12:25 15.04.2026

  • 30 Грозев е еничарин

    0 0 Отговор
    Внукът на генерал Кацамунски от ДС,завършил в Сорбоната ни обяснява как трябва да продължи схемата на крадене!

    13:12 15.04.2026

  • 31 Иво

    0 0 Отговор
    И все пак ви желая успех !

    13:12 15.04.2026

