Любен Дилов: Кампанията на ГЕРБ е позитивна и това ще донесе успех

Българският политически елит е голям длъжник на избирателите си, защото не успява да произведе разговор, който да ги заинтригува. Има насъскване на твърдите ядра, което се прави чрез атаки срещу опонента. Ние се опитваме да не правим това, удържахме. Това е най-позитивната кампания на ГЕРБ-СДС през последните осем кампании. А това ще донесе успех за нас. Това каза кандидат-депутатът от ГЕРБ Любен Дилов-син в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той каза, че се наблюдава разделение в обществото по теми, по които не трябва да има – например, социалната политика.

„Това, което опази публичните финанси, за не се впуснем в румънската или гръцката спирала, беше кандидатстването за еврозоната – там трябваше да бъдем по 3% дефицит”, смята Дилов.

Той е на мнение, че ГЕРБ не губи избиратели, но заради появата на Румен Радев „съотносителната тежест ще бъде по-малка”. Също така обясни, че не се притеснява от лидера на „Прогресивна България”.

Кандидат-депутатът посочи, че Делян Пеевски не е участвал в кабинета „Желязков”, а е подкрепял решения в Народното събрание.

За Владислав Горанов Дилов-син смята, че той е един от най-добрите икономисти на България през последните 30 години.

Дилов-син коментира случая с Борислав Сарафов. Той запита дали и.д.главен прокурор е избран по правилата, наложени от Христо Иванов, който е въвел Прокурорската колегия. „Кое не ни харесва – правилата или човекът”, каза още той. Той е на мнение, че съдебната система трябва да бъде преоснована, защото "с кръпки на парче не става".

Кандидат-депутатът беше категоричен, че няма друга формация, която толкова много да е жертвала своите политически интереси в името на националните задачи, като това не се случва за първи път.