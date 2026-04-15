Военни транспортни самолети ще кацат на летище Варна в следващите дни

15 Април, 2026 17:03 1 380 63

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До 17 април летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети „С-17 Globemaster“. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства.

Прелитането през въздушното пространство на България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график.

Полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство. Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешения.

Постоянни (блокови) разрешения се издават и за въздухоплавателни средства на други страни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    47 6 Отговор
    до година-две варна и бургас няма да существоваят

    Коментиран от #28

    17:05 15.04.2026

  • 2 Иии

    66 2 Отговор
    Едно такова невинничко го изкарват!?

    17:08 15.04.2026

  • 3 Един път

    54 2 Отговор
    стомна за вода, два пъти стомна за вода, накрая ще изядем големите лай..

    Коментиран от #41

    17:09 15.04.2026

  • 4 Пич

    42 3 Отговор
    Дааа....... заради нашите политически тъпаци, Турция отново ще сваля ракети, "насочени към Европа"!!!

    17:10 15.04.2026

  • 5 хмммм

    28 5 Отговор
    Варна – разбита дупка!

    Коментиран от #31

    17:10 15.04.2026

  • 6 Да се чете и

    17 2 Отговор
    Разбира кой ви пита в калабалъка ?!

    17:11 15.04.2026

  • 7 пешо

    31 7 Отговор
    в неделя не ходете за гъби а да гласуваме да бием рекорда на унгария

    Коментиран от #24, #45, #52

    17:11 15.04.2026

  • 8 Евреина КАБЗОН

    4 20 Отговор
    Дано има и
    Една по Голема Бомба
    И да отключат
    Бързо Бързо
    АЯТОЛАСИ МАЯТОЛАСИ
    ИРАНСКА ЛЕЩА

    17:12 15.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    24 2 Отговор
    Май правителството се поуспокои , защото видя, че Турция сваля ракетите.

    Колко ли плащаме на турците? Или някой вярва, че допускаме заплаха за целия регион и те подкрепят това и ни пазят безплатно?

    Коментиран от #55

    17:13 15.04.2026

  • 11 Мимчят

    28 2 Отговор
    Явно се подготвяме за война..

    Коментиран от #17

    17:13 15.04.2026

  • 12 Читател

    29 3 Отговор
    Само да не кацнат и няколко балистични се притеснявам

    17:14 15.04.2026

  • 13 ,,И за други страни"

    13 1 Отговор
    И за Русия ли?

    17:14 15.04.2026

  • 14 Улав

    16 1 Отговор
    Вервам ви ...

    17:16 15.04.2026

  • 15 Хубав туристически сезон ги чака

    24 2 Отговор
    Варненци! И зрелище може да ни осигури някой??!

    Коментиран от #23

    17:17 15.04.2026

  • 16 България приема тероризма

    36 3 Отговор
    Кой разреши това безобразие? България става част от тероризма на Израел и САЩ.

    17:18 15.04.2026

  • 17 Може

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мимчят":

    да ОТгледаме ЛЕВрото !

    17:19 15.04.2026

  • 18 Фен

    26 1 Отговор
    Явно Тръмп ще изшие Иран. И ние участваме. А Иран ще изшие враговете си. И ние участваме. Е, малко сме далеч. Ама Катар е чао. И ние оставаме без газ. Урсула каза, студ, но не и руски газ.
    Чао.

    17:19 15.04.2026

  • 19 Горски

    23 1 Отговор
    Какво се разкарват из България, тук да не им е полигон? Да ходят на запад да си правят глупавите учения! И без това пътищата ни са в окаено положение и като мине военната техника ептем ще дадат фира. Пак навеждане. Хората все пак знаят къде е Косово. Може да се мине много по-пряко през Сърбия, Унгария и Чехия - по хипотенузата на правоъгълния триъгълник, вместо по катетите през България и Румъния. Ама сърбите не ги пускат просто. А вероятно и унгарците - да не им повредят пътищата най-малко. И веднага пак ние услужливо - и безплатно.

    17:22 15.04.2026

  • 20 ДА НИ Е ЧЕСТОТО

    24 1 Отговор
    НАТОТО,ТОЗИ ТЪЙ "ОТБРАНИТЕЛЕН" СЪЮЗ.

    17:22 15.04.2026

  • 21 Зловещо

    22 1 Отговор
    е да гледаш военни самолети кръжащи на фона на синьото небе , свързано с мира ! А при мисълта ,че тези машини могат да бомбардират и унищожават , изпитвам гняв и ужас !

    17:23 15.04.2026

  • 22 Студопор

    24 1 Отговор
    Скоро ще затворят летище Варна, за да чистят каналите, явно.

    17:23 15.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Студопор

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "пешо":

    Ще бием рекорда по купени избори. За да вярваш, че гласуването променя нещо в България, трябва да си с умствени капацитет на първолак.

    17:24 15.04.2026

  • 25 Жител

    22 0 Отговор
    Вече ги видяхме във в полет и усетихме.Добре,че панелките от времето на развития социализъм са здрави и издържат на звуковия терор от ниски честоти.Шума е страхотен.Така излитат само тежко натоварени самолети.

    17:25 15.04.2026

  • 26 Егати Пее раското летище

    21 1 Отговор
    с тези цветове на дъгата.Ние сме галфони топклас.От нас държава не става.

    17:25 15.04.2026

  • 27 В навечерието на изборите????

    15 1 Отговор
    Какво става, Идиотова?
    Това сигнал ли е, да не се проведат избори?
    Ще кацнат, но няма да излетят!

    17:26 15.04.2026

  • 28 Тъй, тъй

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Прелитащи, реципрочно, блоково, ала-бала..

    17:31 15.04.2026

  • 29 Напълно естествено е

    2 9 Отговор
    съюзнически самолети бда кажат нас българите летища.
    Кораби в български пристанища и т.н.

    Не виждам тук новина!

    Коментиран от #37

    17:31 15.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Как тихичко и щадящо прелитат

    10 2 Отговор
    над блоковете със спящи дечица, направо идилия

    17:33 15.04.2026

  • 33 НАТО

    4 11 Отговор
    трябва да има постоянни бази в България!

    ВВС, ВМС, пехота и т.н.
    Това е истинската гаранция!

    Коментиран от #38, #42

    17:34 15.04.2026

  • 34 Гербав дедо Запрян

    12 0 Отговор
    Нема се плашите, има много шахти за ремонт!

    17:34 15.04.2026

  • 35 Гривестата кобила

    7 4 Отговор
    Незабавно да обясни на народа, в какво превръща България?
    Минавт през територията полка военни и техника, на летище София кацат военни самолети на САЩ с американски убийци, летище Варна- станция разпределителна….
    Искат да няма избори! Това е!

    17:36 15.04.2026

  • 36 604

    7 1 Отговор
    Надоупения слугинаж даже няма достойнството да излезе и да го каже по тв-тата как съ нъ наредили...и да има избори ги ментят..само с кърпел че се отървем от тия предавници...скоро ще се леее кръвчицъ...помнете ми думите..

    17:36 15.04.2026

  • 37 Мястото им на военните авиобази

    11 5 Отговор

    До коментар #29 от "Напълно естествено е":

    А не по цивилните Летища!

    Коментиран от #40

    17:38 15.04.2026

  • 38 604

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "НАТО":

    Ти си нато..не комшиятъ наусран либераст недъагъв!

    17:38 15.04.2026

  • 39 Някой

    12 1 Отговор
    За бомбене по Иран. Очевидно лъжат, че не участват! Живея в София в район в който никога не са се чували самолети освен по Гергьовден и военният празник и за подготовка преден ден. Този месец сумати време летят. Примерно 1 към 2 април от 1:22 часа през нощта супер ниско едри със мощен шум няколко един след друг. На следващата нощ 2-3 април към 0:12 часа през нощта явно малко по-далеч над 10 самолета един след друг. После имаше и след 22 часа. После и през денят чувани. Ниско летят военни самолети. Дори само за шумя трябва да бъдат наказвани. А всеки който ни въвлича във война на 15 години затвор по НК член 98. Отделно от прокуратурата да прочетат НК членове 103, 105, 162 и клетвата от конституцията в която се кълнят министри, депутати, президент и вице. Просто национални предатели!

    Коментиран от #61

    17:38 15.04.2026

  • 40 Затова

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Мястото им на военните авиобази":

    с 8 на 19 - ти за "Алтернатива за България" !!!!

    17:40 15.04.2026

  • 41 604

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един път":

    Недеи с туй ние ще..не не сме с тях!

    Коментиран от #54

    17:40 15.04.2026

  • 42 То и по целия Арабски полуостров

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "НАТО":

    Имаше бази на нато !

    Коментиран от #46

    17:41 15.04.2026

  • 43 Бъдещият премиер Радев

    2 4 Отговор
    да сключва договори за съвместно производство с Украйна в България на военна техника- дронове, радари, ПВО , това е крайно необходимо на страната.

    Коментиран от #51

    17:46 15.04.2026

  • 44 Нещастници

    6 1 Отговор
    Невероятно! Още не сте разбрали, че отдавна няма държава, а само територия, през която всеки преминава без да се съобразява. Чета обясненията за случващото се. Всичко било в "...пълно съответствие с действащото национално законодателство...". Обяснения на колониална администрация.

    17:47 15.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Артилерист

    4 0 Отговор
    Опитвате се да баламосвате хората най-безочливо. Какво е това постоянно(блоково) дипломатическо разрешение, което ни се предоставя и чие е това "действащо законодателство"? Какво е това безобразно жонглиране с думите? Франция, Италия, Испания нямат ли такива БЛОКОВИ разрешения и действащи ЗАКОНОДАТЕЛСТВА? Те нали са също и то преди нас, членове на НАТО, ЗАЩО ТЕ ОТКАЗАХА ДА ПРИЕМАТ БОЙНА АВИАЦИЯ и ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА САМОЛЕТИ НА САЩ, КОИТО УЧАСТВАТ В БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВОЙНАТА ИМ СРЕЩУ ИРАН??? Не сме ли прифронтова държава, която пряко помага на страна, която води агресивна война срещу независима и суверенна държава? Кое е това наше "национално законодателство", което разрешава на САЩ, страната агресор, да ползва нашите летища и въздушно пространство за целите на своята подла нападателна война? Кои са тези, които така тълкуват законодателство, което автоматично ни прави страна във войната на агресора? Ако наистина имаме такова законодателство, това означава, че или са го писали неграмотни предатели или то се тълкува сега от послушни изпълнители...

    17:51 15.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Е как иначе?

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тя кочината пропада, ти за сезона...":

    Алибегов ще ореве Ефира за компесаций!

    17:55 15.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Космодрумът в Банкя

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Бъдещият премиер Радев":

    Много е късно за това вече. Тутууленд е мишена и ще си изпати доста зле при ескалация на войната в Черно море.
    При ракетни атаки първо се атакуват летища, пристанища, мостове и военни обекти, като бази, заводи и други разни работи. Честито ойро, Шенген и на НАТО дебелия пети член.

    17:57 15.04.2026

  • 52 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "пешо":

    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    17:58 15.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Втори път

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "604":

    Ракетите НЕ правят социологически проучвания, НЕ питат кой е за и против, те унищожават и виновни и невинни. Най-добре е да натоварим във влака тези които се бият в гърдите със закачени звезди с украинското знаме, другите на самолета и в Тел Авив, а там да им връчат мешките с бойната готовност и да ходят да се пуцат едните с руснаците, другите с иранците и да ни освободят от нахалното си присъствие от синият екран.

    18:00 15.04.2026

  • 55 Деций

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Ракетите ме са от Иран,а провокация за въвличане на Турция и Азърбайджан в конфликта на страната на Агресорите.Естествено ,че това няма как да мине,турците не пасат трева.

    18:01 15.04.2026

  • 56 СПРИ СЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Нещо си се объркал,":

    пак си започнал да ядеш краварскиЛАЙЙНА

    18:03 15.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Уважаеми

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    колега "Някой", от коментара ви личи, че вие разбирате от правна материя, може ли да кажете, моля ви, що е това постоянно (блоково) разрешение и наистина ли има национално законодателство, което позволява на България да помага на държава, която води агресивна война срещу независима държава. От статията не се разбира кой в българската държава ползва разрешението, законодателството и комуникара с агресора.

    18:13 15.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Майка ми си замина от свят":

    И,ти скоро да видиш цветята ,но от към корените ...

    18:18 15.04.2026

