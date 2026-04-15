Център за анализ и маркетинг: 54,1% са решили за кого ще гласуват. Борбата ще е между ПП-ДБ и ДПС-НН за третото място

Около три милиона българи ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април, като пет формации влизат в парламента, а една е на ръба. Очаква се да гласуват около 200 – 300 хиляди души повече, отколкото на последните избори. Това сочи проучване на Центъра за анализи и маркетинг, което беше представено на пресконференция „Електорални нагласи пет дни преди парламентарните избори - резултати от национално представително социологическо проучване“, организирана в Националния пресклуб на БТА в София.
Възложител на изследването е Центърът за анализи и маркетинг. То е проведено от 3 април до 14 април 2026 г. сред над 1011 пълнолетни граждани. Един процент от извадката отговаря на 53 хиляди души. Методът на регистрация на информацията е двустепенна гнездова извадка с вероятност, пропорционална на размера на гнездата. Максимално допустимият размер на стохастичната грешка е ± 3.10 % при 50-ни дялове и 95 % гаранционна вероятност.
Според проучването „Прогресивна България” ще получи 32,1% сред вероятно гласуващите, ГЕРБ-СДС – 19,4 %, „Продължаваме промяната - Демократична България"(ПП-ДБ) – 12,00 %, „ДПС-Ново начало" – 11,2 %, „Възраждане" - 7 %, каза директорът на Центъра за анализи и маркетинг Юлий Павлов.
Той посочи, че „БСП – Обединена левица" ще получи 4,2 %, което я поставя „на кантар“, а „Морал, единство, чест" (МЕЧ) ще получи 2,8 %. Според проучването „Сияние" ще получи 2,1 %, „Величие" – 2,0 %, „Синя България“ – 1,1 %, „Има такъв народ" – 0,9 %, а „Алианс за права и свободи" – 0,9 %.
Особена е борбата за третото място, защото ПП-ДБ и ДПС са много близо един до друг, коментира Павлов. Той подчерта, че когато се прави анкетно проучване, около 40 % от градската десница, която традиционно гласува за ПП-ДБ, отказва да участва, докато при симпатизантите на ДПС отказите стигат до около 70 %.
Според проучването общо 54,1 % от гражданите са решили за кого да гласуват, докато 17,3 % имат намерение да упражнят правото си на глас, но още не са сигурни за кого. Общо 11,3 % още не знаят дали ще отидат до урните на 19 април, а 15,6 % са решили да не гласуват, съобщи още Юлий Павлов.
Той обясни, че 50,3 % от гражданите определят политическите си възгледи като центристки, 14,4 % – като десни, а 11 % – като леви.
Че служебният кабинет няма да осигури условия за провеждането на честни избори, вярват 38,1 %, докато 30,2 % вярват, че ще го направи.
Общо 42,1 % от вероятните гласуващи смятат, че новият парламент ще успее да излъчи редовно правителство, а 34,7 % са скептични.
Павлов обясни, че 63,2 % от вероятните гласуващи смятат, че трябва да се излъчи редовно правителство след изборите, дори с цената на големи компромиси, а 24,8 % смятат, че не трябва, ако се преминат „червените линии“ на партиите.
Общо 47 % от гражданите имат доверие на Румен Радев, а 42,5 % нямат доверие. 46,2 % гласуват доверие на президента Илияна Йотова, докато 41,4 % – не. Лидер по недоверие остава Делян Пеевски с 89,5 %, следван от Ахмед Доган с 87,5 % и Слави Трифонов с 80 %, каза още Юлий Павлов. По думите му доверието към Пеевски се е увеличило от предишните избори и достига 7 %. Вероятно резултат от работата му на терен, каза Павлов.
От институциите най-голямо недоверие гражданите изпитват към парламента – 85,8 %. Общо 21,3 % имат вяра в правителството. Най-високо доверие гражданите имат към президентството – 45,5 %, следвано от армията с 43 %, обясни директорът на Центъра за анализи и маркетинг.
Той добави, че общо 42,5 % от гражданите вярват, че действията на президента са по-скоро успешни, докато 12,6 % смятат, че служебният премиер Андрей Гюров се справя.
Високите цени и инфлацията са оценени като най-сериозния проблем на страната от 44,6 % от анкетираните, лошото управление на страната – от 17,5 %, а ниските доходи – от 14,4 %.
14:34 15.04.2026
2 Наблюдател
Време е за Възраждане!
14:34 15.04.2026
14:38 15.04.2026
14:38 15.04.2026
Всичките май много ги е страх
Пеевски се уволнява
И предатели ревът...
6 54321
14:40 15.04.2026
Народа силно поумнява !
14:40 15.04.2026
8 Окооо
До коментар #2 от "Наблюдател":Какво Възраждане брат ??? Те колко пъти в парламента спасиха и запазиха милионна, държавна охрана за Борисов и Пеевски? Кога с игри с кворума, кога с недостиг на време.... Ама уж не са скрита патерица на ГЕРБ/ДПС!?!?
14:41 15.04.2026
9 си дзън
До коментар #5 от "Ахааа":БГ Лукашенко го ..ът
14:41 15.04.2026
12 така е
При висока изборна активност, купените гласове нямат значение. Гласувайте.
14:44 15.04.2026
13 12345
До коментар #5 от "Ахааа":9 години мрежа плете
рибки захранва,на “руско” кълве.
Много говори, на дебати не ходи.
Пилони забива, и на Путин намига.
Със самолет лети,и на лост се върти.
За християнският морал се бие,
но разведен е, а любовницата крие.
Против е пари за помощи да праща,
Но на Боташ трябва да се плаща.
Олигархията ще изтрепи,
За да може той да гепи.
що е то?
14:44 15.04.2026
14 Евроатлантик
До коментар #9 от "си дзън":И да ревете и да плюете и да грачите и да храчите , статуквото си отива един път завинаги!!! Пра.сетата и пе.далите си намерихме майстора!!!
14:45 15.04.2026
16 провинциалист
До коментар #12 от "така е":"При висока изборна активност, купените гласове нямат значение." - напротив, просто купуват повече, ама накрая претендират за легитимност.
14:46 15.04.2026
18 Новият рашистки Месия
До коментар #14 от "Евроатлантик":Баце като ударят спирачката на първия транш евросредства и тоя та па на р ще го гонят по улиците с лопати
14:47 15.04.2026
19 провинциалист
До коментар #15 от "54321":"Никакъв европеец и натовски генерал не е" - ами, роден е в Европа, генерал е от натовска армия. Какво повече?
14:47 15.04.2026
20 провинциалист
До коментар #15 от "54321":"Последните изказвания на Радев го потвърждават." - пропуснал е да скандира "смърт за Путин" или нещо подобно ли?
14:48 15.04.2026
21 54321
До коментар #19 от "провинциалист":Тотален долен популист. Аз досега нищо твърдо не съм видял за 9 години от него. Пързаля се по руската пързалка, като в удобни моменти се маскира и като натовец. Боклук! Типичен! Е докога ще плюскаме боклуци бе, хора?!? Малко достойнство нямаме ли? Докога ще се пързаляме и ще доказваме, че не сме народ, а мърша...
14:49 15.04.2026
22 54321
До коментар #20 от "провинциалист":Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев подкрепи сключването на споразумение с Украйна и осъди по най-категоричен начин Руската агресия. Похвали готовността на Украйна незабавно да сключи пълно примирие или да спре да нанася уари по руската петролна или газова инфраструктира, стига и Русия да спре с атаките си по украинската енергийна система, които през зимата оберкоха милиони украинци на студ и глад.. България, заяви бившият президент, заедно с останалите страни от ЕС ще работи и занапред за справедлие и треаен мир, базиран на принципите на хартата на ООН.
14:50 15.04.2026
23 Мдаа!🤔
14:52 15.04.2026
24 Българин
А за пипидиби всек знае кой ги подкрепя!
14:52 15.04.2026
25 провинциалист
До коментар #21 от "54321":"Малко достойнство нямаме ли?" - то има, ама е политкоректно днес човек правдиво да се срами от произхода.
14:52 15.04.2026
14:53 15.04.2026
14:53 15.04.2026
27 провинциалист
До коментар #22 от "54321":Тези цитати са пример за нещо проруско или за нещо антируско?
14:53 15.04.2026
28 ХиХи
14:54 15.04.2026
14:55 15.04.2026
14:55 15.04.2026
30 Ввввв
14:55 15.04.2026
31 54321
До коментар #27 от "провинциалист":Изключително нелепа е цялата идея около прогресивния спасител.Проевропейски ориентираните хора и младите се надигнаха и излязоха на огромни протести. Исканията бяха ясни – силна България в силна Европа, прекъсване на схемите и кражбите и най-вече край на мафията, която е завладяла държавата.А какво предлага статуквото като решение? Руската подлога Радев.Когато обаче се видя, че тези хора не искат русофил, на Радев рязко му се наложи рязко да стане „европеец“. Само че има един проблем – за разлика от копейките, ние помним повече от 10 минути.С тези нови „европейски“ позиции той обаче успя да ядоса и русофилите, които до вчера искаха да гласуват за него.Изобщо цялата концепция за този нов спасител става все по-нелепа и смешна. И честно казано, изобщо не ми е ясно как би постигнал процентите, които някои социологически агенции му дават.
14:56 15.04.2026
33 доколкото знам
До коментар #26 от "Усмихнат":прасето не ходи на такива места. Чувал съм, че най-често посещава банки, за да ги обира и фалира.
14:57 15.04.2026
34 ПП-ДБ
14:57 15.04.2026
35 Франко
Коментиран от #40, #41
14:59 15.04.2026
14:59 15.04.2026
14:59 15.04.2026
15:00 15.04.2026
15:00 15.04.2026
15:00 15.04.2026
15:00 15.04.2026
39 Коста
До коментар #13 от "12345":Асан Василев и Мирчев в едно тело
15:02 15.04.2026
40 Франкенщайн
До коментар #35 от "Франко":Си мечтае.
15:02 15.04.2026
41 И от кой
До коментар #35 от "Франко":я освобождаваш бре с ре тен чо промито ?! Най голямото зло на България и причиниха именно тия чуждопоклонници! Никога повече ппдб във властта!
15:03 15.04.2026