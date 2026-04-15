Военни транспортни самолети ще кацат на летище Варна в следващите дни

До 17 април летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети „С-17 Globemaster“. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства.
Прелитането през въздушното пространство на България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график.
Полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство. Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешения.
Постоянни (блокови) разрешения се издават и за въздухоплавателни средства на други страни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #28
17:05 15.04.2026
2 Иии
17:08 15.04.2026
3 Един път
Коментиран от #41
17:09 15.04.2026
4 Пич
17:10 15.04.2026
5 хмммм
Коментиран от #31
17:10 15.04.2026
6 Да се чете и
17:11 15.04.2026
7 пешо
Коментиран от #24, #45, #52
17:11 15.04.2026
8 Евреина КАБЗОН
Една по Голема Бомба
И да отключат
Бързо Бързо
АЯТОЛАСИ МАЯТОЛАСИ
ИРАНСКА ЛЕЩА
17:12 15.04.2026
10 Анонимен
Колко ли плащаме на турците? Или някой вярва, че допускаме заплаха за целия регион и те подкрепят това и ни пазят безплатно?
Коментиран от #55
17:13 15.04.2026
11 Мимчят
Коментиран от #17
17:13 15.04.2026
12 Читател
17:14 15.04.2026
13 ,,И за други страни"
17:14 15.04.2026
14 Улав
17:16 15.04.2026
15 Хубав туристически сезон ги чака
Коментиран от #23
17:17 15.04.2026
16 България приема тероризма
17:18 15.04.2026
17 Може
До коментар #11 от "Мимчят":да ОТгледаме ЛЕВрото !
17:19 15.04.2026
18 Фен
Чао.
17:19 15.04.2026
19 Горски
17:22 15.04.2026
20 ДА НИ Е ЧЕСТОТО
17:22 15.04.2026
21 Зловещо
17:23 15.04.2026
22 Студопор
17:23 15.04.2026
24 Студопор
До коментар #7 от "пешо":Ще бием рекорда по купени избори. За да вярваш, че гласуването променя нещо в България, трябва да си с умствени капацитет на първолак.
17:24 15.04.2026
25 Жител
17:25 15.04.2026
26 Егати Пее раското летище
17:25 15.04.2026
27 В навечерието на изборите????
Това сигнал ли е, да не се проведат избори?
Ще кацнат, но няма да излетят!
17:26 15.04.2026
28 Тъй, тъй
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Прелитащи, реципрочно, блоково, ала-бала..
17:31 15.04.2026
29 Напълно естествено е
Кораби в български пристанища и т.н.
Не виждам тук новина!
Коментиран от #37
17:31 15.04.2026
32 Как тихичко и щадящо прелитат
17:33 15.04.2026
33 НАТО
ВВС, ВМС, пехота и т.н.
Това е истинската гаранция!
Коментиран от #38, #42
17:34 15.04.2026
34 Гербав дедо Запрян
17:34 15.04.2026
35 Гривестата кобила
Минавт през територията полка военни и техника, на летище София кацат военни самолети на САЩ с американски убийци, летище Варна- станция разпределителна….
Искат да няма избори! Това е!
17:36 15.04.2026
36 604
17:36 15.04.2026
37 Мястото им на военните авиобази
До коментар #29 от "Напълно естествено е":А не по цивилните Летища!
Коментиран от #40
17:38 15.04.2026
38 604
До коментар #33 от "НАТО":Ти си нато..не комшиятъ наусран либераст недъагъв!
17:38 15.04.2026
39 Някой
Коментиран от #61
17:38 15.04.2026
40 Затова
До коментар #37 от "Мястото им на военните авиобази":с 8 на 19 - ти за "Алтернатива за България" !!!!
17:40 15.04.2026
41 604
До коментар #3 от "Един път":Недеи с туй ние ще..не не сме с тях!
Коментиран от #54
17:40 15.04.2026
42 То и по целия Арабски полуостров
До коментар #33 от "НАТО":Имаше бази на нато !
Коментиран от #46
17:41 15.04.2026
43 Бъдещият премиер Радев
Коментиран от #51
17:46 15.04.2026
44 Нещастници
17:47 15.04.2026
47 Артилерист
17:51 15.04.2026
49 Е как иначе?
До коментар #23 от "Тя кочината пропада, ти за сезона...":Алибегов ще ореве Ефира за компесаций!
17:55 15.04.2026
51 Космодрумът в Банкя
До коментар #43 от "Бъдещият премиер Радев":Много е късно за това вече. Тутууленд е мишена и ще си изпати доста зле при ескалация на войната в Черно море.
При ракетни атаки първо се атакуват летища, пристанища, мостове и военни обекти, като бази, заводи и други разни работи. Честито ойро, Шенген и на НАТО дебелия пети член.
17:57 15.04.2026
52 оня с коня
До коментар #7 от "пешо":няма да гласувам, докат не ми платят
не съм дльжен да овластявам никого
17:58 15.04.2026
54 Втори път
До коментар #41 от "604":Ракетите НЕ правят социологически проучвания, НЕ питат кой е за и против, те унищожават и виновни и невинни. Най-добре е да натоварим във влака тези които се бият в гърдите със закачени звезди с украинското знаме, другите на самолета и в Тел Авив, а там да им връчат мешките с бойната готовност и да ходят да се пуцат едните с руснаците, другите с иранците и да ни освободят от нахалното си присъствие от синият екран.
18:00 15.04.2026
55 Деций
До коментар #10 от "Анонимен":Ракетите ме са от Иран,а провокация за въвличане на Турция и Азърбайджан в конфликта на страната на Агресорите.Естествено ,че това няма как да мине,турците не пасат трева.
18:01 15.04.2026
56 СПРИ СЕ
До коментар #46 от "Нещо си се объркал,":пак си започнал да ядеш краварскиЛАЙЙНА
18:03 15.04.2026
59 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
18:09 15.04.2026
61 Уважаеми
До коментар #39 от "Някой":колега "Някой", от коментара ви личи, че вие разбирате от правна материя, може ли да кажете, моля ви, що е това постоянно (блоково) разрешение и наистина ли има национално законодателство, което позволява на България да помага на държава, която води агресивна война срещу независима държава. От статията не се разбира кой в българската държава ползва разрешението, законодателството и комуникара с агресора.
18:13 15.04.2026
63 Нека да пиша
До коментар #58 от "Майка ми си замина от свят":И,ти скоро да видиш цветята ,но от към корените ...
18:18 15.04.2026