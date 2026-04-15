Център за анализ и маркетинг: 54,1% са решили за кого ще гласуват. Борбата ще е между ПП-ДБ и ДПС-НН за третото място
Център за анализ и маркетинг: 54,1% са решили за кого ще гласуват. Борбата ще е между ПП-ДБ и ДПС-НН за третото място

15 Април, 2026 14:05 918 41

Център за анализ и маркетинг: 54,1% са решили за кого ще гласуват. Борбата ще е между ПП-ДБ и ДПС-НН за третото място - 1
Ани Ефремова

Около три милиона българи ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април, като пет формации влизат в парламента, а една е на ръба. Очаква се да гласуват около 200 – 300 хиляди души повече, отколкото на последните избори. Това сочи проучване на Центъра за анализи и маркетинг, което беше представено на пресконференция „Електорални нагласи пет дни преди парламентарните избори - резултати от национално представително социологическо проучване“, организирана в Националния пресклуб на БТА в София.

Възложител на изследването е Центърът за анализи и маркетинг. То е проведено от 3 април до 14 април 2026 г. сред над 1011 пълнолетни граждани. Един процент от извадката отговаря на 53 хиляди души. Методът на регистрация на информацията е двустепенна гнездова извадка с вероятност, пропорционална на размера на гнездата. Максимално допустимият размер на стохастичната грешка е ± 3.10 % при 50-ни дялове и 95 % гаранционна вероятност.

Според проучването „Прогресивна България” ще получи 32,1% сред вероятно гласуващите, ГЕРБ-СДС – 19,4 %, „Продължаваме промяната - Демократична България"(ПП-ДБ) – 12,00 %, „ДПС-Ново начало" – 11,2 %, „Възраждане" - 7 %, каза директорът на Центъра за анализи и маркетинг Юлий Павлов.

Той посочи, че „БСП – Обединена левица" ще получи 4,2 %, което я поставя „на кантар“, а „Морал, единство, чест" (МЕЧ) ще получи 2,8 %. Според проучването „Сияние" ще получи 2,1 %, „Величие" – 2,0 %, „Синя България“ – 1,1 %, „Има такъв народ" – 0,9 %, а „Алианс за права и свободи" – 0,9 %.

Особена е борбата за третото място, защото ПП-ДБ и ДПС са много близо един до друг, коментира Павлов. Той подчерта, че когато се прави анкетно проучване, около 40 % от градската десница, която традиционно гласува за ПП-ДБ, отказва да участва, докато при симпатизантите на ДПС отказите стигат до около 70 %.

Според проучването общо 54,1 % от гражданите са решили за кого да гласуват, докато 17,3 % имат намерение да упражнят правото си на глас, но още не са сигурни за кого. Общо 11,3 % още не знаят дали ще отидат до урните на 19 април, а 15,6 % са решили да не гласуват, съобщи още Юлий Павлов.

Той обясни, че 50,3 % от гражданите определят политическите си възгледи като центристки, 14,4 % – като десни, а 11 % – като леви.

Че служебният кабинет няма да осигури условия за провеждането на честни избори, вярват 38,1 %, докато 30,2 % вярват, че ще го направи.

Общо 42,1 % от вероятните гласуващи смятат, че новият парламент ще успее да излъчи редовно правителство, а 34,7 % са скептични.

Павлов обясни, че 63,2 % от вероятните гласуващи смятат, че трябва да се излъчи редовно правителство след изборите, дори с цената на големи компромиси, а 24,8 % смятат, че не трябва, ако се преминат „червените линии“ на партиите.

Общо 47 % от гражданите имат доверие на Румен Радев, а 42,5 % нямат доверие. 46,2 % гласуват доверие на президента Илияна Йотова, докато 41,4 % – не. Лидер по недоверие остава Делян Пеевски с 89,5 %, следван от Ахмед Доган с 87,5 % и Слави Трифонов с 80 %, каза още Юлий Павлов. По думите му доверието към Пеевски се е увеличило от предишните избори и достига 7 %. Вероятно резултат от работата му на терен, каза Павлов.

От институциите най-голямо недоверие гражданите изпитват към парламента – 85,8 %. Общо 21,3 % имат вяра в правителството. Най-високо доверие гражданите имат към президентството – 45,5 %, следвано от армията с 43 %, обясни директорът на Центъра за анализи и маркетинг.

Той добави, че общо 42,5 % от гражданите вярват, че действията на президента са по-скоро успешни, докато 12,6 % смятат, че служебният премиер Андрей Гюров се справя.

Високите цени и инфлацията са оценени като най-сериозния проблем на страната от 44,6 % от анкетираните, лошото управление на страната – от 17,5 %, а ниските доходи – от 14,4 %.


  • 1 Тома

    10 1 Отговор
    Ние от държавната администрация и умрелите ще гласуваме за нашия Буда бати Бойко тиквата

    14:34 15.04.2026

  • 2 Наблюдател

    7 6 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #8

    14:34 15.04.2026

  • 3 си дзън

    6 4 Отговор
    Радев не е като Орбан или Фицо. Той си е чисто като Лукашенко бе.

    14:38 15.04.2026

  • 4 Лазо

    3 3 Отговор
    лошото според мен е, че т.нар. рефоматорски настроено общество е плаващо, без ясна визия, съответно се променя само представителството му: 2001 г. царя, 2009 г. Герб,, 2021 г. ИТН, после ПП, сега новия спасител Радев. Затова имам неприятното усещане за следващия програмиран провал на реформи, борба с олигархия и пр.

    14:38 15.04.2026

  • 5 Ахааа

    2 3 Отговор
    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките май много ги е страх
    Като вземе пълният мандат
    Става шах и мат
    А Борисов се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    И предатели ревът...

    Коментиран от #9, #13

    14:38 15.04.2026

  • 6 54321

    5 8 Отговор
    Навсякъде гонят руските слуги от държавите си! Сами ние се готвим да си назначим такъв да управлява!

    Коментиран от #10

    14:40 15.04.2026

  • 7 Най доброто

    5 0 Отговор
    е, че на всеки 111 човека само един глас е за ИТН !
    Народа силно поумнява !

    14:40 15.04.2026

  • 8 Окооо

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Какво Възраждане брат ??? Те колко пъти в парламента спасиха и запазиха милионна, държавна охрана за Борисов и Пеевски? Кога с игри с кворума, кога с недостиг на време.... Ама уж не са скрита патерица на ГЕРБ/ДПС!?!?

    14:41 15.04.2026

  • 9 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    БГ Лукашенко го ..ът

    Коментиран от #14

    14:41 15.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 така е

    5 1 Отговор
    Видяхте ли в Унгария какво постигна над 80% избирателна активност?
    При висока изборна активност, купените гласове нямат значение. Гласувайте.

    Коментиран от #16

    14:44 15.04.2026

  • 13 12345

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    9 години мрежа плете
    рибки захранва,на “руско” кълве.
    Много говори, на дебати не ходи.
    Пилони забива, и на Путин намига.
    Със самолет лети,и на лост се върти.
    За християнският морал се бие,
    но разведен е, а любовницата крие.
    Против е пари за помощи да праща,
    Но на Боташ трябва да се плаща.
    Олигархията ще изтрепи,
    За да може той да гепи.
    що е то?

    Коментиран от #39

    14:44 15.04.2026

  • 14 Евроатлантик

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    И да ревете и да плюете и да грачите и да храчите , статуквото си отива един път завинаги!!! Пра.сетата и пе.далите си намерихме майстора!!!

    Коментиран от #17, #18

    14:45 15.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "така е":

    "При висока изборна активност, купените гласове нямат значение." - напротив, просто купуват повече, ама накрая претендират за легитимност.

    14:46 15.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Новият рашистки Месия

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    Баце като ударят спирачката на първия транш евросредства и тоя та па на р ще го гонят по улиците с лопати

    14:47 15.04.2026

  • 19 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "54321":

    "Никакъв европеец и натовски генерал не е" - ами, роден е в Европа, генерал е от натовска армия. Какво повече?

    Коментиран от #21

    14:47 15.04.2026

  • 20 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "54321":

    "Последните изказвания на Радев го потвърждават." - пропуснал е да скандира "смърт за Путин" или нещо подобно ли?

    Коментиран от #22

    14:48 15.04.2026

  • 21 54321

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "провинциалист":

    Тотален долен популист. Аз досега нищо твърдо не съм видял за 9 години от него. Пързаля се по руската пързалка, като в удобни моменти се маскира и като натовец. Боклук! Типичен! Е докога ще плюскаме боклуци бе, хора?!? Малко достойнство нямаме ли? Докога ще се пързаляме и ще доказваме, че не сме народ, а мърша...

    Коментиран от #25

    14:49 15.04.2026

  • 22 54321

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "провинциалист":

    Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев подкрепи сключването на споразумение с Украйна и осъди по най-категоричен начин Руската агресия. Похвали готовността на Украйна незабавно да сключи пълно примирие или да спре да нанася уари по руската петролна или газова инфраструктира, стига и Русия да спре с атаките си по украинската енергийна система, които през зимата оберкоха милиони украинци на студ и глад.. България, заяви бившият президент, заедно с останалите страни от ЕС ще работи и занапред за справедлие и треаен мир, базиран на принципите на хартата на ООН.

    Коментиран от #27

    14:50 15.04.2026

  • 23 Мдаа!🤔

    2 4 Отговор
    12% педофили, последователи на Лама Калушев, ашколсун!

    14:52 15.04.2026

  • 24 Българин

    0 4 Отговор
    Хората са категорично за ДПС! Всички успели бизнисмени, кметове, съдии, прокурори, лекари, архитекти са за ДПС!
    А за пипидиби всек знае кой ги подкрепя!

    14:52 15.04.2026

  • 25 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "54321":

    "Малко достойнство нямаме ли?" - то има, ама е политкоректно днес човек правдиво да се срами от произхода.

    14:52 15.04.2026

  • 26 Усмихнат

    4 0 Отговор
    Някой знае ли прасето къде ходи? Дали в църква или в джамия. Защо никой нищо не казва за това?

    Коментиран от #33

    14:53 15.04.2026

  • 27 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "54321":

    Тези цитати са пример за нещо проруско или за нещо антируско?

    Коментиран от #31

    14:53 15.04.2026

  • 28 ХиХи

    0 1 Отговор
    В петроханските полета лма си играл със кметя

    14:54 15.04.2026

  • 29 Глупости най мразещи и корумпирани

    1 0 Отговор
    Партии слагат продажниците дават по 20 милиона за копуване на гласове а те хванали общо само 1 милион

    14:55 15.04.2026

  • 30 Ввввв

    0 0 Отговор
    Според мен ние българите трябва да дадем шанс не на Радев, а на Кузман Илиев от България може.

    14:55 15.04.2026

  • 31 54321

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "провинциалист":

    Изключително нелепа е цялата идея около прогресивния спасител.Проевропейски ориентираните хора и младите се надигнаха и излязоха на огромни протести. Исканията бяха ясни – силна България в силна Европа, прекъсване на схемите и кражбите и най-вече край на мафията, която е завладяла държавата.А какво предлага статуквото като решение? Руската подлога Радев.Когато обаче се видя, че тези хора не искат русофил, на Радев рязко му се наложи рязко да стане „европеец“. Само че има един проблем – за разлика от копейките, ние помним повече от 10 минути.С тези нови „европейски“ позиции той обаче успя да ядоса и русофилите, които до вчера искаха да гласуват за него.Изобщо цялата концепция за този нов спасител става все по-нелепа и смешна. И честно казано, изобщо не ми е ясно как би постигнал процентите, които някои социологически агенции му дават.

    14:56 15.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 доколкото знам

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Усмихнат":

    прасето не ходи на такива места. Чувал съм, че най-често посещава банки, за да ги обира и фалира.

    14:57 15.04.2026

  • 34 ПП-ДБ

    1 2 Отговор
    Асен Василев ви помита всички!!!

    14:57 15.04.2026

  • 35 Франко

    1 2 Отговор
    100% ПП-ДБ ще са първи,абсолютно всички млади ще гласуваме за тях и освобождаваме страната като в Унгария.

    Коментиран от #40, #41

    14:59 15.04.2026

  • 36 Ами,няма да е така!

    0 0 Отговор
    Тия"центрове"са финансирани от нпо та,работещи срещу Държавата ни!Според мен,третото място ще е за Възраждане,стига да няма"алабала! Гласовете за дпс ще са много по надолу,заради полицейските мерки и ограничаването на секциите в Турция! Ппдб ще изгубят гласове,които ще отидат за Радев,същото се отнася и за герб!

    14:59 15.04.2026

  • 37 Ако Радев герб БСП дпс апс

    0 0 Отговор
    Влезнат в парламента 100% вота е маниполиран и купен да не говорим за ВАЗРАЖДАНЕ руска партия която я слагат на мястото на дпс също такава продажба 3 място това си е манипулация .

    15:00 15.04.2026

  • 38 ЗА ТЕЗИ ПО ДОЛУ...

    0 0 Отговор
    Които го хулите мекере го наричате ще ви кажа само едно.МНОГО СМЕ ""МЕКЕРЕТАТА"" В БГ. И ЩЕ ИЗДУХАМЕ ВАС МНОГО ДНЕВКИТЕ 15 ГОДИШНИ И ЩЕ ВИ ДАДЕМ БИЛЕТ БЕЗ ЗАВРЪЩАНЕ ДО БЕЗДНАТА НА ШИША И ТУУПА. ЖИВОТА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАСЕН САМО ТОГАВА КОГА ВИ ГО НЯМА ПРЪСТЧЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ НО ДУХОМ МОЖЕ И ДА ПИШИТЕ ПО НЕЩО ТУК И ТАМ. .

    15:00 15.04.2026

  • 39 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "12345":

    Асан Василев и Мирчев в едно тело

    15:02 15.04.2026

  • 40 Франкенщайн

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Франко":

    Си мечтае.

    15:02 15.04.2026

  • 41 И от кой

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Франко":

    я освобождаваш бре с ре тен чо промито ?! Най голямото зло на България и причиниха именно тия чуждопоклонници! Никога повече ппдб във властта!

    15:03 15.04.2026

