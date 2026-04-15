Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Любен Дилов: Кампанията на ГЕРБ е позитивна и това ще донесе успех

Любен Дилов: Кампанията на ГЕРБ е позитивна и това ще донесе успех

15 Април, 2026 12:41 518 17

Той посочи, че формацията не се притеснява от Румен Радев

Любен Дилов: Кампанията на ГЕРБ е позитивна и това ще донесе успех - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският политически елит е голям длъжник на избирателите си, защото не успява да произведе разговор, който да ги заинтригува. Има насъскване на твърдите ядра, което се прави чрез атаки срещу опонента. Ние се опитваме да не правим това, удържахме. Това е най-позитивната кампания на ГЕРБ-СДС през последните осем кампании. А това ще донесе успех за нас. Това каза кандидат-депутатът от ГЕРБ Любен Дилов-син в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той каза, че се наблюдава разделение в обществото по теми, по които не трябва да има – например, социалната политика.

„Това, което опази публичните финанси, за не се впуснем в румънската или гръцката спирала, беше кандидатстването за еврозоната – там трябваше да бъдем по 3% дефицит”, смята Дилов.

Той е на мнение, че ГЕРБ не губи избиратели, но заради появата на Румен Радев „съотносителната тежест ще бъде по-малка”. Също така обясни, че не се притеснява от лидера на „Прогресивна България”.

Кандидат-депутатът посочи, че Делян Пеевски не е участвал в кабинета „Желязков”, а е подкрепял решения в Народното събрание.

За Владислав Горанов Дилов-син смята, че той е един от най-добрите икономисти на България през последните 30 години.

Дилов-син коментира случая с Борислав Сарафов. Той запита дали и.д.главен прокурор е избран по правилата, наложени от Христо Иванов, който е въвел Прокурорската колегия. „Кое не ни харесва – правилата или човекът”, каза още той. Той е на мнение, че съдебната система трябва да бъде преоснована, защото "с кръпки на парче не става".

Кандидат-депутатът беше категоричен, че няма друга формация, която толкова много да е жертвала своите политически интереси в името на националните задачи, като това не се случва за първи път.


  • 1 1488

    5 5 Отговор
    никой не заслужава гласа ми, докато не си плати
    не овластявам никого по рождение

    не съм свободно щъкаща кокошка,
    от която да събират безплатни яйца

    няма безплатен омлет, няма безплатен обяд

    който плаща поръчва омлета, музиката,
    ресторанта и всичко останало

    Коментиран от #13

    12:43 15.04.2026

  • 2 1488

    5 4 Отговор
    който не гласува,
    няма право да се оплаква

    който гласува без пари и срещу обещания,
    още по малко

    разменените пари са като мьжката дума
    няма нищо по сигурно

    12:43 15.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тази кампания

    14 0 Отговор
    Най много ти я замърсяваш
    Червей

    12:50 15.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    САМО ЗАЩО СИНА МУ ИМА ФИРМА КОЯТО ИЗДАВА ИТАЛИАНСКИ ВЕСТНИК ПОЛИТИКО
    С ЧЕРВЕНИЯ ОЛИГАРХ ТЪРГОВЕЦА НА СМЪРТ
    ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
    .....
    А ДИЛОВ Е ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ?
    .....
    УЖ ГЕРБ , СДС , А СПИ С ЧЕРВЕНИТЕ ДРОГАРЕ :)

    12:51 15.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    14 0 Отговор
    Владислав горанов едва изкласи свищовската школа бе дилов. Какъв икономист, че и най-добър. Тояа си обикновен крадец за щкафа.

    12:52 15.04.2026

  • 7 Фалшив

    19 0 Отговор
    герой без стойност , злобен , с гнусна ирония , болезнено хаплив и отмъстителен , алчен интересчия играещ роли ! Цялата шайка е сбирщина от нечисти и вредни субекти като началството им - агент Буда !

    12:52 15.04.2026

  • 8 Какво

    12 0 Отговор
    ломоти тоя и коя му е партията, колко хора са в "Гергьовден". Що не се пробват самостоятелно на избори, а са се прилепили към гербавите. Неможач фъфлещ

    12:55 15.04.2026

  • 9 ще донесе успех

    2 0 Отговор
    на изплашените бръмбари насън

    13:01 15.04.2026

  • 10 хмм

    7 0 Отговор
    Никога повече не може да се надявате на успех!

    13:02 15.04.2026

  • 11 Тоя шарения

    7 0 Отговор
    Освен че фъфли и глух ли е? Или в тая слушалка му подсказват какво да говори, рогатото от стадото?

    13:04 15.04.2026

  • 12 Бойко и Делян...ама не ония двамата....

    6 0 Отговор
    Млъквай фъфльо....същият си ти Б К

    13:04 15.04.2026

  • 13 свободно щъкаща кокошка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    тук ги има над милион
    дето ще кудкудякат скоро за баш охранените петли
    тикванчо и шопарчо

    13:04 15.04.2026

  • 14 разбирача

    7 0 Отговор
    Фъфлещото чучело на боко и то за политик се бара кажи си, че свириш за пари.

    13:04 15.04.2026

  • 15 ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Че си купувате гласовете и сте скарани с работата знаем.
    А пробва ли вече да си го сложиш сам?

    13:04 15.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 адаша

    8 0 Отговор
    Тоя много прилича на животното от "Ледена епоха", което озвучава. И това е най - големия му успех.

    13:06 15.04.2026

